«Любі друзі» Януковича

Хто починає своє правління зі скандалу з Євробаченням, неодмінно має прийти до скандалу і з «любими друзями». Я й не думала, що ця формула спрацює так само точно сьогодні, як вона спрацювала у 2005-му. Що ж сталося? А сталася справді неординарна подія – депутат від фракції Партії регіонів Володимир Ярощук із трибуни Верховної Ради, себто публічно, звинуватив іншого регіонала – віце-прем’єр-міністра Володимира Сівковича у рейдерстві. «Мені стали відомими факти участі віце-прем’єра із силових питань Володимира Сівковича в операціях, що не відповідають високому статусу посадовця... До нас дійшла інформація про неодноразове втручання Сівковича в роботу судових та правоохоронних органів шляхом погроз і примусу з метою заволодіння державним майном», – заявив депутат. За його словами, однією з оборудок, здійснених за сприяння Сівковича та голови Держкомзему Олега Кулініча, було захоплення державних земель площею 220 гектарів – острова Муромець (Київ). «Він сприяє рейдерству, “кришує” захоплення підприємств, спрямовує рейдерів до тих чи інших підприємств, активно застосовує телефонне право у роботі із суддями», – не скупився на вислови депутат-регіонал. Пригадується, у вересні 2005-го Олександр Зінченко (нині покійний) провів скандальну прес-конференцію, під час якої обвинуватив у корупції секретаря РНБО Петра Порошенка, першого помічника Олександра Третьякова і лідера парламентської фракції «Наша Україна» Миколу Мартиненка. Зінченко тоді сказав, що названі політики «цинічно і системно реалізують свій сценарій використання влади у власних цілях», зокрема Порошенка він звинуватив, що той нібито хоче зробити з РНБОУ «нове НКВС», а Третьякова – що той «із точністю до мікрона відтворює систему свого попередника в адміністрації Кучми Льовочкіна». За іронією долі, Сергій Льовочкін сьогодні – знову в адміністрації, тільки вже не в статусі помічника Президента, а в статусі глави Адміністрації. Конфлікт із «любими друзями», який розгорівся через заяви Зінченка, став початком кінця єдності «помаранчевої» команди. Так само сьогодні ми спостерігаємо, як колись монолітна (принаймні про людське око) «біло-синя» команда не без труднощів проходить випробування владою. В опозиції монолітність зберігати легше – є спільний ворог, з яким треба боротися, і боротися об’єднаними зусиллями. Влада розбещує і розслабляє. «Помаранчеві» не пройшли це випробування. Зараз схожих помилок припускаються й регіонали. Віктор Янукович, ледь відпрацювавши 100 днів на посаді Президента, вже отримав низку конфліктів, у яких фігурують імена мало не всіх керівників силових відомств. Спочатку скандал із головою СБУ Валерієм Хорошковським (медіаконфлікт із ТВі та «5 каналом»). Потім – із міністром внутрішніх справ Анатолієм Могильовим (стеження за журналістами; вбивство студента Ігоря Індила у Шевченківському РВВС міста Києва, адже навіть Ганна Герман вважає, що його там «закатували»). Тепер скандал докотився й до Володимира Сівковича, якого в уряді призначено відповідальним за силовий блок. Невідомо, чим завершаться обвинувачення депутата-регіонала на адресу колеги по партії з портфелем віце-прем’єра. Чи буде наслідком низка відставок, як це сталося 2005 року в «помаранчевій» команді? Чи все тихо зійде на пси? Зрештою, кадрові зміни у команді регіоналів (щоправда, не першого ешелону) почалися, щойно минуло 100 днів з дня інавгурації Віктора Януковича. Це навіть раніше, ніж прогнозували експерти, які зазначали, що на осінь, швидше за все, Президенту доведеться перепризначати окремих урядовців та чиновників. Правда, поки що це стосується дрібних посад. Та якщо феномен «любих друзів» приживеться в команді «біло-синіх», то полетять, очевидно, й голови високопосадовців.