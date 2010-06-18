Рада взялась за бюджет и налоги

Вчерашний пленарный день начался с конфуза – у немногочисленных присутствовавших в зале депутатов не хватило рук, чтобы нажать необходимые 226 кнопок за увольнение Александра Попова с должности главы министерства ЖКХ (Попов недавно был назначен первым заместителем киевского мэра Леонида Черновецкого). Коалицианты быстро сориентировались, подтянули резервы из числа гулявших в кулуарах нардепов, и со второй попытки Попов все же был уволен. В дальнейшем коалиция работала более собранно, без особых проблем назначив уроженца Енакиево Юрия Хиврича на место Попова и приняв в первом чтении новую редакцию Бюджетного кодекса. Бютовцы, в свою очередь, обвинили оппонентов в намерении лишить парламент рычагов влияния на бюджетный процесс. Достаточно неожиданно оппозиционеров в этом вопросе поддержали коммунисты, продолжающие торговаться с «регионалами» за дату и формат проведения грядущих выборов в местные советы. Однако требование оппозиции по созданию ВСК по вопросам цензуры в СМИ и выделения частот телеканалам председательствующий на заседании коммунист Адам Мартынюк отклонил – сославшись на неточности в оформлении соответствующих проектов постановлений. Вечернее заседание депутаты почти полностью посвятили обсуждению проекта Налогового кодекса, разработанного правительством, – который, в итоге, и был принят в первом чтении 247 голосами.