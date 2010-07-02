С чем приехала Хиллари Клинтон?

Госдеп ответил на сближение России и Украины «санитарным визитом» и неудобными вопросами к Януковичу.

Традиционно, визит в Украину «высоких» гостей – в данном случае Госсекретаря США Хиллари Клинтон – множит число прогнозов и слухов о прошлом, настоящем и будущем отношений двух стран. Попытается ли Янукович смягчить свою репутацию? Окажут ли США помощь Украине в преодолении текущей кризисной ситуации, в частности, через механизм МВФ? Как в Вашингтоне оценивают более сильное и проработанное влияние РФ в Украине? Как скажется «перезагрузка» между Москвой и Вашингтоном на отношениях с Украиной? Определили ли американцы для себя, с кем вести диалог в Киеве? Наконец, сделает ли Клинтон «выговор» власти в связи с участившимися обвинениями в цензуре и сворачивании демократии?



Оценить позиции переговорщиков «Главред» попросил ведущих украинских экспертов-международников.



Виталий Кулик, директор Центра изучения проблем гражданского общества:

Во-первых, на переговорах Хиллари Клинтон и Виктора Януковича речь будет идти о работе американо-украинской комиссии, созданной еще при Петре Порошенко. Во время визита Президента Януковича на ядерную конференцию в Вашингтон была достигнута договоренность о ее активизации, но она до сих пор не заработала. Во-вторых, стороны обсудят расширение Бухарестского меморандума и наполнение гарантийного механизма безопасности для Украины. В-третьих, формирование пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока, и участие в этом процессе Украины.



Также будет идти речь о безопасности в Черноморском регионе. Это связано с опасениями Киева по поводу усиления Румынии в Черном море и достаточно жестким вытеснением Украины с транспортных потоков на Дунае. Украинская сторона поставит вопрос о не прямых, но косвенных территориальных претензиях Румынии, о спекуляции вокруг защиты румыноязычного населения в Украине, а также об определенных вызовах безопасности в случае размещения системы ПРО и военных баз американцев в Румынии.



Еще один важный вопрос американо-украинской повестки дня – Приднестровское урегулирование, ключ к которому находится в руках Украины. Об этом свидетельствует, в частности, визит в четверг в Украину Президента непризнанной республики Приднестровье Игоря Смирнова, как раз накануне приезда Клинтон.



Очевидно, что американская сторона поставит вопрос по поводу базирования Черноморского флота в Севастополе и о характере украино-российских отношений. Януковичу придется объяснить линию на сближение с Россией и расставить все точки над «і» по поводу нашего стратегического партнерства с РФ. У Вашингтона не должно оставаться каких-то недомолвок по этому поводу. Если Януковичу удастся убедить Клинтон, что нейтральный статус Украины выгоден США, визит будет позитивным и даст результат. В частности, расширение Будапештского меморандума и подписание нового протокола о гарантиях безопасности для Украины.



Клинтон, в первую очередь, будут интересовать вопросы внутренней политики и демократии в Украине. Об этом свидетельствует ее встреча как с представителями СМИ, так и с Юлией Тимошенко (хотя однозначной поддержки ее не будет). В основном, это будут вопросы по поводу частотного скандала с «5 каналом» и TBi. Будут вопросы и в отношении действий главы СБУ Валерия Хорошковского, которые в Вашингтоне расценивают как сворачивание свободы слова, демократии и наступление на права человека. Речь идет о профилактической работе СБУ в вузах, беседе с руководством Католического университета, законопроекте №2450 о свободе мирных собраний, о судебно-правовой реформе, которая вызывает много вопросов у Венецианской комиссии. Януковичу придется отвечать на некомфортные вопросы.



Возможно, что после нажима Клинтон будут сделаны определенные выводы в отношении деятельности спецслужб, особенно Хорошковского. Я не говорю о его отставке, но ему сделают внушение, что своими действиями он наносит вред, в первую очередь, Януковичу.



Алексей Коломиец, президент Центра европейских и трансатлантических студий:

Повестка дня была согласована заранее и фактически совпадает с ключевыми направлениями Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США. Первый блок – социально-экономические проекты, второй – широкий контекст энергетической политики; третий – проблематика безопасности и обороны на нынешнем этапе и на перспективу; четвертый – проблемы внутреннего развития Украины.



В среде украинских экспертов этот визит называют «санитарным». Во-первых, если Янукович не ответит на вопросы Госсекретаря, Украина фактически окажется в изоляции. Она уже де-факто находится в изоляции, и достаточно маленького толчка, чтобы от изоляции де-факто перейти к изоляции де-юре.



Во-вторых, это будет последнее предупреждение Януковичу. Учитывая, что Украина своими же усилиями перешла из «серой» зоны геостратегического позиционирования в «черную» зону, делегация США во главе с Клинтон попытается четко объяснить, что страна становится полностью беззащитной и утрачивает надежды на помощь стран, которые пока еще лояльны к режиму Януковича.



Будет сказано, что, в случае продолжения дрейфа в сторону Кремля, Украина не сможет рассчитывать на помощь в вышеназванных сферах – экономика, сельское хозяйство, «социалка», охрана здоровья, энергетика в широком спектре от модернизации до проекта «Набукко». По МВФ вопрос уже решен не в пользу Украины.



В-третьих, будет четко сказано, что помощь может быть сфокусирована исключительно на общество, на фоне изоляции высшего официоза Украины, вплоть до запрета выезда за границу. Эта помощь будет направлена негосударственному сектору, общественным организациям, возможно, органам местного самоуправления.



Номинально окружение Януковича уже является невыездным. В Украину уже два месяца нет визитов, за исключением главы Шри-Ланки. Визит Клинтон был запланирован ранее, однако он проходит совершенно под другим геополитическим лозунгом, нежели планировался. Это «санитарный» визит, визит диктата, но диктата демократического содружества и его лидера в лице США.



Я все-таки не верю, что Барак Обама полностью отдал украинскую территорию в сферу интересов Кремля. Это невыгодно США, так как может вызвать такие дестабилизационные процессы в Европе, которые будут напоминать времена «холодной войны». Наверняка, вопрос Украины поднимался в ходе последнего визита Дмитрия Медведева в США. Но, учитывая официальную позицию Госдепа и комментарии влиятельных американских аналитиков, я не могу сделать вывод, что администрация Обамы отвернулась от Украины. Это не в их интересах.



Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований:

Безусловно, визит Клинтон можно рассматривать как ответ на активизацию российско-украинских отношений, хотя раздувать противоречия с РФ они не станут. Скорее всего, американцы подтвердят заинтересованность в сотрудничестве с Украиной, не беря на себя никаких обязательств.



Украинская сторона может поставить вопрос о доступе к технологиям, о возобновлении сотрудничества с МВФ, где США вместе с ЕС и Японией могут принимать решения. Будет подниматься вопрос об изменении программы сотрудничества с Фондом, переход на гибкую кредитную линию, хотя базовая ставка останется прежней. И если американцы ничего не предложат, то какое же это стратегическое партнерство?



Наверное, США будут ставить вопрос о черноморской стратегии. Та же Клинтон говорила о том, что желание Румынии разместить у себя объекты ПРО свидетельствуют о серьезном отношении Румынии к вопросам безопасности. США тут будут закрепляться, но спокойно. В этой связи, возможно, пройдут консультации по российско-украинским отношениям, по роли Турции, Грузии. Но это будут консультации общего характера. Спрогнозировать какие-то однозначные выводы и формулировки по черноморским проблемам сложно, поскольку это зависит от способности американской администрации понимать необходимость обеспечения безопасности Украины.



По газовым вопросам наши интересы, в принципе, расходятся: американцы хотят газопровод «Набукко» и не хотят «Южный поток». Мы не хотим ни того, ни другого. Тут есть возможность согласования позиций, но не больше.



Андрей Дорошенко, президент Центра передовых правовых инициатив

Первый момент – это углубление климата сотрудничества, который наметился во время первого визита Януковича в Вашингтон. Проблематика ядерного нераспространения обязательно прозвучит на встречах Януковича и Клинтон. Тем более, что, по словам Обамы, Украина могла бы продолжить этот процесс путем дипломатических переговоров со странами, которые вовлечены в режим договора о нераспространении ядерного оружия.



Второй момент - это экономическое сотрудничество, но об этом сложно говорить, потому что американцы не сформулировали, что они хотят от Украины в данном случае.



Третье – попытки обозначить позицию США по российско-украинским отношениям. Очевидно, что США немного напугало сближение между Россией и Украиной и, несмотря на концепцию «перезагрузки», Обама и Клинтон уже несколько раз заявили, что не будут признавать никакие зоны влияния. А это значит, что Клинтон сделает все, чтобы прощупать позицию украинской стороны, понять, насколько близко две страны – РФ и Украина – подошли к сотрудничеству, и что можно сделать, чтобы вставить свои «пять копеек».



Сегодня российско-украинские отношения не угрожают американским интересам. Но часть американского истеблишмента, ориентированная на консерваторов, живет концепциями соперничества. И эти традиционалисты в стилистике Байдена разыгрывают российскую карту в рамках внутриполитических интриг в самом Вашингтоне. Не успел Медведев уехать, как разразился скандал с российскими шпионами. Это – показатель, что сильные группы влияния США будут делать все, чтобы вернуть времена Буша во внутриполитическую и внешнеполитическую политику США.



Американцам важно, чтобы Украина была союзником по афганским проблемам, урегулированию в Ираке, будет прощупываться позиция Украины по иранскому досье. Но если Украина будет сама отодвигаться от участия в формулировании активных подходов во внешней политике, то конечно, это США не устроит. А если при внеблоковом статусе Украина будет сохранять гибкую позицию по многим вопросам международных отношений, возможно, американцам это подойдет. Но пока мы неспособны играть по этим правилам, и, я боюсь, что будем ведомыми.



Американцам крайне невыгодно сейчас резкое обострение в Черноморском регионе. Они растеряны и озадачены обострением турецко-израильских отношений, что ведет к усилению пророссийского крена во внешней политике Анкары. Американцы понимают, что Израиль тоже пытается играть в свою игру, и предостерегают его от нанесения удара по Ирану. Опять же, на проблемы Черноморского региона наслаиваются вопросы «Южного потока», и позиция Украины здесь будет очень важна.



Не нужно переоценивать значение встречи Хиллари Клинтон с Юлией Тимошенко. Это дежурная рабочая встреча с разными частями украинского политического спектра, чтобы определить позицию игроков и составить личное мнение. Я боюсь, что, учитывая низкий уровень политической культуры, у нас не будет общей позиции по основным проблемам внешней политики: власть будет говорить одно, Тимошенко – другое, Яценюк – третье. Клинтон промолчит, но, как грамотный дипломат, получит возможность играть на украинских противоречиях.



Американцы скажут какие-то вещи по поводу недопустимости сворачивания демократии, но если власть будет говорить грамотные, спокойные, взвешенные вещи, их это устроит. Главное, что здесь тихо, не стреляют, как в Киргизии, и это уже хорошо.