Нові макіївські проти старих кримських

Крим політичний почасти можна вважати своєрідним лакмусом для оцінювання політичних процесів в Україні.

Попри всю специфіку кримських політичних розкладів, днями пролунав чіткий сигнал, що всередині коаліції, і не тільки на рівні регіону, але й наверху, в Києві, не все так уже й однозначно. Проте навряд чи кримська політична буря в склянці води нині якось яскраво позначиться на конфігураціях київської коаліції. Однак це лише перші дзвоники, які демонструють, що не все гаразд у владному домі



Сьогодні кримський політичний скандал має вигляд протистояння в регіоні нових макіївських та старих кримських, викликаного боротьбою за політичний вплив, який, як відомо, в Україні успішно конвертується в ресурси.



15 липня головний кримський комуніст Леонід Грач публічно висловився за відставку голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василя Джарти через дострокове звільнення комуністів Юрія Корнілова та Валерія Лаврова із займаних посад. Ініціатива відставок для представників Компартії в Раді міністрів належала самому кримському прем’єру, який пояснив цей крок небажанням фракції комуністів входити до коаліції у ВР АРК. Натомість Леонід Грач звинуватив Джарти у корупції та оголосив про «репресії» проти кримчан із КПУ, продиктовані «по- мстою комуністам за небажання брати участь у корупційних схемах розкрадання багатств Криму». Сам винуватець регіонального скандалу Василь Джарти заявив, що не бажає коментувати «дурість», а «хотів подивитися, хто голосуватиме» за його відставку.



У Криму завжди неоднозначно, з острахом сприймали «варягів» на керівних посадах. Джарти став третім прем’єром, не «кримським» за політичним походженням. До нього цю почесну і нелегку ношу в різні роки несли Анатолій Матвієнко та віце-прем’єр доби Юрія Мєшкова Євген Сабуров, який був із РФ. Свого часу, 2005 року, Матвієнко став кримським прем’єром не як самостійна фігура, а виключно як «людина Президента» – і тільки з огляду на це Верховна Рада Криму колись дала згоду на його затвердження. До речі, ситуація із Джарти в цьому схожа, у регіоні він – насамперед людина Президента Віктора Януковича і відповідно до цього має політичний та кадровий карт-бланш.



Кадрова специфіка відрізняється тим, що нинішній прем’єр, колишній «куратор» Криму з боку Партії регіонів, включає в управлінську вертикаль своїх людей. Кримська політична колотнеча насамперед умотивована боротьбою за вплив та ресурси, адже кримські політики побачили, що поступово вихідці з Макіївки обіймають ключові посади в міністерствах автономії, замикають на собі бюджетні потоки. «Він завіз із собою цілий автобус нікому не потрібних фахівців. І якщо ці люди, яких він привіз, справді вважають себе професіоналами – віце-прем’єрами, міністрами, заступниками міністрів тощо, – це ж суцільна корупція», – зазначає Леонід Грач. Подібні висловлювання – квінтесенція невдоволення регіональної кримської еліти тим, що її відлучають від центру ухвалення рішень, усталених бізнес-схем, конкурують на бізнес-полі, яке кримські коаліціанти вважали своїм, а таке своєрідне «рейдерство» здійснюють соратники по партії та коаліції. Спочатку невдоволення з боку представників КПУ мало кулуарний характер – «з нами не радяться», зараз його фактично озвучив лідер кримських комуністів у більш жорсткій формі.



До того ж кримська політична «більшість» у Верховній Раді автономії є доволі умовною та скріплена лише розподілом посад у кримському уряді. Однак і в тому випадку, коли керівник міністерства або відомства є висуванцем іншої політичної сили, фактичним керівником або людиною, без якої не приймають принципових рішень, визначено представника Василя Джарти (скажімо, на посаді першого заступника) у тому чи іншому міністерстві.



Отже, «кримська коаліція, кримська більшість», кримський Кабмін – це чітко визначена піраміда, де ухвалення рішень здійснюється переважно за волею «начальника», потім формально узгоджується з політичними силами, що входять до коаліції.



Кримська політична ситуація сьогодні – маленька ілюстрація того, що в українській політиці діє старий принцип – «переможцю дістається все», який доповнюється ще й тим, що переможців також не може бути надто багато. І кримська схема урядування та розстановки своїх кадрів навзамін регіональних еліт може бути з успіхом апробована і в інших регіонах України.



До цього додається ще й те, що влада в регіоні взагалі не сприймає всерйоз опозиційних політичних сил, скажімо – БЮТ. А в рамках політичного ландшафту відбувається поступове поглинання з боку ПРУ більш-менш активних представників кримського істеблішменту. Так, нещодавно до лав цієї політичної сили вступили діючий мер Євпаторії (раніше безпартійний) Андрій Даниленко та керівник Кримського СДПУ Єфим Фікс.



Що стосується кримських татар, тобто їхніх представників у владі, то й тут поступово обмежується їхнє представництво. Так, до сьогодні не визначено й долю голови Бахчисарайської райдержадміністрації Ільми Умерова, є низка інших кадрових втрат.



Утім, лакмусові, але все ж таки ритуальні погрози з боку кримських комуністів щодо ініціювання відставки Василя Джарти можуть стати реальними лише у разі, якщо такі ультимативні вимоги висуне фракція КПУ у Верховній Раді України, як-то вихід із коаліції. Зрозуміло, що цього не станеться з огляду не лише на глобальні мотиви, але й суто прагматичні – навіщо Петру Миколайовичу таким чином посилювати позиції Леоніда Івановича?



З іншого боку, багато хто з тих кримських політиків, які, перебуваючи в стані Партії регіонів, незадоволені діями Джарти в Криму, не виступатимуть проти нього, поки не буде ясного і чіткого сигналу від Президента України, від якого власне й залежатиме подальший кадровий пасьянс, та й не тільки він.