ТОП-10 іноземних послів в Україні

Так, скажімо, несподіваним для «Главреда» стало третє місце посла Російської Федерації Віктора Черномирдіна, хоча раніше видавалося, що така дипломатично-політична персона не має навіть права опинитися на сходинці, нижчій, аніж друга (як було у 2006 році). Проте наші експерти, які вже за традицією оцінювали діяльність тих чи інших послів, вирішили інакше: лише один із них поставив Віктору Степановичу максимальну десятибальну оцінку. Тоді як, наприклад, діяльність посла Сполучених Штатів більшість відзначила якраз десяткою. Приємно, що цього разу в рейтингу представлені посли всіх сусідніх Україні країн, окрім Білорусі та Молдови. І якщо глави дип­ломатичних місій Росії, Польщі та Словаччини вже потрапляли до десятки, то вперше цього року в ній з’явилися посли Угорщини та Румунії. Отже, напрошується висновок: західні сусіди України – а це передусім країни-члени ЄС та НАТО, чиї дружні підказки або ж вчасно підставлене сусідське плече можуть бути в той чи інший момент досить доречними, – стають дедалі активнішими. Натомість 2008 рік став роком зміни пос­лів в Україні двох ключових європейських країн – Німеччини та Франції. Країн – будемо відвертими, – від яких найбільше залежить наше європейське та євроатлантичне майбутнє і котрі, як не прикро це було б визнавати, найбільше не бажають побачити Україну в Євросоюзі та НАТО в осяжній перспективі. Проте не забуваймо, що амбасадори – це заз­вичай «заручники» своїх урядів, і лише одиниці з них можуть підкоригувати уявлення тієї чи іншої країни про Україну. Експерти «Главреда»: 1. Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна 2. Дмитро Видрін, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку 3. Тарас Возняк, політолог, філософ 4. Олексій Гарань, професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» 5. Михайло Гончар, центр «НОМОС» 6. Володимир Горбач, аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва 7. Анатолій Гуцал, перший заступник директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки 8. Віктор Зам’ятін, журналіст-міжнародник 9. Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ України 10. Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій 11. Ілько Кучерів, директор Фонду «Демократичні ініціативи» 12. Віктор Небоженко, політолог 13. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України 14. Сергій Солодкий, журналіст-міжнародник 15. Олександр Сушко, Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України 16. Геннадій Удовенко, колишній міністр закордонних справ України 17. Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» 18. Дмитро Шульга, старший менеджер Європейської програми Фонду «Відродження» 19. Валерій Чалий, заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру Разумкова 20. Юрій Щербак, Надзвичайний та Повноважний Посол

144 бали

129,5 бала

78 балів

62 бали

58 балів

34 бали

32,5 бала

24 бали

23 бали

20 балів

-- Вільям ТЕЙЛОР--Якби серед експертів, журналістів та дипломатів провели неформальне опитування на тему «Найкращий посол США в Україні», то Вільям Тейлор, напевно, посів би у ньому перше місце, незважаючи на всі сентименти до Стіва Пайфера чи Карлоса Паскуаля. Одних приваблює у колишньому військовому його доступність (нема такого заходу, на якому б за послом не тягнувся шлейф різного люду з найдивнішими питаннями) та відкритий (хоч і не завжди відвертий) стиль спілкування, інших (як-то журналістів) тішить готовність пана Тейлора давати інтерв’ю в будь-якому місці та в будь-який час, а декому імпонують його спроби реально впливати на вироблення тих чи інших рішень Вашингтона щодо Києва. Отож недаремно і деякі його колеги-посли, відповідаючи на питання про свою присутність на тому чи іншому заході, начебто поміж іншим перепитують: «А посол Тейлор там буде?». Щоправда, такі питання залишатимуться актуальними ще недовго: Вільям Тейлор попрощається з Україною вже наприкінці квітня цього року. Незважаючи на всі оптимістичні прогнози, в його випадку процедура ротації послів у зв’язку зі зміною президента спрацювала буквально – він подав у відставку і… її прийняли. Нам не відомо, якими мотивами керувались у Вашингтоні, ухвалюючи це рішення (тим паче, що захоплення, зафіксоване на обличчі Тейлора у ніч перемоги Барака Обами на президентських виборах, налаштовує на думку, що на нового президента він би працював із не меншим запалом, аніж на старого). Проте, цілком імовірно, у новій адміністрації хочуть побачити в Києві посла, який би асоціювався з дещо іншими завданнями американської зовнішньої політики, аніж, скажімо, інтеграцією України в НАТО, яка, так чи інакше, нерозривно фігуруватиме поруч із прізвищем посла Тейлора. Навіть не зважаючи на те, що сам посол дотримувався чіткої та водночас дипломатичної формули на кшталт «якщо український народ забажає в НАТО – ми підтримаємо». Нічого особистого…Завдяки йому Україна надійно залишалася в фарватері американської політики.Вільям Тейлор інформаційно і політично найбільш активний та впливовий іноземний посол в Україні. Його активність була пов’язана і з організацією візиту президента США до України, і з кампанією навколо ПДЧ, і з російсько-грузинською війною, і з багатьма іншими подіями. Заслуга посла і в тому, що наприкінці року була підписана Хартія про стратегічне партнерство України та США. Відзначився низкою резонансних заяв, статей та інтерв’ю протягом року.Вільям Тейлор є найбільш публічною людиною – він відкритий для спілкування з пресою та експертним середовищем, уболіває за Україну й активно проводить благодійні заходи. Високопрофесійний та досвідчений дипломат. Дуже цікавиться політичним та культурним життям України. Його роль обумовлюється самим статусом США як глобальної держави.Посол США в Україні був активним як у контактах з українськими політиками, так і з пресою. Це об’єктивно зумовлювалось інтенсифікацією процесів просування України до НАТО під безпосереднім патронатом США, а також активністю Вашингтона в питаннях розробки альтернативних енерготранзитних шляхів. Президентські вибори у США, що супроводжувалися ефективним політичним шоу, теж вимагали адекватної активності посла, адже від цього не в останню чергу залежало його дипломатичне майбутнє.Минулий рік був надто складним для американського посла. Його успіх – вдала організація візиту Джорджа Буша до України. Це був єдиний візит американського лідера до Києва за два строки його президентства. На час посольської діяльності Тейлора випав саміт НАТО у Бухаресті, який все-таки закінчився невдачею для України – ПДЧ наша держава так і не отримала. Однак це не применшує ваги Тейлора, надзвичайно активного посла.За традицією, найбільш активно (у розумінні медіа і навіть, можливо, заради своєї появи у медіа) працював посол Сполучених Штатів Америки Вільям Тейлор. Важко пригадати іншого керівника дипломатичної місії, який би відзначався настільки активною позицією. Слід також згадати, що і загалом відносини між Україною та США минулого року позначилися певним підйомом, зокрема, підписанням Хартії про стратегічне партнерство. Очевидно, посол Вільям Тейлор – лідер з рейтингом 8.-- Яцек КЛЮЧКОВСЬКІ--Колись один поважний польський дипломат довго виказував своє обурення в розмові з автором цих рядків, яке накопичилось у нього в зв’язку з польською кадровою політикою на українському фронті. Пам’ятаю, він переконливо доказував, що якщо посол Росії в Україні – колишній прем’єр-міністр, то послом Польщі має бути щонайменше… теж колишній прем’єр-міністр. Ну, в крайньому разі – екс-міністр закордонних справ. Мовляв, тільки в такому випадку з думкою Польщі в Україні рахуватимуться. Тепер цей дипломат може заспокоїтись – польському послу навіть без прем’єрського бекґраунду вдалось зробити так, аби українські експерти-міжнародники оцінили його посольську діяльність вище, аніж російського колеги по дипломатичному цеху. Звісно, багато цьому сприяло і те, що в системі зовнішньополітичних пріоритетів Президента України Польща «котирувалась» вище, ніж Росія. Це ж стосується й України в пріоритетах президента Польщі. Власне, 2008 рік став тим роком, який більш ніж красномовно підтвердив: між президентами України та Польщі довірливі стосунки можливі й тоді, коли прізвища цих президентів не Кучма і Кваснєвські. Довірливі стосунки не бувають без постійних зустрічей, а вони, в свою чергу, не відбуваються без участі посла. Отож кому-кому, а польському послу доводиться бути в гарній дипломатичній формі – хоче він того чи ні.Завдяки діяльності посла Польщі в Україні у нас активно розвиваються українсько-польські відносини, він також є публічним політиком, бере активну участь в інформаційному просторі. А найголовніше – Польща продовжує активно представляти і відстоювати інтереси України в європейських та трансатлантичних структурах: ЄС та НАТО. Доволі часті контакти на найвищому рівні, безумовно, мають важливе значення для України.Польща завжди розуміла проблеми, з якими стикається Україна. Наприклад, коли відбувся розпад коаліції, поляки й польський посол наголошували на тому, що демократичний процес усе-таки триває. Польща та Сполучені Штати – країни, які є стратегічними партнерами України, отож не дивно, що посли цих держав в Україні фігурували практично за будь-якого інформаційного приводу – чи то обговорення ПДЧ, чи криза коаліції, чи ситуація навколо дострокових виборів. Вони були помітні, і це заслуга не тільки їхня як особистостей, а й їхнього керівництва, дуже активного у справі розвитку відносин з Україною.Польща стала головним стратегічним партнером України. Послу вдається належним чином і забезпечувати надзвичайно активну комунікацію між державними керівниками двох країн, і підтримувати високий рівень активності посольства.Слов’янський брат, якому небайдужа доля родича.Польща активно рухалася в американському фарватері, у тому числі й щодо українського питання. До того ж, контакти польського та українського президентів за своєю активністю цього року були безперервними. Польща стала найбільш активним «адвокатом» України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції (характерною у цьому плані є поведінка Польщі на Бухарестському саміті НАТО). Змусили бути активними й проблеми з кордоном у цьому році.Досконале володіння українською мовою вигідно відрізняє цього посла від більшості колег. Яцек Ключковські вирізняється публічністю, простотою в спілкуванні.Посол Польської Республіки Яцек Ключковські традиційно виділяється доброзичливим ставленням до України й щирим бажанням захистити амбіції своєї країни, бути головним творцем і реалізатором «Східної політики» Європейського Союзу. Можливо, колись з цього щось і вийде.-- Віктор ЧЕРНОМИРДІН--Посол на валізах – десь так в уяві переважної більшості опитаних нами експертів постав Віктор Черномирдін у 2008 році. Постійні розмови про його швидкий від’їзд з України зробили свою справу: активність та впливовість посла не видавались настільки потужними, як у попередні роки. У цьому, в принципі, немає нічого дивного, оскільки Ющенко – це не Кучма, з яким можна було і коньяку в невимушеній обстановці попити, і на полювання на фазанів на українсько-словацький кордон з’їздити. У нинішнього Президента України інші інтереси, а Юлія Тимошенко віддає перевагу розмовам у посольському приміщенні, навіть якщо такі бесіди за зачиненими дверима тривають по добрих чотири години, як це начебто мало місце минулого року. Крім того, впродовж останнього року у Віктора Черномирдіна було досить обмежене поле для словесних та дипломатичних маневрів: усю брудну роботу – зокрема позицію Росії у тих чи інших українських питаннях – брали на себе безпосередньо Владімір Путін та Дмітрій Медвєдєв. І, будемо відвертими, на фоні деяких їхніх реакцій заяви Черномирдіна видавалися справді дипломатичними. Це, звісно, якщо не брати до уваги останнє інтерв’ю посла «Комсомольской правде». Проте його наші експерти ще не встигли врахувати (опитування проводилось у січні 2009 року).Росія через такого досвідченого політика і дипломата, як Черномирдін, намагалася впливати на ситуацію в Україні. Незважаючи на те, що постійно ширилися чутки про відставку Черномирдіна, він усе-таки залишався впливовою людиною в Україні.Посол Росії Віктор Черномирдін як спеціальний представник президента з торгово-економічного співробітництва цього року вивів торговельний обіг між Україною та Росією десь на понад $40 млрд. Хоча, звичайно, у нас є проблемні питання – газова проблема, енергопостачання, але не все залежить від нього. У будь-якому разі можна впевнено сказати, що він працював.Це не стільки заслуга Черномирдіна, скільки того, що український напрямок російської зовнішньої політики є основним.Активність посла трохи знизилась, навіть лунали чутки про його заміну, але Черномирдін залишається одним із двох найбільш впливових іноземних послів в Україні.Його активність визначалася безліччю обставин, що склалися в українсько-російських відносинах. Складність цих відносин на енергетичному фронті змушувала його активно задіяти свій «газпромівський» потенціал. Яскравість, інакомовність та багатозначність його коментарів послужила ґрунтом для широкого спектра трактувань і невдоволеностей в українських ЗМІ. Утім, відчувалося його «відплиття».Ніхто не може сказати, що минулого року не демонстрував активності посол Російської Федерації Віктор Черномирдін. Щоправда, його колись афористичні репліки цього разу були щонайменше малозрозумілими, як, власне, і його діяльність в Україні. За активність Черномирдін отримує 6 балів, за результативність – щось близько 0. Оскільки чутки про його відкликання не справдилися, можна припустити, що він принаймні хоча б не може нічого зіпсувати у двосторонніх відносинах. А щоб їх покращити – очевидно, потрібно, щоб якусь волю до цього мало безпосереднє керівництво посла, колись дуже відомого у світі.-- Урбан РУСНАК--Той факт, що посольство Словаччини залишається контактним посольством НАТО в Україні, неабияк посприяв тому, аби посол сусідньої країни не лише потрапив у десятку найактивніших послів, а й посів у ній почесне четверте місце. Його діяльність, пов’язану з євроатлантичною інтеграцією України, експерти у своїх коментарях відзначали найбільше. І в цьому немає нічого дивного хоча б тому, що саме за Урбана Руснака багато людей взагалі вперше дізнались про існування контактного посольства НАТО як такого. Посол же з неабияким запалом працював над тим, щоб із таким же успіхом українці дізнались про реальне, а не відображене у міфах та стереотипах НАТО. Його манера висловлюватися чітко й без особливих сентиментів, відкритість та перманентно присутнє бажання донести потрібні аргументи як в інтерв’ю, так і на лекціях для студентів (причому як бездоганною російською, так і хорошою українською) знайшло, як бачимо, відповідну оцінку в експертних та журналістських колах.Урбан Руснак, як завжди, дуже активно брав участь у різноманітних заходах, зокрема, присвячених євроатлантичній інтеграції – адже словацьке посольство продовжує виконувати функції контактного посольства НАТО в Україні.Словацький посол розуміє проблеми України та українського суспільства, він дійсно багато робив для розвитку відносин між Україною і Заходом, хоча його уряд під час газового конфлікту і зайняв позицію, ближчу до Росії (але, на жаль, тут є вина і українського керівництва). Посольство Словаччини є неформальним координатором контактів країн НАТО з Україною. Крім того, Урбан Руснак сам по собі дуже цікава постать – він уміє дуже цікаво аргументувати, що здобула Словаччина, вступивши до Альянсу.Урбан Руснак очолює контактне посольство НАТО в Україні, добре володіє українською мовою й часто спілкується з журналістами та громадянами України загалом.Проявив себе як активний промоутер спів­праці України з НАТО.Чесно і системно працював з братами-слов’янами з проблематики НАТО.Словацьке посольство, попри невеликий штат, успішно виконувало функції контактного посольства НАТО в Україні.-- Жак ФОР--Жаку Фору вистачило півроку роботи в Україні, аби потрапити до п’ятірки нашого рейтингу. Звичайно, серйозно «підсобило» дипломату головування Франції в Європейському Союзі, яке, як влучно хтось пожартував із європейських політиків чи дипломатів, насправді не закінчується ніколи, проте в другій половині 2008 року досягло свого апогею. Саме на час цього головування припав і саміт Україна–ЄС в Парижі, під час якого Ніколя Саркозі досить щиро (принаймні є підстави вважати саме так) хотів зробити для України щось добре. А всі добрі наміри Єлисейського палацу супроводжуються, як відомо, хорошим інформаційним супроводом. У тому числі й з боку акредитованих у тій чи іншій країні послів. Зізнаюся, коли вперше почула, що новим послом Франції в Україні буде Жак Фор, який до того працював у французькому МЗС, то очікувала побачити «сухого» кар’єрного дипломата. Принаймні саме так описали мені його поодинокі українські співрозмовники, котрі мали змогу з ним познайомитись ще до призначення послом в Україні. Насправді посол виявився напрочуд активним, невимушеним у спілкуванні й досить загартованим у тому сенсі, що, на відміну від деяких своїх колег, не перебуває у напівшоковому стані від постійного турбулентного стану в українській політиці. Можливо, дався взнаки досвід роботи у Словаччині в часи президента Рудольфа Шустера, який, як і Ющенко, не пропускав можливості публічно подіставати свого прем’єр-міністра, Мікулаша Дзюрінду?Активність пов’язана з головуванням Франції в ЄС у другій половині 2008 року. Також з послом асоціюється реалізація французьких культурних програм та проектів в Україні.Доволі несподівану активність проявив посол Франції в Україні Жак Фор. Щонайменше йому притаманні бажання розібратися в цій дивній країні, у її нелінійній та позбавленій логіки політиці, а також дати зрозуміти, що зближення з Європою – штука непроста, проте не нереальна, якщо над цим наполегливо працювати.Посли Франції – спочатку Жан-Поль Везіан, а потім і Жак Фор – у другій половині 2008 року через головування Франції в ЄС були головними речниками позиції Євросоюзу.-- Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ--Як і посол Франції, посол Німеччини потрапив до десятки за півроку роботи в Україні – влітку 2008-го він змінив одіозного Рейнгарда Шеферса. Посла, якого одні вважали суперпрофесіоналом (зокрема, як відомо «Главреду», в Берліні були в захваті від його звітів з України, і призначення Шеферса послом Німеччини у Франції частково підтверджує його високу оцінку), а інші – абсолютно нетерпимим до України з її проблемами та незрозумілим українським керівництвом. Так чи інакше, нового німецького посла в Києві чекали з нетерпінням. І він дійсно виявився іншим: проте не в поглядах, а в стилі роботи. Менш категоричний, з обов’язковою посмішкою він апріорі налаштовує на більш дружелюбний лад. А його бекґраунд у вигляді роботи генконсулом Німеччини у Сполучених Штатах слугує певною підстраховкою, що на гострі питання журналістів про НАТО він не реагуватиме іронічним: «Це вам Білл Тейлор таке розповів?».Посол Німеччини – новий, і про його активність наразі важко судити. За численні заходи і діяльність щодо допомоги у подоланні кризи, вони вже проводили зустрічі з економістами, за допомогою німецьких фондів, які допомагають нам знайти стратегію виходу із неї.Посольство Німеччини – дуже активно переживало за наші справи у газовому конфлікті. Я розмовляв з різними дипломатами – вони неймовірно відкрито і дуже компетентно говорили про всі аспекти газового конфлікту.Як недавно призначений посол активно поринув у контакти з українськими політиками та товариством експертів, справді працював із пресою. Цьому дала поштовх, зокрема, й особлива позиція Німеччини у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України.Цей посол прибув до України в другій половині минулого року. Тому більшість ключових подій у відносинах Києва та Берліна відбулися за часів діяльності його попередника – саміт у НАТО (німецька сторона виступала проти надання Україні ПДЧ), візит канцлера Ангели Меркель до Києва влітку. Позиції нового посла мало чим різняться від поглядів його попередника – все-таки вони мали відображати позицію не стільки особисту, скільки урядову. Утім, пан Гаймзьот без алергії говорить про євроатлантичну інтеграцію України, про готовність взяти участь у заходах із поліпшення іміджу НАТО серед українців. Усе це не може не вселяти оптимізму.Цей дипломат не лише захищав позицію своєї держави відносно України, а й намагався перетворити цю позицію на позитив (якого там іноді бракувало). Свого часу йому довелося чимало попотіти, але він, здається, почав входити у курс справ, і принаймні ця країна для нього – однозначно не чужа. Менше за 5 балів його робота бути оцінена не може. Більше – побачимо.-- Альгірдас КУМЖА--Альгірдас Кумжа явно дбає про те, щоб його рівень як посла відповідав рівню, якого досягли Україна та Литва за останні кілька років завдяки дружбі Валдаса Адамкуса та Віктора Ющенка. Йдеться, хто ще не знає, про рівень стратегічного партнерства. Проте посол Литви – один із небагатьох глав дипломатичних місій, чия робота не обмежується підготовкою візитів президента та інших високопосадовців. Його так само можна побачити і на культурних заходах (торік посол здійснив одну зі своїх найбільших посольських мрій – привіз до Києва виставку видатного литовця Чюрльоніса), і на телевізійному екрані (брав участь у дебатах на «Свободі» у Шустера), і на презентації книги «Україна. Литовська доба». А ще – організовував баскетбольні змагання між посольствами. І між цими заходами посол не забуває про вивчення мови країни перебування: самотужки опанував українську, що дає йому змогу вигідно виділятися на фоні переважно російськомовного дипкорпусу.Багато по телебаченню пропагує євроатлантичну інтеграцію України, створює потрібний інформаційний позитивний клімат у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції для України.Ефективне забезпечення відносин стратегічного партнерства та високої динаміки двосторонніх відносин. Пан посол має широке коло особистих, зокрема й неформальних зв’язків в українському політикумі, високий авторитет і повагу в громадських колах, у тому числі завдяки своїй відкритості та комунікабельності.Великим був внесок посла Кумжі в забезпечення інтенсивного політичного українсько-литовського діалогу, в тому числі на найвищому рівні. В активі литовської дипломатії у 2008 році – підписання Спільної декларації Президентів України та Литовської Республіки, в якій зафіксовано, що відносини між двома державами набули рівня стратегічного партнерства і Дорожньої карти розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на 2009-2010 роки.-- Траян-Лауренціо ХРИСТЯ--Молодий та завзятий посол Румунії – те, чого давно не вистачало цій країні на рівні свого диппредставництва в Україні. При ньому раніше аморфне посольство стало напрочуд відкритим: воно не лише готове йти на контакт, а й саме активно ініціює різні «виходи в світ» (як-то запропонований послом конкурс на «Главреді» «Бажаєте справді пізнати Румунію?» з кількома поїздками на чорноморське узбережжя цієї країни для переможців). Траян-Лауренціо Христя не лише активно намагається розібратися в українських справах (він – чи не постійний гість на різних міжнародних конференціях), а й наполегливо пропагує свою країну – як нового члена Євросоюзу і як привабливий туристичний об’єкт. Можливо, це звичайний збіг, але саме при ньому в Києві з’явилися біл-борди із закликом до українців опановувати гірськолижні курорти Румунії.Незважаючи на те, що саме Румунія стала на сьогодні загрозою № 1 для національної безпеки України, цей молодий посол докладає великих дипломатичних зусиль, з одного боку, для того, щоб відстояти румунську позицію, а з іншого – аби зберегти добросусідські відносини між Україною та Румунією.Надзвичайно активний посол, бере участь у різноманітних заходах на європейську тематику, всіляко намагаючись продемонструвати європейськість Румунії, новачка у ЄС.Відображає тотальну наступальність румунської дипломатії, яка шалено активізувалась після вступу Румунії до ЄС.-- Андраш БАРШОНЬ--Андраш Баршонь двічі був чемпіоном своєї країни зі спортивної орієнтації і успішно бігав марафонські дистанції. Утім, витривалості на останніх у посла, здається, вистачало більше, ніж під час роботи послом в Україні: у своїх коментарях з приводу політичної ситуації він звик різати правду у вічі, не особливо балуючи українську публіку запевненнями в тому, що Угорщина підтримує Україну на шляху до НАТО (напередодні Бухарестського саміту здивував багатьох своїми обтічними заявами про те, що взагалі невідомо, чи розглядатиметься питання ПДЧ в румунській столиці, а Угорщина підтримає Україну лише в тому разі, якщо вона сама чітко визначиться), чи буде спокійно спостерігати, як через неспроможність України домовитись із Росією Європа залишається без газу. З іншого боку, не слід забувати, що пан Баршонь, який раніше робив кар’єру в Соціалістичній партії Угорщини, а Україна стала його першим відрядженням у ранзі посла, – повинен постійно відображати позиції свого прем’єра-соціаліста, який, видається, завжди готовий врахувати в українському питанні побоювання російських партнерів.Угорський посол – один із небагатьох публічних людей у дипломатичному корпусі. Він навіть з’являється на телепередачах. Був, наприклад, у Савіка Шустера, висловлював позицію ЄС щодо газу. Хотів би зауважити, чітку та сміливу позицію.10 балів я поставив Андрашу Баршоню за його фантастичний, як на мене, виступ на форумі «Межі Європи» у грудні 2008 року, на якому він зміг дуже чітко і по суті описати внутрішню ситуацію в Україні та її європейські прагнення – з позиції друга, який підтримує нас, і тому має бути відвертим.-- Талят Мусеїб оглу АЛІЄВ--Талят Мусеїб оглу Алієв – нетиповий посол, адже в Україні він мешкає понад 45 років (тобто довше, ніж у рідному Азербайджані), а Надзвичайним та Повноважним працює з 2001-го. Крім того, очолює азербайджанську діаспору в Україні. Отож не важко здогадатися, що на події в Україні посол апріорі не може реагувати як сторонній спостерігач. Можливо, саме тому за трирічне існування рейтингу посол Азербайджану став лише третім главою дипломатичної місії (крім пана Черномирдіна та нового-старого посла Грузії в Україні Грігола Катамадзе), який представляє країну СНД.Дуже вдячний послу Азербайджану за літературний вечір, який організувало посольство, запросивши всіх азербайджанських письменників, живих класиків, яких усі ми читали за радянських часів. Вони активно дотують нашу видавничу справу, допомагають публікувати журнали та дитячу літературу. Не Україна дотує кавказьку країну, а кавказька країна – Україну!Завдяки Таляту Мусеїб оглу Алієву відносини між Україною та Азербайджаном активно розвиваються.