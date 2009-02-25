Заявление Кравчука: реакция

Заявление Кравчука вызвало широкий резонанс в обществе. Но возникает вопрос, как его расценивать. Это собственная позиция Леонида Макаровича или начало целенаправленной информационной кампании по отстранению Виктора Ющенко с поста Президента Украины? Какие последствия будет иметь данное заявление для украинского политикума в целом? Кто выиграет, а кто проиграет? С просьбой прокомментировать данную ситуацию Центр политического консалтинга обратился к политическим экспертам и аналитикам. -- Кость Бондаренко (директор Киевского института проблем управления имени Горшенина): «Тут трудно сказать, насколько это личное заявление, насколько это продиктовано интересами среды, с которой в данный момент солидаризировался Леонид Макарович, но на самом деле опыт Леонида Макаровича может быть достаточно ценным, опыт даже того, как можно достойно уйти. Я думаю, что Виктор Ющенко вряд ли прислушается к Леониду Кравчуку, как и раньше не прислушивался к чьим-то предложениям. Вряд ли возможны какие-то последующие действия. Какие могут быть действия? Импичмент в принципе невозможен как форма, и не потому что законодательно не подкреплен, а потому что сама процедура импичмента длится не менее года, а у Ющенко осталось меньше года до окончания президентского срока». -- Игорь Жданов (президент Аналитического центра «Открытая политика»): «Я думаю, что первый президент Украины Леонид Кравчук, наверное, единственный в украинском политикуме человек, имеющий моральное право на то, чтобы делать такие заявления. Именно в 1994 году в результате договоренности и с согласия Кравчука были проведены досрочные парламентские и президентские выборы. То есть он стал политиком, который не цепляется за власть любыми средствами. Тогда этот шаг определенным образом разрешил политический кризис в государстве, хотя Леонид Макарович и проиграл своему оппоненту на выборах в 1994 году. Я не думаю, что адресат, нынешний глава государства Виктор Ющенко, каким-то образом отреагирует на заявление Кравчука. Последует либо молчание, игнорирование, либо просто какое-то нейтральное заявление наподобие того, что Президент будет исполнять свои обязанности до конца конституционного срока. Не думаю, что в поддержку таких заявлений будут организованы какие-то массовые акции протеста, потому что деятельность Виктора Андреевича сейчас достаточно делегитимизована, его уровень поддержки в обществе составляет не более 2-4% граждан. Поэтому, скорее всего, это заявление Кравчука будет воспринято в обществе положительно, но к активным действиям граждане вряд ли прибегнут. Я не думаю, что кто-то выиграет от такого заявления Леонида Кравчука, потому что заявление знаковое, но практических последствий оно, к сожалению, не возымеет. Там ведь был призыв к добровольной отставке, и вряд ли Президент Украины Виктор Ющенко согласится на подобный сценарий». -- Олег Проценко (директор политических программ Центра политического консалтинга): «Прежде всего, хотелось бы отметить высокий артистизм и интонацию, с которой Леонид Макарович Кравчук прочитал подготовленный текст. То есть, если дедушке приходилось читать внукам сказки, то им можно только по-хорошему позавидовать. Но с другой стороны, все это имеет глубокий психолого-политический подтекст. Леонид Макарович – бывший президент страны, не добывший свой срок на посту до конца. Это дает ему большое моральное преимущество обратиться с соответствующим требованием к Ющенко. И выгодно отличает от авторов аналогичных политических обращений со стороны, скажем, коммунистов и прочих. Кравчук, хоть и участвовал в политической суете после своего президентства, но все же остается едва ли не единственным моральным аристократом в украинском политикуме. И именно на это делалась ставка при подготовке этого обращения. Его суть – морально вытолкнуть Ющенко с политического поля. Это сигнал нынешнему Президенту от политических элит наподобие красной карточки в футбольном матче. Институализируется ли это в процедуру импичмента – о которой уже неоднократно упоминалось – не имеет особого значения. Более того, лучший выход для антиющенковской части политической элиты – это не досрочные выборы, а моральное отстранение Президента от нынешних политических процессов, а следовательно, снятие его с возможного баллотирования на второй срок. Словом, все это, по их мнению, преследует цель уничтожения одного из возможных центров притяжения в 2010 году, а значит, привносит хоть какую-то минимальную ясность в политическое пространство, что позволит многим игрокам очертить новую стратегию и тактику на будущее». -- Юрий Якименко (директор политико-правовых программ Центра имени Разумкова): «Если говорить о содержании выступления, о том, к чему призывал Леонид Макарович действующего Президента, то конечно можно говорить о том, что такое предложение не разрешает ситуацию в целом. Нынешний политический кризис в Украине имеет не только природу политической конкуренции между Президентом и премьером и не только это порождает конфликт. Есть и институционная основа конфликта – это, в первую очередь, и видоизмененная Конституция, заложившая основу для постоянного возникновения пересечения сфер компетенции между Кабинетом Министров и Президентом Украины. Нормальный выход из ситуации может быть не только с помощью смены персоналий, которые находятся у власти, а прежде всего с помощью ликвидации тех системных предпосылок, которые приводят к возникновению этих конфликтов, то есть с помощью формирования конституции и устранения этих позиций. Сама идея проведения досрочных президентских выборов менее чем за год до очередных и в условиях конфликтности в системе власти может обострить не только социально-экономическое, но и общественно-политическое противостояние в обществе. Я думаю, это не лучший выход. Хотя, конечно, из своего собственного политического опыта первый президент Украины может делать свои собственные выводы и потом использовать их в качестве рекомендаций своим преемникам. Само же заявление будет иметь такие последствия, которые мы уже имеем, то есть оно стало предметом публичного обсуждения. Я думаю, дальше этого не пойдет, поскольку для того чтобы эта инициатива была воплощена в жизнь, нужно, чтобы ее внедряли ведущие политические силы, в частности представленные в парламенте. Леонид Макарович в данном случае представляет сам себя, и это его личное мнение. Что же касается реальных действий, направленных на проведение досрочных президентских выборов, то, на мой взгляд, в парламенте на данный момент нет критической массы, которая способна была бы реализовать эту идею». -- Андрей Ермолаев (директор Центра социальных исследований «София»): Думаю, мы имеем дело со сложной политической комбинацией, в которой задействованы все политики, ориентированные на Юлию Тимошенко. Заявление Кравчука было сделано в контексте жестких заявлений лидера фракции НУНС Николая Мартыненко, критических позиций ряда политиков, в частности Костенко и Яворивского. Грубо говоря, создан сильный критический фон вокруг Виктора Ющенко. Заявление Кравчука выглядит своеобразной политической кульминацией. С одной стороны, инициатива Кравчука логична, ведь у Ющенко самый низкий рейтинг и война Тимошенко с Ющенко уже стала сама по себе угрозой стране. Но рецепт, предложенный Кравчуком, имеет двойное дно. В условиях, когда в парламенте есть большой расширенный блок Тимошенко, когда Москва вернулась в украинскую политику и в схему включены фигуры, выступающие коммуникаторами Москвы и правительственной команды, инициатива по сложению полномочий Президентом выглядит своеобразным новым коридором возможностей. Не случайно выбрано время, ведь инициативы Кравчука были внесены накануне ожидаемых инициатив Ющенко, в частности грядущего антикризисного СНБО и послания Президента. В последнем, по заявлениям самого Ющенко, должны были прозвучать как экономические инициативы, так и политические, в частности по конституционной реформе. Думаю, это классический случай, когда Ющенко просто не дают выступить с новыми инициативами.