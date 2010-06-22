Победа Коморовского не ухудшит отношений с Украиной

22 июня 2010, 11:00

Януковичу ближе находящаяся сейчас при власти в Польше «Гражданская платформа» Коморовского, чем «Право и справедливость» Качиньского.

До дня голосования – 20 июня – мало кто в Польше сомневался, что следующим президентом будет спикер парламента от правящей партии «Гражданская платформа» Бронислав Коморовский. Но результат оказался несколько неожиданным (впрочем, как и вся кампания, сопровождавшаяся симпатиями к брату трагически погибшего президента и сильными наводнениями).

Согласно официальным данным, в первом туре президентских выборов Коморовский получил 41,5% голосов. Ярослава Качиньского, брата-близнеца покойного президента и лидера оппозиционной партии «Право и справедливость», поддержало 36,5% избирателей (хотя все экзит-полы давали от 5% и выше разницы в пользу Комаровского). Активность поляков составила чуть менее 55%.

Поскольку первый тур не определил победителя, борьба продлится до 4 июля, и оба кандидата попытаются заручиться поддержкой молодежного электората лидера Союза левых демократов Гжегожа Напиральского – 36-летнего польского политика, набравшего 13,68%.

Но в случае с Польшей нас даже не столько интересует вопрос «кто выиграет», сколько - повлияет ли фамилия нового президента на взаимные контакты двух стран, увидим ли мы знаки эксклюзивного политического периода для Украины или наступит прогнозируемый период охлаждения отношений, признаки которого можно наблюдать уже сейчас. Об этом в комментарии «Главреду» рассказали украинские эксперты-международники.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:
{1-} Результат первого тура президентских выборов в Польше оказался неожиданным: соцопросы давали разрыв в пользу Коморовского 10-11%. Но мы видим, что разница между ним и Качиньским намного меньше. Во втором туре у Коморовского сохраняются шансы на победу, думаю, он, скорее всего, и выиграет, потому что у Качинського резерв намного меньше.

В принципе, ничего не изменится на дипломатическом уровне, но изменятся концептуальные подходы Польши по отношению к Украине. И в Польше, и в Украине к власти пришли прагматики, менее романтизированные элиты. Сотрудничество двух стран будет прагматическим без акцентирования внимания на адвокатских услугах Польши по приему Украины в ЕС, кооптации в Запад в целом. С другой стороны, Польша уже не собирается выступать активным адвокатом Украины во всех европейских делах. Скорее, таким адвокатом, но с несколько иными признаками, будет РФ (если уже не есть).

В результате мирового финансового кризиса изменилась не только атмосфера, но и геополитический и геоэкономический контекст. Туск и Коморовский завершат этот геополитический поворот польской политики. Если Польша и будет развивать политику на украинском направлении, то не столько в рамках двухстороннего эксклюзивного стратегического партнерства, тем более союза, сколько в более широком контексте восточной политики ЕС и Польши: прежде всего, в рамках «Восточного партнерства». Политика по отношению к Украине будет примерно в том же ряду, что и по отношению к другим постсоветским государствам. Так что какого-то польского эксклюзива на украинском треке внешней политики будет меньше, и нам стоит ожидать меньше особых усилий Польши по активизации евроинтеграционной политики Украины.

Качиньский и какая-то часть польской элиты предпримут попытку нащупать в Украине не старые «оранжевые», а новые проевропейские силы, которых мы не знаем сегодня, но ожидаем. Но все же Качиньский будет вынужден действовать в русле прагматической повестки дня как на Европейском континенте, так и в Восточной Европе, и в двусторонних отношениях между РФ и Украиной. Это – логика, и она выше желаний политиков. Даже кампания показала, что Качиньский вполне может действовать в духе прагматики, понимая изменение электоральных, а главное, исторических запросов. Раньше братья Качиньские были консерваторами, национальными романтиками, и в определенной степени эпоха им помогала, ветер дул им в паруса. Сейчас ветер не попутный, поэтому задача политиков – изменить направление, сделать так, чтобы эти новые геополитические ветра не уничтожали курс в целом, ухитряться адаптироваться, перестраиваться, реализовывать свои цели в новой эпохе по-другому. Цели Коморовского и Качиньского по отношению к Украине могут быть разными, но инструментарий, очевидно, будет тем же.

Виктору Януковичу предпочтительнее прагматики Туск и Коморовский прежде всего потому, что они – не идеологи. Ющенко было бы комфортнее работать с Качиньским, хотя и с Туском не было проблем. Но, безусловно, Януковичу легче с теми, кто меньше думает об идеологии, каких-то крупных национальных проектах, тем более, связанных с интеграцией Украины в евроатлантическое пространство. Януковичу легче и даже нужней Туск потому, что у тандема Туск-Коморовский неплохие отношения сложились с Путиным и Медведевым, с канцлером Германии Ангелой Меркель. Янукович может попробовать подписаться в этот треугольник Германия-Польша-Россия, хоть бы и на правах младшего партнера.


Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований:

{2-} У Качиньского, если он станет президентом, сейчас довольно мало шансов повлиять на европейские политические тенденции. Там скорее будут играть роль внутриевропейские противоречия. В любом случае политика Качиньского в отношении Украины будет сдержанной.

Что касается Туска и Коморовского, то здесь напрашивается круглый стол по переоценке двухсторонних отношений и возможностей взаимодействия. Янукович занимает своеобразную позицию по вопросу европейской политики, хотя окончательные подходы еще не обозначены, и может быть достаточно большая почва для консультаций.

Туск и Коморовский будут искать какое-то новое лицо Польши в европейской политике. В данном случае у Польши есть определенное преимущество: страна относительно неплохо держится в условиях кризиса, есть факты сближения с РФ, хотя все противоречия еще не устранены. Западные обозреватели предполагают, что Польша снижает свой интерес к Украине, наступает фаза охлаждения. Я бы так не сказал хотя бы потому, что Качиньскому тоже не удастся использовать Украину как антироссийский фактор. Чтобы понять, в чем тут дело, надо знать, что часть восточноевропейских политиков правонационалистического направления ждет победы американских республиканцев через три года (рассчитывая на обновленную «версию» Маккейна и уход Обамы), чтобы заново начать «войну». Но я особенно не рассчитываю на победу Качиньского.

Виталий Кулик, директор Центра изучения проблем гражданского общества:

{3-} Победа Коморовского – это фактически сохранение курса Польши, каким он был до прихода Качиньских, возврат страны в европейскую парадигму развития, согласование позиций с Брюсселем. Польша не будет строить свою политику с РФ по принципу нарастания конфликтных точек. В отношении Украины Польша, естественно, будет следовать в фарватере общеевропейской политики, пытаясь сохранить при этом лидерские позиции в лоббировании интересов Киева по продвижению в ЕС и НАТО.

В то же время, при Коморовском не следует ожидать прорывных идей, наподобие Содружества демократического выбора, как это было раньше, либо экономических прорывов. Это связано, во-первых, с общеевропейским кризисом. Кроме того, Польша не имеет достаточных ресурсов для инициации крупных европейских или политических проектов. А во-вторых, Коморовский представляет умеренных евроинтеграторов, ориентированных на сотрудничество с Европейской народной партией. Эта политическая сила действует по принципу «иконы» христианских демократов Аденауэра – никаких экспериментов. Так что в целом между Украиной и Польшей будут стабильные, прогнозируемые отношения, умеренное движение в рамках прогресса, и ничего более в случае победы Коморовского.

Президент Качиньский – это другая парадигма. Его политическая сила входит во фракцию европейских консерваторов Европарламента вместе с другими влиятельными евроскептиками. Качиньского можно назвать «последним из могикан» сторонником евроатлантизма для Украины и Восточной Европы. Более того, он является последовательным критиком усиления РФ, склонен к импульсивным действиям и, очевидно, будет поддерживать национал-демократическую оппозицию и подыгрывать остаткам евроатлантистов в Украине. При нем Польша сохранит курс на втягивание Украины в разнообразные проекты, связанные с европейской интеграцией, и продолжит усиленно лоббировать предоставление Украине членства, безвизового режима в ЕС. Польша при президенте Качиньском будет играть заметную и очень наступательную роль на украинском направлении. Если бы можно было объединить половину Качиньского, поддерживающего здоровые проекты для Украины, и умеренность Коморовского, получился бы идеальный кандидат. Но по отдельности они имеют поровну и плюсов, и минусов для Украины.

Андрей Дорошенко, эксперт Центра передовых правовых инициатив
Украина в программах обоих кандидатов в президенты Польши занимает существенное место, но трактовка перспектив у них все же разная. Качиньский, скорее всего, будет продолжать политику своего погибшего брата и рассматривать Украину в консервативном плане. То есть речь будет идти о сотрудничестве если не в пику РФ, то хотя бы с целью ослабить российское влияние и на украинские и польские дела. Я сомневаюсь, что Качиньский победит, но даже если это случится, вряд ли он сможет выйти за рамки «трафарета» – будут новые конфликты с РФ и новая потерянная «пятилетка».

Боюсь, что при Коморовском ценность Украины снизится, потому что Польша сосредоточится на своей роли в европейском процессе, у нее тоже есть экономические проблемы, хотя и не такие серьезные, как в Греции, Португалии, Ирландии или Великобритании. В связи с тем, что ЕС рассматривает новую финансовую стратегию, и непонятна судьба евро, именно эти вопросы будут в значительной мере отвлекать внимание варшавской элиты от украинских проблем. Коморовский является проводником политики Туска по перезагрузке польско-российских отношений, и очевидно, что как представитель «Гражданской платформы» он будет содействовать польско-украинскому диалогу с оглядкой на РФ и Германию.

В отличие от Качиньского – выходца из «Солидарности», героически боровшейся с коммунистическим режимом, новые польские элиты выступают как прагматики, для них Украина не будет иметь той сакральной ценности, как для старого поколения польских элит.

Наша задача, независимо от результатов выборов во втором туре, – рассматривать Польшу как фундаментального партнера, особенно при решении серьезных проблем, как-то подписание договора об ассоциированном членстве, отмена виз. Мы видим попытки Варшавы найти новый способ облегченного получения трудовой карты для украинцев, которые хотят выехать на заработки; с участием Польши решался вопрос об увеличении с 30 до 50 км зоны малого приграничного движения. Это и будут новые элементы украинско-польской дипломатии, которые могли бы решить практические задачи и подтвердить статус стратегического партнерства между нашими странами.

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