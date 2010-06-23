Местные выборы по коалиционным правилам

Оппозиция проиграла дату местных выборов.

После того как Конституционный суд в среду фактически «подыграл» нынешней власти в вопросе местных выборов, сомнений, что они состоятся 31 октября, практически не осталось.



Напомним, КС в среду обнародовал Заключение по поводу законопроекта о внесении изменений в Конституцию, принятого рекордным числом голосов – 402-мя. Им предлагалось продлить срок полномочий местных руководителей до пяти лет, и голосование назначить на март 2011 года.



Согласившись с унификацией сроков, КС склонился к тому, что переносить сроки выборов на 2011 год по основаниям, не предусмотренным законом, – это нарушение прав граждан.



Что касается системы выборов, то власть тщательно скрывает от народа и оппозиции законопроект об изменении системы местных выборов, очевидно, рассчитывая таким образом лишить «неугодных» возможности полноценно подготовиться к кампании.



На сегодняшний день из лаконичных сообщений представителей власти известно лишь то, что выборы, скорее всего, пройдут по смешанной системе: 50% депутатов изберут по «мажоритарке», а 50% – по «пропорционалке» (но с открытыми ли списками – неизвестно). Ожидается также запрет на участие в кампании политических блоков («привет» БЮТ и Блоку Литвина!) и сокращение сроков гонки до 50 дней. О «сюрпризах» предстоящей кампании, решении КС и планах подготовки к местным выборам с «Главредом» поделились идеологические оппоненты: глава фракции Партии регионов Александр Ефремов и первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам госстроительства и местного самоуправления, член фракции БЮТ Ольга Боднар.



-- Ольга Боднар: «Регионалов не так интересуют выборы, как референдум»

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В свете последнего решения Конституционного суда, которым запрещено переносить местную кампанию на 2011 год, какую дату выборов поддержит фракция Блока Тимошенко?



Как только Янукович первый раз заявил, что выборы должны состояться 31 октября, и что это, по его словам, очень конституционно, я легко спрогнозировала, что следующим шагом Конституционный суд признает наш законопроект о внесении изменений в Основной Закон неконституционным именно в части даты выборов. А дальше Партией регионов будет реализован тот же сценарий, что и во время президентских выборов. Определив дату, приемлемую для них по разным причинам – политическим, экономическим, возможно даже саентологическим, они развернут штабы, и уже перед самими выборами «вкинут» Закон об изменении системы местных выборов с нарушением Регламента. После чего состоится «одобрямс» той избирательной системы, которая нужна Партии регионов.



И какая система выборов им нужна?

Им выгодна даже частичная «мажоритарка», так как они понимают, что убедить проголосовать за полную «мажоритарку» они не смогут даже «тушек». Поэтому они пойдут на компромисс: 50% - «мажоритарка», а 50% - пропорциональная система, которая, по сути, превратится в скрытую «мажоритарку»



Сейчас во власти еще дискутируется вопрос, сделать ли пропорциональную систему с рейтинговым голосованием или оставить действующую, «закрытую». Понятно, что все 50% кандидатов, избранных по «мажоритарке», или преимущественное большинство, будут от Партии регионов, так как сейчас она – единственная политическая сила, которая имеет не только админресурс, но и деньги на дорогое «мажоритарное удовольствие». Остальные 50% состава местных советов они поделят между собой и теми, кто согласится на такой сценарий. Где-то 20% составят депутаты, которые случайно пробьются, несмотря на админресурс и несколько несознательное отношение части украинцев к собственному праву на волеизъявление.



Согласятся ли коммунисты и литвиновцы на предложенный вариант, ведь «мажоритарка» для них очень рискованный вариант?

Конечно, коммунисты – категорические противники мажоритарной системы, при которой им ничего «не светит», так как кандидаты от Партии регионов будут отбирать их электорат. А если коммунисты исчезнут на местах, то исчезнут со временем и в парламенте. Кстати, коммунист Леонид Грач уже высказался в духе, что поддержка на выборах Януковича, а также вхождение в коалицию были большой ошибкой. Литвиновцев, как по мне, поставили в такие условия, что они давно и четко работают на «одобрямс» своего большого босса.



Также посмотрите, какой «тушкопад» пошел в последнее время. И хотя Юрий Луценко говорит, что группа «Самооборона» будет ликвидирована и присоединится к БЮТ, боюсь, что там уже некому будет переходить.



И все-таки, на какую дату местных выборов будет ориентироваться БЮТ?

Нас никто спрашивать не будет. Дату выборов коалиция легко проголосует постановлением. В частности, в наш Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления входит 16 депутатов, из которых только четверо – оппозиционные. Таким образом, дату выборов мы никак не сможем обжаловать, а власть будет ее мотивировать тем, что нужно немедленно спасать местное самоуправление, которое оказалось в полулегальном положении.



То есть у Партии регионов достаточно голосов, чтобы принять и дату выборов, и «мажоритарку»? И им нет смысла договариваться об этом с оппозицией?

Абсолютно. Сейчас за счет необходимого количества «тушек» они перекроют голоса 27 коммунистов, которые могут быть против. А остальные «сочувствующие» могут даже не входить в коалицию, они и вне ее прекрасно голосуют.



Вы видели законопроект о системе местных выборов? О нем много говорят, но мало кто видел...

В нашем Комитете этого законопроекта нет. Но известны его идейные вдохновители – те же авторы, что и печально известного Закона о президентских выборах (Андрей Портнов и Александр Лавринович. – Ред.). Не исключено, что его даже зарегистрирует кто-то из народных депутатов, формально входящих в БЮТ, а на самом деле являющийся членом группы, руководитель которой сидит в кабинете на Банковой. И это будет выглядеть так, будто БЮТ его подал (например, Валерий Писаренко или Владимир Пилипенко, которые входят в группу Портнова. – Ред.). Такая подача документа будет выглядеть, на самом деле, как верх цинизма.



Если власть внесет в парламент законопроект об изменении действующего избирательного законодательства, которым она постоянно пугает общество, мы предложим собственный проект. Наши изменения не являются радикальными по сравнению с действующими нормами, но содержат ряд новшеств по их усовершенствованию.



Запрет на участие в выборах политических блоков – это вопрос решенный?

Да. Думаю, они таким образом надеются «выбить» БЮТ и Блок Литвина. Последний не является для них конкурентом, так как на парламентских выборах 2006 года он прошел в ВР только благодаря поддержке Регионов, как будущий сателлит. Что касается БЮТ, то этот запрет никоим образом не бьет по партии «Батькивщина», которая уже десять лет реально, а не на бумаге существует как мощная и известная партия. Но такая новация может несколько ударить по другим демократически настроенным партиям, которые не имеют потенциала разветвленных ячеек. Демократическим силам пора научиться договариваться и сотрудничать.



Вице-спикер Николай Томенко заявил, что «Батькивщина» как партия ни разу не принимала участие в выборах, и с этим могут быть проблемы...

Не будет. «Батькивщина» стала использовать бренд «БЮТ» последние четыре года, а до этого, с 1999 года, и даже сейчас в местных советах создавались фракции «Батькивщина». Наши депутаты, работая с гражданами, помогая им, никогда не скрывают свою партийную принадлежность, поэтому избиратели хорошо знают нашу партию.



Фракция уже начала работу по отсеиванию предателей, формулированию списков?

А как отсеять? Сегодня человек улыбается, чтоб попасть в список, а завтра… (вздыхает)…. Без активной гражданской позиции в этом вопросе не обойтись. Формирование списков начнется, когда будет дан старт избирательной гонке. Ясно, что в них попадут те, кто активно работал, будучи депутатом.



Конституционный суд признал неконституционным и положение законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части одновременного проведения всех местных выборов. Что теперь будет с советами и мэрами, которые избраны на внеочередных выборах после 2006 года? С Киевом?

Мы об этом предупреждали: надо одновременно проводить выборы, иначе Верховная Рада превратится в постоянный орган, который только тем и будет заниматься, что перманентно назначать различные выборы. Благодаря этому решению КС мы будем постоянно «играть» в выборы. Так, в городе Киеве выборов в горсовет и мэра, согласно решению КС, не будет, переизбираться будут только районные советы.



Киев и так уже под контролем местной власти...



Горсовет они контролируют практически полностью, а районным советам настолько обрезали полномочия, что они им уже и не интересны. Вся политика «делается» в горсовете, все финансовые и земельные вопросы тоже. Это выгодно власти – таким образом легко сделать отдельный район города банкротом, а потом «прихватить» его имущество и собственность.



Какова дальнейшая судьба законопроекта о внесении изменений в Конституцию? БЮТ поддержит его в части установления пятилетнего срока полномочий для местных руководителей?



Проект признан неконституционным только в части даты выборов, а положения относительно приравнивания полномочий местных советов и председателей до 5-ти лет КС признал конституционными. То есть в этой части он будет проголосован без проблем. Более того, мы его поддержим, так как это наша «фишка» с 2006 года, а я являюсь автором этого проекта.



Но я боюсь другого: «регионалов» не так интересуют выборы, как референдум. В понедельник наш Комитет проводил внеочередное заседание, чтобы рассмотреть таблицу поправок к законопроекту о референдуме. Они вынесут его в сессионный зал на следующей неделе и примут с одной целью – отменить предыдущие изменения в Конституцию и вернуться к «кучмовской» модели.



Этот референдум состоится одновременно с местными выборами?

Да. Законопроектом предусмотрено, что на референдум можно выносить любое количество вопросов и в любое время. Власть будет обращаться к гражданам и говорить, что это даст возможность сэкономить средства. Такая себе очередная «божья роса»… Хочется, чтобы граждане сумели вовремя разобраться в этой откровенной лжи, а не постфактум.





-- Александр Ефремов: «Большинство в парламенте поддерживает дату 31 октября»



{2-} Александр Сергеевич, после решения Конституционного суда о конституционности унификации сроков полномочий мэров и местных советов до пяти лет, можно ли говорить, что 31 октября – окончательная дата местных выборов?



Да. КС сказал, что выборы можно проводить только в этом году. Тем самым сторонники даты 27 марта следующего года ограничены в продвижении этой идеи. Поэтому наиболее приемлемой датой остается 31 октября.



Может ли коалиция перенести эту дату на более поздний срок, ближе к концу года?



Я думаю, на сегодняшний день большинство в парламенте поддерживает именно 31 октября.



Почему проект постановления о назначении даты выборов и изменения в Закон о местных выборах до сих пор не внесены в парламент?



По этому вопросу идут консультации, и мы бы не хотели, чтобы решения принимались без принципиальной договоренности в составе коалиции. Единство мнений и понимание по данному вопросу внутри коалиции для нас очень важно.



Когда это решение может быть принято?



По дате выборов - на следующей неделе, а по изменениям в законодательство относительно системы выборов – требуется определенная процедура, предусматривающая 20-дневный срок, согласно Регламенту ВР. Поэтому мы не исключаем, что изменения в законодательство могут быть приняты в целом 13-14 июля.



Какие встречные требования по этому вопросу выдвигают вам партнеры по коалиции?



Мы основываемся на том, что все наши коллеги, идя на выборы, общались со своими избирателями. И избиратели просили их об открытых списках. Мы пошли на удовлетворение требований наших избирателей, и предлагаемая нами смешанная система - «мажоритарка» плюс «пропорционалка» - фактически соответствует требованию граждан об открытых списках.



Если единодушие по вопросу системы выборов в коалиции не будет достигнуто в ближайшее время, может ли этот вопрос быть проголосован за счет голосов «независимых» депутатов (если коммунисты, к примеру, откажутся вас поддерживать)?



Нам бы не хотелось, чтобы в коалиции были разногласия. Наши партнеры по коалиции могут вносить свои предложения в готовящийся законопроект – таким образом мы ищем компромисс. А задачу «передавить» кого-то мы не ставим.



Пойдете ли вы на выборы 31 октября, если конституционный законопроект об унификации сроков полномочий местных советов и их глав не наберет трехсот голосов?



Это два разных вопроса. КС принял однозначное решение по дате выборов (признал неконституционным перенос ее на 2011 год. – Ред.), другое дело, что нам надо найти конституционное большинство в парламенте, которое приняло бы всем понятную формулу – что выборы должны быть совмещены по времени. Мы надеемся, что политическая принадлежность депутатов не будет помехой успешному голосованию за этот законопроект. Но все это ни в коей мере не влияет на проведение выборов 31 октября.



Когда будут проходить выборы в тех местных советах, которые были избраны уже после 26 марта 2006 года, в частности, в Киеве?



По решению КС, в таких советах выборы 31 октября проводиться не будут, и это касается не только Киева.



Все же, могут ли в Киеве быть проведены досрочные выборы в обозримой перспективе?



Я думаю, вопрос по Киеву может быть решен в другой плоскости. Сегодня разрабатываются изменения в Закон о Киеве, предусматривающие разделение полномочий мэра Киева и главы Киевгоргосадминистрации (они и так прописаны в законе, но в полной мере не работают). Киев, как и другие территории, будет управляться консолидировано – с одной стороны, руководителем, который назначается президентом, с другой – представителем власти, избранным местным самоуправлением.



Будет ли Партия регионов до конца настаивать на запрете участия в местных выборах блокам?



Мы ведем с нашими коллегами корректную дискуссию и придерживаемся той точки зрения, что практика блоков ничего хорошего нашей стране не принесла. Мы должны строить партийную систему управления, как в развитых европейских демократических странах, на которые мы ориентируемся. Наша цель – сформировать структуру управления страной на основе партий, чтобы граждане четко понимали, какая именно партия несет ответственность за то или иное решение.



Эти аргументы услышаны Блоком Литвина?



Уровень взаимопонимания в рамках коалиции очень хороший, и все аргументы, идущие с одной или с другой стороны, воспринимаются совершенно адекватно.



Но на данный момент поддержки партнеров, в частности по вопросу участия в выборах блоков партий, нет?



Я могу об этом сказать только после коалиционного совещания. Но все озвученные нашими партнерами мнения будут учитываться.



Проводится ли подготовительная работа к местным выборам в штабе ПР?



Мы ничего предварительно не предпринимаем – ведь мы структурированный механизм, который в любой момент готов в короткий срок развернуть работу соответствующих штабов. И кампанию мы начнем тогда, когда это будет определено законом.



В случае сокращения кампании до 50 дней успеют ли избиркомы провести все необходимые подготовительные процедуры к выборам, а избиратели – нормально ознакомиться со списками кандидатов? Зачем такая спешка?



Никакой спешки я не вижу. 50 дней – совершенно нормальный по европейским нормам срок ведения кампании. Все политические силы, имеющие разветвленные партийные структуры, получают полную возможность реализовать свои политические амбиции в рамках отведенного срока.



Наши источники сообщают, что одновременно с местными выборами может быть проведен и всеукраинский референдум во вопросу отмены политреформы. Вы можете подтвердить данную информацию?



Я не владею информацией по этому вопросу, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть ее не могу.