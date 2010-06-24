«Луганськтепловоз» поїде в Росію

Перший великий приватизаційний конкурс, який провела нова влада, завершився скандалом.

Незадоволеними залишилися і Фонд держмайна, і один із учасників торгів, і, зрозуміло ж, опозиція. Можуть радіти хіба що росіяни, які купили «Луганськтепловоз» майже задарма



Торги без торгів



Отже, 15 червня пройшов конкурс із повторної приватизації 76% акцій компанії «Луганськтепловоз». Попередньо заявки на конкурс подавали: Брянський машинобудівний завод, який входить до російського «Трансмашхолдингу», що контролюється Іскандером Махмудовим та державним концерном «Российские железные дороги»; Сумське МВО імені Фрунзе, що контролюється російським бізнесменом Костянтином Григоришиним; «Мантара Холдинг», опосередковано власниками якої, за словами уповноваженого представника цієї компанії В’ячеслава Деришева, є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Проте до участі у конкурсі було допущено лише дві компанії. В останній момент, напередодні торгів, 14 червня, Фонд держмайна відмовив «Мантара Холдинг». «На жаль, ця компанія не надала двох суттєвих документів», – пояснили у Фонді причини відмови. Зокрема, йшлося начебто про відсутні відомості про джерела надходження коштів для приватизації державного майна та про аудиторський висновок до фінансового звіту іноземного інвестора, зроблений аудитором іноземної держави.

Конкурс відбувся наступного дня. Але торгів фактично не було. «Брянський машинобудівний завод» запропонував 410 мільйонів гривень, Сумське МВО імені Фрунзе – 400 мільйонів гривень. Ліцитатор спробував підштовхнути учасників конкурсу до торгів, але жоден із них ціну не підвищив. Таким чином «Луганськтепловоз» відійшов Брянському машинобудівному заводу. Найцікавіше, що це підприємство було попереднім власником «Луганськтепловозу» за підсумками приватизації 2007 року (тоді пакет продали за 292,505 мільйона гривень). Але згодом, у жовтні 2009-го, за рішенням Луганського господарського суду реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ «Холдингова компанія “Луганськтепловоз”» з рахунка КК «Брянський машинобудівний завод» і перерахував їх Фонду держмайна України.



Фонд держмайна судитиметься



Сьогодні ФДМ та його голова Олександр Рябченко – у незручному становищі. Мало того що він опинився під шквалом критики опозиції за непрозорі торги, то ще й компенсацію за те, що свого часу акції «Луганськтепловозу» були повернуті державі, потрібно платити. Так, ФДМ має повернути «Брянському машинобудівному заводу» 58 мільйонів доларів, або близько 460 мільйонів гривень. Колишній голова Фонду держмайна Олександр Бондар зазначив у коментарі «Економічній правді»: «Виходить, держава ще й винна покупцеві. Влада дуже підставила нового голову ФДМ. Я не знаю, як він зараз обіцятиме, що наступні конкурси проходитимуть інакше, прозоріше».

Олександр Рябченко через деякий час після повторної приватизації заявив, що ФДМ подав касацію на рішення Господарського суду Києва, за яким потрібно відшкодувати кошти «Трансмашхолдингу» за попередню купівлю та відчуження акцій компанії «Луганськтепловоз». Рябченко стверджує, що ФДМ має намір виплатити компенсацію Брянському машинобудівному заводу за попередню купівлю та відчуження акцій компанії «Луганськтепловоз» тільки в межах суми, запропонованої росіянами на повторному аукціоні.



«Мантара Холдинг» теж судитиметься



Тільки вже з Фондом держмайна, бо вважає незаконним недопущення її до участі в конкурсі. Уповноважений представник компанії В’ячеслав Деришев стверджує, що «Мантара Холдинг» виконала всі необхідні умови для повноцінної участі в конкурсі, зокрема подала у визначений термін належним чином оформлену заявку, зробила гарантійний внесок. За його словами, компанія також повністю відповідає кваліфікаційним вимогам, які висуваються до учасників конкурсу.

За інформацією Деришева, протокол конкурсної комісії з висновками про відповідність «Мантара Холдинг» конкурсним умовам був складений ще 8 червня. Проте відповідне рішення Фонду про недопущення компанії до участі у конкурсі з’явилося тільки 14 червня, о 17.00, фактично після завершення робочого дня. Крім того, ФДМУ, на його думку, не представив жодних чітких аргументів на користь такого рішення. Ухвала Фонду держмайна – не що інше, як повернення до практики приватизації під конкретного покупця, замовних продажів стратегічних підприємств української економіки, вважає В’ячеслав Деришев. Він зазначає, що компанія зробить усе, що від неї залежить, аби не допустити повернення подібної практики. У зв’язку із цим «Мантара Холдинг» збирається опротестувати в суді дії ФДМ щодо її недопущення до участі у конкурсі, а також результати конкурсу. Таким чином, справу із продажем «Луганськтепловозу» навряд чи можна вважати завершеною.



Опозиція розповідає про тіньову приватизацію



Таке непрозоре проведення торгів із продажу «Луганськтепловозу» дало підстави опозиції для чергової критики влади. Так, колишній голова ФДМ, а нині міністр економіки опозиційного уряду Олександр Бондар заявив, що цей конкурс є для нової влади тестом на те, як вона збирається проводити подальшу приватизацію в країні. І сказав, що це є «пародією на відкритість аукціону». Опозиційний прем’єр Сергій Соболєв пішов іще далі – назвав ці торги «змовою» і додав, що «нинішня влада Януковича – Азарова робить усе можливе, щоб державна власність України була за безцінь віддана за так званий дешевий російський газ та інші сумнівні обіцянки російської влади». У відповідь голова Фонду держмайна Олександр Рябченко зазначив, що не може коментувати факт змови між двома учасниками конкурсу, мовляв, нехай це встановлюють правоохоронні органи. Утім, він визнав, що не задоволений результатами конкурсу, але попри це сказав, що Фонд не збирається їх скасовувати.

У той же час лідерка БЮТ і колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що розпочалася тіньова приватизація українських підприємств на користь російських структур, про що вона заявила, перебуваючи у Хмельницькому на зустрічі з представниками регіонального осередку Комітету захисту України. Вона також вважає ціну, за яку продали «Луганськтепловоз», неринковою. «Якби нині хтось узявся за будівництво заводу “Луганськтепловоз”, то на це потрібно було б витратити мільярд доларів. Я переконана, що вчорашня ціна його продажу занижена в десять разів», – сказала Тимошенко.

Натомість представники влади іншої думки. Так, віце-прем’єр Сергій Тігіпко назвав ці торги конкурсними, а ціну – продиктованою ринком. А лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов узагалі заявив, що російські покупці врятували «Луганськтепловоз» від банкрутства. «Ми можемо торгуватися щодо ціни й знищити ціле підприємство. Воно перебуває в такому стані, що коли ми ще деякий час поторгуємося, то його можна буде лише розпиляти на металобрухт», – продовжив регіонал. Незважаючи на це, історія з приватизацією «Луганськтепловозу» може мати продовження, якщо, як зазначалося вище, «Мантара Холдинг», як і обіцяла, оскаржуватиме результати конкурсу.