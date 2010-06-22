Принцесса огорошена

Юлию Тимошенко по праву называют принцессой украинской политики.
Правда, некоторое время назад она была «газовой принцессой», о чем сегодня не любит вспоминать. Потом был триумф на Майдане и заслуженный титул «принцессы оранжевой революции». После поражения в президентской гонке Юлия Владимировна стала просто принцессой. Отсутствие «плана Б» на случай поражения в кампании по выборам главы государства дорого обошлось лидеру БЮТ. Социологи с профессиональным хладнокровием фиксируют падение рейтинга «сердечной» команды до уровня, не позволяющего помышлять о массовых акциях протеста. Неспособность вывести людей на улицы признают и трезвомыслящие бютовцы. Назначение себя лидером объединенной оппозиции для Юлии Владимировны стало пирровой победой: с подачи своего окружения и лидеров партий-сателлитов забронзоветь оказалось легко, а вести борьбу с Януковичем на равных - трудно. За сто дней пребывания своего главного оппонента и ситуативного союзника в президентском кабинете Тимошенко так и не смогла предложить обществу ни одной резонансной инициативы. После двух лет пребывания в премьерском кресле и неизменного первенства в информационном пространстве леди Ю начала играть вторым темпом. Она теперь не сама задает повестку дня, а реагирует на вызовы, то выступая в защиту свободы слова, то критикуя фискальные инициативы власти. Вынужденная смена образа быстро сказалась на позициях БЮТ. Из парламентской фракции начался исход оптом и в розницу. Причем потери «сердечников» оказались не только масштабными, но и весьма неожиданными в персонально-функциональном аспекте. Фактически, блоку приходится с нуля выстраивать работу юридического департамента, ведь Андрей Портнов перешел работать на Банковую, а его формально оставшимся во фракции соратникам доверия нет. Кадровые ротации в областных организациях «Батькивщины» заставили расстаться с партией Ивана Деньковича и Александра Фельдмана – лидеров Львовской и Харьковской областных организаций, многократно доказывавших свою преданность. Сегодня они оказались ненужными, и Денькович уже успел поведать о неприглядных внутренних особенностях функционирования Блока Юлии Тимошенко. Доминирование в доброй половине областных советов представителей БЮТ сошло на нет. Процесс перерегистрации бютовских фракций в советах всех уровней напоминает детектив с продолжением: «час Ч» постоянно откладывается, видимо, вожди не теряют надежды образумить колеблющихся под давлением предложений власти соратников. Понятна заинтересованность Тимошенко в досрочных парламентских выборах по любому избирательному закону, поскольку Юлии Владимировне необходим депутатский мандат. Не с целью обеспечения иммунитета от преследования правоохранителей – эту функцию выполняет ее модель политического поведения. Тимошенко необходим статус и возможность быть интегрированной в политическую тусовку. Но пока она лишена формальных оснований принимать участие в парламентской жизни, а попытки проводить заседания фракции БЮТ и оппозиционного правительства скорее вызывают горькую усмешку, чем пробуждают интерес. Экс-премьеру срочно нужна сфера приложения усилий. В одном направлении перспективу энергичного участия ей обеспечит решение Стокгольмского арбитража, вынесшего вердикт о необходимости вернуть компании RosUkrEnergo 11 миллиардов кубометров газа плюс пеню за нарушение условий контракта. Хотя команда Януковича не торопится выполнять это решение, президентские соратники обязательно припомнят, что Тимошенко в бытность премьером гордо заявляла об изъятии у Дмитрия Фирташа принадлежавшего украинскому государству газа. Посыл, можно сказать, позитивный, но сегодня он может сыграть против экс-премьера. «Газовые» дела в Украине традиционно резонансны, а правительство и президентская администрация постараются разыграть социальную драму «Украина лишена газа по вине женщины с косой». Впрочем, у решения по отбору «голубого золота», по идее, должны быть стрелочники, которым и придется отдуваться за действия Юлии Владимировны. Еще одну проблему Тимошенко создает новая власть, призвавшая поменять избирательную систему. Янукович и его соратники проталкивают смешанную систему; лидер БЮТ называет мажоритарную составляющую «рудиментом кучмизма», хотя и сама начинала политическую карьеру как депутат-мажоритарщик. Причины ясны: авторитетных на местах тяжеловесов в БЮТ не так много, и их число тает с каждым днем. Но куда опаснее для Юлии Владимировны запрет на участие в выборах именным и любым другим блокам. Его формализация заставит тимошенковцев проводить срочный ребрендинг своего политического проекта, причем некоторое количество желающих влиться в ряды «Батькивщины» станет слабым утешением – список-то не резиновый. При таких условиях для Юлии Тимошенко становится актуальным участие в возможных выборах столичного мэра – с подобной площадки к президентскому креслу стартовали немало европейских политиков. Вряд ли этого не понимают оппоненты лидера БЮТ, уже забросившие на Крещатик опытного хозяйственника Александра Попова и не торопящиеся выбрасывать за ненадобностью Леонида Черновецкого. Тимошенко после поражения в главной политической схватке пятилетки оказалась в опасном цугцванге. У нее сегодня нет резонансных инициатив, с которыми можно идти к людям, да и послевыборная апатия избирателей не на руку лидеру БЮТ. Но продолжение игры вторым номером приведет к вытеснению Юлии Владимировны сначала из первого эшелона политики, а потом и вовсе – к выталкиванию на обочину. В этом Януковичу прямо или косвенно помогут другие политики, стремящиеся сегодня строить карьеру в оппозиционном сегменте. Тимошенко рискует превратиться в вечную принцессу без шансов на королевский статус.