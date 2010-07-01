«Ручные» выборы

Яценюка, Тимошенко и Тигипко ожидает непростой год.
По городам и весям со вторника продолжается «тихий переполох»: Партия регионов внесла законопроект о местных выборах, и местные элиты впопыхах пытаются понять, во что для них может вылиться смена правил игры. «Главред» тоже решил не отставать от мейнстрима политической мысли и проанализировал новые правила выборов с точки зрения власти, оппозиции и страны в целом.
Кто не с партией – свободен
Итак, как и было обещано, на места – в областные, районные и городские советы – возвращается смешанная система, при которой половина депутатов пройдет через мажоритарное «горнило», а остальные – по спискам местной ячейки партии.
Дальше интереснее: проект предусматривает запрет на выдвижение кандидатов в депутаты и мэры местными партийными ячейками, которые зарегистрированы менее чем за год до выборов («тумбай» Яценюк, Тигипко и еже с ними!). Под запретом оказались также блоки партий. В общем, это наш «достойный» ответ Европе, которая носится с политической структуризацией и усилением роли партий.
Вот только в Европе – в той же Польше – участвовать в местных пропорциональных выборах могут не только местные организации партий, но и коалиции избирателей, собравшие необходимое число подписей. Да хоть бы и Лига болельщиков местной футбольной команды! У нас же – только партийные ячейки с годовой «пропиской». Ключевое слово в данном проекте – «только».
Особая «изюминка» документа – порядок формирования комиссий (принцип «не важно, как проголосуют, важно, как посчитают» – как видим, еще никто не отменял). Итак, мало того, что комиссии формируются «сверху»: ЦИК формирует теризбиркомы, а те, в свою очередь, участковые комиссии. Так еще и подавать кандидатуры в теризбиркомы могут только партии, ныне представленные в парламенте. К чему это приведет? Ответ очевиден – новые партии будут подавать кандидатов в вышестоящие комиссии, сформированные парламентскими партиями, а те уже будут решать, «кого казнить, кого миловать».
Тем более, что и повод для отказа включить того или иного «чужака» в участковую комиссию всегда под рукой – наличие профессиональной подготовки. А ее имеют, разве что, учителя, врачи, библиотекари, годами заседающие в комиссиях. А вот для молодых прогрессивно, да просто современно мыслящих людей, вход туда, похоже, будет заказан.
Но и это еще «цветочки». Безусловным «хитом» данного проекта следует считать императивный мандат на местах. О нем уже давно говорили, но прописать в таком виде додумались только сейчас: депутата местного совета, мэра можно отозвать, если его деятельность не соответствует программе партии, его выдвинувшей. То есть горе тому, кто публично осмелится усомниться в «генеральной» линии партии.
И, наконец, последний гол в ворота соперника – максимально сокращенные сроки кампании (50 дней). Всем понятно, что проводить выборы летом – утопия. Поэтому, по опыту прошлых кампаний, можно предположить, что раньше 10 сентября активные действия не начнутся. И сразу аврал: два дня дается на выдвижение кандидатов, пять дней – на подачу представителей в комиссию. Конечно, так работать нельзя, но так работать придется.
Кроме того, в законопроекте содержится целый ряд «сюрпризов» калибром помельче, как то порядок подсчета голосов, обжалование результатов. И это дает основание сделать неутешительный вывод – власть намерена по-максимуму «зачистить» новые проекты, в ручном режиме сформировать комиссии и провести выборы в пустом «кинозале».
Против лома есть прием
За последние 3-4 месяца новой власти местные элиты ощутили многое: налоговый прессинг, давление прокуратуры. Стало ясно, что даже членство в Партии регионов не дает каких-то преференций, и своих «оголодавших» за время оппозиции там хватает.
К этому следует добавить, что авансы, выданные на президентских выборах, – обещание включить в списки на местных выборах – не сработали. Неудивительно, что многие местные бизнесмены с утроенной энергией предпочли искать альтернативную партийную площадку, а не связываться с раскрученными партийными брендами (о местных «лохотронах» читайте в материалах «Главреда»).
Начался настоящий бум на рынке партий – «сметали» все, название и размер политпроекта значения не имели. Ажиотаж, естественно, породил рост цен до $200-300 тыс. за «штуку». Например, окружение мэра Эдуарда Гурвица искало партию под свой проект «Наш дом – Одесса». Похожая история случилась в Днепропетровске, где бизнесмен Игорь Цыркин пытался переименовать партию «Справедливая страна» в «Наш дом Днепропетровск», однако Минюст ему отказал. Аргументировало ведомство Лавриновича это тем, что законодательством не допускается существование региональных партий, и теперь они судятся.
Чтобы не увязнуть в тяжбах с искушенным в процедурных тонкостях министром, многие бизнесмены предпочли не связываться с переименованием партий. Ибо политтехнологи и так найдут способ рассказать избирателю, кто именно ратует за уборку улиц, открытие новых маршрутов, строительство детских площадок, а кто так - «пиарится».
Но власть такой «финт» со стороны местной элиты предвидела и к нему готовилась. Причем ход мысли чиновников находился примерно в таком русле: есть проблема – надо кого-то в чем-то ограничить, и проблемы не станет. И действительно, стоит запретить выдвигать кандидатов в депутаты и мэры местными ячейками, которые зарегистрированы менее чем за 365 дней до выборов, и на наших глазах вчерашние счастливчики превращаются в лузеров.
Так, по данным Минюста, не смогут принять участие в выборах 785 ячеек партии «Сильная Украина» Сергея Тигипко, 631 ячейка «Фронта перемен» Арсения Яценюка, 209 ячеек – «За Украину!» Вячеслава Кириленко, 66 – «Гражданской позиции Анатолия Гриценко, 64 – «Свободы» Олега Тягнибока. И это при том, что с 2005 года партии достаточно было зарегистрировать областные ячейки, а наличие структур в селах, поселках, городах никто не требовал – слишком хлопотно было содержать там офисы.
При этом, как отмечают специалисты, у «молодежи» ячейки зарегистрированы, в основном, в областях, тогда как с точки зрения ресурсов, находящихся в их распоряжении, наиболее интересны городские и районные советы.
Как призналась в комментарии «Главреду» заместитель Тигипко Александра Кужель: «Это ничего не имеет общего с демократией. Мы дали политтехнологам задание разрабатывать варианты. Но определиться в данном случае должен Сергей Леонидович».
Вариантов у него, как отметил «Главреду» специалист по региональным выборам, координатор проекта MESTNYE.com Павел Карайченцев, не так уж и много. Фактически ему «светит» такая себе «дружба» под угрозой выключения из СМИ и, возможно, из политической жизни.
«Все зависит от свободы выбора Сергея Тигипко: есть ли у него санкция включать в список оппозиционеров к местной власти, навяжут ли ему детей, кумовьев, родственников «донецких» – Клюева, Богатыревой, Рыбака. При условии лояльности Тигипко все «технические» проблемы – как то отсутствие у «Сильной Украины» зарегистрированных более чем за год до выборов местных ячеек – будут решены. Нужную партию ему «подгонят», – предположил эксперт.
Как не сложно заметить, на Донбассе повторяется ситуация президентских выборов: избирателям предлагаются на выборы или регионалы-консерваторы во главе с Януковичем, или регионалы-либералы под руководством Тигипко. Однако и те и другие одинаково контролируемы. К слову, не так давно сын главы СНБО Раисы Богатыревой Игорь возглавил донецкое отделение «Сильной Украины».
Впрочем, патовая ситуация угрожает не только Тигипко, но и его конкуренту – Арсению Яценюку. «Хорошо бы также обязать ЦИК при утверждении результатов местных выборов обеспечить представительство партий, которые создали коалицию в ВР… Окончательные предложения по разделу мест в местных советах, мэров, Кабмин должен согласовать с Президентом Украины и не позднее 3-х дней предоставить непосредственно главе ЦИК», – сыронизировал в письменном ответе для «Главреда» Яценюк. Но что будет делать – не уточнил.
А что же «Свобода»? Эти, казалось бы, не должны упиваться собственным бесправием. Однако у корреспондента «Главреда» сложилось иное впечатление. Скорее там были рады, что Яценюка и Тигипко оставят за бортом. По крайней мере такой вывод можно было сделать из ехидного комментария замглавы партии Андрея Мохника: «Эти политические силы были созданы на ровном месте или путем приобретения партий и смены названия? Зачем же они приобрели этот неликвид?». Уинстон Черчилль на этот счет как-то сказал: «Умиротворение диктатора - это кормление крокодила в надежде, что ты будешь съеден последним», о чем «свободовцы», похоже, предпочитают не задумываться.
В компанию «несчастливчиков» попали и бютовцы. Хотя с местными ячейками у них все в порядке, но вот разыграть «карту Януковича» 2004 года им пока не удается. Несмотря на оппозиционный статус и все еще мощные ресурсы, скопления обиженных под флагами БЮТ не наблюдается. Во-первых, новый Президент – не чета предыдущему, любит, чтоб его боялись и чтобы оппозиционеры знали, с кем имеют дело, если не знали до того.
Во-вторых, «мажоритарка» ломает устоявшиеся правила игры, а скамейка сверкающих дублеров у БЮТ невелика. Наконец, Тимошенко будет вынуждена проводить ребрендинг «Батькивщины» после запрета блокам участвовать в выборах.
Очевидно, просчитывают все риски и бизнесмены из БЮТ: остаться с Тимошенко и получить гарантированное число мандатов или рискнуть отправиться в свободное плаванье. Неслучайно, видимо, луганчанка Наталья Королевская в последнее время «пиарит» проект «Новый Донбасс».
К слову сказать, Регионы тоже не ведут полноценную кампанию на местах (сборы глав штабов и написание инструкций для них – не в счет). «Очевидно, что ставка делается где-то на админресурс – «задавим и передавим», где-то на популярность Януковича. Но если в Харькове заявления Геннадия Кернеса расцениваются как программа действий Партии регионов, то в тех городах, где у них нет своих мэров, планы партии власти остаются для избирателей загадкой», – подчеркнул Карайченцев.
Впрочем, нашлись и те, кто частично выиграет в случае принятия законопроекта. Например, Блок Литвина потери от ребрендинга «Народной партии» компенсирует наличием разветвленной местной сети. Аналогично, не возникнет проблем на местах у коммунистов, а Петр Симоненко, к тому же, избавится от соперников в лице блока «Волги-Грача» в Крыму.
«Счастливый билетик» оказался сейчас и у попутчиков коммунистов по «Левому блоку» – СДПУ(о). С одной стороны, партию строили на совесть, и на количество ячеек, зарегистрированных более 10 лет назад, ей жаловаться не приходится. С другой – денег на выборы нет. Чем не повод – обменять «технические» возможности на деньги кого-то из сильных игроков?
В комментарии «Главреду» глава СДПУ(о) Юрий Загородний заверил, что руководство КПУ будет прилагать все усилия, чтобы сохранить блоки на местном уровне. Впрочем, шансы на это невелики, так как голосов за этот законопроект хватает и без коммунистов. Тогда СДПУ(о) пойдет на выборы самостоятельно, но за чьи деньги – секрет.
Какие профессионалы, такая и страна
Подводя итоги, следует отметить – сохранение прежнего отношения к местному самоуправлению означает, что наверху нет никаких планов по его переустройству. Впереди – безнадежная судьба «Титаника» с «разбитыми» дорогами, недореформированным ЖКХ, нехваткой денег на зарплаты и энергоносители, а также инфраструктурный кризис
.
«В сегодняшних условиях местные выборы для страны совершенно не принципиальны. Более того, они отвлекают общество от глобальных проблем, которые нарастают. И, что бы Регионы ни придумали, законопроект о местных выборах не содержит главного: он совершенно не обновляет местные советы, не делает их работоспособными, и главное, непонятно, с кого спрашивать через 4 года, когда они ничего не сделают», – акцентировал Карайченцев.
Вместо политической структуризации «верные мажоритарщики», надо полагать, дружными рядами побегут под знамена своих «патронов». И если до выборов Василий Пупкин – пламенный трибун и несгибаемый борец с коррупцией, то после – может оказаться в лагере своих идеологических оппонентов. И его стопами, надо думать, последует не один десяток депутатов.
Другое дело, что мажоритарные округа – это шанс для местных кланов подчинить себе целые города и выступить в роли «ликвидационной комиссии», прибрав к рукам последние «лакомые куски»: землю и коммунальное имущество.
Поэтому перед местными игроками стоит задача №1 – попасть в советы. А дальше – будет видно. «Это принцип бизнеса: чтобы не отставать, надо постоянно играть, сначала становясь мажоритарщиком местного ЗАО, а потом, пытаясь договориться с регистратором акций. На это многие и рассчитывают: сначала зайти в совет, а потом договориться и выгодно продать свои небольшие проценты на выборах», – отметил Карайченцев.
А далее – лишенный всякой «вольности», а заодно и денег местный совет так и не дорастет до полноценного представительского органа на местах, потому как кто ж ему даст – расти-то. Во что это может вылиться, страшно и думать.
Кто не с партией – свободен
Итак, как и было обещано, на места – в областные, районные и городские советы – возвращается смешанная система, при которой половина депутатов пройдет через мажоритарное «горнило», а остальные – по спискам местной ячейки партии.
Дальше интереснее: проект предусматривает запрет на выдвижение кандидатов в депутаты и мэры местными партийными ячейками, которые зарегистрированы менее чем за год до выборов («тумбай» Яценюк, Тигипко и еже с ними!). Под запретом оказались также блоки партий. В общем, это наш «достойный» ответ Европе, которая носится с политической структуризацией и усилением роли партий.
Вот только в Европе – в той же Польше – участвовать в местных пропорциональных выборах могут не только местные организации партий, но и коалиции избирателей, собравшие необходимое число подписей. Да хоть бы и Лига болельщиков местной футбольной команды! У нас же – только партийные ячейки с годовой «пропиской». Ключевое слово в данном проекте – «только».
Особая «изюминка» документа – порядок формирования комиссий (принцип «не важно, как проголосуют, важно, как посчитают» – как видим, еще никто не отменял). Итак, мало того, что комиссии формируются «сверху»: ЦИК формирует теризбиркомы, а те, в свою очередь, участковые комиссии. Так еще и подавать кандидатуры в теризбиркомы могут только партии, ныне представленные в парламенте. К чему это приведет? Ответ очевиден – новые партии будут подавать кандидатов в вышестоящие комиссии, сформированные парламентскими партиями, а те уже будут решать, «кого казнить, кого миловать».
Тем более, что и повод для отказа включить того или иного «чужака» в участковую комиссию всегда под рукой – наличие профессиональной подготовки. А ее имеют, разве что, учителя, врачи, библиотекари, годами заседающие в комиссиях. А вот для молодых прогрессивно, да просто современно мыслящих людей, вход туда, похоже, будет заказан.
Но и это еще «цветочки». Безусловным «хитом» данного проекта следует считать императивный мандат на местах. О нем уже давно говорили, но прописать в таком виде додумались только сейчас: депутата местного совета, мэра можно отозвать, если его деятельность не соответствует программе партии, его выдвинувшей. То есть горе тому, кто публично осмелится усомниться в «генеральной» линии партии.
И, наконец, последний гол в ворота соперника – максимально сокращенные сроки кампании (50 дней). Всем понятно, что проводить выборы летом – утопия. Поэтому, по опыту прошлых кампаний, можно предположить, что раньше 10 сентября активные действия не начнутся. И сразу аврал: два дня дается на выдвижение кандидатов, пять дней – на подачу представителей в комиссию. Конечно, так работать нельзя, но так работать придется.
Кроме того, в законопроекте содержится целый ряд «сюрпризов» калибром помельче, как то порядок подсчета голосов, обжалование результатов. И это дает основание сделать неутешительный вывод – власть намерена по-максимуму «зачистить» новые проекты, в ручном режиме сформировать комиссии и провести выборы в пустом «кинозале».
Против лома есть прием
За последние 3-4 месяца новой власти местные элиты ощутили многое: налоговый прессинг, давление прокуратуры. Стало ясно, что даже членство в Партии регионов не дает каких-то преференций, и своих «оголодавших» за время оппозиции там хватает.
К этому следует добавить, что авансы, выданные на президентских выборах, – обещание включить в списки на местных выборах – не сработали. Неудивительно, что многие местные бизнесмены с утроенной энергией предпочли искать альтернативную партийную площадку, а не связываться с раскрученными партийными брендами (о местных «лохотронах» читайте в материалах «Главреда»).
Начался настоящий бум на рынке партий – «сметали» все, название и размер политпроекта значения не имели. Ажиотаж, естественно, породил рост цен до $200-300 тыс. за «штуку». Например, окружение мэра Эдуарда Гурвица искало партию под свой проект «Наш дом – Одесса». Похожая история случилась в Днепропетровске, где бизнесмен Игорь Цыркин пытался переименовать партию «Справедливая страна» в «Наш дом Днепропетровск», однако Минюст ему отказал. Аргументировало ведомство Лавриновича это тем, что законодательством не допускается существование региональных партий, и теперь они судятся.
Чтобы не увязнуть в тяжбах с искушенным в процедурных тонкостях министром, многие бизнесмены предпочли не связываться с переименованием партий. Ибо политтехнологи и так найдут способ рассказать избирателю, кто именно ратует за уборку улиц, открытие новых маршрутов, строительство детских площадок, а кто так - «пиарится».
Но власть такой «финт» со стороны местной элиты предвидела и к нему готовилась. Причем ход мысли чиновников находился примерно в таком русле: есть проблема – надо кого-то в чем-то ограничить, и проблемы не станет. И действительно, стоит запретить выдвигать кандидатов в депутаты и мэры местными ячейками, которые зарегистрированы менее чем за 365 дней до выборов, и на наших глазах вчерашние счастливчики превращаются в лузеров.
Так, по данным Минюста, не смогут принять участие в выборах 785 ячеек партии «Сильная Украина» Сергея Тигипко, 631 ячейка «Фронта перемен» Арсения Яценюка, 209 ячеек – «За Украину!» Вячеслава Кириленко, 66 – «Гражданской позиции Анатолия Гриценко, 64 – «Свободы» Олега Тягнибока. И это при том, что с 2005 года партии достаточно было зарегистрировать областные ячейки, а наличие структур в селах, поселках, городах никто не требовал – слишком хлопотно было содержать там офисы.
При этом, как отмечают специалисты, у «молодежи» ячейки зарегистрированы, в основном, в областях, тогда как с точки зрения ресурсов, находящихся в их распоряжении, наиболее интересны городские и районные советы.
Как призналась в комментарии «Главреду» заместитель Тигипко Александра Кужель: «Это ничего не имеет общего с демократией. Мы дали политтехнологам задание разрабатывать варианты. Но определиться в данном случае должен Сергей Леонидович».
Вариантов у него, как отметил «Главреду» специалист по региональным выборам, координатор проекта MESTNYE.com Павел Карайченцев, не так уж и много. Фактически ему «светит» такая себе «дружба» под угрозой выключения из СМИ и, возможно, из политической жизни.
«Все зависит от свободы выбора Сергея Тигипко: есть ли у него санкция включать в список оппозиционеров к местной власти, навяжут ли ему детей, кумовьев, родственников «донецких» – Клюева, Богатыревой, Рыбака. При условии лояльности Тигипко все «технические» проблемы – как то отсутствие у «Сильной Украины» зарегистрированных более чем за год до выборов местных ячеек – будут решены. Нужную партию ему «подгонят», – предположил эксперт.
Как не сложно заметить, на Донбассе повторяется ситуация президентских выборов: избирателям предлагаются на выборы или регионалы-консерваторы во главе с Януковичем, или регионалы-либералы под руководством Тигипко. Однако и те и другие одинаково контролируемы. К слову, не так давно сын главы СНБО Раисы Богатыревой Игорь возглавил донецкое отделение «Сильной Украины».
Впрочем, патовая ситуация угрожает не только Тигипко, но и его конкуренту – Арсению Яценюку. «Хорошо бы также обязать ЦИК при утверждении результатов местных выборов обеспечить представительство партий, которые создали коалицию в ВР… Окончательные предложения по разделу мест в местных советах, мэров, Кабмин должен согласовать с Президентом Украины и не позднее 3-х дней предоставить непосредственно главе ЦИК», – сыронизировал в письменном ответе для «Главреда» Яценюк. Но что будет делать – не уточнил.
А что же «Свобода»? Эти, казалось бы, не должны упиваться собственным бесправием. Однако у корреспондента «Главреда» сложилось иное впечатление. Скорее там были рады, что Яценюка и Тигипко оставят за бортом. По крайней мере такой вывод можно было сделать из ехидного комментария замглавы партии Андрея Мохника: «Эти политические силы были созданы на ровном месте или путем приобретения партий и смены названия? Зачем же они приобрели этот неликвид?». Уинстон Черчилль на этот счет как-то сказал: «Умиротворение диктатора - это кормление крокодила в надежде, что ты будешь съеден последним», о чем «свободовцы», похоже, предпочитают не задумываться.
В компанию «несчастливчиков» попали и бютовцы. Хотя с местными ячейками у них все в порядке, но вот разыграть «карту Януковича» 2004 года им пока не удается. Несмотря на оппозиционный статус и все еще мощные ресурсы, скопления обиженных под флагами БЮТ не наблюдается. Во-первых, новый Президент – не чета предыдущему, любит, чтоб его боялись и чтобы оппозиционеры знали, с кем имеют дело, если не знали до того.
Во-вторых, «мажоритарка» ломает устоявшиеся правила игры, а скамейка сверкающих дублеров у БЮТ невелика. Наконец, Тимошенко будет вынуждена проводить ребрендинг «Батькивщины» после запрета блокам участвовать в выборах.
Очевидно, просчитывают все риски и бизнесмены из БЮТ: остаться с Тимошенко и получить гарантированное число мандатов или рискнуть отправиться в свободное плаванье. Неслучайно, видимо, луганчанка Наталья Королевская в последнее время «пиарит» проект «Новый Донбасс».
К слову сказать, Регионы тоже не ведут полноценную кампанию на местах (сборы глав штабов и написание инструкций для них – не в счет). «Очевидно, что ставка делается где-то на админресурс – «задавим и передавим», где-то на популярность Януковича. Но если в Харькове заявления Геннадия Кернеса расцениваются как программа действий Партии регионов, то в тех городах, где у них нет своих мэров, планы партии власти остаются для избирателей загадкой», – подчеркнул Карайченцев.
Впрочем, нашлись и те, кто частично выиграет в случае принятия законопроекта. Например, Блок Литвина потери от ребрендинга «Народной партии» компенсирует наличием разветвленной местной сети. Аналогично, не возникнет проблем на местах у коммунистов, а Петр Симоненко, к тому же, избавится от соперников в лице блока «Волги-Грача» в Крыму.
«Счастливый билетик» оказался сейчас и у попутчиков коммунистов по «Левому блоку» – СДПУ(о). С одной стороны, партию строили на совесть, и на количество ячеек, зарегистрированных более 10 лет назад, ей жаловаться не приходится. С другой – денег на выборы нет. Чем не повод – обменять «технические» возможности на деньги кого-то из сильных игроков?
В комментарии «Главреду» глава СДПУ(о) Юрий Загородний заверил, что руководство КПУ будет прилагать все усилия, чтобы сохранить блоки на местном уровне. Впрочем, шансы на это невелики, так как голосов за этот законопроект хватает и без коммунистов. Тогда СДПУ(о) пойдет на выборы самостоятельно, но за чьи деньги – секрет.
Какие профессионалы, такая и страна
Подводя итоги, следует отметить – сохранение прежнего отношения к местному самоуправлению означает, что наверху нет никаких планов по его переустройству. Впереди – безнадежная судьба «Титаника» с «разбитыми» дорогами, недореформированным ЖКХ, нехваткой денег на зарплаты и энергоносители, а также инфраструктурный кризис
.
«В сегодняшних условиях местные выборы для страны совершенно не принципиальны. Более того, они отвлекают общество от глобальных проблем, которые нарастают. И, что бы Регионы ни придумали, законопроект о местных выборах не содержит главного: он совершенно не обновляет местные советы, не делает их работоспособными, и главное, непонятно, с кого спрашивать через 4 года, когда они ничего не сделают», – акцентировал Карайченцев.
Вместо политической структуризации «верные мажоритарщики», надо полагать, дружными рядами побегут под знамена своих «патронов». И если до выборов Василий Пупкин – пламенный трибун и несгибаемый борец с коррупцией, то после – может оказаться в лагере своих идеологических оппонентов. И его стопами, надо думать, последует не один десяток депутатов.
Другое дело, что мажоритарные округа – это шанс для местных кланов подчинить себе целые города и выступить в роли «ликвидационной комиссии», прибрав к рукам последние «лакомые куски»: землю и коммунальное имущество.
Поэтому перед местными игроками стоит задача №1 – попасть в советы. А дальше – будет видно. «Это принцип бизнеса: чтобы не отставать, надо постоянно играть, сначала становясь мажоритарщиком местного ЗАО, а потом, пытаясь договориться с регистратором акций. На это многие и рассчитывают: сначала зайти в совет, а потом договориться и выгодно продать свои небольшие проценты на выборах», – отметил Карайченцев.
А далее – лишенный всякой «вольности», а заодно и денег местный совет так и не дорастет до полноценного представительского органа на местах, потому как кто ж ему даст – расти-то. Во что это может вылиться, страшно и думать.