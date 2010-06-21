Газу Лукашенко дали по тормозам

Российская государственная компания «Газпром» начала ограничивать подачу газа на территорию Белоруссии за долги.

Как официально заявили в министерстве энергетики РФ, процесс пошел в десять утра.



Ежедневно подача топлива будет сокращаться на 15% - до тех пор, пока не сократится на 85%. Белорусская сторона в ответ грозит перекрыть прокачку газа в Европу – но на самом деле скандал между двумя странами выходит далеко за рамки газовых расчетов, долгов, и даже экономики как таковой.



Ранее российский президент Дмитрий Медведев дал Минску пять дней на то, чтобы вернуть 192 миллиона долларов долга за газ. Как водится, шоу было показано по телевидению. Во всех новостях продемонстрировали, как глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Медведеву, что белорусы долг признают, но расплатиться предлагают товарами.



Телевидение также показало, как тщательно удивился дипломированный юрист Медведев. Принимать иностранные платежи, пояснил Медведев Миллеру, российские компании могут только в валюте. «Ни пирогами, ни маслом, ни сыром, ни другими средствами платежей», - подчеркнул российский лидер.



Непритязательный юмор г-на Медведева в данном случае мог иметь особый смысл. Все дело в том, что эмиссары Лукашенко, которые всю последнюю неделю вели переговоры в Москве, вовсе не предлагали в уплату долга масло или сыр. Они предлагали сельскохозяйственные машины и стройматериалы. И про сыр Дмитрий Медведев мог сказать исключительно для того, чтобы побольше унизить белорусских неплательщиков.



В то же время ни у кого нет сомнений, что 192 миллиона долларов Белоруссия изыскать может. В последний раз россияне отключали газ «дружественной» Белоруссии в 2007 году, и тогда долг белорусской стороны составил почти 450 миллионов долларов США. Так вот, тогда Минск нашел деньги самым оперативным образом.



Конечно, сейчас время другое – послекризисное, и на Белоруссию кризис повлиял сильно, как бы ни скрывали этот факт белорусские газеты. И все же 192 млн. долл. – не такие уж и большие деньги для этой страны.



И тем не менее, в своем нежелании платить долги президент Лукашенко доходит до смешного. Так, в белорусском минэнерго уже заявили, что еще неясно, кто кому должник: мол, «Газпром», оказывается, задолжал за транзит газа! Чему якобы есть документальные подтверждения.



Самих подтверждений предъявлено не было. Но, несмотря на всю смехотворность белорусских претензий, они таки могут найтись. Просто потому, что схема газовых взаиморасчетов России и Белоруссии представляет собой озеро чрезвычайно мутной воды, в которой свою рыбку при должном умении способен поймать каждый.



Вот хотя бы нынешний долг. Откуда он взялся?



А вот откуда. В первом квартале текущего года Минск должен платить 169,22 доллара за тысячу кубометров российского (на самом деле – туркменского) газа. А во втором квартале – 184,8 долл. Так прописано в российско-белорусских договорах – точнее, в контрактах между «Газпромом» и «Белтрансгазом».



Но на самом деле Минск по сей день платил только 150 долларов за тысячу «кубов». То есть столько, сколько было в прошлом году.



При этом спорной является даже сумма долга. Ведь цифру в 192 млн. долл. на самом деле документально никто не подтвердил. Ее просто назвал «Интерфаксу» всесоюзно известный споуксмен «Газпрома» Сергей Куприянов. А вот в нацбанке Белоруссии уверены, что долг составляет «всего лишь» 132,6 млн. по нынешнему обменному курсу.



Проблема состоит в том, что для Белоруссии невозможно рассчитать среднегодовую цену на российский газ. Как хорошо известно украинцам (и в частности, Дмитрию Фирташу), россияне готовы говорить о твердых цифрах только при условии прибыли в несколько сот процентов. Поэтому, например, с Украиной у «Газпрома» имеется печально известный договор имени Юлии Тимошенко, устанавливающий формулу расчета цены на десять лет. А вот с более домовитым «бацькой» у «Газпрома» такого договора нет.



В результате российская пресса называет – со слов «газпромовцев» - цены от 185 до 200 долларов, а вот у Лукашенко уверены, что более чем о 175 долларах речь идти не может ни в коем случае.



А стало быть, паниковать не стоит – мы еще все вернем, да, в конце концов, мы же братья!



Увы, как считают российские аналитики, истинные причины нынешней «газовой войны» лежат именно в так называемом «братстве» двух восточнославянских стран. А именно – в «Таможенном союзе» России, Белоруссии и Казахстана, который, правда, пока никак нельзя писать без кавычек.



Если для России этот проект имеет значение, в первую очередь, геополитическое, то Казахстан и Белоруссия преследуют вполне меркантильные интересы. В частности, в Минске вполне логично требуют при вступлении в Таможенный союз обнулить экспортные пошлины на российскую нефть.



В то время как в России этого не хотят. Точнее, «не хотят» - это не то слово: в России действуют в диаметрально противоположном направлении.



Мы слишком часто забываем, что газ – это всего лишь орудие российской политики. В то время как нефть – кровь российской экономики. «Нефтянка» в широком смысле до сих пор обеспечивает до 40% бюджета РФ, хотя об этом и не очень любят упоминать в Москве.



«Социалистическая» экономика Александра Лукашенко тоже большей частью создана за счет российской нефти. А еще точнее – за счет того, что белорусы получали нефть из России, перерабатывали ее на своих НПЗ, а продукты переработки продавали на Запад. Частично в интересах России, а частично – в своих собственных.



Кстати, за переработку нефти россияне платили белорусам… нефтью. Которую те тоже перерабатывали – а бензин гнали в богатую Европу.



И вот теперь – а точнее, не теперь, а еще в прошлом году – в Кремле решили, что маленькой стране, как гласит известный советский анекдот, не нужно такое большое счастье. И в январе текущего года наложили экспортные пошлины на большую часть поставляемой в Белоруссию нефти.



«Беспошлинно» теперь должно поставляться лишь 6,3 млн. тонн в год. Как подсчитали россияне, именно столько нефти нужно стратегическим союзникам для их собственных нужд. А за все остальное пусть платят.



В итоге потенциальные потери Белоруссии только в этом году могут составить около 2 миллиардов долларов. Это, согласитесь – не какие-то «жалкие» 192 миллиона…



Так что игра Александра Лукашенко выглядит достаточно прозрачной. И не платит он «Газпрому» по очень простой причине: чтобы вызвать скандал, и таким образом получить «право» перестать качать газ в Европу. Чтобы, со своей стороны, Кремль решил, что лучше уж беспошлинная нефть для Лукашенко, чем очередной провал на газовом европейском направлении.



Другой вопрос – можно ли в принципе определенному авторитарному лидеру вот таким вот бесхитростным образом надуть своих коллег. Которые, конечно, не менее бесхитростны – но зато куда более обеспечены ресурсами.



Каким бы ни был результат, он, несомненно, будет весьма полезным уроком нынешним украинским властям, явно вставшим в отношениях с РФ на тропу Александра Лукашенко. Если, конечно, кто-нибудь захочет этот урок вывести.



Как и задуматься над тем, с чего это Лукашенко именно сейчас срочно бросился требовать с Украины советский «долг» в 134 миллиона долларов – долг, который определенно рассчитывался ровно по тем же «критериям», что и нынешняя задолженность Белоруссии за российский газ.