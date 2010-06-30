Парламент прожил стокгольмский день

В начале новой пленарной недели БЮТ понес очередную тяжелую потерю – к коалиции «Стабильность и реформы» примкнул их соратник Арнольд Радовец. После того, как соответствующее заявление сделал спикер Владимир Литвин, бютовцы дружно засвистели. «Не надо свистеть, денег не будет», - отреагировал спикер. Насчет денег неизвестно, но организационный капитал БЮТ после демарша Радовца действительно уменьшился. «Радовец перешел… Ну, это, наверное, то же самое, как если бы Турчинов перешел…» - сокрушенно говорил «Главреду» один из «бело-сердечных» нардепов. Хотя, сравнивая Радовца с Турчиновым, наш собеседник явно погорячился, доля истины в его словах есть – Радовец, являясь заместителем главы секретариата политсовета «Батькивщины», был одним из невидимых, но очень важных «винтиков» в главной оппозиционной политсиле. И удар в самое сердце внутреннего механизма «Батькивщины» в преддверии местных выборов может быть для нее не менее болезненным, чем потеря парочки «денежных мешков». После получасового заслушивания выступлений депутатских фракций Владимир Литвин по требованию фракций БЮТ и НУНС объявил получасовой перерыв. Сразу после этого «Главред» стал свидетелем удивительного зрелища: десятка три «регионалов» дружно выскочили из сессионного зала и почти в колонном порядке, но с довольными улыбками на лицах, покинули здание на Грушевского. «Что, уже наработались?..» - задала сама себе вопрос ошарашенная увиденным парламентская гардеробщица. Сперва показалось, что требование о перерыве является хитрым ходом оппозиционеров – получив временный численный перевес в зале, бютовцы мигом заблокировали трибуну и президиум парламента, развесив на них плакаты «Макаренко защитил Украину» (речь о недавно арестованном экс-главе таможни Анатолии Макаренко. – Авт.), «СБУ работает на газовую банду», «Янукович + Фирташ + Хорошковский = газовая мафия». Впрочем, остававшиеся в зале коалицианты на действия бютовцев никак не реагировали – даже один из лидеров «боевого отряда» ПР Эльбрус Тадеев, появившись в зале, окинул оппонентов совершенно равнодушным взглядом. Требования БЮТ были озвучены заместителем главы фракции Андреем Кожемякиным. Первое - создание временной следственной комиссии по изучению всех обстоятельств, связанных с решением Стокгольмского арбитража, обязавшего Украину возместить убытки компании «РосУкрЭнерго» за незаконно изъятый у нее газ. Второе - заслушивание отчетов глав СБУ и ГПУ о причинах возбуждения уголовного дела против экс-главы Таможенной службы Анатолия Макаренко (недавно арестованного и подозреваемого в нанесении Украине ущерба в размере вышеупомянутой компенсации «РосУкрЭнерго»). Третье - изменение меры пресечения против Макаренко – вместо ареста отпустить его на подписку о невыезде под поручительство депутатов от БЮТ. «Пока мы не заслушаем отчеты СБУ и ГПУ, трибуна будет заблокирована», - пообещал Кожемякин. В зале появился вернувшийся со спешно созванного Согласительного совета глав фракций Владимир Литвин. «Мы договорились, отчеты об этих делах будут заслушаны сегодня в 16 часов, поэтому я не вижу сейчас никаких причин блокировать трибуну», - заявил спикер, тем самым поставив БЮТ в безвыходное положение. С одной стороны, дальнейшее блокирование трибуны после гарантии в кратчайший срок выполнить бютовский ультиматум выглядело бы нелепо, с другой – невыполнение данного Кожемякиным обещания блокировать трибуну «до победного конца» было бы явным признаком слабости и непоследовательности оппозиционеров. Недолго поколебавшись, бютовцы решились на второй вариант, и вяло потянулись на свои рабочие места. В «деле Макаренко» наступила небольшая пауза и нардепы принялись за рассмотрение, пожалуй, самого важного пункта повестки дня – заполнения парламентской квоты в Нацсовете по телевидению и радиовещанию (напомним, парламент должен назначать четырех из восьми членов Нацсовета, и эти места пустовали уже долгое время). Во время рассмотрения этого вопроса над сессионным залом снова нависла тень Хорошковского. Дело в том, что двое из четырех назначенцев считаются как раз его людьми: Валерий Баранов, до этого трудившийся в ОАО «Киевспецтранс» и Ирина Опилат, преподавательница в театральном институте, формально прошедшая по квоте Блока Литвина. Впрочем, как говорят наши источники, свое место в Нацсовете Литвин переуступил именно Хорошковскому. Возможность такого сценария подтверждает и элементарная логика: спикер, вынужденный в скором времени договариваться с «регионалами» о проведении своих людей в местные советы, вполне может оказаться сговорчивым в далеко не самом принципиальном для себя вопросе. Двумя другими назначенцами стали Николай Фартушный, уже имевший опыт работы в Нацсовете, и входящая в топ-200 самых богатых украинских бизнес-леди Оксана Елманова, приходящаяся двоюродной сестрой главе Таможенной службы Игорю Калетнику, и, соответственно, племянницей его отцу, депутату от Компартии Григорию. Учитывая, что три действующих члена Нацсовета многими относятся к сфере влияния Хорошковского, то слова оппозиции о получении главой СБУ «контрольного пакета» в этом регуляторном органе оснований не лишены. А вот сам Хорошковский, вопреки ожиданиям оппозиции, на вечернее заседание так и не пришел, прислав своего зама Владимира Породько. Аналогично поступил и глава ГПУ Александр Медведько, отправив отдуваться перед депутатами своего первого зама Виктора Пшонку. В выступлении Пшонки внимательно следящий за делом «РосУкрЭнерго»-Диденко-Макаренко не услышал бы ничего нового: Макаренко подозревают в служебной халатности, нанесении государству убытков, следствие решило его арестовать, все в полном соответствии с законодательством, на которое Пшонка, очевидно, для пущей солидности ссылался через фразу. «Дайте мне сказать!» - пробасил на весь зал Олег Ляшко сразу после выступления Пшонки. Получив слово, Олег Валерьевич, вопреки обыкновению, произнес не пламенную эмоциональную речь, а задал Пшонке три конкретных вопроса: кем легализовано в Украине решение Стокгольмского трибунала, какие основания у следствия были для ареста Макаренко и почему его не выпускают под поручительство целой группы народных депутатов. «Решение есть в материалах дела, оно с переводом», - ответил Пшонка. Кем и когда проводился этот перевод, как и вся важнейшая процедура легализации (признания правовой силы решения иностранного суда), зам Генпрокурора не уточнил. На второй вопрос Ляшко Пшонка ответил крайне размыто («все процессуальные нормы соблюдены»), а третий вообще проигнорировал. Бютовцы продолжали ставить Пшонке конкретные каверзные вопросы, он выкручивался как мог. «Почему дело рассматривалось в Печерском суде, к которому ни расследующая дело СБУ, ни таможня отношения не имеют?» - спросил депутат Роман Забзалюк (зато большое влияние на данный суд имеет замглавы АП Андрей Портнов. – Авт.). «Только Печерским судом определены судьи, имеющие допуск к секретным делам», - ответил Пшонка. Ссылка на «секретность» и в дальнейшем служила ему надежной «отмазкой». Выступавшего вслед за Пшонкой Владимира Породько бютовцы атаковали с еще большей энергией, очевидно, помня, что его шефом является сам Валерий Хорошковский. «Я не могу говорить более конкретно, потому что дело засекречено, но все основания у следствия есть», - эту фразу Породько в разных вариациях использовал многократно. В итоге попытки оппозиционеров выбить из него хоть малую толику конкретики успехом не увенчались. «И зачем вам все это было нужно? Вы верили, что вам все расскажут?» - спросил «Главред» у одного из бютовцев. «Вообще непонятно. Не добились мы ничего. Наверное, надо было блокировать трибуну до упора, хоть какую-то последовательность бы показали…» - махнул рукой нардеп. «А что дальше? Если ПР не пойдет на создание ВСК, опять будете блокировать?» - спросили мы. «Не знаю. Повод для блокирования слабее некуда», - ответил нардеп и ушел в сессионный зал. Впрочем, тема Макаренко скоро уступит место другой, пожалуй, более значимой для государства – местным выборам. Вечером «регионалы» зарегистрировали проект постановления о назначении даты выборов и законопроект об изменении избирательной системы (полностью отвечающий ранее анонсированному). Это означает, что сопротивление младших партнеров по коалиции «регионалы» преодолели, и механизм местных выборов будет запущен Радой уже в ближайший четверг.