Покарання Болгарії

Донедавна Румунію не розглядали як країну, яка мала б узяти участь у цьому будівництві. Ще навесні голова правління «Газпрому» наголошував: «Газпром» уже остаточно визначився, що газопровід вийде на берег у Болгарії і що Румунія не буде транзитною країною». Тепер, після зустрічі з румунським міністром, пан Міллер каже зовсім інше: «У нас відбувся дуже відвертий і предметний діалог із паном Відяну. Ми відкрили питання участі Румунії у проекті «Південний потік». Справа тут усе ж таки не стільки в Румунії, скільки в Болгарії. Саме цю країну ще донедавна вважали головним партнером Москви в усіх енергетичних проектах на півдні Європи, і ніяких альтернатив їй нібито не було. Однак минулого тижня у позиції Болгарії сталися великі зміни. Вони не стосувалися «Південного потоку». Голова болгарського уряду Бойко Борисов лише натякнув на можливість відмови країни від двох спільних проектів із Москвою – атомної електростанції в Белені та нафтопроводу «Бургас – Александропуліс». Поки що Софія не сказала «ні». Проте із часу зміни влади в Болгарії проводять розслідування щодо того, чи дійсно ці енергетичні проекти вигідні для країни і чи не було в угодах із Росією корупційної складової. Як відомо, болгарські ліві, які залишили владу та економіку в жахливому стані, не приховували своїх тісних контактів із Москвою, і в опозиції завжди були підозри, що політичні мотивації превалюють над економічними. Сергій Станішев, прем’єр Болгарії від лівих, зазнав поразки на виборах практично наступного дня після того, як його країна приєдналася до проекту «Південний потік». І спадкоємець Станішева, харизматичний мер Софії Борисов, пообіцяв дати відповіді на всі питання стосовно енергетичних проектів із Росією та щодо тієї поспішності, з якою Болгарія пристала на російські пропозиції. Адже і сам «Південний потік» продовжує викликати питання. Заступник міністра закордонних справ Болгарії Марін Райков днями підкреслив, що для його країни все-таки набагато більш важливий проект «Набукко». І тоді «Газпром» вирішив покарати неслухняну Болгарію й розпочати переговори з Румунією. Це давня тактика росіян. Замість того щоб доводити доцільність проекту та наполягати на тому, що він буде вигідним для всіх учасників і що ніхто не давав хабарів, – російські менеджери просто переїжджають до іншої країни з валізами своїх пропозицій. Може, саме тому, що не можуть довести очевидного? Може, тому, що сам «Південний потік» існуватиме в тісному симбіозі якщо не з корупційними схемами, то, м’яко кажучи, із зацікавленими та близькими до керівництва «Газпрому» фірмами? І цим фірмам просто необхідно дістати замовлення на будівництво, бо від їхнього добробуту залежатиме добробут багатьох високопоставлених чиновників – як у самій Росії, так і в країнах, з якими Росія домовляється про свій маршрут? І саме це є справжньою конкуренцією з «Набукко»? Звичайно, усе це поки що – риторичні питання, на які уряди не відповідають. І навіть якщо в Софії дізнаються про сутність попередніх російсько-болгарських домовленостей, то навряд чи про це повідомлять у ЗМІ, щоб остаточно не псувати відносин із Москвою. Однак саме таке ставлення до тонкої матерії енергетичних перемовин і дозволяє «Газпрому» карати одних і давати можливість заробити іншим. Єдине що – Румунія також демократична країна, у якій може змінитися влада. І що робитимуть у Москві, якщо наступний румунський уряд поставить руба питання про сутність угод, про які нині домовляються російські менеджери? Де ж «Південний потік» виходитиме на омріяний берег?