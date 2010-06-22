Роман Зварич: «Не виключено, що Віктор Андрійович домовлявся з Віктором Федоровичем»

Це особливо відчутно, коли він вдається до метафор чи несподіваних характеристик. Приміром, голову Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна він називає «екзальтованим менеджером Банкової». Складно судити, наскільки екзальтованим є Льовочкін, а от сама Банкова (читай – влада) не дає підстав для подібних епітетів. Вона радше нагадує асфальтовий коток, що їде зі швидкістю 200 кілометрів за годину, – швидко, впевнено, «надійно». Без сантиментів та коливань, не зважаючи на ламентації опозиції, яка влаштовує ексцеси в сесійній залі чи мітинги під стінами Ради. Вже пройшла перше читання судова реформа, Закон «Про референдум», закон, що стосується засад внутрішньої та зовнішньої політики, розглядається бюджетний кодекс... Для закріплення позицій влада пришвидшує проведення виборів до місцевих органів влади, а опозиції, яка могла б їй ефективно протистояти, й досі нема. Тож, як і будь-яка розмова після останніх президентських виборів, бесіда з Романом Зваричем обертається довкола двох вічних тем: «Хто винен?» і «Що робити?». При цьому перша з них традиційно інтригує найбільше...



-- «Вірні ленінці займаються у Верховній Раді політичним бізнесом, вони навчилися добре торгуватися»



Днями Банкова в особі пана Льовочкіна визначилась із датою проведення місцевих виборів – 31 жовтня цього року. Я так розумію, що цю дату не можна вважати остаточною?

Говорити про те, що зараз є законна, а тим паче конституційна можливість призначення дати місцевих виборів, не можна. Дата ця вже минула. Вона була визначена законом, Конституцією, і це було 30 травня. Все, що відбувається зараз, уже поза межами конституційного поля. Хочу нагадати, чому так сталося. Вибори були призначені, але потім їх скасувала та ж таки влада. Тепер же вона квапиться з виборами, а чому так відбувається – я поясню. Цій владі доведеться, по-перше, піднімати тарифи на комунальні послуги, а по-друге, значно скорочувати – всупереч своїм обіцянкам – соціальні виплати. Все це викличе негативну реакцію, і влада сподівається на певний часовий буфер, щоб можна було цю реакцію адсорбувати. Тож до того, як вибухне масове обурення, варто провести місцеві вибори і закріпити свої позиції ще на п’ять років.

Але як же вирішити проблему місцевих виборів? Усе одно їх треба проводити...

Оскільки ми вже влізли через дії влади в цю конституційну халепу, то треба насамперед змінити конституційне поле, щоб можна було проводити одночасно вибори до всіх органів місцевого самоврядування. Річ у тім, що 31 жовтня приблизно тисяча територіальних громад, де вже відбулися позачергові вибори, не зможе провести вибори чергові. Бо в них свого часу Верховна Рада України, як це й передбачено Конституцією, призначила позачергові вибори. Тобто спочатку треба змінити Конституцію – це можна зробити й протягом цієї сесії, а відтак призначити вибори на весну.

Я не дарма почала саме з місцевих виборів. Фракція комуністів і раніше висловлювала свою категоричну незгоду з отриманням Україною наступного траншу кредитів від МВФ. Зараз Компартія наголошує на власному баченні того формату, який повинні мати місцеві вибори. Йдеться про пропорційну систему або як компроміс – змішану, тобто пропорційно-мажоритарну систему виборів. І хоч конкретних ультиматумів фракція КПУ не висуває, натомість вона надсилає певні месиджі іншим учасникам парламентської коаліції: мовляв, якщо нас і цього разу проігнорують, ми образимось настільки, що підемо з більшості... Гадаєте, це реальна загроза?

Не думаю. Швидше за все, наші вірні ленінці займаються у Верховній Раді таким собі політичним бізнесом, вони навчилися добре торгуватися. Раніше їхні ставки були заниженими, але зараз вони зрозуміли свою вагу. Як правило, це не якісь «монетарні» речі, а кадрові призначення – тут вони добре тямлять, як забезпечувати своїх людей керівними посадами. Приміром, читаю нещодавно, що син Петра Симоненка став заступником голови урядової агенції з питань інвестицій. Можливо, пан Андрій і справді доволі кваліфікована людина, але раніше я не чув, щоб він працював у подіб- ній галузі... Словом, комуністи вміють використовувати пресу для гри зі значно потужнішим партнером по коаліції, нагадуючи цьому партнеру, що у них є золота акція.

Але ваш колега Сергій Соболєв, який не належить до фракції комуністів, також заявив, що має відчуття, ніби «коаліція тріщить по швах»...

Не знаю, чим керувався пан Сергій... Можливо, він має якусь інформацію, яка дозволяє йому робити такі висновки. Не думаю, що для коаліції зараз існує небезпека. Хоча ані комуністам, ані «литвинівцям» невигідні вибори восени цього року, тим паче за нинішніх умов. Комуністи не виграватимуть вибори за мажоритарної системи.



-- Єхануров ще 2006 року виступав за утворення коаліції з Партією регіонів



Гаразд, але вельми несподівану заяву зробив і Юрій Єхануров, який висловився за те, щоб фракція НУНС увійшла до складу коаліції. Саму можливість такого союзу вже категорично заперечила Віра Ульянченко. То, знову ж таки, «тріщить» коаліція чи «не тріщить»? Замінить НУНС комуністів чи не замінить?

Пан Юрій, як мені здається, не обізнаний з усіма реаліями. Після президентських виборів, застосовуючи фантазію, ще можна було здогадуватися, що в «Нашій Україні» (у фракції, я маю на увазі, а не в партії!) знайдеться 37 народних депутатів, які підтримують рішення фракції про вступ до коаліції. (Хоча пізніше норму регламенту змінили, і рішення фракції перестало важити)... Коли ж було внесено зміни до регламенту і стала можливою «тушкована» більшість, ці депутати, думаю, відчули себе «кинутими». У них були певні, так би мовити, надії... Зараз же переконати депутатів у тому, що варто входити до коаліції з Партією регіонів, неможливо. Це абсурд... Хто піде до коаліції? Група В’ячеслава Кириленка? Виключено! Можу дати руку на відруб, що цього не станеться...

Але щось же змусило Єханурова зробити таку заяву...

Я знаю його позицію з 2006 року. Він ще тоді озвучував у пресі, що треба утворювати коаліцію з Партією регіонів. У цьому плані Юрій Іванович – як би це висловити? – не лягав у загальну канву мислення його однопартійців.

І все-таки тему «широкої коаліції» активно педалюють. А БЮТ, до речі, звинувачує у безпринципності Ющенка – він, мовляв, уже встиг побувати у Межигір’ї й обговорити цю тему з Януковичем. Це відповідає дійсності?

А я звідки знаю? Можливо, так. Можливо, Юрій Іванович озвучує позицію, яку він попередньо погодив із колишнім Президентом України. Хоча я мав такі випадки, коли позиція, погоджена з Віктором Андрійовичем, потім якось втілюється в життя з точністю до нав- паки. Тож не виключено, що Юрій Іванович щось почув від Віктора Андрійовича і зробив свої власні висновки... Не виключено й те, що Віктор Андрійович у своєму стилі про щось домовлявся з Віктором Федоровичем. Зрештою, яке це має значення на сьогодні?

Як на мене, то велике. Бо ми завжди говоримо про 100 днів влади, але не говоримо про 100 днів опозиції. Отож за цей період нічого не змінилось на краще в опозиційному середовищі. Бо НУНС відвертається від БЮТ, а БЮТ звинувачує НУНС у підкилимних іграх...

Заява про Межигір’я походить аж ніяк не від керівництва БЮТ. Можу сказати одне: за той час, поки я інтегруюсь до системи прийняття рішень у БЮТ (бо, гадаю, вже загальновідомим є те, що я – член партії «Батьківщина»), постійно чую від Юлії Володимирівни одне й те саме: не критикуймо наших колег по опозиції тільки за те, що вони – не з нами, давайте виходити на більш конструктивну позицію. Вона говорить про об’єднання, але з ким? Один тягне до Януковича, інший – до якоїсь «конструктивної опозиції». От вам яскравий приклад. Коли говорили про створення Комітету захисту України, Юлія Володимирівна наполягала на тому, що вона має бути в опозиції однією з рівних, і в жодному разі – не керівником. Я не хочу перекладати на когось відповідальність за те, що опозиція розпорошена, і водночас не вважаю, що це – трагедія. Наступні вибори покажуть, хто був правий...



-- «Вплив партії "Наша Україна" у фракції НУНС дорівнює нулю»



Ви наголосили на тому, що не варто плутати ситуацію всередині фракції «Наша Україна» і всередині партії. Тобто вони є істотно відмінними?

Звичайно. Дуже відмінними. Вплив партії «Наша Україна» у фракції НУНС дорівнює нулю. Там немає жодного депутата, який, виходячи з партійних директив, намагався би впливати на рішення, що їх приймає фракція.

Якщо повернутися до 2002 року, коли створювали блок партій «Наша Україна», а ще до 2005-го, коли формувалась власне партія «Наша Україна», хотілося б почути вашу думку щодо того, чому цей проект так і не відбувся? Чому «Наша Україна» розпалася на десяток груп і, врешті-решт, як кажуть, зійшла на пси?

Я, можливо, говоритиму дещо жорстко по відношенню до лідерів тих партій, які увійшли до складу «Нашої України», але як 2006 року, так і на останніх парламентських виборах, будучи залученим до виборчого процесу, я непорушно стояв на тому, що на вибори ми маємо йти самі, без блоку. Аргументував це тим, що ми повинні зміцнити свою партію – замість того, щоб намагатись об’єднати всі ті дрібні партії, які не мали шансу пройти до парламенту, але зробили це разом із «Нашою Україною» (і це трапилось не один раз, а двічі)... Тож кінь, який мав тягти на собі всю цю братію, не просто впав, він сконав під таким тягарем – його вже просто не існує... Так от, 2006-го я був у меншості. Було, щоправда, кілька колег із політради, які мене підтримували... Зате другого разу більшість виступала за те, щоб іти на вибори самостійно. І була лише одна людина, яка чинила цьому опір – Віктор Андрійович. Він нав’язував нам блок.

Не беруся судити про те, як приймали рішення в «Нашій Україні», але з’їзди цієї партії зазвичай супроводжували ексцеси. І це той випадок, коли скандальність події йде їй у плюс. Принаймні це був такий собі «антисовок», тобто не той формат, коли всі дружно піднімали мандати і голосували «за» під пильним оком лідера...

Хтось сказав, що мистецтво політика в тому, щоб знати, коли сказати правду, а коли промовчати, а мистецтво журналіста – в тому, щоб політик забув про це правило. Так от, у «Нашій Україні» ця друга складова (щодо мовчання) була цілком відсутня. Тому й виникали скандали, зокрема й ті, які провокував сам Ющенко. На одному зі з’їздів він назвав найбільших корупціонерів, і серед них чомусь опинився я... Доволі дивним видається, коли партія має кістяк своєї команди, а проти нього – проти того кістяка – починає боротися фактичний лідер партії, а згодом він починає стимулювати процес формування «паралельної» партії, яка називається «Єдиний центр», а відтак і їх кидає – це, знаєте, вже не лідер...



-- «Можу засвідчити, що політику Ющенко ненавидить»



Подейкують, що Віктор Ющенко планує зовсім відійти від політичної діяльності...

Можливо. Я навіть вірю в це. Можу засвідчити, що політику він ненавидить. І про того, хто це заперечуватиме, я одразу скажу, що така людина лукавить. Віктор Андрійович ніколи не любив політики. Йому комфортніше піти на якусь виставку старовини, хоч я не хочу цим його знецінювати. Просто він більшою мірою духовна людина, і я це шаную, це треба поважати. Але можу критикувати його за те, що він, як мій батько казав: «Хочеш бути грибом – лізь у борщ» – він хоче бути грибом, але не бажає плавати у борщі, бо там може бути гаряче.

Очевидно, не боїться плавати у борщі Валентин Наливайченко. Його називають серед тих, хто може очолити цю партію, і це, погодьтеся, доволі несподівано...

Не думаю, що це правильне рішення. Очолювати те, що є гнилим організмом, було б помилкою...

Але хто його лобіює на цю посаду чи підштовхує до такого рішення?

Не знаю. Повірте, що мені абсолютно байдуже, що відбувається з «Нашою Україною».

Тоді повернімось до парламенту. За той незначний час, що минув від президентських виборів, регіонали встигли провести крізь Раду купу потрібних їм документів. Від ратифікації харківських угод до судової реформи. На черзі – закон про мови, його прийняття може відбутися ще до завершення нинішньої сесії...

Це законопроект Колесніченка. І в ньому не декларативно, а фактично йдеться про запровадження російської мови як другої державної.

Так, і я веду до того, що цей закон тільки поповнить «колекцію» того, що пролобіювала чинна влада. Загалом преса визначила десятку законів (хай навіть деякі з них ще й досі перебувають на стадії прийняття), які повністю змінили або змінять у майбутньому профіль життя країни. На черзі – останній бастіон – Конституція. Її вже не можна не чіпати, бо той-таки «Закон про судоустрій та статус суддів» суперечить її нормам...

Це ще м’яко сказано...

Тож коли візьмуться за Конституцію? Рада повернеться до неї восени?

Судячи із Закону «Про всеукраїнський референдум», який прийнято у першому читанні, влада збирається зробити це в обхід парламенту. В цьому законі передбачено можливість внесення змін до Конституції шляхом проведення референдуму. Тому їм, можливо, й не будуть потрібні дві сесії... Я так бачу, що вони просто хочуть закріпити свій реванш.

Свого часу ми всі вважали Кучму «бєспрєдєльщіком», і водночас ніхто не сказав би про нього, що це – слабка і несамостійна політична фігура. Але чому навіть він не додумався до того, що буквально за лічені місяці зробив Янукович?

Тому що Кучма на якомусь етапі став-таки Президентом України. Замість того, щоб бути губернатором Малоросії. І коли Кучма написав книжку «Україна – не Росія» (я не знаю, хто її писав – чи то він сам, чи то помічники), це був месидж для всіх. І для Росії зокрема. Месидж у тому, що він є Президентом України... Про Кучму можна багато поганого сказати, це все відомо, і я не хочу цього повторювати. Бувало й так, що мені навздогін летіла попільничка, а мене самого виганяли з кабінету. Це було... Але з ним я все одно мав краще спілкування, ніж із Ющенком. Бо перед кожною поїздкою до ПАРЄ він викликав мене на розмову, і коли йшлося про державний інтерес у Страсбурзі, він говорив зі мною як Президент України з народним депутатом України, і в цьому контексті я не мав із ним жодної суперечки...