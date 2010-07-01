«Перегини» національного масштабу

І якщо її участь у справі RusUkrEnergo або інших справах, пов’язаних із нібито корупційними діями окремих чиновників, ще якось можна обґрунтувати, оскільки йдеться про державний бюджет та економічну безпеку держави, то втручання у роботу медіа пояснити складніше. Тепер навряд чи це можна буде списати на «перегини на місцях», як було у випадку з львівською газетою «Експрес». Що ж, власне, сталося? А сталося ось що – була поширена інформація, що співробітник СБУ на ім’я Артем Ковальов провів неофіційну зустріч із кореспондентом газети «Коммерсантъ-Украина», до речі, громадянином Росії, Артемом Скоропадським, про що той сам розповів. Журналіст каже, що розмова проходила дружелюбно. Проте співробітник СБУ висловився, як каже Скоропадський, приблизно так: «Ми знаємо, що ви спілкуєтеся з правими: “Свободою”, УНА–УНСО, Миколою Коханівським і представниками “Тризуба Степана Бандери”. Ми все ваше оточення знаємо. Зараз ці люди перебувають в опозиції, сповідують радикальні погляди і становлять небезпеку для нинішнього режиму. А ви з ними спілкуєтесь. Навіщо вам це потрібно?». Далі співробітник СБУ нібито дав зрозуміти, що краще не писати так багато про опозицію і натякнув, що Скоропадського можуть депортувати з країни. Це вже не перший випадок. Усі пам’ятають історію про «співбесіду», яку проводили працівники СБУ з ректором Українського католицького університету Борисом Ґудзяком і яка набула розголосу й за межами країни. Згодом були «профілактичні» бесіди з представниками організації «ДемАльянс» та з активістками жіночого руху FEMEN. Зрештою, неформальне спілкування з представниками різних громадських організацій показує, що такі бесіди непоодинокі, особливо на місцях, тільки не всі наважуються про них говорити вголос. Діями СБУ була здивована навіть депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко. Сподіваюся, щиро. Вона зробила депутатський запит, у якому поставила низку запитань щодо необхідності проведення такої бесіди співробітником СБУ з журналістом, як-то: яка мета розмови, чи це була вказівка згори, чи діяв цей співробітник СБУ в рамках своєї компетенції тощо. Натомість заступник голови президентської Адміністрації Ганна Герман вважає, що заяви журналіста мають пройти «ретельну перевірку», бо, мовляв, не варто «звинувачувати українських офіцерів СБУ лише через те, що громадянин Російської Федерації щось там про них сказав». Не виключено, що завтра голова СБУ Валерій Хорошковський скаже, що його підлеглий просто перевищив повноваження і буде покараний або ж навпаки – що це провокація з боку журналіста. Проте це не зніме проблему як таку. Адже такі дії СБУ – це ведмежа послуга Президенту Януковичу (якщо, звісно, вони не санкціоновані ним самим). Бо йдеться не лише про те, що таким чином руйнується імідж глави держави у цивілізованому світі, який на словах нібито декларує свою прихильність до демократії. Йдеться про набагато серйозніші речі. Президенту вочевидь розповідають, що в країні посилюється радикальний рух, що йому заг¬рожує небезпека і на нього готуються замахи, бо ж опозиція «не спить», під це посилюють його охорону і вживають інших заходів. Але таким чином глава держави може стати заручником власного оточення, яке триматиме його в страху за власне життя. Страх – небезпечне почуття. І в результаті все це може справді драматично закінчитися для країни в цілому. Окрім того, такі дії СБУ, безумовно, сіють страх і в суспільстві, що ніяк не сприятиме здоровій атмосфері, яка так потрібна для проведення реальних реформ. Подолання відчуття страху – базова умова демократії. І це відома істина. Але чи потрібна нинішній владі демократія – питання риторичне.