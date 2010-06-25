«Региональный» «блок-НЕТ»: стратегия и тактика

Партия регионов продолжает демонстрировать свою способность достигать поставленные перед собой политические задачи.

Принятие решения о назначении местных выборов на 31 октября 2010 года остается вопросом техническим, и «регионалы» не уйдут на парламентские каникулы без формализации этого решения.



Цели, которые ставит перед собой Партия регионов, педалируя проведение местных выборов в последнее воскресенье октября, понятно, исходя из предлагаемых «регионалами» изменений в избирательное законодательство. Они настаивают на переходе к смешанной системе на уровне городских и областных советов и предлагают запретить участие в выборах блокам. В руках у партии власти не только инициатива, но и решение Конституционного суда, признавшего нелегитимным проведение местных выборов в 2011 году.



Чего смогут добиться «регионалы»? Их основная тактическая задача – уменьшить влияние оппозиции и постараться убедить представителей местной элиты, что именно Партия регионов в течение ближайших пяти лет будет законодателем мод в украинской политике. Ожидать, что поступь соратников Виктора Януковича будет триумфальной во всех областях, не приходится, но усиление позиций партии власти вполне реально. БЮТ, строго завязанный на харизму Юлии Тимошенко, вряд ли сможет успешно выступить на выборах в партийном разряде. Понятно, что Юлия Владимировна уже пригласила «всех достойных людей» в партийные списки «Батькивщины», но на поверку ситуация окажется сложнее. Падение популярности экс-премьера и ее неспособность стать локомотивом для внушительного эшелона соратников заставляют мятущихся политически активных граждан искать иные варианты самореализации.



Очевидно, что «регионалам» важнее не выиграть местные выборы, а выхолостить источники подпитки Тимошенко с прицелом на парламентскую кампанию. Еще один нюанс: необходимо удержать в политических объятиях Сергея Тигипко. Вице-премьер по вопросам экономики все больше и больше проводит собственную игру, напоминающую одиночное фигурное катание: откатывает красивые номера и пытается конкурировать за звание главного реформатора страны с Виктором Януковичем. Это, с одной стороны, гарантирует Сергею Леонидовичу нескорое увольнение с поста вице-премьера (вряд ли «регионалы» захотят делать ему такой подарок перед местными выборами), с другой – дает основания считать, что «Сильная Украина» не подойдет на роль партнера Партии регионов в двухпартийной системе.



Соратники Януковича особенно не скрывают, что пытаются действовать по наработкам «Единой России», минимально адаптируя их под украинские реалии. Местные выборы могут стать своеобразным смотром на право политической силы быть ведущей оппозицией или главным партнером Партии регионов во власти. Конечно, двухпартийная система при 181 зарегистрированной политической силе выглядит несколько диковинно, но в украинской политике случаются чудеса и похлеще. Вряд ли на роль «вечно второй» смогут претендовать Народная партия Литвина или КПУ Симоненко – потому эти политические силы не торопятся поддерживать «региональные» планы переформатирования избирательной системы. Не исключено, что заинтересован в «танго с «регионалами» «Фронт перемен», пока демонстрирующий преимущественно амбиции Арсения Яценюка. Национал-демократам в этом вопросе «ловить» практически нечего, кроме борьбы за право сформировать-таки большинство в областных советах Западной Украины. Тактически Партия регионов заинтересована даже в минимизации использования административного ресурса, ведь местные выборы станут поводом обкатать партийных неофитов и доказать способность старых кадров бороться за место под «солнцем Януковича».



Дальше и начинается самое интересное. Партия регионов сегодня должна внимательно изучить опыт НДП, СДПУ(о) и «Нашей Украины», последовательно игравших роль партии власти в стране, а сегодня отброшенных на обочину политического процесса. Вряд ли полуторамиллионная численность «регионалов» будет для них положительным аргументом, ведь даже после президентской кампании звучали заявления о том, что в рядах ПР работал на победу лидера в лучшем случае каждый второй. Плюс внутри партии столько групп влияния, что им под силу размножать политические силы путем почкования – финансовых и организационных ресурсов для этого хватит. Чем дальше будут продолжаться президентские полномочия Януковича, тем больше вопросов будет у однопартийцев Президента. Например, если Виктор Федорович решит заменить верного Николая Яновича на посту премьера, значит ли это, что и у партийного «регионального» штурвала должен встать другой человек?



Кроме того, Партии регионов, как и другим политическим силам, необходимо учитывать, что смена избирательной модели неминуемо приведет к параду амбиций новых обладателей депутатских мандатов. Политикум, с 2006 года варящийся практически в собственном соку, рискует быть захлестнутым настоящим цунами из амбициозных и располагающих ресурсами новичков, желающих получить долю властного пирога. Им необходимо предоставить возможности для самореализации, иначе они станут питательной средой для оппозиции. Очевидно, что Партии регионов необходимо расширение собственного электорального поля, поскольку конвертирование первоначальной эйфории от победы Президента в его стабильную поддержку – кропотливый процесс.



Став инициаторами проведения местных выборов по удобному для себя алгоритму, представители Партии регионов, возможно, против собственной воли могут спровоцировать тектонические сдвиги в украинском политикуме. Необходимость наращивания идеологической составляющей партийной системы, ее количественной оптимизации становится все более очевидной. Понятно, что Партия регионов пребывает сегодня в приподнятом настроении, но по законам природы пик расцвета традиционно оказывается началом увядания.