Виктор Небоженко: Кравчук озвучил то, о чем старались не говорить вслух, и легализировал требование к Ющенко уйти в отставку

В данном случае даже не важно, насколько и кому на руку такое выступление Леонида Макаровича, подчеркивающего, что в его возрасте и с его статусом первого главы независимой Украины он может себе позволить говорить все, что считает нужным, не оглядываясь и не боясь никого. Важна реакция адресата послания – Виктора Ющенко. Он уже заявил что-то вроде того, что «не надо доставать из нафталина некоторых политиков», и напомнил о славной «кравчучке», появившейся во времена правления Леонида Макаровича… Адекватен ли такой ответ третьего Президента первому, согласившемуся пойти на досрочные выборы? О том, какие знаки заложены в этом выступлении Леонида Кравчука на фоне государственного флага и какие оно будет иметь последствия, «Главред» говорил с политологом Виктором Небоженко. Виктор Сергеевич, как вы оцениваете вечернее выступление Леонида Кравчука в эфире телеканала «Украина» с требованием к Президенту Ющенко добровольно уйти в отставку? Оно выглядело едва ли не как обращение первого президента к народу... Это не было обращение первого президента Украины к народу... Это обращение первого президента к третьему Президенту. До сих пор Ющенко мог выборочно общаться и с народом, и с элитами – ругаться, жаловаться... В этой позе он держится два с половиной года, и мы до сих пор не знаем, как к нему обращаться: нет коммуникации между Президентом, элитой и населением. Ющенко сам устанавливает коммуникацию на уровне царя, а не как демократический Президент, обязанный реагировать на любое крупное событие в стране. В данном случае все гораздо хуже: первый президент обратился к третьему. И Ющенко не может на это обращение не отреагировать. Иначе он понижает свой статус президента... Такой ситуации еще не было, а Кравчук озвучил то, о чем старались не говорить вслух. Тем самым Кравчук легализировал требование к Ющенко уйти в отставку. И теперь все будут говорить, что Ющенко должен уйти в отставку? По крайней мере, это будут обсуждать. Кроме того, фактически Кравчук зачеркнул теоретические возможности второго срока Ющенко. Зачеркнуло ли обращение Кравчука возможность введение прямого президентского правления в стране? Нет. Введение президентского правления разрушает все сложившиеся конституционные нормы. Оно ставит всех в одинаковое положение по отношению к лицу, которое вводит такое положение. У Президента остается такое политическое решение в запасе. Это еще абсолютно реально. Как должны «стать звезды», чтобы Ющенко пошел на такой шаг? Нужны два обстоятельства. Первое – Президент выходит и говорит, что группа продажных политиков хочет сделать переворот. Угроза переворота требует введения президентского правления. Пока разбираются, была ли угроза, вводится президентское правление. Это чистая политология. Или же просто происходит техногенная катастрофа такой силы, что Президент считает, что политическая система страны должна быть ограничена. Ведь что такое президентское правление – это ограничение политической системы. Но мы не знаем, в какую сторону будут ограничения. Может быть, комендантский час, может быть прекращение работы Верховной Рады... Это могут быть аресты и еще много чего другого... Уже появилась информация, что Кравчука к эфиру готовили политтехнологи БЮТ. Мог ли Кравчук просто сыграть за Тимошенко? Проблема в том, что Кравчук - это первый президент Украины, который создавал страну вместе с самим президентством. Какие здесь могут быть политтехнологи? Он сегодня выше любого премьер-министра, любой Тимошенко и любого политика просто потому, что стоит у истоков украинской государственности! Мы можем по-разному относиться к Кравчуку как к человеку, но если б он тогда, в 91-м, не сделал шаг к независимости, то ничего бы не было. Кроме прочего, у него есть еще одно некое превосходство над всеми – в 1994 году он пошел на досрочные выборы! И сейчас призвал Ющенко последовать его примеру... Отметим, что он этого не сделал в 2000 году по отношению к Кучме, когда вся страна ходила под лозунгами «Украина без Кучмы». Но он сделал это по отношению к безгранично демократичному Ющенко! То есть Кравчук считает, что если Кучма точно не ушел бы в отставку, то Ющенко может это сделать! И заставляет Ющенко быть демократом. Если мы договорились до того, что Кравчука никто не склонял к таким заявлениям, и это его собственное решение, то как вы сами объясняете такой его шаг? Первое – это желание сохранить результаты своей деятельности. Он создавал эту страну, он прекрасно понимает, что страна идет в разнос из-за конфликта двух политиков и ветвей власти. Он очень боится, что все это плохо закончится вообще. Он боится, что, являясь отцом-основателем Украины, он будет тем, кто ее хоронит. У него есть страх, что в результате конфликта с Украиной что-то случиться. Второе – Кравчук чувствует время, ведь это знаменитый «хитрый лис»! Он сказал то, о чем другие не говорили, но думали. Таким образом, он оказался в центре политического внимания. Второй день все говорят о Кравчуке! Он сделал ход, который на несколько месяцев заставит нас к нему обращаться. Грубо говоря, в свои семьдесят пять лет он поступил так, как не каждый молодой политик может сделать, и это не банально. Вот в чем сила этого шага!.. Можно ли воспринять призыв Ющенко к отставке как шаг на упреждение к тому, что может готовиться в Секретариате, учитывая повторяющиеся заявления Балоги и других работников Секретариата о том, что Тимошенко должна уходить? Это шаг на упреждение резкого обострения ситуации в стране: завтра может появиться технический премьер в виде Балоги или сформируется новая коалиция, которая начнет распределять посты, или еще что-нибудь случится... То есть это предупреждение всем, но Кравчук обращается с ним к тому, кого все еще считает демократом. Это не заказ Юли - за деньги Кравчук такое не делал бы, можете не сомневаться... Допустим, Кравчук руководствуется благими намерениями. Но ими, как известно, выстелена дорога в ад. Не спровоцирует ли вся эта дискуссия обострение, которое приведет к очень нехорошим процессам? Нет. Ющенко делает вид, что это его не касается. Третий Президент делает вид, что не разговаривает с первым президентом. В этом смысле Кравчук все просчитал. Сейчас между собой общаются два президента - Кравчук и Кучма. Третий Президент не общается не только с населением и политикумом, но и с президентами... Означает ли это моральное уничтожение Ющенко со стороны Кравчука? Да. Даже не моральное, он его просто вывел за скобки. Мол, ты можешь поступить, как демократ, а можешь, как диктатор. Вот для этого было это послание! Это очень затрудняет для Ющенко выбор дальнейших действий. Для него во много раз было бы лучше, если бы к нему так раз пять обратился спикер Литвин - он тогда имел бы право не отвечать. Но президентов в стране всего три. И Кравчук заявил все это публично. Как от этого уйти? Что теперь должен сделать Президент Ющенко? Выступить перед народом и сказать, что глубоко озабочен неправильной позицией первого президента? Ющенко должен вступить в коммуникацию, и Кравчук это знает. Теперь Кравчук будет ходить в политических героях. Он теперь будет на «Шустере» вставать и рассказывать – «А я что говорил?». Увидите, на следующем же «Шустере» он скажет: «Якщо він демократ, то повинен щось робити!..». Он постоянно будет Ющенко подвешивать! Что должен сделать Ющенко? Он завтра же должен выступить и сказать: «Я глубоко встревожен позицией первого президента, но мы с ним встретимся и обсудим перспективы развития Украины»… Возможно это совпадение, но сегодня же появилось интервью Леонида Кучмы, в котором он, кроме прочего, говорит, что «надо дотягивать до президентских выборов», в ходе которых появятся политики, которым народ будет доверять больше, чем Ющенко и Тимошенко. При этом он надеется на то, что новый президент победит на выборах с серьезным перевесом и объявит досрочные парламентские выборы. Леонид Данилович называет при этом фамилии Януковича и Яценюка, причем о последнем говорит достаточно комплиментарно. То есть второй президент Украины рисует и участвует в другом, отличном от обрисованного первым президентом сценарии развития ситуации… Конечно! Потому что Кравчук политическими методами критикует Ющенко, а Кучма продвигает Яценюка. Это совершенно разные вещи, Кучме не надо критиковать Ющенко! Ведь Кучма очень хорошо знал, что все именно так или приблизительно так и будет - он же хорошо знал Ющенко! Он, конечно, не мог предвидеть Майдан, и поэтому поначалу был шок, но то, что Кучму устраивал Ющенко, и он знал, что тот не сможет быть президентом два срока - очевидно… Сейчас Кучма решает сразу две задачи: уходит Ющенко и уходит Янукович – все! У Кравчука таких задач нет: ему нужно, чтобы о нем говорили, чтобы он был первый, важный и влиятельный… И дед украинской политики добился своего и пару месяцев будет купаться в лучах славы! Он будет светиться теперь! Это же сколько журналистов, иностранцев выстроится к нему в очередь – может, он что-то знает?.. То есть не следует усматривать за этим руку, скажем, Медведчука? Я думаю, он посоветовался с Медведчуком. Но – не больше. Да, Медведчук об этом наверняка знал, но он же мастер другой игры – ему эти публичные штучки чужды, это не его стилистика. Вот публичный диалог – это стиль Кравчука. И дед как врезал! Но то, что он сказал, будет иметь большие последствия, потому что одно дело – когда он просто выступает, а другое – официальное обращение к первому лицу. Я Ющенко не завидую: он должен сейчас хотя бы сымитировать, что они равны. Если нет, то он будет проигрывать каждую минуту. Не Кравчук проиграет! Он будет говорить: «Він не відповів. Він не демократ! Він не президент!» Играют ли заявления Кучмы фактически в пользу Яценюка, что несмотря на заверения, будто большая политика его больше не интересует, он пытается реферировать на этом поле и посылать некие сигналы элитам? Тем более что его мнение с каждым месяцем становится все ценнее… Ну, сам факт такого интервью – это уже политический шаг. Да, это четкий сигнал политикуму делать ставку на Яценюка, избавляясь и от Тимошенко, и от Януковича. Это говорит о том, что они ставят на молодых: конечно, досрочные президентские выборы им не нужны, потому что Яценюк должен набирать проценты. Яценюк – это одноразовая ракета – у него нет политических перспектив… Почему? Потому что он может, конечно, проскочить до 20%, перебить Тимошенко и Януковича, и Ющенко тем более – его убедят не баллотироваться, успокоив, что с Яценюком будет легче договориться и его никто не посадит. Это ощущает тот же Ющенко, который, как и Яценюк, не способен управлять страной. С Тимошенко и Януковичем договориться трудно – они же будут управлять страной! Яценюк всех устраивает… А потом будет дикое разочарование – ну, как с Обамой будет, 100%! Если разочарование с Ющенко было более-менее ожидаемым и прогнозируемым, то тут скажут – это как же мы влетели! 35 лет мужику, он стал президентом, а мы-то его толком и не знали!.. Ну, да, Ющенко же «выращивали» долгие годы, а Яценюк – «киндер-сюрприз»… Да, он же как ракета летит! Он попользовался Пинчуком, который пролоббировал его назначения в Нацбанк, Крым и Одессу, потом был Тарута, теперь Фирташ… Его все двигают, он всех устраивает как замена Ющенко! Фирташ же его поддерживает не потому, что они оба с Буковины, из Черновцов, хотя говорят, что они там с детства друг друга знали… Да не знали! И не могли знать - это разные поколения! Просто Яценюк их всех уст-ра-и-ва-ет! А так как кризис, то любой президент будет себя сжигать, тем более 35-летний – вот и все! Если элита делает ставку на Яценюка, значит, она делает ставку на дестабилизацию и дальше. А у нас с вами другой интерес: что угодно, но мы должны знать, когда этот ужас закончится…