Языковые игры

21 июня 2010, 12:58

«Языковой вопрос в Украине не будет снят с повестки дня до тех пор, пока не будут закреплены два государственных языка – русский и украинский»

Одной из самых щепетильных проблем Украины является функционирование русского и украинского языков. И эта проблема очень политизирована. Своими оценками нынешнего состояния языковой дискуссии в Украине и предложениями относительно путей решения языковых проблем с «Главредом» поделились директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов и политолог и поэт Владимир Цибулько.

Язык в Украине – всего лишь символ

Языковой вопрос, по мнению политолога и поэта Владимира Цибулько, не самый важный. А с приходом нынешней власти языковой вопрос вообще «отпадает», поскольку возникла проблема общей демократии и свободы слова, уверен он. «В силу функционирования нынешней власти языковые вопросы будут отодвинуты еще дальше, в глубокий маргинес», - отметил господин Цибулько.

По словам политолога, дискуссию о языковых правах можно было вести в условиях демократии, но теперь, когда происходит тотальная фашизация или авторитаризация общества», ломание копий вокруг языкового вопроса малопродуктивная вещь. «Смысл нашей дискуссии заключается в том, что мы не должны бороться за частоту секса, когда горит дом. Вот сейчас горит дом», - заметил он.

Кроме того, господин Цибулько убежден, что команда Януковича ничего не изменит в украинской языковой дискуссии. Он объясняет это тем, что украинский язык не прошел стадию полноценной реабилитации в постимперский период: «Украинский язык остается в Украине всего лишь символом, а не полноценным инструментом. Мы с трудом боремся за каждый фильм, за каждую книгу. Украинские медиа-ресурсы в Украине составляют 13-15%».

Языковой вопрос – вопрос демократии

По мнению директора украинского филиала Института стран СНГ Владимира Корнилова, языковой вопрос, вопрос равенства языковых прав населения - это вопрос демократии и защиты элементарных демократических норм и прав граждан. «К сожалению, украинские так называемые национал-демократы заканчиваются на языковых проблемах. Так было десятилетиями: они вели себя как демократы, пока дело не касалось языковых прав граждан», - заметил господин Корнилов.

По мнению политолога, показательна в этом отношении колонка господина Стрелянова в газете «Комментарии», в которой он «с ностальгией вспоминал методы украинизации Лазаря Кагановича: вот как за три года можно воплотить добрые дела украинизации, вот у кого мы должны учиться». Господин Корнилов заметил: «При этом Кагановича судят как творца Голодомора за те же методы. И в этом случае украинские демократы гневно его осуждают. Но как только речь заходит об украинизации, о Кагановиче говорят как о примере того, как нужно украинизировать страну».

Кроме того, господин Корнилов заявил, что он уверен, что «пока на Украине не будут официально закреплены в Конституции два государственных языка, русский и украинский, страну периодически будет расшатывать этот вопрос».

Он также считает, что языковая ситуация в Украине - нонсенс для страны, претендующей на звание развитой демократической. «В развитом демократическом мире вы нигде не найдете ситуацию, когда треть населения считает определенный язык родным, больше половины населения страны постоянно пользуется им, 99% его понимают, но при этом язык не является государственным», - отметил Владимир Корнилов.

«Экономика не верит в украинский язык»

Чрезвычайно низкий процент украинской медиа-продукции в нашей стране, по мнению политолога и поэта Владимира Цибулько, - это показатель того, что «экономика не верит в украинский язык». «Это – горькая правда. А полноценное функционирование языка возможно только тогда, когда вся элита будет верить в него», - убежден политолог.

Господин Цибулько считает, что все «серьезные» политики сегодня демонстративно украинизируются. По его мнению, это – «хороший жест в сторону титульной нации». Однако политолог также отметил, что украинская элита начинает понимать ценность национальной идентичности: «Продуктом романтической политики всегда была идентичность. А Украина до сих пор выходит из романтической стадии».

Экономика не верит в украинский язык, потому что очень мало украиноязычных бизнес-проектов, заметил политолог. «Посмотрите, как трудно выживать украинскому книгоизданию. Промоутером украинского книгоиздания является детская книга. То есть полноценного рынка, который есть в России, Франции и Германии, в Украине – нет. Его уничтожили с помощью инструмента книгораспространения: сначала это все приватизировалось, а потом ликвидировалось вообще или перепрофилировалось», - отметил он.

«Несмотря на то, что я писатель, я считаю, что прежде всего язык – это средство коммуникации, а не сакральный символ. Чем больше мы сакрализируем, тем больше языковой тупости нарастает в обществе», - отметил господин Цибулько.

Языковой вопрос как ширма

Языковой вопрос всегда служил ширмой или самым дешевым инструментом для имитации политической деятельности, считает политолог и поэт Владимир Цибулько. «Когда политикам нечего говорить, они хватаются за язык», - заметил он. Нынешняя же власть, по мнению господина Цибулько, не владеет ни достаточным экономическим инструментарием, ни реформистским, поэтому «она играет в языковые игры».

«Языковые игры – это ширма, позволяющая дешево отвлечь внимание от действительно вопиющих вопросов общей демократии и функционирования государства, а тем более – от функционирования экономики, которая в силу эпатажной риторики нынешней власти валится. Уже два месяца подряд происходит падение производства, чего не было за последнее полугодие функционирования власти Тимошенко», - отметил Владимир Цибулько.

Пример Канады

Примером того, как нужно решать языковые проблемы, директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов считает Канаду, которую полтора века трясли серьезные конфликты из-за языкового вопроса и где сейчас функционируют два государственных языка – английский и французский.

«В Канаде были более жесткие конфликты, чем в Украине. Там дело доходило до терактов и похищения чиновников. А в 70-е годы, как по мановению волшебной палочки, львиная доля проблем целостности этой страны, демократии и свободы слова была снята единственной поправкой в Конституции Канады, закрепившей два государственных языка. Хотя исчезли, конечно, не все проблемы», - отметил политолог.

Господин Корнилов уверяет: «Как бы мы ни двигались в сторону расширения прав русскоязычных жителей, какие бы отдельные меры не принимали (такие, например, как предоставление русскому языку статуса регионального в отдельных регионах), этот вопрос не будет снят с повестки дня до тех пор, пока проблема не будет решена по канадскому примеру». Кроме того, он считает, что чем скорее мы решим эту проблему, тем больше будет пользы для единства страны и осознания всеми своей принадлежности к гражданству Украины.

«Я не сомневаюсь, что у этой страны нет другого будущего, кроме того, чтобы иметь два государственных языка. Либо не будет Украины в ее нынешнем виде, либо будет два государственных языка как минимум», - отметил политолог.

«На это уйдет немало времени и сил. Вполне возможно, что это произойдет не в каденцию президентства Януковича. Но двигаться в этом направлении нужно всем нам», - отметил господин Корнилов.

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