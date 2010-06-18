Борьба по месту жительства

После непродолжительного затишья тема местных выборов вновь оказалась на слуху после того, как глава Администрации Президента Сергей Левочкин объявил, что проводить их надо 31 октября этого года. Следом за ним министр юстиции Александр Лавринович назвал эту дату «единственно возможной». Хотя внутрикоалиционные консультации по поводу формата проведения выборов длятся уже несколько недель, единства в коалиции по этому вопросу нет, да и вряд ли может быть – при «мажоритарке» шансы коммунистов и «литвиновцев» провести в местные советы достаточно своих людей представляются туманными. «Мажоритарка» полностью ломает устоявшиеся правила игры и нивелирует их бренд. Да и админресурс со стороны ПР, особенно эффективный при «мажоритарке», тоже не стоит исключать.



Попутно «регионалы» ставят «литвиновцам» еще одну «подножку»: стремясь нейтрализовать Блок Юлии Тимошенко, они готовятся запретить участие партийных блоков в местных выборах. «Главред» выяснил у представителей всех парламентских фракций их отношение к дате и формату проведения местных выборов.



Александр Ефремов, фракция Партии регионов:



{1-} Дата 31 октября продиктована Конституцией: в соответствии с ней выборы должны пройти в этом году. И мы считаем, что оптимальной датой для выборов является как раз 31 октября. Мы вынесем вопросы о дате и системе выборов в сессионный зал, когда будем уверены, что необходимое количество голосов для принятия решения у нас есть. Мы обязаны проголосовать дату выборов в оставшееся сессионное время. Что касается участия блоков в выборах, то хочу подчеркнуть, что мы строим в государстве партийную систему и считаем важным развитие именно партий.



Владимир Бондаренко, фракция Блока Юлии Тимошенко:



{2-} Сегодня априори, без решения парламента, звучит дата местных выборов – 31 октября. Это является, как минимум, некорректно по отношению к Верховной Раде. Хотя мотивация «регионалов» понятна: многие наши граждане еще не успели ощутить на себе все «прелести» этой власти, ее курс на ограничение прав граждан и т.д. К тому же необходимо прекратить чехарду с датами местных выборов. Они должны проводиться в один день еще и потому, что применить админресурс в случае одновременных выборов по всей стране сложнее. Теоретически «прогнать» цикл выборов за оставшееся до 31 октября время возможно, но люди элементарно не успеют ознакомиться с кандидатами, избиркомы не смогут нормально организовать свою работу и т.д.



Что касается избирательной системы – снять такую политсилу, как БЮТ, на местных выборах крайне сложно, необходимо найти много аргументов, будет колоссальный международный резонанс. Снять с участия в выборах отдельного оппозиционного кандидата гораздо легче, учитывая, что у нас и суд, и прокуратура, и местные администрации в политическом плане полностью односторонние.



Правильным решением было бы внедрение системы пропорциональной системы открытых списков на уровне Верховной Рады, области, района. В селах и поселках же партийная принадлежность кандидата при голосовании определяющей не является, ведь там и так «все всех знают» - там целесообразно проводить выборы по мажоритарному принципу. Что касается городов, в них теоретически можно проводить выборы и по смешанной системе, и по пропорциональной – в зависимости от размеров самого города. В целом, ничего страшного в мажоритарной системе нет. Но в нынешних политических условиях ее внедрение на любом уровне (кроме села и поселка) недопустимо – решениями судов по отдельным «неугодным» кандидатам избирателей просто лишат права выбора. Может иметь место как запрет на участие в выборах блоков партий, так и более хитрые механизмы, к примеру, запрет на участие в выборах блоков, зарегистрированных позже определенного срока. К примеру, Блок Юлии Тимошенко зарегистрирован давно, но как БЮТ на выборы еще ни разу не ходил. Я уверен, что власть будет пытаться ограничить участие нашего блока в местных выборах любыми возможными способами.



Андрий Парубий, фракция «Наша Украина – Народная самооборона»:



{3-} Одна из проблема местных выборов состоит в том, что в 2004 году, после политреформы, были разведены во времени выборы в местные советы и выборы глав местных общин. Исправить это можно только путем внесения изменений в Конституцию. Согласно решению Конституционного суда 2009 года, в случае проведения внеочередных выборов срок полномочий депутатов должен быть таким же, как если бы они были избраны во время очередных выборов. Имеющий место разнобой в датах приведет к тому, что мы едва ли не каждую неделю получим выборы в какой-то из местных советов.

Опять-таки, здесь требуются изменения в Конституцию. Но Партия регионов пошла по пути политической целесообразности. Дата 31 октября появилась только потому, что власть испугалась, что ее рейтинг упадет после непопулярных реформ, намеченных, очевидно, на ближайшие осень-зиму.



В Конституции есть только две даты, на которые можно назначить выборы – 30 мая этого года и 27 марта следующего. Мы убеждены, что система закрытых списков должна исчезнуть из украинской политики как явление. К сожалению, в анонсированном властью проекте – 50% депутатов избираются по мажоритарной системе, а еще 50% – по той же системе закрытых списков, которая превращается в некий «отстойник» для депутатских секретарш, охранников и водителей. Поэтому мы поддерживаем или мажоритарную систему, или систему открытых списков на всех местных уровнях.



Вопрос местных выборов будет серьезнейшим испытанием для коалиции – известно, что отдельные ее члены поддерживают разные избирательные системы на местном уровне. Идея на счет запрета участия в выборах блокам партий обусловлена только политической целесообразностью – таким образом патриотические силы, которые потенциально могли бы объединиться в блок, вынужденно сталкиваются друг с другом на одном электоральном поле, отвлекая внимание от борьбы с ПР.



Спиридон Килинкаров, фракция Коммунистической партии Украины:



{4-} Вопрос даты выборов для нас не принципиальный – партийные ячейки готовы начать избирательную кампанию тогда, когда это определит парламент. Гораздо важнее, по какой избирательной системе будут проходить выборы. Я считаю, что нужно оставить пропорциональную систему на всех уровнях. Во-первых, это позволяет минимизировать влияние админресурса, во-вторых, будет четко установлена политическая ответственность за принятые решения.



Что касается так называемых «открытых» списков, их внедрение приведет к тому, что придется дополнительно печатать целые тома избирательной документации, бюллетени станут просто огромными. Как рядовой избиратель сможет во всем этом разобраться? Я уже не говорю о дополнительных расходах на организацию выборов по такому принципу.



В целом, избирательную систему надо не усложнять, а упрощать, чтобы избиратель, придя на участок, мог дать четкий ответ, какую именно политсилу он поддерживает. Я думаю, что голоса на внесение изменений в избирательную систему у Партии регионов найдутся даже без коммунистов – за счет голосов по одиночке перешедших в коалицию депутатов, хотя мы и будем настаивать на сохранении пропорциональной системы. Я выступаю категорически против именных блоков, политические партии должны иметь свою идеологию. А какую идеологическую нагрузку несет, к примеру, название «Блок Юлии Тимошенко»? Возможный запрет на участие блоков в выборах неминуемо приведет к укрупнению политических партий, их слиянию на основе идеологической близости.



Олег Зарубинский, фракция Блока Литвина:



{5-} Дата местных выборов для нас не принципиальна, гораздо важнее принцип их проведения. Мы считаем, что чем большим будет процент депутатов, избранных по «мажоритарке», тем лучше, потому что местные советы должны заниматься не Конституцией и не обсуждать вселенские проблемы, а решать вопросы ремонта школ и дорог. Если сейчас нам не удастся добиться стопроцентной «мажоритарки», то хотя бы шаг в этом направлении надо сделать. Вопрос о запрете участия в кампании блоков нас мало волнует – хотя мы и являемся Блоком Литвина, все понимают, что его ядром является Народная партия, которую возглавляет тот же Владимир Литвин.