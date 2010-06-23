Украине может понадобиться авторитаризм

Президент Виктор Янукович не так давно предложил свое видение судебной реформы в Украине, вызвавшее живое обсуждение в обществе и экспертной среде. В первом чтении Верховная Рада утвердила законопроект «О судоустройстве и статусе судей». Своими оценками предложенной Януковичем реформы судебной системы, а также комментариями о позитивных и негативных моментах, заложенных в нее, поделились профессор права, доктор юридических наук, заместитель главы Верховной Рады ІІ созыва Виктор Мусияка и заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.



Что предлагает законопроект «О судоустройстве и статусе судей»?



Судебная реформа крайне необходима Украине, и этот вопрос не исчезает с повестки дня уже с десяток лет, отметил Куйбида. «Президент Янукович задекларировал скорое проведение реформы, и это – один из его приоритетов», - заметил он.



В проекте закона «О судоустройстве и статусе судей», по словам господина Куйбиды, мы можем увидеть ряд наработок, которые предлагались еще Виктором Ющенко. «Предыдущий президент в 2006 году одобрил концепцию совершенствования судоустройства для утверждения справедливого суда в Украине в соответствии с европейскими стандартами. И многие идеи этой концепции нашли отражение в соответствующем законопроекте», - добавил эксперт.



Так, например, предлагается внедрение прозрачной конкурсной системы отбора на должность судьи, введение специальной учебы и подготовки претендентов. «На сегодняшний день мы имеем Академию судей, но она занимается исключительно повышением квалификации. А специально, для занятия должности судьи, никто не готовит», - заметил специалист.



Кроме того, законопроект централизует систему отбора судей, что являются его позитивом, считает Роман Куйбида. То есть рекомендации относительно претендентов на должность судьи будут подаваться Высшей квалификационной комиссией. «Сегодняшняя система отбора кандидатов распылена: есть целый ряд квалификационных комиссий, которые решают, кого рекомендовать, и в результате у каждой комиссии свои подходы к аттестации кандидатов», - подчеркнул он. Эксперт также заметил, что процесс аттестации непрозрачен, а в квалификационных комиссиях царит система отбора на основе протекций. Поэтому сия сфера, по словам господина Куйбиды, сегодня достаточно коррумпирована.



Позитив законопроекта, по мнению специалиста, - предусмотренные в нем четкие основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Это позволяет людям, желающим поднять вопрос о привлечении определенного судьи к дисциплинарной ответственности, четко знать, в связи с чем это можно сделать. Кроме того, это дает возможность судье ориентироваться, какое поведение недопустимо. На сегодняшний же день основания для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности достаточно размыты, заметил юрист.



Решение вопроса о кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам в законопроекте «О судоустройстве и статусе судей» некоторые эксперты считают негативным моментом, но господин Куйбида считает иначе. По его словам, сегодня Верховный Суд Украины состоит из четырех палат, каждая из которых является своеобразным верховным судом, то есть между ними нет унифицированной практики, и каждая из них формирует свою собственную. А законопроект предусматривает рассмотрение дел в пленарном режиме, что, по мнению эксперта, «даст возможность всем судьям Верховного Суда рассматривать то или иное дело и обеспечивать одинаковое применение законов судами».



Судебную реформу необходимо было начинать с завершения конституционной



Начинать процесс судебной реформы нужно было с завершения конституционной реформы, а именно – с обеспечения нормального функционирования судебной власти, заявил Виктор Мусияка. Он считает, что «из системы влияния на формирование судейского корпуса необходимо максимально изъять Верховную Раду и Президента, чтобы они не влияли на подбор субъектов в судебной системе». Это необходимо для того, что рано или поздно они начинают влиять и, как правило, «делают это не они лично, а люди из их окружения, которые в этой системе ориентируются и имеют интересы».



«Я всегда настаивал на том, что необходимо завершить конституционную реформу, если мы стремимся к демократическому, правовому и социальному обществу. Но мы видим, что сейчас существует огромная тяга к возврату широких полномочий Президенту», - отметил эксперт. Он подчеркнул, что, по сути, это желание окружающих Президента людей «получить под зонтиком президентских полномочий огромные возможности влияния».



Господин Мусияка убежден, что пока законопроект «О судоустройстве и статусе судей» не стал законом, Президент Янукович должен обратить внимание на угрозы, заложенные в нем. В частности, для функционирования парламента «уже не важно содержание Конституции, кроме того, начались процессы, свидетельствующие о том, что государственно-правовой механизм вскоре начнет разрушаться».



«Поэтому переступать через Конституцию – это подвергать опасности государство вообще и весь конституционно-правовой порядок в частности», - отметил господин Мусияка.



Положения законопроекта «О судоустройстве и статусе судей» не отвечают Конституции Украины



Некоторые положения законопроекта «О судоустройстве и статусе судей» не отвечают Конституции Украины и европейским стандартам, считает Роман Куйбида.



Согласно законопроекту, Высший совет юстиции наделяется полномочиями назначать председателей судов. Хотя статьей 131 Конституции Украины, которая определяет полномочия Высшего совета юстиции, не предусмотрены полномочия назначать судей на административные должности, заметил эксперт.



Кроме того, по словам господина Куйбиды, положения, касающиеся языка судопроизводства, не согласованы со ст. 10 Конституции. «Согласно законопроекту, судопроизводство может осуществляться не только на государственном языке, а при условии ходатайства хотя бы одного из участников процесса оно может вестись и на другом языке. Согласно же Конституции, язык судопроизводства - исключительно государственный. В то же время другие участники, не владеющие государственным языком, имеют право пользоваться родным языком или помощью переводчика», - объяснил специалист.



Европейским стандартам, по словам господина Куйбиды, не отвечают некоторые моменты, связанные со специальной подготовкой судей. «Сначала претенденты на должность судьи после избрания на основании тестов будут проходить теоретическую подготовку в высших специализированных учебных юридических заведениях ІV уровня аккредитации, то есть в заведениях Министерства образования. Потом, после завершения этой подготовки, они будут направляться в Академию судей, которая обеспечивает практическую подготовку», - объяснил эксперт.



Согласно же европейским стандартам, заметил Куйбида, заведение, которое осуществляет подготовку судей, не должно зависеть от Министерства образования в вопросах аккредитации – «оно должно быть под контролем судебной власти и не зависеть от органов исполнительной власти – ни от Министерства юстиции, ни от Министерства образования».



Недостатки реформы



Несмотря на ряд позитивов, заложенных в законопроекте, у него есть несколько существенных недостатков, считает Куйбида.



Во-первых, это отсутствие конкурса на должность в судах высшего уровня. «Процедура отбора кандидатов на назначение впервые довольно неплохо прописана. Она предусматривает рейтинг кандидатов, согласно которому они могут занимать должности в судах. А процедура занятия должности в судах высшего уровня как такового конкурса не предусматривает», - объяснил он. Это, по словам господина Куйбиды, создает риск того, что снова заработают субъективные факторы, существующие и сегодня.



Во-вторых, негативный аспект можно усмотреть, читая законопроект «О судоустройстве и статусе судей» в контексте Закона, принятого 13 мая нынешнего года – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о недопустимости злоупотребления правом на обжалование», отметил специалист. Содержание последнего сводится к тому, что Высший совет юстиции получил толкование понятия «нарушение присяги», то есть на каких основаниях можно увольнять судей. Преимущественно имелись в виду веские и существенные нарушения. Вместо этого сформулированные сейчас основания для отстранения от должности «настолько широки, что дают возможность увольнять любого судью с должности из-за малейшего нарушения».



Так, например, теперь можно уволить судью из-за нарушения сроков рассмотрения дел, отметил господин Куйбида. «Понятно, что в условиях чрезвычайной загруженности судов судья просто физически не может соблюдать сроки, оговоренные законом. А если он и будет их соблюдать, то рассмотрение дела может быть некачественным и с нарушением процессуальных прав участников», - привел пример специалист.



Украине нужен авторитаризм



Предложенная реформа судебной системы - инициатива не Президента Януковича, считает Виктор Мусияка.



«Президент является средством, используемым для реализации идей, заложенных в законопроекте, который еще до недавнего времени назывался законопроектом Ющенко-Кивалова. Теперь он несколько «подрыхтован» и называется законопроектом Януковича», - отметил профессор.



По мнению специалиста, Президент не способен понять тонкостей тех или иных общественных отношений, в которых он инициирует определенные процессы. Но у него много «советников-советчиков», специалистов, которые помогают ему, например, формулировать законодательные инициативы.



Господин Мусияка отметил, что «если Президент считает, что реализацией этого законопроекта в подобающее состояние будет приведена судебная система, что она будет под реальным контролем главы государства, то очень скоро он разочаруется в этом». По словам специалиста, предложенный механизм может действовать эффективно только при условии участия разработчиков и инициаторов данного законопроекта: «Они четко расставят влияние в соответствующих органах – Высшей квалификационной комиссии, Высшем совете юстиции, специализированных судах и тому подобное. То есть они смогут влиять на систему и без Президента». Иными словами, сегодня постепенно создается механизм, когда суды могут выйти из-под конституционного контроля и контроля соответствующих государственных органов.



Кроме того, специалист отметил, что Украина постепенно приближается к тому моменту, когда ей понадобится «авторитаризм для наведения конституционного порядка».



«Парламент, уже ясно, не способен предложить никаких инициатив. Единственный человек, избранный народом и имеющий конституционные полномочия, это – Президент. Если бы было понятно, что он хочет навести порядок в конституционной манере, это можно было бы допустить. Потому что выходить из этого хаоса можно только путем концентрации усилий, опирающиеся на конституционную основу», - отметил Мусияка. Кроме того, он убежден, что в рамках действующего законодательства, системы власти и Конституции можно начать эффективно наводить порядок.