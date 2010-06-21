Судебная реформа Януковича

22 червня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Судова реформа Януковича: її основні позитиви і негативи та імовірний результат».



У прес-конференції взяли участь:



- заступник голови Верховної Ради України ІІ скликання, професор права, доктор юридичних наук Віктор Мусіяка,



- заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда.



Роман Куйбіда:



Я думаю, що ні у кого не виникає сумнівів у тому, що судова реформа потрібна. Ці сумніви, якщо й були, то розвіялися років десять тому. Тобто судова реформа не зникає з порядку денного протягом десяти років.



Новий президент задекларував швидке проведення реформи, і це – один із його пріоритетів. На сьогоднішній день ми маємо проект закону «Про судоустрій і статус суддів», який отримав досить неоднозначні оцінки в експертному середовищі. Ми можемо побачити там цілу низку напрацювань, які пропонувалися і попереднім президентом. Я нагадаю, що ще попередній президент у 2006 році затвердив концепцію удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. І чимало ідей цієї концепції знайшли відображення у відповідному законопроекті.



Зокрема, йдеться про запровадження прозорої та конкурсної системи добору на посаду судді, запровадження спеціального навчання та підготовки претендентів на посаду судді. На сьогоднішній день ми маємо Академію суддів, але вона займається виключно підвищенням кваліфікації. А спеціально для заняття посади судді ніхто не готує.



Крім того, централізовано систему добору суддів. Йдеться про те, що всі рекомендації щодо претендентів на посаду судді будуть даватися Вищою кваліфікаційною комісією. Відповідно сьогоднішня система добору, яка є розпорошеною, існує ціла низка кваліфікаційних комісій, які вирішують кого рекомендувати. Тож складається така система добору, коли кожна з комісій має свої підходи до атестації кандидатів. Так само процес атестації є дуже непрозорим. І в цих кваліфікаційних комісіях панує система добору на основі протекцій. І це досить корумпована сфера.



Також слід сказати, що у цьому законопроекті передбачено доволі чіткі підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Це дає, по-перше, тим особам, які хочуть ініціювати, поставити питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, чітко знати, у зв’язку з чим це можна зробити. Так само це дає можливість судді орієнтуватися, яка поведінка є неприпустимою.



На сьогоднішній день підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є доволі розмитими.



Також я вважаю позитивом, хоча багато хто оцінює це як певний негатив, вирішення питання про касаційну інстанцію в цивільних та кримінальних справах. Йдеться про те, що на сьогоднішній день Верховний Суд України по суті складається з чотирьох палат, кожна з яких є своєрідним верховним судом. Тобто між ними не уніфікована практика, і кожна з цих палат формує свою.



Законопроектом передбачено розгляд справ у пленарному режимі. Це дасть можливість всім суддям Верховного Суду розглядати ту чи іншу справу і забезпечувати однакове застосування законів судами.



Єдине, що ті процесуальні механізми, закладені в законопроекті, не даватимуть можливість реалізуватися і цій ідеї. Зокрема, йдеться про те, що допуск справ до Верховного Суду будуть здійснювати самі вищі суди, тобто ті суди, рішення яких будуть оскаржуватися. Очевидно, що у більшості випадків справи до Верховного Суду доходити не будуть. У зв’язку з цим він втрачатиме ту роль, яку він мав би виконувати в нашій судовій системі – забезпечення однакового застосування законів всіма судами загальної юрисдикції.



Щодо інших недоліків, які є в законопроекті та є доволі суттєвими. Це відсутність конкурсу на посаду в судах вищого рівня. Тобто процедура добору на призначення вперше досить непогано прописана. Там передбачено рейтинг кандидатів, відповідно до якого вони матимуть можливість обіймати посади в судах. А щодо заняття посади в судах вищого рівня, то конкурсу як такого не передбачено. І тут, напевно, знову працюватимуть суб’єктивні чинники, як вони і працюють на сьогоднішній день.



Також слід розглядати цей законопроект в контексті закону, який був прийнятий 13 травня цього року – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо недопустимості зловживання правом на оскарження». Дуже довга назва, але основний зміст цього закону звівся до того, що Вища рада юстиції отримала досить широке тлумачення поняття «порушення присяги». Оскільки суддю можна звільни через порушення присяги. До цього часу йшлося про досить вагомі суттєві порушення. Тобто практика Вищої ради юстиції у більшості випадків йшла цим шляхом. Але якщо ми зараз подивимося на ті підстави, які сформульовані в законопроекті про Вищу раду юстиції на підставі закону від 13 травня цього року, то побачимо, що вони настільки широкі, що дають можливість на сьогоднішній день звільняти будь-якого суддю з посади через найдрібніші порушення. Наприклад, через порушення строків розгляду справ. Звичайно, що в умовах перевантаження судів, суддя просто фізично не може дотриматися строків, визначених законом. А якщо він буде їх дотримуватися, то тоді розгляд справ буде неякісним і буде відбуватися із порушенням процесуальних прав учасників.



Крім того, знижено кворум для того, що засідання Вищої ради юстиції вважалося повноважним і знижено поріг голосів для прийняття деяких рішень. Також оскарження рішень Вищої ради юстиції, так само як і оскарження рішень президента і Верховної Ради, відповідно до цього закону, відбувається на сьогоднішній день виключно відповідно до Вищого адміністративного суду. Це дає можливість акумулювати всі справи в одному суді. Очевидно, що завжди легше контролювати невелику кількість суддів, ніж по суті всіх суддів в Україні.



І небезпека того закону, який, до речі, законопроектом ніяким чином не зачіпається в тому, що Вища рада юстиції, за оцінками багатьох, є репресивним органом у поганому значенні цього слова, який по суті дасть можливість у подальшому контролювати будь-якого суддю.



Також проблемою цього законопроекту «Про судоустрій та статус суддів» є те, що низка його положень не відповідає Конституції України та європейським стандартам. Якщо говорити про Конституцію, то коли Вища рада юстиції наділяється повноваженням призначати голів судів. Хоча статтею 131 Конституції України, яка визначає повноваження Вищої ради юстиції, не передбачено вичерпне коло повноважень Вищої ради юстиції і не передбачено повноваження призначати суддів на адміністративні посади.



Також там є певні положення, які стосуються мови судочинства, і які не узгоджені зі статтею10 Конституції у розумінні Конституційного суду. Згідно із законопроектом, судочинство може провадитися не лише державною мовою, а за умови клопотання хоча б одного із учасників процесу воно може вестися і іншою мовою. Згідно ж із Конституцією в тлумачення Конституційного суду, мовою судочинства є виключно державна. В той же час інші учасники, які не володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою або допомогою перекладача.



Щодо невідповідності європейським стандартам, то якщо говорити про спеціальну підготовку суддів, що я спочатку відзначив як позитив, але хочу звернути увагу на те, як вона буде побудована. Спочатку претендент на посаду судді після того, як його буде відібрано на підставі тестів, буде проходити теоретичну підготовку у вищих спеціалізованих навчальних юридичних закладах ІV рівня акредитації, тобто йдеться про заклади Міністерства освіти. Потім, після завершення цієї підготовки, вони направлятимуться до Академії суддів, яка забезпечує практичну підготовку. Відповідно до європейських стандартів, заклад, який здійснює підготовку суддів, не повинен залежати від міністерства освіти в питаннях акредитації, зокрема. Заклад, який здійснює підготовку, повинен бути під контролем судової влади і не залежати від органів виконавчої влади – ні від міністерства юстиції, ні від міністерства освіти.



Віктор Мусіяка:



Я десь годину тому увімкнув телеканал Верховної Ради, де повторювалося інтерв’ю, яке раніше давав Литвин. І він сказав, що комітет судової реформи уже розглянув 460 поправок до цього законопроекту і цим поправкам не видно кінця й краю. Тому цей процес, якщо він буде йти так, як має відбуватися робота над законопроектом, має перспективи і, можливо, якщо будуть враховані певні пропозиції, він набуде іншого вигляду, більш прийнятного.



У нас завжди намагалися знайти якісь форми і засоби впливу на суди, а також прямий наглий тиск на суди, починаючи навіть з конституційного. Згадайте 2007 рік, причому він відбувався із дискредитацією конкретних суддів і суду в цілому та м’якими наслідками для тих, хто намагався впливати на суд. Всі знають, існує маса різних прикладів того, як суди використовувалися. І ви знаєте, що певні рішення приймалися судом у супроводі усіляких рейдерських захоплень, а потім вже відбувалися інші процедури навколо певного об’єкту на основі рішення суду.



Я у 2005-2006 роках очолював спеціальну комісію Верховної Ради по контролю за дотриманням органами влади прав і свобод людини і громадянина. Так за той час у мене було декілька сотень різних звернень людей, щодо діяльності судів. Там приймалися такі рішення, які були б неприпустимими в нормальному демократичному суспільстві, де право і закон працює по відношенню до всіх – і суддів, і органів влади, і пересічних громадян. Така ситуація, на жаль, існує і сьогодні.



Я думаю, що якщо говорити про запропоновані реформи, то я думаю, що це не ініціатива президента. Президент є засобом, який використовується для реалізації ідей, закладених у законопроекті, який називався ще недавно законопроектом Ющенка-Ківалова, трошки підрихтований. Тепер це законопроект Януковича.



Чому я на це звертаю увагу? Тому що президент, звичайно, нездатен знати до тонкощів особливості тих чи інших суспільних відносин, в яких він ініціює ті чи інші процеси в державі. Але у нього маса радників-порадників, фахівців, які мають відповідним чином задовольнити ті чи інші потреби, які повинні ініціюватися самим президентом, такі як законодавчі ініціативи. Якщо президент вважає, якщо його переконали, що реалізацією цього законопроекту у належний стан буде приведена судова система, що вона буде під реальним контролем глави держави, то, я думаю, що небагато часу пройде і він розчарується в цьому. Він побачить реальну річ. Справа в тому, що запропонований механізм може діяти ефективно з точки зору розробників цього законопроекту та ініціаторів тільки при їх участі. Вони чітко розставлять впливи у відповідних органах – Вищій кваліфікаційній комісії, Вищій раді юстиції, спеціалізованих судах та ін. Тобто вони зможуть впливати на систему і без президента.



Тобто створюється той механізм, та ситуація, коли суди взагалі можуть вийти з-під нормального конституційного контролю та контролю відповідних державних органів, які мають наглядати за діяльністю всіх органів влади, в тому числі і судів.



Це таке загальне зауваження та попередній висновок щодо всього. А тепер конкретніше.



Немає сумнівів у тому, що необхідно корегувати діяльність української судової системи. На це звертає увагу і Венеціанська комісія, яка неодноразово нам про це говорила. Але потрібно починати зі змін до Конституції. Тому що коли йдеться про те, що із системи впливу на формування судового корпусу максимально вилучити Верховну Раду, президента, щоб вони не впливали на підбір суб’єктів у судовій системі. Тому що згодом починають впливати. Та, як правило, це роблять не вони, а люди, що знаходяться навколо них, і які в цій системі орієнтуються та мають інтереси. Тож Венеціанська комісія говорить, що потрібно починати з цього.



На 5 років президент призначає суддю, Верховна Рада призначає безстроково. Верховна Рада, президент, вищі навчальні юридичні заклади і судова система мають право делегувати певну кількість суддів до Конституційного суду. Це практично є політичними впливами на діяльність Конституційного суду. Тобто тут також є проблеми. Вся судова система зараз знаходиться під впливом тих процесів, які формувалися тривалий час. І сьогодні використовується момент, коли можна максимально перевести цей вплив на відповідну категорію людей, які прийшли разом із президентом до влади.



Щодо Верховного суду у законопроекті, його фактично привели до стану «потєшного» суду. Подивіться на 125 статтю Конституції, яка говорить про те, що найвищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції є Верховний суд України. Це означає, що він має, за пропозицією, яка викладена у цьому законопроекті, узагальнювати справи, що розглядаються тими чи іншими спеціальними судами і дивитися, чи є протиріччя у застосуванні закону. Або, наприклад, положення, що цей суд приймає рішення щодо міжнародних судів, які приймають рішення щодо наших громадян. Тобто Верховний суд займається проблемами реалізації рішень міжнародних інстанцій. І все.



Коли точиться боротьба між тим же Онопенко та Ківаловим, то що, потрібно знищити цілий орган, щоб Онопенка усунути з посади? Якщо Онопенко порушує Конституцію та закони, як про нього зараз говорять, то є ж відповідний порядок. А вони йдуть до того, щоб звести до мінімуму, до 20, кількість суддів і назвати це Верховним судом, найвищим органом в системі судових інституцій держави. Але при цьому також пропонується зробити окремий суд по цивільних та кримінальних справах.



Ви знаєте, коли ми складали Конституцію, ми враховували те, як організована судова система в Німеччині. І тут це реалізовано, але не до кінця. Там значення Верховного суду дещо інше. І він в системі судів, які розглядають цивільні та кримінальні справи, він є найвищою касаційною інстанцією. Я не хочу говорити про те, як можна було б зробити. Ясно, що потрібно корегувати.



Щодо статусу Вищої ради юстиції. Я почув деякі речі, які абсолютно правильно оцінені колегою. Цей закон, яким вносяться зміни до закону про Вищу раду юстиції, в комплексі із травневим законом, який дав можливість приймати рішення в ситуації, коли присутні 11 із 20 членів ВРЮ. Плюс ще довільне трактування поняття порушення присяги. Для членів Вищої ради юстиції передбачено таке повноваження, як призначення голів судів, заступників голів судів ті ін. Я знайомий із усіма основними виступами Ківалова, зокрема із тим, що стосується реакції Венеціанської комісії. Тлумачення цієї реакції відрізняється у нього та Марини Ставнійчук. Але він виказав цікаву ідею: більше 10 висновків за 20 років було у Конституційного суду щодо судової системи, і він вважає неприйнятним те, що в цих висновках, як правило, підкреслюється, що всі ці органи влади, які мають відношення до судової системи, мають лише ті повноваження, які визначені в Конституції. Це очевидно, органи влади можуть виконувати тільки ті повноваження, які передбачені Конституцією та законом. А загальне правило – це залізне правило, що органи влади мають функціонувати лише в межах тих повноважень, які передбачені Конституцією і законом. А вони вийшли за межі Конституції і передбачили в цьому проекті повноваження, про які вже говорив колега.



Починати було треба весь процес з того, щоб завершити конституційну реформу, і в ній передбачити всі ці речі, які мають забезпечити нормальне функціонування судової влади. Я можу погодитися з тим, що потрібно формувати Вищу раду юстиції, щоб там була більшість суддів. Але це має бути передбачено Конституцією.



Коли йдеться про рішення Вищої ради юстиції, та як це проводиться зараз через Верховну Раду. Я один раз лише бачив, як вони розглядали справу, коли 10 чи 12 суддів йшли на звільнення. Там відбувалися просто неприпустимі речі. Нехай вони визнали, що відбулося порушення присяги, яке для нас було незрозумілим. Але суддя, знаходячись в адмінсуді, говорив: «Я подав позов до суду на рішення Вищої ради юстиції». Та хіба він має право, наприклад, подавати на розгляд у відповідний комітет, а Верховна Рада голосувати, якщо ще навіть рішення суду не прийнято. А якщо ці все суд відмінить?



Я думаю, що це небезпечний приклад того, як сьогодні абсолютно вільно, без спротиву використовуються ті важелі, які створюють ті люди, які зараз цілком легально знаходяться в системі судової влади. Ясно, що необхідно наводити порядок у судовій владі. Але, вибачте, порушувати закон – це не припустимо. Тому виникає питання: а судді суддів хто?



Тому, я думаю, поки ще не пізно, поки цей законопроект не став законом, президенту потрібно звернути увагу на ті небезпеки, які чатують нас. І сама головна небезпека полягає в тому, що вже для функціонування парламенту не важливий зміст Конституції, а також пішли процеси, які свідчать про те, що державно-правовий механізм почне розпадатися і почнуть вилітати якісь колінчаті вали, і в результаті все це полетить шкереберть. Тому переступати через Конституцію – це наражати на небезпеку державу взагалі, весь конституційно-правовий порядок. Тому зараз потрібно, щоб своє слово сказав президент. Але я розумію, що він це зможе зробити тоді, коли він чітко розбереться, до якої ініціативи його задіяли і які наслідки можуть бути.



Як Ви оцінюєте бажання нинішньої влади завершити реформу, розпочату 2004 року?



Віктор Мусіяка:



Бажання влади завершити конституційну реформу я оцінюю на нуль. Я завжди наполягав на тому, що необхідно завершити конституційну реформу, якщо ми хочемо мати демократичне та правове суспільство. Але ми бачимо, що зараз є величезна тяга до повернення повноважень для президента. А по суті це бажання людей, які його оточують, отримати під парасолькою президентських повноважень отримати величезні можливості впливу. Якщо хтось даватиме сигнали із навколо президентського середовища, то ніхто не запитуватиме, чи то була воля особисто президента. Тому ці люди зараз надзвичайно енергійно ініціюють два процеси. Перше – відмінити закон № 2222 «Про внесення змін до Конституції України», визнати його неконституційним. Друге – вони попутно готують закон про референдум, яким вони вже передбачають можливість прийняття нової конституції на референдумі. І це абсолютно прозоро.



Коли йдеться про відміну закону № 2222. Якщо виходити із природи цього закону і з того, що Конституційний суд вже декілька разів відповідні сигнали, то це не можливо. Це не було можливо навіть 1 січня 2006 року, з моменту введення його до дії. Весь цей час були намагання домовитися. Але не врахували те, що ціла низка суддів втрачали свої повноваження, а тоді суд був нездатен приймати рішення. Але коли вже положення цього закону стали змістом самої Конституції, то вже можна говорити про внесення змін до самої Конституції. Така особливість внесення змін до Конституції чи до будь-якого іншого закону. Він припиняє свою чинність з моменту внесення змін у нього. Він стає пустим, як шкаралупа від яйця.



До речі, Конституційний суд свого часу, коли було звернення до нього про визнання неконституційним цього закону, він повернув це звернення, не став розглядати і звернув увагу на те, що суб’єкти подання назвали закон, щодо якого мало бути прийняте рішення, № 2222, а треба було назвати закон під тим номером, під яким була Конституція у 2006 році. Інакше кажучи, Конституційний суд натякнув, що мова може йти тільки про текст Конституції, а не про закон № 2222.



Коли йдеться про референдум. Це теж неможливо. 5 стаття Конституції говорить, що Конституційний суд визначає і змінює конституційний лад. А прийняти нову конституцію він може і на референдумі. Рішення Конституційного суду від 5 жовтня 2005 року говорить про те, що приймати нову конституцію на референдумі можна робити тільки в порядку та відповідно до того, як визначено Конституцією. Коли проводився референдум ще за часів Кучми, одним із питань було: чи вважаєте ви, що конституція має прийматися на референдумі. Конституційний суд сказав, що така постановка питання ставить під сумнів діючу конституцію, а також підриваються конституційні підвалини прав і свобод громадянина. Питання так ставити не можна. Спочатку має бути проведений референдум – чи вважаєте ви, що має бути прийнята нова конституція України? Друге – чи вважаєте ви, що нова конституція України має бути прийнята на референдумі і це має бути передбачено Конституцією України? І тільки на третій референдум, якщо на двох попередніх будуть отримані позитивні відповіді, можна буде виносити текст конституції.



Можливо, шляхом референдуму вони спробують визнати неконституційним закон № 2222. Так це знову буде, ви розумієте, абсолютно неконституційна дія. І все це може підпадати під поняття узурпації влади. Адже це спосіб узурпації влади органами та суб’єктами, які у неконституційний спосіб привласнюють повноваження, що їм не належать. І в такий спосіб вони бажають змінити конституційний лад, що є антиконституційною дією.



Вікторе Лаврентійовичу, яку Ви зараз маєте політичну спрямованість та до якої партії належите? Друге запитання: судову реформу потрібно робити негайно, а якщо спочатку проводити конституційну реформу, то це буде надто довго. Як у цій ситуації бути?



Віктор Мусіяка:



Вже більше трьох років я не належу ні до яких партій. Коли у 2007 році йшли на вибори, я прийняв для себе рішення, що я не братиму в цьому участі. А йти потрібно було разом із Ющенком, головним порушником Конституції, в одній компанії. Я від цього відмовився. І зараз я не займаюся партійно-політичними справами. Я переймаюся тільки тим, щоб держава функціонувала в рамках Конституції і законів.



Ми підходимо до моменту, коли можливо треба було б навіть припускати можливість якогось рівня авторитаризму для наведення конституційного порядку. Парламент, вже зрозуміло, не здатен запропонувати ніяких ініціатив. Єдина людина, яка обрана народом та має конституційні повноваження, це – президент. Якби було зрозуміло, що він хоче навести лад у конституційній манері, це можна було б допустити. Тому що виходити з цього хаосу можна лише шляхом концентрації зусиль, що спираються на конституційні засади.



В рамках діючого законодавства, діючої системи влади та діючої Конституції можна почати нормально наводити порядок. Було б бажання. Але під розмовами про те, що у нас немає можливості впливати, можна під себе підрихтувати всі механізми впливу на судову владу.



Наприклад, кілька днів тому з’явилося велике інтерв’ю із Лідією Завітовою, з якою я давно знайомий, яка довгий час була головою Вищої ради юстиції. І вона говорить, що у 2007 році не приходить на засідання Онопенко, Вища рада юстиції, судді не приходять, таким чином блокуючи роботу. Вибачте, хіба не можна привести до тями того ж Онопенка і суддів? Є Верховна Рада, є президент, гарант Конституції. Він же не виконує свої повноваження, він блокує функціонування органу, який знаходиться в системі судової влади! Таким чином були затримані сотні справ! Сотні справ не розглядалися таким чином! Я це кажу до того, що потрібно застосовувати закони.



От вам недавній приклад, весняні розбірки в Парламенті, коли говорили, що окремі депутати не дають працювати і т.д. На ICTV була передача, де виступали Литвин, Лавринович, Томенко, які розмірковували, як на це можна впливати. Я їм показав Кримінальний кодекс, в якому є як мінімум 13 статей, за якими тих депутатів можна привести до тями. Якщо вони не дають проводити засідання Верховної Ради, звертайтеся до генерального прокурора, вас же показують у прямому ефірі, і скажіть, що просите відповідним чином прореагувати на те, що блокується робота законодавчого органу влади.



Це я кажу до того, що у нас достатньо механізмів. Дехто просто не хоче, щоб працювали закони та Конституція. Тому що людям, які в цих механізмах задіяні, не хочуть, щоб закони реально працювали. Таким чином, вони все більше накопичують проблем, накладають у вуха громадянам, що проблеми не можна ніяк вирішити, крім як оцей закон прийняти. От скажіть, хіба погана пропозиція вдвічі зменшити строк розгляду справ? Хороша. А як вони це забезпечать? Якщо ці судді зараз не встигають розглянути масу справ, яка у них там лежить. Вони при всьому бажанні не можуть встигнути. Що треба зробити? Мабуть, збільшити кількість суддів. Механізми можуть бути різні. Але ж вони не пропонують цього. І поступово створюються умови для того, що називається корупцією.



Роман Куйбіда:



На мій погляд, аргумент про те, що не можна проводити судову реформу, допоки не буде змінена Конституція, це аргумент тих, хто не бажає проведення судової реформи взагалі. Але Віктор Лаврентійович до таких не відноситься, а відноситься до тих, хто виступає за швидке завершення конституційної реформи.



Очевидним на сьогоднішній день є те, що швидке проведення конституційної реформи – це утопія. Але проведення судової реформи є тим безумовним пріоритетом, який не може чекати внесення змін до Конституції. Звичайно, що самою судовою реформою не можна корегувати Конституцію, як запропоновано в цьому законопроекті. Звичайно, деякі проблеми залишаться і після прийняття цього закону, аж поки не будуть внесені зміни до Конституції. Тобто Конституцію, безумовно, потрібно змінювати і в частині правосуддя, але це не повинно перешкоджати проведенню тих реформ, які не вимагають внесення змін до Конституції. Оскільки вона не регулює всю сферу правосуддя.



Інша річ – що закладається, яка є мета судової реформи. Чи це є ціль забезпечити право людини на справедливий суд? Чи це бажання просунути одночасно з цим приховану мету, так би мовити, «приватизації» судів? Звільнення, які зараз відбуваються, я не думаю, що вони будуть тривалим процесом. Вони є показові для того, щоб іншим повадно не було. Вони досить швидко припиняться.



Мені в цьому ключі цікавим здалося інтерв’ю в «Главреді» із головою Вищої ради юстиції стосовно того, що Вища рада юстиції начебто не є органом розправи над суддями, як це заявляють. Але з іншого боку сам голова Ради юстиції видав ті методи, якими працює ця установа. Наприклад, цитата: «Цьому голові суду я і телефонував і казав, що він – безсовісна людина, і понесе за це покарання». Хіба це не прямий тиск на суддю? Так, можливо, є підстави для притягнення цього судді до відповідальності. Можливо є, я не знаю, тому що з контексту зрозуміти неможливо. Але телефонні дзвінки чи телефонне право – це методи радянських часів. Але вони залишилися в Україні та продовжують використовуватися. Члени Вищої ради юстиції, очевидно, хочуть показати, що вони є тим караючим мечем, який у будь-який момент може спрацювати, якщо певний тиск не впливатиме на суддю при вирішення тієї чи іншої справи.



Тому ці загрози, яких насправді у самому законопроекті не так вже й багато, змінити можна – було б бажання. Якщо цей законопроект доопрацювати, звичайно дочекавшись висновку Венеціанської комісії, і врахувавши його, то він може дати позитивний результат. Але ті декілька моментів, які є в ньому і які не змінюють ту ситуацію, яка склалася із законом про Вищу раду юстиції, вони можуть мати надзвичайно негативні наслідки для судової системи.