Новий російський ГАЗават

Росія вперше розпочала повномасштабну газову війну не з Україною.

Цього разу іншою стороною суперечки щодо оплати й постачання блакитного палива є Білорусь. Її керівництво використало ті самі аргументи, що й українське колись – «трубу перекрию». Українське ж керівництво вже підраховує гроші, які можна заробити на конфлікті сусідів



За рибу – гроші

Річ у тім, що з початку 2010 року «Газпром» продавав Білорусі газ за однією ціною, а та його купувала – за іншою. За всієї абсурдності це – факт. «Газпром» продавав паливо по $168 за тисячу кубометрів. Білорусь цієї ціни не визнавала і платила по $150. «Газпром» просто записував різницю у борг Білорусі. І от вирішив цей борг, якого набігло $192 мільйони, з неї витрясти. За словами голови «Газпрому» Олексія Міллера, гроші у Білорусі мають бути – адже нещодавно «Газпром» заплатив їй же за купівлю 12,5% «Білтрансгазу». В іншому інтерв’ю Міллер зізнався, що не впевнений, що у Білорусі будуть гроші для купівлі газу надалі. Утім, «Газпром» заявив, що вимагає погашення боргу, інакше зменшить постачання газу до Білорусі на 85%. Решта 15% – це технічний газ, необхідний для збереження можливості Білорусі качати російський газ до Європи.

Із грошима у Білорусі справді були проблеми. Коли «Газпром» озвучив свої вимоги, білоруська сторона запропонувала погасити заборгованість за допомогою бартеру – товарами та матеріалами (принаймні таку версію озвучив Міллер у коментарі телеканалу «Россия 24»). «Газпром», утім, на цю пропозицію не пристав. Але у Александра Лукашенка з’явився новий аргумент – транзит. За транзит «Газпром» був винен Білорусі щонайменше $228 мільйонів. До того ж сам «Газпром» цей борг визнавав, хоча й наголошував, що не треба пов’язувати питання закупівлі Білоруссю російського газу та транзиту нею газу, який закуповують європейці.

Формально Лукашенко й не пов’язував. Просто стверджував: якщо «Газпром» миттєво не розрахується – трубу до Європи буде перекрито. Це викликало окремий шок у керівництва «Газпрому», адже труба «Ямал – Європа» давно перебуває у 100-відсотковій власності їхньої компанії. Але ж Лукашенко – «останній диктатор Європи». Він може.

Кілька днів взаємного шантажу призвели до взаємних поступок – Білорусь віддала Росії свій борг, Росія їй – свій. Але зрештою виникла нова проблема: сторони помінялись місцями. Вже білоруська сторона заявила, що транзит із початку року подорожчав, а Росія платила за старими тарифами. Тому якщо Росія не хоче проблем із транзитом газу і нафти (саме так, долучилася й нафта) – слід доплатити ще $32 мільйони різниці. На момент, коли верстали номер, конфлікт ще тривав.

Історія питання

«Газові війни» між Росією та Білоруссю відбувалися й раніше, але досі до відключення доходило лише один раз – 2004 року. Тоді «Газпром» спробував домовитися з Білоруссю про купівлю частки у «Білтрансгазі». Коли не вийшло – оголосив про збільшення ціни із $29 до $50 за тисячу кубометрів. Конфлікт тривав півроку і фактично завершився білоруською поразкою з прийняттям ціни у $46.

Через два роки ситуація повторилась у ще більш трагічному для Мінська варіанті – «Газпром» пообіцяв підвищення ціни до $200. Предметом торгу знову став контрольний пакет акцій «Білтрансгазу», але оцінки його ринкової вартості кардинально відрізнялися: «Газпром» пропонував $2 мільярди, Білорусь хотіла розпочати торги з 15 чи навіть $17 мільярдів. І знову «Газпром» переміг, хоча й не без втрат. Ціна газу для Білорусі зросла до $100 за тисячу кубометрів, «Газпром» розпочав викуп 50% акцій «Білтрансгазу» частинами за загальною ціною у $2,5 мільярда (останні 12,5% «Газпром» купив навесні цього року – саме їх Міллер мав на увазі, коли говорив про платоспроможність білоруської сторони). А керівництво Білорусі погодилося поступово перейти на середньоєвропейську ціну до 2011 року. Тут зауважимо, що поняття «середньоєвропейської» ціни саме по собі є дещо спекулятивним – до вартості газу входить вартість транзиту, а транзит до Білорусі коштує не так багато, як, скажімо, до Німеччини. Із суто географічних причин.

Остання сварка Білорусі з російським монополістом відбулася 2007 року, коли Білорусь затрималась із виплатами колишніх боргів. Утім, завершилася вона сплатою Білоруссю боргу за кілька днів.

Вигідна війна

Україні цей конфлікт, хоч як цинічно це звучить, несе пряму користь. За умови неготовності Північного та Південного потоків «Газпром» може експортувати свій газ до Європи лише через територію України (низка газопроводів загальною пропускною здатністю до 143 мільярдів кубометрів на рік) та Білорусі (до 35 мільярдів). Малий газопровід «Санкт-Петербург – Фінляндія» (7 мільярдів кубометрів) не враховується. Зменшення транзиту на одному напрямку може призвести до зростання на іншому. Наразі газотранспортна система України завантажена не повністю – 2010 року «Газпром» планував провести нашою територією 116,9 млрд кубометрів.

Відмінність «газових війн» Росії з Україною та Білоруссю полягає у кількох принципових аспектах. Україна мала технічну можливість обмежити транзит газу до Європи. Але попереднє керівництво нашої держави серйозно і небезпідставно побоювалося, що це підірве довіру європейців до країни і зрештою зашкодить євроінтеграції.

Мінську цього боятися не варто – імідж Александра Лукашенка в очах європейців заплямувати важко, та й євроінтеграція для Білорусі не є такою актуальною темою. Але технічної можливості зробити «Газпрому» боляче, яку має Київ, Мінськ не має. Втрати на білоруському напрямку вже зараз можна компенсувати на українському. І це ще до введення в дію «Потоків».

Безумовно, виступ України та Білорусі у газовій війні «єдиним фронтом» проти «Газ-прому» міг би завдати останньому фантастичних збитків. Але навряд чи наразі є політична можливість таких дій – «Газпром» та російське керівництво вдало використовують принцип «поділяй і володарюй». Під час газових сварок України і Росії Білорусь залишалася лояльною до «Газпрому» – тепер буде навпаки. Навіть «підкупити» Київ, умовивши позволікати з перенаправленням на себе російського газу, Мінську важко. Єдиним елементом торгу України з Білоруссю наразі є питання демаркації кордонів – Мінськ не віддає Києву ратифікаційних грамот, наполягаючи на сплаті боргу, що його українські суб’єкти господарювання накопичили перед Білоруссю ще до 1992 року. За словами посла України в Білорусі Романа Безсмертного, цього року Україна зрештою визнала цей борг як свій державний. За остаточною версією, він становить $134 мільйони.

«Щодо загроз несанкціонованого відбору з газової труби “Ямал – Європа”, яка проходить територією Білорусі, така технічна можливість є. Є також можливість переорієнтації цих потоків у разі необхідності на інші маршрути, у тому числі й через ГТС України... Але сподіваюся, що до цього не дійде», – сказав прем’єр-міністр Росії Владімір Путін 21 червня.

Хоча сигнал російського прем’єра вочевидь передавався здебільшого для Мінська, у Києві жваво відреагували вже наступного дня. «Ми маємо можливість прокачувати додатково 15, 20, 30 мільярдів кубометрів газу. Якщо у цьому виникне необхідність, українська газотранспортна система реалізує, перш за все, домовленість щодо постачання газу до Європи», – заявив український колега Путіна Микола Азаров. Прем’єра підтримав «Укртрансгаз», який у своїй заяві підтвердив готовність «підхопити» зайві об’єми палива.

Іще через день уже Роман Безсмертний як посол України в Білорусі змушений був роз’яснювати, що це все наразі вилами по воді писано. «Ніхто до України тепер не звертався з такими пропозиціями, жодних переговорів не проводили, тому казати, що Україна просто зараз почне транспортувати газ, щонайменше передчасно!» – наголосив він.

Зауважимо, за нинішньої ставки транзиту приблизно у $2,84 за тисячу кубометрів газу «15–30 мільярдів тонн» – це $42,6–85,2 мільйона.

На чужих помилках

Утім, ще одна неоціненна користь для України в цій війні полягає у досвіді. Ані численні системні поступки Мінська Москві в «газовому питанні», ані всі спільні проекти, ані всі розмови про братерство народів та допомогу слабшим, ані напівфіктивний проект «Союзної держави» Росії та Білорусі не врятували Мінськ від ситуації, повністю аналогічної тій, у яку свого часу потрапила Україна. Хоча Україною й керував «антиросійський», прозахідний, непоступливий та ненадійний з точки зору російських проектів уряд. Отож, коли йдеться про прибутки «Газпрому», ідеологічні та політичні питання відходять на другий план. «Нічого особистого, тільки бізнес».

Як себе зрештою поведе Мінськ, світ побачить уже невдовзі. Але зараз упевнено можна стверджувати, що в Україні у політичних сил, схильних критикувати курс на економічне зближення з Російською Федерацією, з’явився новий потужний аргумент і яскравий приклад. Наразі ним скористався Олександр Турчинов – щоправда, у доволі дивній формі, запропонувавши Україні використати конфлікт і почати вимагати від Росії припинення будівництва обхідних газопроводів. Відповідь на такі українські ініціативи президент Росії вже давав особисто під час спільного економічного форуму – відмовлятися від Північного та Південного потоків РФ не збирається: ці проекти, мовляв, уже узгоджені. Навряд чи ситуація з Білоруссю зробить Росію більш поступливою в цьому питанні, швидше – навпаки. -- Володимир Омельченко: «Урок для України: не слід досягати тактичних цілей за рахунок стратегічних поразок»



{1-} Яких політичних та економічних зисків чи втрат може зазнати Україна, підтримавши ту чи іншу сторону конфлікту?

Майже жодних. Річ у тім, що заяви на кшталт тієї, яку зробив прем’єр-міністр Микола Азаров, насправді є непотрібними. Бо Україна не має можливості відмовитися від додаткових об’ємів газу. Просто за контрактами, якщо Росія захоче прокачати через нашу ГТС більше газу, ніж заплановані 110 мільярдів кубометрів, компенсувавши втрати на білоруському напрямку, – вона може це зробити. І це узгоджується на рівні диспетчерів ГТС, та аж ніяк не на рівні голів урядів. Така заява має, швидше, політичний зміст. І не є дуже продуктивною – навіщо Україні декларувати підтримку будь-якої сторони конфлікту? Як на мене, розумніше було б зайняти нейтральну позицію. Якщо вже робити заяви, то про те, що вирішення справ за допомогою перекриття вентилів є нецивілізованим, і суперечки слід вирішувати згідно з умовами контрактів чи то з положеннями Енергетичної хартії. Нехай Росія з Білоруссю цю хартію не ратифікували, але ж прийняли – там є детальні механізми вирішення подібних конфліктів.

А як поводилась Білорусь у період українсько-російських газових війн?

Тоді не було гучних заяв. Частина газу справді пішла через Білорусь. З одного боку – відносно незначна, а з іншого – європейський напрямок білоруської ГТС було завантажено майже на 100%. У Білорусі загалом менші транзитні можливості, тож увесь газ перенаправити через її територію було неможливо. Але наголошую: у Білорусі тоді не було жодних законних можливостей відмовитися від збільшення об’ємів транзиту.

А які уроки може винести Україна з нинішнього конфлікту сусідів?

Очевидно, що Білорусь сама зробила себе уразливою щодо російського впливу. В умовах недореформованої економіки її керівництво пішло на низку змін у галузі прав людини, які остаточно відвернули від країни європейський політикум. А потім намагалося досягти тактичних цілей, зокрема збереження низьких цін на газ за рахунок стратегічних цілей – повністю зорієнтувавши свою енергетику на Росію. Це, зрештою, нічого не дало.

Україна припускається схожих помилок. Ми упродовж тривалого часу не опікувались низкою стратегічних проблем – не робили реальних кроків щодо диверсифікації постачання, скорочення споживання, розвитку власного видобутку. Адже теоретично можна і розширити український видобуток із 20 до 30 мільярдів кубометрів на рік, і скоротити споживання із 70 до 40 мільярдів, і купувати зріджений газ. Тоді російське паливо становило б не 70% ринку, як зараз, а щонайбільше 25%. Енергетично залежна держава є економічно та політично уразливою. Заяви щодо енергетичних реформ, збільшення власного видобутку, які зараз озвучують представники уряду, – правильні заяви. Але подивимося, як вони реалізовуватимуться. Зазначу лише, що реформи енергетики мають відбуватися в комплексі з іншими економічними реформами – важко ефективно розбудувати лише одну галузь.