Украинская матрица

Очередная годовщина принятия Конституции в Украине стала чем-то вроде праздника со слезами на глазах.

С одной стороны, это традиционный рубеж завершения политического сезона, с другой – повод для громких заявлений государственных деятелей и партийных лидеров.



Виктор Янукович достаточно прогнозируемо пообещал корректировать Конституцию в соответствии с меняющимися реалиями. Ничего удивительного – Виктору Федоровичу неплохо было бы закрепить юридически консолидированные по праву победителя президентской гонки полномочия. Защищать Конституцию от Януковича и вносить собственные изменения, гарантирующие права оппозиции, планирует Юлия Тимошенко.



К сожалению, конституционный процесс в Украине уже много лет протекает согласно принципам политической целесообразности. С приснопамятного всеукраинского референдума под руководством тогдашнего «директора парламента» Александра Волкова в апреле 2000 года началась борьба за перекраивание полномочий главы государства. Леонид Кучма отличался немалой изобретательностью и настойчивостью в этом вопросе. Видимо, сказались навыки советского хозяйственника, которому необходимо было достать и заполучить комплектующие для производства любой ценой. Однако «кассетный скандал» и обструкция, устроенная мировым сообществом, заставила Банковую изменить тренд – предложить переформатирование власти в формате парламентско-президентской республики в условиях набиравшего популярность Виктора Ющенко.



Апрель 2004-го стал промежуточным финишем конституционного процесса: заботливо сбитое конституционное большинство дало сбой в последний момент, подарив моменты радости тогдашним членам фракции «Наша Украина» и сочувствующим. Масштаб президентских полномочий обрек Ющенко и Януковича на тезкоубийственную избирательную кампанию, в которой победителем мог стать только один. Собственно, и Оранжевая революция - это также следствие политической борьбы за право обладать реальными полномочиями. И директорские навыки Кучмы проявились в способности продавить желанные изменения исключительно с благой целью сохранения гражданского мира. Юлия Тимошенко, напомню, была единственной, кто последовательно выступал против сокращения президентских полномочий, хотя ее рейтинг еще не давал надежды на пожизненное премьерство.



Виктор Ющенко не стал отыгрывать назад политическую реформу, хотя и имел необходимый для этого запас политической прочности. С христианским смирением третий президент современной Украины предпочел стать живой иллюстрацией несовершенства вступивших в силу 1 января 2006 года конституционных изменений. Противостояние с премьер-министром Юлией Тимошенко стало притчей во языцех, а отечественная система власти на глазах у всей страны теряла управляемость, которая (природа не терпит пустоты) подменялась коррупцией, захлестнувшей Украину. Конституционные инициативы Виктора Ющенко, озвученные 31 марта 2009 года, были гласом вопиющего в пустыни. Ни политическая конъюнктура, ни рейтинг главы государства не давали надежды на скорую имплементацию идеи создания двухпалатного парламента, открытых списков на выборах и усиления президентских полномочий.



Сегодня можно предположить, что весной 2009-го Ющенко был вынужден озвучить собственный вариант конституционных изменений, хорошо зная, что переговоры о перекраивании Конституции между Тимошенко и Януковичем идут на всех парах. Тогдашний премьер-министр была готова практически на любые уступки ради возможности сохранить за собой портфель главы Кабинета Министров. Но лидер Партии регионов оказался неплохим тактиком, сумевшим переиграть Тимошенко. Снова Украина была обречена на избирательную кампанию, рассчитанную скорее на провоцирование инстинктов избирателей, чем на их здравые решения. Стоит ли удивляться, что после победы Янукович постарался консолидировать максимальный объем полномочий, который возможен без голосования конституционным большинством. «Регионалы» могут набрать 2/3 депутатского корпуса под коалиционные знамена, но, хорошо помня ошибки Леонида Кучмы, разрабатывают и собственный вариант законопроекта «О всеукраинском референдуме».



При этом общественно-политическая ситуация в стране не радует своей новизной. Дело не только в перманентном политическом кризисе, но и в том, что повестки дня власти и оппозиции остаются стабильными и независимыми от персоналий. В Украине фактически нет политической борьбы в цивилизованном понимании этого слова – со стабильными ценностями и наличием четких ориентиров у противоборствующих сторон. Партия регионов и БЮТ ведут себя, в общем, одинаково – подминают партнеров, зачищают правовое поле в собственных интересах, манипулируют общественным сознанием. Вступление в НАТО и отношения с Россией – это жупелы, которыми выгодно крутить для мобилизации избирателей, а вовсе не для решения глобальных проблем, волнующих общество.



Сегодня на повестке дня стоит вопрос рационализации действий власти и конструктивности поведения оппозиции. Властная коалиция стремится перекрыть даже минимальные возможности для самовыражения несогласных с ее курсом. Разрозненные оппозиционеры предпочитают умирать в одиночку (в политическом смысле), но не становиться подкаблучниками от политики. Тем временем перед Украиной стоят нешуточные вызовы, и те, кто считает, что экономический кризис завершился, либо неграмотны, либо наивны. Не секрет, что построение гражданского общества, создание внятной фискальной системы, евроинтеграция на деле, а не на словах, могут стать площадкой для политического компромисса. Все это – вопросы, требующие максимальной консолидации, стратегические, а не тактические проблемы развития страны.



Но, к большому сожалению, сегодня куда вероятнее выглядит другой сценарий. Хотя смешанная система выборов на местах обеспечит приток в политику свежей крови, старожилы властных высот вряд ли станут привечать новичков. В стремлении любой ценой зацепиться за свой кусок влияния будут солидарны и представители власти, и оппозиционеры. Да и президентская команда, похоже, подоспеет с конституционными изменениями, которым будут давать оценку в зависимости от личности их разработчика. Такова украинская матрица – беспощадная в своей зацикленности на мелочах и неготовности мыслить стратегически.