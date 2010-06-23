Спалах давньої ворожнечі

У Киргизстані киргизи вбивають узбеків. Ті у відповідь вбивають киргизів.

Конфлікт, придушений ще радянською армією в 1990 році, розгорівся з новою силою. Є підозри, що тисячі простих людей стали жертвами політичної помсти одного невдахи-диктатора



Киргизстан історично та географічно поділений на Північ і Південь. Північ – промисловий регіон, Південь – аграрний. В обох частинах розвинена «клановість», але клани Півдня частіше пов’язують свою діяльність із криміналом через активний наркотрафік Ферганською долиною. На фізичній мапі країни два регіони розмежовані системою гірських хребтів. При цьому Південь є етнічно неоднорідним. Так склалося історично: киргизька частина Ферганської долини раніше входила у Кокандське ханство, де панували узбеки. Вони й досі становлять значну частину населення регіону. Є також численна таджицька спільнота. А от слов’ян тут, на відміну від Півночі, небагато.

Столиця Півночі, як і всієї країни, – Бішкек. Неофіційна столиця Півдня – Ош, друге за розмірами місто республіки. Саме в Оші найбільше етнічних узбеків: за різними даними – від третини й майже до половини з 500 тисяч мешканців агломерації. Це місто вже неодноразово ставало ареною кривавих етнічних конфліктів. Нині ситуація повторюється.

Ош – неспокійне місто

Якщо брати тільки новітню історію, то першим масштабним етнічним конфліктом в Оші стала так звана «Ошська різанина». Відбулася вона ще за радянських часів – у травні-червні 1990 року. Після виділення малоземельним киргизам земель колгоспу імені Леніна, на які претендували й узбеки, останні почали вимагати від керівництва Киргизької РСР створення в Ошському районі узбецької національної автономії із власними органами влади. Скасування рішення щодо колгоспу не принесло миру: обидві сторони вже встигли накопичити взаємну неприязнь. Сутичка на одному з мітингів швидко переросла у збройні погроми. Ті перекинулися на територію Узбекистану: узбеки у прикордонних районах почали громити сусідів-киргизів і зі зброєю в руках прориватись крізь республіканський кордон на допомогу співвітчизникам в Оші. Конфлікт вщух тільки після втручання армії та закликів ряду поважних осіб з обох боків до примирення. За офіційною статистикою прокуратури СРСР, під час конфлікту загинуло не менш ніж 1200 осіб.

Окрім цього, в історії Киргизстану завжди був певний конфлікт Півночі та Півдня, пов’язаний із тривалим домінуванням Півночі в політичному житті країни. Край цьому поклали під час «Тюльпанової революції» 2005 року. Замість «північного» Акаєва президентом став «південний» Бакієв. Свою роль у цьому зіграли протести у великих містах Півдня – Оші та Джалал-Абаді.

І саме на Південь Бакієв утік через п’ять років, коли масові демонстрації проти його спроб зосередити всю владу у своїх руках змусили його полишити Бішкек. І навіть заявив про намір перенести столицю країни в Ош чи Джалал-Абад. Утім, на той час він уже не контролював ситуацію в країні. І згодом змушений був тікати далі – у Білорусь.

А на Півдні тим часом розгорався конфлікт. Серед головних його дійових осіб був депутат парламенту Кадиржан Батиров, украй негативно налаштований щодо клану Бакієва. За свідченнями з місць подій, у травні 2010 року Батиров використав бойовиків з узбецької меншини для встановлення контролю Тимчасового уряду Рози Отунбаєвої над Джалал-Абадом, але згодом у запалі зробив заяву, у якій простежувався заклик до протистояння узбеків киргизам зі зброєю в руках. Тимчасовий уряд швидко відхрестився від його слів, а в. о. міністра оборони країни Ісмаїл Ісаков пообіцяв, що Батиров відповість перед законом. Утім, напруження між узбецьким і киргизьким населенням Півдня знову зросло. Через місяць відносного спокою Ош вибухнув новою хвилею насильства.

Хто бійку замовляв?

Найбільш таємничий і дискусійний аспект вуличних конфліктів в Оші – із чого, власне, почався останній виток насильства. Навіть мешканці цього міста висувають близько шести версій, і всі вони зводяться до схеми: «представники однієї національності побили представників іншої, ті покликали на допомогу, їх противники покликали своїх і потроху втягнулося все місто з околицями». У вирі взаємної ненависті дані про те, хто саме й кому саме першим дав по пиці, канули в Лету. За словами голови Тимчасового уряду Рози Отунбаєвої, конфлікти розпочалися на побутовому ґрунті.

Втім, навряд чи жертвам протистояння є до цього діло. Цього разу узбецька меншина зайняла, швидше, оборонні позиції, рятуючись у власних махалля – етнічних районах. Це не дуже рятує: за тиждень погроми розрослися до масштабів гуманітарної катастрофи. Використовується навіть важка техніка на кшталт БТР. Не кажучи вже про те, що більшість учасників погромів озброєні. Частково це можна пояснити тривалою нестабільністю в регіоні та проходженням крізь нього «шовкового шляху» наркомафії. Але в республіці підозрюють, що це «привіт» від Бакієва, який наказав лояльним до нього кланам влаштувати на Півдні погроми, подібні до тих, що змусили його тікати з Півночі. Зокрема, Тимчасовий уряд прямо звинувачує Максима Бакієва – сина екс-президента, що наразі просить політичного притулку у Великій Британії. Якщо це справді «ініціатива» Бакієва, то «впала» вона в занадто благодатний ґрунт. Погроми на Півдні вже перевершують за масштабом події в Бішкеку. Щоправда, дані про кількість загиблих дуже розходяться: від офіційних «близько сотні» до «понад тисячу» за інформацією джерел РІА «Новости» в одній зі спецслужб сусідньої з Киргизстаном країни.

Тимчасовий уряд уже вдався до останнього заходу – направив у район конфлікту армію. Але виявилося, що й цього замало. В. о. міністра фінансів Темір Сарієв визнав: просто не вистачає людей. У зв’язку з цим у країні було оголошено набір добровольців із числа колишніх силовиків.

Міжнародна реакція

Частина киргизьких узбеків спробувала виїхати в Узбекистан, але влада останнього вирішила пропускати через кордон лише тих, хто має в кого поселитися на території країни. Зауважмо, що офіційний Ташкент займає подвійну позицію щодо проблем узбеків у Киргизії: свого часу саме там знайшли прихисток багато опозиціонерів уряду Іслама Карімова. Зокрема, після сумнозвісного конфлікту в Андижані. Втім, за даними МНС Узбекистану, кордон уже перетнуло щонайменше 80 тисяч біженців. Іншим довелося розбивати на кордоні наметові містечка. Наразі вони страждають від нестачі продуктів, води й медикаментів. І сподіваються на прибуття миротворців.

Керівник Тимчасового уряду Киргизії Роза Отунбаєва вже закликала Російську Федерацію відправити в Киргизстан миротворчу місію. Причому не важливо, у форматі Шанхайської організації співробітництва, Організації договору колективної безпеки чи взагалі Організації Об’єднаних Націй. Аби просто надали озброєних людей.

Чому саме Росію? Як пояснив в одному з інтерв’ю екс-прем’єр Киргизстану Фелікс Кулов, залучення контингентів із країн Середньої Азії є небажаним через етнічне підґрунтя конфлікту. А з країн Заходу – через мовний бар’єр.

Утім, керівництво Росії аж ніяк не поспішає надавати Киргизії таку допомогу, незважаючи навіть на мітинг із подібними вимогами, що пройшов у Москві. Війська в Киргизію було відправлено – але тільки для посилення охорони російської авіабази поблизу міста Кант. Зволікання Кремля із наданням допомоги зрозуміле: ситуація в Киргизії справді дуже небезпечна, а жодного зиску, окрім іміджевого, від такої допомоги немає. З другого боку, зволікання несе величезні іміджеві втрати. По-перше, Росія цим наочно демонструє, що війна у Південній Осетії мала політичне, а не миротворче підґрунтя (інакше чим пояснити втручання у конфлікт грузинів з осетинами при невтручанні у конфлікт киргизів з узбеками?). А по-друге – підкреслює жалюгідність Договору колективної безпеки: навіщо такий договір, якщо найсильніший його учасник не може чи не бажає надати навіть малу військову допомогу сусідові? Владімір Євсєєв, співробітник російського Карнегі-центру, у коментарі «Німецькій хвилі» також зазначив, що Росія зволікає ще й через небажання наразитися на конфлікт з Узбекистаном.

Зволікають і в ООН. Киргизька тема стала провідною на екстреній нараді представників країн Ради Безпеки. І хоча при обговоренні лунала важлива пропозиція створити гуманітарний коридор для біженців, в остаточному варіанті заяви далі закликів до примирення справа не пішла.

Зрештою, Киргизія виявилася нікому не потрібною. Незважаючи навіть на наявність на її території двох іноземних військових баз. І російська авіабаза неподалік міста Кант, і американська неподалік міста Манас розташовані поблизу північного кордону країни. Тобто досить далеко від місця конфлікту. І, щоб їм справді щось загрожувало, потрібна чи то нова дестабілізація в усій країні, чи то формування у Ферганській долині загону альпіністів-камікадзе, готових проїхати півкраїни тільки задля того, щоб зробити якусь капость іноземним військовим. Наразі Киргизії допомагає лише Червоний Хрест – відправляє туди гуманітарну допомогу.