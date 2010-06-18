Милиция будет защищать и блокировать

18 июня 2010, 15:32

Пятничный парламентский день начался с объявления спикера о переходе в коалицию шести депутатов-«самбистов»: Валерия Борисова, Давида Жвании, Владимира Марущенко, Олега Новикова, Сергея Харовского и Виктора Шемчука.

Комментариев своего поступка СМИ от них так и не дождались. Депутаты применили уже ставшую традиционной практику – отмалчиваться несколько дней, делая вид, что ничего особенного не произошло.

Напротив, милиция в этот день была открыта для коммуникации как никогда: час на вопросы депутатов отвечал министр внутренних дел Анатолий Могилев. Депутатов интересовало, что в действительности творится в ведомстве, где «от тупых тяжелых предметов» или суицидов САМИ гибнут люди, а сотрудники следят за журналистами и блокируют митинги оппозиции.

В ходе дискуссии глава МВД старался показать, что идет в ногу со временем и география Лондона ему не чужда. В частности, он опроверг информацию о том, что ранее в интервью привел в качестве примера Лондонский Гайд-парк, куда, как на окраину, следует перенести митинги оппозиции. «Что касается лондонских предместий, если вы найдете хотя бы одно заявление Могилева об этом, я напишу рапорт об отставке сразу. Могилев так не говорил нигде», – заявил «человек в погонах». Как известно, Гайд-парк находится в самом центре столицы, и по признанию журналиста, этот неудачный пример привел именно он, а не министр.

Еще одним достижением руководителя МВД можно считать желание «отказаться защищать честь мундира», который «необходимо чистить» от пятен коррупции. Но как именно будет искореняться коррупция и произвол, царящий в рядах правоохранительных органов, министр не уточнил.

А вот журналисты, судя по словам министра, не так уж и безобидны. Такой вывод можно было сделать из откровений министра о том, что слежка ни за кем из них не ведется, а все разговоры об этом – чьи-то инсинуации. И даже если всплывут какие-то факты, что к слежке имели отношение сотрудники МВД, министр порекомендовал обращаться в ГПУ, которая осуществляет надзор за милицией. Как известно, ранее гендиректор ТВі Николай Княжицкий заявил, что за ним следят. А позднее депутат Ирина Геращенко сослалась на жалобы журналистов «5 канала» о слежке за ними.

«Порадовали» и другие итоги отчета министра о работе своих сотрудников: статистика уголовных преступлений в Украине не отвечает реальной криминогенной ситуации. Около 30% преступлений вообще не регистрируются. Но ведомство уже начало колоссальную по своим масштабам работу, призванную убедить население, что ни одно преступление не останется отныне незафиксированным (хотя и не факт, что будет раскрыто!), пообещал Могилев.

С учетом того, что за 5 месяцев 2010 года, по данным ГПУ, преступность выросла на 31%, а 30% преступлений вообще не регистрируется, статистика «органов» наводит на грустные мысли о том, что «мирное население» находится в опасности.
Оппозиция, как и ожидалось, говорила о препятствиях при проведении митингов и лояльности власти к своим сторонникам (например, возле Дворца «Украина», стадиона «Динамо»). При чем тут милиция? Это общественная необходимость, оправдывался оратор, ссылаясь на примеры Франции и Греции, где общественные протесты переросли в массовые волнения. По словам Могилева, милиции много не бывает. А то, что ОМОН ограничивает доступ граждан на объекты с участием Президента, – это нормально, ибо любой гражданин имеет право как на протесты, так и на «спокойную жизнь в стране», повторил глава ведомства «заезженный» российский аргумент.
В отличие от «регионалов» Анны Герман и Михаила Чечетова, Могилев не увидел ничего предосудительного в новом законопроекте о массовых собраниях, предложив его поддержать. Очевидно, позабыв слова Наполеона о том, что «власть, которая опирается на штыки, обречена».
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