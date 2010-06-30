Польський джокер

Результат Наперальського може здивувати. Адже, здавалося б, польські ліві почали залишати політичну сцену після свого не дуже вдалого для економіки правління, вони поступилися не одній, а відразу ж кільком політичним силам і тепер мали би бути не на третьому, а на десятому місці. Наперальський не може вважатися підготовленим кандидатом на цих виборах. Він був змушений втрутитися у передвиборну кампанію після загибелі кандидата від лівих на президентських виборах Ежи Шмайдзінського. І здобув такий результат! Однак цьому є пояснення. Із часу демократичних виборів у Польщі боротьба в ній йде фактично між двома таборами – антикомуністичним і посткомуністичним. Антикомуністичний табір вихідців з колишньої профспілки «Солідарність», звичайно ж, може бути різним за політичними поглядами. Але головне в ньому все-таки не стільки погляди, скільки місце у боротьбі. Саме тому найбільш професійні й талановиті люди поступово залишали головні посади у польській державі та взагалі місця у польській політиці. Саме тому ліберальна «Унія свободи» швидко перетворилася на маргінальну партію. Її лідерів шанують, але за лібералів ніколи не бажали голосувати, тому що вважали їх відповідальними за соціальні результати реформ і побоювалися їхньої готовності до компромісу з посткомуністами. А самі посткомуністи готові були віддавати голоси за правих популістів із протилежного табору – тільки щоб до влади не прийшли ліберали. Саме тому Броніслава Коморовського та Дональда Туска за всього бажання не можна назвати лібералами чи навіть центристами. Вони – прагматики. Прагматики без зрозумілої ідеології. Їхню партію і задумували як партію без ідеології. І саме тому вона виявилася єдиною альтернативою правому популізму Качинських. Але це не конкуренція між лібералізмом і консерватизмом, бо Ярослав Качинський – не консерватор. Він, швидше, ностальгуючий бюргер польського виробництва. І те, що ми бачимо в Польщі, може бути сприйняте як конкуренція прагматизму і ностальгії. Наперальський – і в цьому, можливо, його успіх – запропонував аудиторії певні ліві погляди, а не просто посткомуністичну спадщину. І виявилося, що за нього можуть проголосувати не лише люди, які традиційно голосують за лівих, бо мають іншу, ніж Ярослав Качинський, ностальгію, а й сучасна молодь, яка шукає у польському політичному світі якоїсь ідеології, а не тільки вічної конкуренції табору «Солідарності» з посткомуністами. У цьому своєму підході Наперальський, очевидно, відрізняється від багатьох інших лівих політиків. Передвиборна кампанія Шмайдзінського також була б іншою: швидше за все, цей досвідчений політик був би традиційним лівим кандидатом. Звичайно, не варто перебільшувати особистості самого Наперальського. Не дивуюсь, що після першого туру він якраз почав поводитись як функціонер, зокрема, пообіцяв голоси свого електорату тому з претендентів на президентську посаду, хто йому сподобається під час можливих консультацій. І не дивно, що такі консультації не відбулися. Коморовський і Качинський чудово розуміють, що вони мають справу з достатньо самостійним електоратом. Можна сказати – з електоратом запиту. З цієї точки зору польський електорат Гжегожа Наперальського можна порівняти з українським електоратом Сергія Тігіпка та Арсенія Яценюка. Це вже не електорат традиційних нудних вождів, це електорат тямущих людей, і «вождь» не може керувати його настроями. Реальну роль цей електорат відіграватиме не в нинішній, а в майбутній Польщі – Польщі іншої політичної конкуренції. Проте зараз саме прихильники Наперальського можуть вирішити, хто буде наступним президентом Польщі. А це також багато про що свідчить...