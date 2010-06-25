Испытание венком

и венки возложил по случаю Дня Конституции к памятникам Грушевскому и Шевченко в Киеве, и к таможенникам заглянул на их профессиональный праздник. Дополняло «телекартинку» собрание «высоких чиновников», повсюду сопровождавших Президента.



Особо следует отметить венки – за ними в народе уже прочно закрепилось название «еловые монстры». Как поговаривают знающие люди, после памятного падения «монстра» на Януковича во время церемонии у могилы Неизвестного солдата в Киеве конструкцию венка существенно изменили, укрепили, словом, сделали выводы. А дабы исключить малейшую вероятность дежавю, сию миссию на этот раз поручили молодой паре в национальных костюмах. VIPы возложили к памятникам традиционные «гвоздично-розовые» композиции.

Само мероприятие не отличалось оригинальностью задумки: возложили венки, выслушали в исполнении хора «Реве та стогне» и «Боже, великий єдиний», пошептались между собой (Виктор Янукович с Леонидом Кравчуком, а Владимир Литвин с Николаем Азаровым), «культурно наследили» и разбежались.



После чего Президент прошел таможню. Таможенники при полном параде встречали высокого гостя, хотя пытка жарой была невыносимой. Тот факт, что предшественника Игоря Калетника на посту главы Гостаможслужбы – Анатолия Маркаренко – накануне вечером на 2 месяца препроводили в СИЗО по делу «РосУкрЭнерго», а Валерия Хорошковского, «прославившегося» заявлениями в защиту «РУЭ», пригласили, – не могло не придавать мероприятию характер легкого фарса.



Разумеется, Президент дал наставления нынешним и будущим таможенникам: в первую очередь, наполнять бюджет (если проще – обдирать «как липку» тех, кто еще платежеспособен), бороться с псевдоэкспортом и контрабандой, а также быть другом и помощником туристу. Видимо, по случаю праздника Президент не стал напирать на такие обывательские тезисы, как «вы посмотрите, какие у таможенников виллы и машины», но подчеркнул, что надо бороться со всеми этими безобразиями в собственных рядах.



Потом, как всегда, был сделан реверанс в сторону Европы, дескать, и нам уже пора у себя внедрять этот самый пресловутый «зарубежный опыт». Впрочем, ни к гармонизации таможенного законодательства с правом ЕС, ни к реконструкции пунктов пропуска собравшиеся выпускники Академии таможенной службы отношения не имели, поскольку это задачи совсем другого уровня.



В целом мероприятие напоминало нечто среднее между профессиональным праздником и выпускным в вузе. В советское время это выглядело бы точно так же.

