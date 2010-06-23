100 дней Азарова отметили с нелюбовью к России

Не так давно в Киеве с помпой были организованы разнообразные акции в честь 50-ти и 100-дневки президентства Виктора Януковича. Специальное обращение к народу в связи с «пятидесятидневкой» Президенту пришлось сделать в силу объективных причин – несмотря на всю усталость от политики, многие украинцы с недоумением отнеслись к подписанию скандального «Харьковского пакта», по которому в обмен на краткосрочную скидку в цене на газ Россия получила право аренды военной базы в Севастополе до 2042 года.



В конце июня настало время новой «стодневки». На сей раз о ста днях своей работы взялось отчитываться правительство Николая Азарова. Во вторник, 22 июня, премьер-министр Азаров провел по этому поводу пресс-конференцию, на которой оптимистично оценил свою работу то ли на «три» (по старой системе оценок), то ли на «шесть» (по нынешней).





Однако еще ранее было объявлено, что на следующий день, в среду, состоится расширенное заседание Кабинета Министров с участием самого Виктора Януковича.



К началу события Президент опоздал примерно на 15 минут. Журналисты тем временем имели возможность насладиться чтением буклетов, выпущенных к «стодневке» Азарова.



Прекрасно оформленные буклеты, отпечатанные в цвете на великолепной бумаге (правда, почему-то без исходных данных), были оформлены на украинском и английском языках.



Выдержанная в цветах национального флага обложка под всеобъемлющим заголовком «Сто днів уряду: стабільність та реформи» наполовину была посвящена вовсе не нынешнему правительству, а его предшественникам. На мрачном сером фоне демонстрировались цифры, факты и картинки из предвыборных телероликов кандидата в Президенты Виктора Януковича.



«Уровень падения ВВП в 2009 году – 15 %» - сообщали цифры. «15 %» были выделены тревожным красным цветом. Все это подавалось под общим заголовком «Вони залишили руїну…»



Вторая половина буклета посвящалась достижениям новой власти. С формулировкой этих достижений не церемонились. Бесспорные факты (типа «минимальная заработная плата повышена до 922 гривен») соседствовали со спорными – наподобие «восстановлены дружественные отношения и сотрудничество с Россией».



Это последнее утверждение выглядит спорным потому, что дружественная риторика далеко не всегда означает дружбу на деле. Особенно в украинско-российских отношениях, что позже косвенно признал и Николай Азаров. Но об этом – ниже.



Возвращаясь к агитке Партии регионов – каковой и является данный буклет – следует еще упомянуть, что ее авторы были куда лучше знакомы с тем же английским языком, нежели с украинским.



К такому мнению корреспондента «Главреда» подтолкнул тот факт, что в англоязычной версии буклета ошибок не было. В то время как украиноязычная версия местами (например, использованием слова «погроза» вместо «загроза») заставляла подозревать, что составители документа с государственным языком Украины не столь дружны, как им хотелось бы.



Тем не менее, уровень подготовки властей составлял разительный контраст с публичными выступлениями оппозиции – и не в пользу последней.



Дело в том, что днем ранее в штабе Блока Юлии Тимошенко анонсировали пресс-конференцию самой Тимошенко. Однако затем ее (то есть пресс-конференцию) без объяснения причин перенесли, а на чуть позже назначили пресс-конференцию первого зама Тимошенко Александра Турчинова.



Александр Турчинов, в светлых брюках, ветровке и галстуке, рублеными фразами рассказал о недочетах работы правительства Азарова. При этом у корреспондента «Главреда» создалось впечатление, что Александр Турчинов был не слишком рад этой роли.



Господин Турчинов почти не смотрел в объективы телекамер (которых на этом мероприятии было немало, и от большинства центральных телеканалов в том числе). Да и вообще мало напоминал того Турчинова, который раскатистым «д-р-р-узі!!!!» поднимал тысячи и десятки тысяч людей лет десять назад, во времена акций протеста против президента Леонида Кучмы.



Но главное, что озвученные господином Турчиновым факты и цифры не несли в себе ничего сенсационного. Например, абсолютно то же – но подробнее – было озвучено «Главредом» в интервью экс-министра финансов Виктора Пинзеника, которое он дал почти пять недель назад.



При этом Александр Турчинов в завершение брифинга выразил надежду, что телеканалы таки покажут его выступление.



Оппозиционер даже не выслушал вопросов прессы (дескать, брифинг не предусматривал формата «вопрос-ответ») – зато «застолбил» за БЮТ право говорить о том, что если в эфир не выходят, в общем-то, малоинтересные сюжеты с участием оппозиции, то в этом виновата исключительно цензура.



Выступавший сегодня на Кабмине Президент Янукович находился в более выигрышной позиции. По крайней мере, с точки зрения формальностей.





Формальности проявились в том, что Президент стоял за президентской трибуной, а в зале его слушали министры, замы министров, губернаторы и помощники разнообразных высоких чинов. А вот журналисты Президента не слушали. Потому что журналистов вежливо попросили выйти в пресс-центр, где на больших мониторах шла трансляция заседания.



Так что задать вопрос Президенту журналисты не могли бы при всем горячем желании.



«Нам досталось очень тяжелое наследство… Мы даже не догадывались, насколько тяжелое», - говорил Виктор Янукович.



После чего долгое время рассказывал о разрухе экономики вследствие правления «предыдущей власти». Саму «предыдущую власть» г-н Янукович при этом не персонифицировал.



Говоря о достижениях уже нынешних властных кругов, Президент Украины постоянно повторял предложения в стиле «но мы не считаем, что правительство сделало достаточно». При этом г-н Янукович, как нетрудно заметить, говорил о правительстве, которое формально подчиняется не ему, а парламенту.



Свою речь Виктор Янукович читал с листа, но иногда казалось, что он делает это вполне автоматически. Иногда Президент пропускал слова, а то и целые строки. Это было видно по контексту. Злопыхатели могут сказать, что Президент не разбирал неких особо сложных слов – но это не так.



Например, говоря о необходимости создания «школы кадров» для госуправления Украины, г-н Янукович совершенно четко пропустил слово «когда», которое должно было бы быть третьим в предложении «очень часто приходит к власти поколение, сформированное в условиях независимости».



Так что некоторые моменты Виктор Янукович «пробегал» просто потому, что думал в этот момент о чем-то другом.



Оживился г-н Янукович во время своей вступительной речи только один раз – и этот раз не может не обрадовать украинский бизнес, заждавшийся от новой власти если не обещанных ею «налоговых каникул», то хотя бы цивилизованного отношения.



А именно – Президент раскритиковал новый Налоговый кодекс, подготовленный нынешним правительством.



«Уверен, он (Кодекс. – Авт.) не имеет поддержки и в парламенте», - с ударением сказал Президент. – «Прошу вас всех вместе над ним поработать, и… готов с вами быть рядом».



Виктор Федорович заявил, что новая редакция документа должна приниматься одновременно с новой редакцией Бюджетного кодекса. А главное – пообещал, что к созданию этих законодательных актов будут привлекаться «предприниматели» и «общественность».



Правда, объяснять, в чем именно состоят недостатки нынешней редакции документа, Президент не стал. Возможно, счел, что это и так понятно всем присутствующим в зале.



Ведь все читают деловую прессу, которая не первую неделю обзывает созданный под руководством премьера Азарова проект Налогового кодекса не иначе, как проектом «налогового гестапо».



Как та же самая команда будет создавать новую, более либеральную «налоговую Конституцию» - один Господь веси. Видимо, вся надежда и впрямь на то, что рядом с авторами на сей раз будет господин Президент.





Премьер-министр Азаров, выступивший после г-на Януковича, на упрек никакого внимания публично не обратил. Наоборот – он так много говорил о «смягчении» новой властью налогового гнета, что создавалось впечатление, будто он вообще не слышал слов Президента.



Но он, конечно, слышал. Просто у него была другая миссия. «Думаю, работа правительства Тимошенко должна быть предметом интереса не экономистов, а следователей», - заявил г-н Азаров. И стало ясно, что Президент Янукович до упоминания имени Тимошенко не снизошел именно потому, что для этих целей у него есть свой премьер-министр.



Кстати, как подчеркнул г-н Азаров, результаты расследования того, как обращалось с госфинансами предыдущее правительство, могут быть обнародованы в ближайшее время.



…Далее, согласно разработанному плану, по очереди выступили министры и вице-премьеры. А еще далее Виктор Янукович, блюдя свой имидж народного заступника, раздал повеления.



Прокуратуре – разобраться с махинациями зернотрейдеров, Нацбанку – помочь аграриям кредитами, МИД – наконец-то завести при посольствах торгово-экономические миссии, о чем он, Президент Янукович, оказывается, распорядился еще три месяца назад...



Интерес в этом смысле вызвал разве что конец выступления «топливного» министра Юрия Бойко.



- Скажите, - спросил у него Николай Азаров, - а сколько сейчас составляет дефицит НАК «Нафтогаз Украины»?



Министр задумался, а г-н Азаров, тяжело посмотрев в телекамеры, добавил:



- Это не для нас… Это…



И тоже задумался. Глаза г-на Азарова на мониторах, казались, смотрели в самую глубину души каждого из сидевших в пресс-центре журналистов, и в голове корреспондента «Главреда» на миг мелькнула сумасшедшая мысль, что вот премьер сейчас скажет: «это для наших СМИ…»



Но все оказалось проще.



- Это для наших… зарубежных партнеров, - проронил премьер.



Юрий Бойко пошелестел бумагами (они у него были под рукой) и ответил: нынешняя власть унаследовала «Нафтогаз» с дефицитом в 4% ВВП, но сейчас этот дефицит составляет только 1% ВВП.



Надо надеяться, что «зарубежные партнеры» сделают из этих слов правильный вывод. А именно – что «Нафтогаз» все же (пока) не разорен, и светлую перспективу упасть в объятия «Газпрома» официальный Киев по-прежнему будет отодвигать всеми средствами.



Хотя вряд ли тот факт, что дефицит «Нафтогаза» сократился с 4 % до 1 % ВВП, хоть на четверть ослабит братский напор россиян.

