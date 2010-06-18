Газовая геометрия

18 июня 2010, 12:59

После скоротечного медового месяца в российско-украинских отношениях представители официального Киева вернулись к борьбе за национальные интересы.

Стоит ли удивляться, что они сосредоточены в энергетической сфере, а диалог с Москвой и Брюсселем будет непростым? Харьковские соглашения, которые активно критикуют и российская, и украинская оппозиция, могут быть оправданы только экономическим ростом в нашей стране. Тогда 100-долларовая скидка на газ продемонстрирует свою целесообразность. Повышение благосостояния украинцев и укрепление позиций государства Украина в мире, о которых говорят Виктор Янукович и Николай Азаров, смогут оправдать неоднозначный геополитический бартер с Кремлем. Правда, следует признать, что попытка Виктора Януковича поговорить об обмене энергетическими активами с российским премьером Владимиром Путиным в Стамбуле закончилась неудачей. Владимир Владимирович вряд ли заинтересован в том, чтобы украинские газовики начали даже символическое освоение газовых богатств Сибири. Напомню, что «Газпром» последовательно выдавил своих западных партнеров со всех перспективных месторождений, а «дело ЮКОСа» остается примером взаимного влияния энергетических ресурсов и внутренней политики. Россия собственные интересы в энергетической сфере отстаивает с бульдожьей хваткой, и украинским лидерам есть чему поучиться. Впрочем, пока Николай Азаров публично вернулся к достижениям команды Ющенко – Тимошенко. В марте минувшего года тогдашняя премьер-министр подписала президентской ручкой Брюссельскую декларацию с Европейским Союзом о модернизации украинской газотранспортной системы – второй по мощности после российской в Евразии. Тогда подписание этого документа вызвало демарш российской делегации. Украинский премьер Николай Азаров во время недавнего визита в Люксембург и переговоров с европейскими комиссарами заверил, что до осени текущего года Украина и ЕС договорятся о модернизации отечественной ГТС. Не забыл Николай Янович и о России, заверив, что Украина готова рассмотреть ее участие в модернизации ГТС в обмен на гарантированные объемы транзита газа. Азаров, словно мантру, повторяет слова о том, что россияне начинают прислушиваться к украинским аргументам относительно нецелесообразности строительства «Южного потока». Конечно, дело не только в позиции украинского премьера и министра топлива и энергетики (Юрий Бойко высказался за строительство в интересах Украины терминала для приема сжиженного газа), но и в наступлении сланцевого газа, способного пошатнуть позиции «Газпрома» как энергетического гегемона Старого Света. Увеличение объемов используемого сланцевого газа в крупнейшем государстве - потребителе энергетических ресурсов – США – уже привело к переориентации значительных объемов сжиженного газа на европейском рынке и ослаблению позиций «Газпрома» даже в отношениях с традиционными потребителями «голубого золота». Так что украинская ГТС может оказаться для россиян весьма выгодным объектом для инвестиций. Украине же, если она стремится реально диверсифицировать энергетические риски, разработка месторождений сланцевого газа и строительство терминала для сжиженного газа жизненно необходимы. Нужно сказать, что требования Брюссельской декларации по разделению транзитной составляющей и формированию рынка газа в Украине, о готовности реализовать которые заявил Николай Азаров, в целом играют на руку и «Газпрому». Весьма вероятно, что условием активизации использования украинской ГТС в качестве основной транзитной магистрали станут не ее возможности, превышающие совокупные проектные показатели обоих «потоков», а допуск «Газпрома» на внутренний украинский рынок. Это соответствует долгосрочной стратегии российской энергетической монополии. Россияне могут получить поддержку от Дмитрия Фирташа – после решения Стокгольмского арбитража о необходимости вернуть компании RosUkrEnergo 11 миллиардов кубометров изъятого в прошлом году газа плюс 10-процентные штрафные санкции. Украине же придется старательно выполнять требования Европейского Союза, чтобы не оказаться в очередной раз один на один с «Газпромом» в наиболее неблагоприятный для страны период. Следует понимать, что наступает период отказа от однозначных решений всеми игроками энергетического рынка – продавцами, потребителями и транзитерами. Сегодня можно говорить о том, что вопрос обеспечения эффективного транзита газа превратился в один из краеугольных камней украинской независимости. Получив долгосрочную скидку для собственных промышленных потребителей, Украина может получить дивиденды от собственного географического расположения, закрепившись в качестве надежного транзитера. Для этого новой украинской власти придется не столько маневрировать между интересами Москвы и Брюсселя, сколько не отказываться от собственных. Иначе говоря – постоянно выдвигать новые инициативы, опережать партнеров и системно выстраивать геометрические фигуры с несколькими вершинами. Украинское руководство для обеспечения стратегических интересов государства будет вынуждено оперативно реагировать на вызовы мирового энергетического рынка, который меняется очень динамично.
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