Расширение коалиции

2 липня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Розширення коаліції: перспективи та можливі наслідки».



У прес-конференції взяли участь:



- директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський,



- директор політичних програм Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Ігор Попов,



- політолог, директор GMT Group Анатолій Луценко.



Анатолій Луценко:



Цей процес є наслідком роботи, якщо так можна сказати, опозиції. Тому що, це очевидно, нинішній формат опозиції є незадовільним для багатьох політиків, які ще можуть претендувати на певну самодостатність. У мене, наприклад, є абсолютне переконання в тому, що якщо далі опозиція продовжуватиме діяльність у популістичному режимі, то чисельність коаліції буде зростати, кількість коаліціантів зростатиме.



Я переконаний, що опозиції потрібно відходити від популістичного характеру діяльності, який є свого роду шлейфом з президентських виборів та переходити до системної опозиції, якою була свого часу по сценарію 2002 року «Наша Україна». Опозиції потрібно шукати організаційні майданчики для того, щоб об’єднати всіх без виключення серйозних гравців, які асоціюються або задекларували свою опозиційність до нинішньої влади. Це – перша теза.



Друга теза. Вхід до коаліції, очевидно, для багатьох був складним з точки зору емоційних та інших складових. І було мало пояснень для тих, хто заходив поодинці. На сьогодні вже створений ідеологічний майданчик, зручний для багатьох політиків, які бажають долучитися до коаліції. Де майданчик – це група «Право вибору», яка позиціонується як ідеологічний чинник на цьому полі. І відповідно створюються умови для того, щоб перехід з опозиції у коаліцію був для багатьох учасників політичного процесу легким.



Мені здається, що 300 або навіть більше членів коаліції не складатимуть ніякої проблеми або загрози, тому що навіть те послання, з яким виступив Президент до Дня Конституції, показує, що у владній команді поки що немає колективного, спільного та солідарного погляду на конституційні зміни, і немає бачення системи влади. Тому що Конституція – це правовий механізм, який легітимізує вибудувану політичну модель влади, яку пропонує політична еліта. Якщо так говорити, то відповідно у частині позиційної еліти, не опозиційної, а позиційної, такого бачення поки що не спостерігається. І я переконаний, що конституційний марафон, якщо він почнеться, буде відволікати і розбалансовувати ту моноцентричну, по факту, вертикаль, яка на сьогодні сформована тими, хто перебуває при владі.



Михайло Погребинський:



Майже немає з чим сперечатися з того, що сказав колега. Але я все одне спробую. Я лише додам.



Я згоден з тим, що одна з причин збільшення кількості коаліції полягає в тому, що опозиція себе не демонструє як перспективна політична сила. Просто люди не бачать перспективи у присутності в такій опозиції, яка сьогодні існує. Окремо про це поговоримо – чому так.



Також не менш важлива причина – це те, що влада має високий рівень довіри, який насправді має тренд до збільшення, що особливо дивно, як на мене. Тому що якихось позитивних результатів я не бачу, крім визначення для частини електорату, для східного та південного, зміни напрямку геополітичного. А тим не менше рівень довіри зростає. І величезний, небувалий рейтинг, як для Януковича та його політичної сили. Тому це, звичайно, надихає безідейних представників некоаліції просто йти у тому напрямку, кому довіряє населення. Це дуже важлива причина.



Я навіть не знаю, чого тут більше – бездарності нинішньої опозиції чи моменту довіри до нинішньої влади.



Щодо опозиції. Я сказав «бездарна», але я вважаю, що тут є об’єктивні причини, чому у них склалася саме така ситуація, а не інакша. І це навіть не дуже пов’язано з особистостями. Попри існуючу зараз думку, що Тимошенко вже там на третьому та четвертому місці в рейтингах і т.д., це – неправда. Останні наші дослідження показують, що вона зберігає друге місце впевнено. Впевнено. Тобто з великим відривом від третього місця, на якому знаходиться Тігіпко, і четвертого – Яценюка. А це означає, що іншої настільки популярної фігури не існує зараз. Найбільш популярною серед найбільш опозиційно налаштованого електорату залишається Тимошенко. Правда, зі значно рейтингом, ніж раніше. Це природно, оскільки вона програла президентські вибори. Але тим не менше вона на другому місці.



Я хочу сказати, що нинішня ситуація в опозиції об’єктивно складна, насамперед тому що остаточно не визначена позиція влади з багатьох питань. Ми не можемо сказати, влада проводить ліберальну політику чи антиліберальну, чи яку вона збирається проводити. Є ознаки і того, і іншого. Яку позицію зайняти опозиції?



Єдине, що зараз зрозуміло – це геополітична орієнтація. Але тут також для опозиції є проблема, оскільки поділ країни на дві політичні орієнтації, який почав свій шлях ще у 2002 році. (Тут я сперечаюся з колегою.) Тоді була створена опозиція «Нашою Україною», яка мала потенціал розколу країни, і була орієнтована на підтримку заходу України. Вона мала це в потенції, тому що спочатку це не було абсолютно очевидним. Тому там з’явилися певні люди, які не мали такої націоналістичної налаштованості. Але цей проект, розкольний проект, програв. Тобто очевидно, що політична перспектива не за ту політичну силу, яка поставить «во главу угла» геополітику. Тому зайняти тут позицію «вони за Росію – ми будемо проти» - безперспективно. Для того, щоб опозиція отримала серйозну підтримку суспільства треба знайти не геополітичний чинник опонування владі. І його знайти поки що не так просто, тому що, як я вже сказав, не зовсім зрозуміло, куди нас тягне влада.



Єдине, що для мене зрозуміло, це – те, що обіцянки влади по боротьбі з корупцією для мене просто смішні та кумедні. Тому єдиний, очевидний для мене напрямок роботи опозиції, це системна антикорупційна спрямованість і мобілізація суспільства на контроль за кожним кроком влади. Це для мене є очевидним. І є багато прикладів того, що я зараз казав.



Щодо перспектив. Я не робив спеціального дослідження внутрішньої сутності тих, хто ще залишився не в коаліції – скільки там ідейних борців і скільки кон’юнктурників. Для мене очевидно, що ще залишається певна частина кон’юнктурників, які ще в опозиції. Їх можна було б називати, але просто незручно. Деякі друзі Жванії, наприклад, залишилися і т.д. І вони на завтра елементарно можуть стати членами коаліції. Але таких, як Кендзьор, чиїх політичних поглядів я не поділяю, але я його поважаю як некорумпованого політика та по-своєму чесну людину, яка ходить в одному тому самому костюмі вже не перший рік. Таких в Парламенті ще треба пошукати! Зовсім мало таких ідейних людей.



Скільки там може залишитися, не знаю, але все ж таки мені видається, що тут все залежати не стільки від співвідношення кількості кон’юнктурників та принципових ідейних людей, скільки від позиції самої влади. Якщо вона буде вдало, без колосальних помилок, себе вести протягом ще року, то, звичайно, буде 300. Восени наступного року буде 300 і більше. Але в це дуже важко повірити, тому що ситуація досить складна.



Я абсолютно не розумію позицію Заходу. Може, колеги пояснять, тому що я не можу це зрозуміти. Європа, Європейський Союз вже дав півмільярда доларів і ще обіцяє. Що це означає, коли Захід дає гроші? Це означає, що те, що відбувається в Україні їх влаштовує. Інакше б не дали грошей. Вони ніколи не дають грошей, якщо їх щось не влаштовує. Значить, приїхала Хілларі Клінтон, і зараз обговорюються питання коштів Міжнародного Валютного Фонду. Я можу сказати, що вже той факт, що вона приїхала, на 99% означає, що МВФ нам дасть гроші. Це означає, що Клінтон попри все, що вона буде говорити, зустрічатися з Тимошенко і говорити про необхідність свободи слова, я можу сказати, що стабільність, яку вони пов’язують із нинішньою владою, їх влаштовує.



Для мене це досить дивно, особливо враховуючи те, що там при владі демократи. Це була б більш природна політика для республіканців. А демократів – це дивно. Скажімо, вони зовсім не так себе поводять на Близькому Сході і т.д. Якщо так чудово все буде для влади, як є зараз, я думаю, що в наступному році ми будемо мати 300.



Щодо змін до Конституції. Тут я погоджуюся з колегою. Я вважаю, що це скоріше розмови, ніж реальність. Тому що тільки-но дійде до справи, там виникнуть внутрішні протиріччя, і узгодити це питання буде надзвичайно дорого. І це або можна було б робити як харківські угоди, раз – і прийняли. Тобто відмінили політреформу чи щось інше. Або це зробити неможливо. Так точно як не можливо було б проголосувати за харківські угоди в нормальному порядку, тому що це б не дали зробити.



Ігор Попов:



У розростанні коаліції я виділив би три етапи, кожен із яких відрізняється, і кожен з яких мав свої завдання. Перший етап – це була формалізація коаліції і формування уряду, коли у трьох фракціях не вистачало депутатів і потрібно було добрати «тушок» - не лише 226, а хоча б 239 про запас. І тоді, звичайно, ціна трансферу була досить серйозною. Тоді кожна «тушка» претендувала отримати свого заступника міністра, і вони це отримували. Це завдання було виконано, а уряд був сформований. І ситуація різко змінилася, я б сказав. Тому що одразу впали ціни на трансфери, і тоді почала активно працювати Податкова і інші правоохоронні органи. Тож з’явилися додаткові мотивації не для того, щоб щось приростити тим «тушкам», які переходять, а хоча би не втратити те, що мають.



Але досить скоро після формування коаліції і уряду з’явилася нова проблема, нове завдання, яке потребувало розширення коаліції. Воно полягало в тому, що молодші партнери по коаліції Блок Литвина та Партія комуністів почали претендувати на більше, ніж їм могла дати Партія регіонів. Це, звичайно, в першу чергу стосується задоволення кадрових питань. Ми пам’ятаємо, що було кілька протиріч. І тоді перед Партією регіонів постало завдання – набрати додаткових «тушок» до того рівня, щоб кількість «тушок» перекривала кількість мандатів одного із держателів, так званих, «золотих фракцій». На сьогодні це завдання фактично виконане, тобто 260 вже є в коаліції, плюс є позафракційні позакоаліційні депутати, які будуть голосувати так, як треба. І сьогодні якщо хтось із Партії комуністів буде виходити із якимись демаршами, то можна голосами «тушок» це перекрити. Можливо, ще 2-3-5 чоловік було додано. І, скажімо, як модель одного із найсвіжіших законів про місцеві вибори, Блок Литвина може не голосувати за виключення блоків, але ці голосування будуть перекриті «тушками». Партія може не голосувати за грошову заставу для кандидатів, і, знову ж таки, брак голосів буде перекритий цими членами коаліції.



І саме тому різке приростання найближчим часом зупиниться, тому що наступний етап – це 300 голосів, які реально не потрібні сьогодні Партії регіонів. Про опанування вето не говориться, тому що вето немає, тому що президент і коаліція працюють синхронно. Конституцію змінювати поки що не готові, і це непотрібно. Тому що зміни до Конституції розглядаються чинною владою, як інструмент для досягнення якихось актуальних цілей. А таких цілей немає. Дострокові вибори проводити в Києві ніхто не хоче. Подовжувати терміни повноважень міських голів, місцевих рад – це не настільки ресурсоємке питання, щоб на це витрачати зусилля. Глобальна реформа Конституції також не потрібна, тому що де-факто ми живемо в президентській республіці, що цікаво за однієї тієї самої Конституції, без жодних змін. Ми побачили, як можна з однією Конституцією побудувати дві держави – Ющенка і Януковича, які за системою правління абсолютно відрізняються.



Найближчим часом можна очікувати – це приростання парламентського болота. Тому що ціна трансферу така мізерна, що багато депутатів не вважають доцільним для себе переходити формально в коаліцію, проте в той же час певний тиск існує, і вони не можуть залишатися в опозиції. Саме тому буде приростати фракція. Анатолій говорив про це. Я думаю, що вона має великі перспективи в першу чергу за рахунок двох категорій народних депутатів. Одна з них – публічні політики, які не можуть пройти в коаліцію по ідеологічним міркуванням, тому що вони робили певні заяви. Друга – це самодостатні багаті депутати, яким ті мізерні бонуси, які пропонуються, не потрібні. Але для того, щоб захищати свій бізнес, вони можуть перебиватися в опозиційних фракціях. І це болото, якщо треба підтримує чи конституційні зміни, чи якісь принципові голосування, але позиціонуватимуть себе як центристи, нейтральна сила і т.д.



Я мушу не погодитися із Михайлом Борисовичем в тому, що у нас буде 300 голосів до наступної осені, тому що у 2012 році будуть парламентські вибори, тому мій прогноз наступний. До наступної осені у нас з’явиться, крім цього болота, ще дві фракції у Парламенті – це депутати, які бажатимуть потрапити до наступного Парламенту по спискам Тігіпка або Яценюка. Тому я думаю, що з’являться ці фракції, якщо ці депутати не втратять свою вагу, вплив та рейтинги остаточно. Тому що мотив, який з’явиться у другому півріччі наступного року, - як я попаду у наступний склад Парламенту. Кожен депутат буде вирішувати це завдання для себе, вичитувати дані з соціологічних досліджень, радитися з консультантами. Тоді у нас з’явиться ще більша центристська група, яка буде примикати до найсильнішого, буде намагатися щось виторговувати.



Які основні небезпеки та позитиви передбачає досягнення конституційної більшості?



Анатолій Луценко:



Ми сказали вже, що конституційну більшість спеціально збирати ніхто не буде, тому що на сьогоднішній день завдання, яка ставилося, максимально виконане. Ми всі пам’ятаємо, як комуністи навіть через публічні заяви виторговували і посади, і додаткові бонуси. Зараз такої необхідності немає.



Про Конституцію ми вже сказали, що насправді поки що є примарними перспективи якихось глобальних конституційних змін. Тож я не думаю, що сюди ще щось можна додати.



Михайло Погребинський:



Бонуси, якщо робити це по-людськи, в інтересах розвитку держави і суспільства, полягають у тому, що будуть виключені з Конституції двозначні моменти, які призводять до непорозумінь в ситуації, особливо коли президент і більшість у Парламенті належить до різних політичних сил.



Єдине, що я хочу зазначити з приводу того, що сказав колега про дві держави – Ющенка та Януковича, і що це нібито був «невиданный в природе случай». У Франції приблизно така сама ситуація: коли президент та національні збори належать до різних політичних сил, то керує державою та виконавчою владою фактично президент. Колеги, напевно, знають, а от журналісти навряд чи, хто сьогодні прем’єр-міністр Франції. А хто є президентом знають всі. Коли прем’єр і президент належать до різних політичних сил, то вся виконавча влада фактично за традицією підпорядкована президенту.



Щодо бонусів. Ми насправді всі добре знаємо, що потрібно виправити – і стосовно судової влади, і стосовно повноважень між центром та регіонами і т.д. Є абсолютний консенсус в експертному середовищі, за виключенням певних нюансів. Я, на відміну від більшості своїх колег, вважаю, що протягом певного часу, це можна записати просто у перехідних положеннях, в Україні потрібно ввести на певний час, скажімо, на 10 років імперативний мандат. Більшість моїх колег з цим не погоджується. А я вважаю, що інакше «тушками» не справитися.



Щодо небезпек. Я вважаю, що головна небезпека полягає у потенційній можливості монополізації влади. Наша перевага і якийсь шанс на розвиток полягає в тому, що Україна вже кілька разів змінила владу. Це – найперша ознака потенційних можливостей демократичного розвитку. Свобода слова та все інше просто додається. Але головне – це те, що Україна вже кілька разів змінила владу на опозицію. І це нам дає шанс. Це означає, що в принципі, можна так змінити Конституцію, щоб після цього жодних змін не буде, а ті, хто змінив Конституцію, та їх наступники контролюватимуть всю владу в Україні. Це основна небезпека.