Кадровый день Президента

После заседания Совета регионов в четверг, 26 июня, под председательством Виктора Януковича список первоочередных угроз для страны пополнился новым пунктом – «кадровый голод».



На этот раз сигналы по «городам и весям» Президент отсылал из Киева, а не из Крыма, как было обещано ранее. Видать, еще прошлое заседание во Львове не стерлось из памяти. Там, напомним, Президент «прославился», без преувеличения, космического масштаба задачей и таким же «ляпом» – организовать зимние Олимпийские игры в Украине в 2022 году на Буковине. (Правда, как потом объясняла «светоч мысли» Президента – Анна Герман, в Черновицкую область Олимпиаде попасть не суждено: Виктор Янукович имел в виду горнолыжный курорт Буковель на Ивано-Франковщине).



Крымчане, естественно, тоже рассчитывали на головокружительную по масштабу задачу, но не тут-то было. Заседание в Крыму состоится в ноябре. Скорее всего, после выборов, безапелляционно заявил главный поборник прав регионов: «Не правда ли, Владимир Михайлович?». При этом выражение лица Януковича не оставляло сомнения – горе тому, кто публично осмелится его ослушаться.



Немое удивление спикера несколько затянулось. После чего Владимир Михайлович, нехотя, озадаченный спущенным на него «сверху» указанием, поддакнул. Хотя у спикера были все основания возразить, что по Конституции именно парламент вправе устанавливать дату выборов, а не Президент. Удовлетворенный ответом гарант резюмировал: «Скорее всего, на 99,999% выборы пройдут в октябре месяце». Теплый прием и хорошую погоду для Януковича в промозглом, осеннем Крыму взялся организовать Джарты.



После чего господа из «высокого собрания» переключились на разбор качества кадрового корпуса для осуществления концепции «стабильности и реформ», вспомнив «заезженный» сталинский лозунг – «кадры решают все». («Кадры решают все, а не кобылы и машины» – в оригинале).



Зачитав с листка рассуждения на тему, какие «бывалые кадры» нужны стране, Виктор Федорович прорекламировал Стратегию государственной кадровой политики до 2020 года. И если накануне он «в пух и прах» «разнес» проект Налогового кодекса, подготовленный правительством, то замечаний к проекту «библии для номенклатуры» у него не нашлось. «Считаю, что в целом он подготовлен достаточно профессионально», – четко дал понять Президент.



Впрочем, это вовсе не означало отказ от критики: документ – это одно, а управленцы на местах – другое, сетовал глава государства. Робкая надежда – может, кто-то за что-то ответит – быстро исчезла. Провальные кадровые решения главы государства не озвучили, «разбор полета» Андрея Клюева за госсчет чартером в Запорожье не устроили. Посему разговоры о том, что осенью всех случайных, в спешке назначенных людей «попросят на выход», так и остались разговорами.



Когда же возник вопрос, а что, собственно, делать, чтобы дать взойти молодой поросли, глава высокого собрания вынес вердикт: «Приглашаю вас к обсуждению проекта и внесению предложений, которые лягут в основу сегодняшнего решения Совета регионов…». Ну а что касается конкретики – создать президентский кадровый резерв, «интервью-центры» (для отбора на основании тестов специалистов для работы над экономическими реформами) и «перезагрузка» системы повышения квалификации. Идеи, безусловно, хороши, хотя и ограничены по размеру целевой аудитории – речь шла в основном о молодежи.



Что касается собрания в целом, то Президент, сложилось впечатление, остался им доволен. Вот только чиновничья бюрократия на местах все равно от этого никуда не исчезнет.



