Елена Бондаренко: «Журналистов испугало единство власти»

Отношения со СМИ – едва ли не самая больная тема для нынешней власти – ряд скандалов, связанных с нарушением прав журналистов, даже заставили их самоорганизовываться и создавать антицензурные движения.

О движении «Стоп цензуре!», перспективах создания общественного телевидения, конфликтах вокруг «5 канала» и ТВі и многом другом «Главред» говорил с народным депутатом от ПР, куратором информационного направления деятельности Кабмина Еленой Бондаренко.



Елена Анатольевна, что входит в ваши обязанности как куратора информационного направления деятельности Кабинета Министров?



Деятельность пресс-служб министерств и самого Кабмина. Я провожу консультативную работу, анализирую эффективность этих пресс-служб. «Задушевные разговоры» с министрами о недостатках в работе их пресс-служб я тоже беру на себя. Но все это для меня общественная нагрузка, никаких кадровых решений я принимать не могу.



Как известно, у Бориса Колесникова тоже есть «общественная нагрузка» в той же сфере деятельности, что и у вас. Как часто вы с ним общаетесь, вы должны выполнять его указания?



Я помогаю Колесникову в этих вопросах, встречаемся мы еженедельно. Я рассказываю Колесникову, как выглядит Кабмин в освещении СМИ. Мы ищем потенциальные проблемные точки, стараемся предугадать реакцию СМИ на те или иные инициативы Кабмина в будущем, но большинство наших разговоров касаются решения тех конфликтов с медиа, которые, к сожалению, время от времени возникают. В целом можно сказать, что мы с Колесниковим занимаемся стратегическими вопросами, а оперативную работу проводит Игорь Сторожук. (руководитель пресс-службы Кабмина. – Ред.).



Недавно вы выступили с резкой критикой в адрес движения «Стоп цензуре!», и между строк читалось ваше подозрение по поводу того, что это движение финансируется оппозицией. Вы действительно так считаете?



Нет, никоим образом. Скорее, финансируется не нашими политическими оппонентами, а из-за границы. Но я не считаю главной проблему финансирования этого движения, хоть оно и вызывает некие подозрения. По совести говоря, я не верю, что тот же Мустафа Найем печатал футболки с символикой движения за свой счет. У меня другой вопрос: почему он не печатал такие футболки, когда за показ в эфире известного ролика «Пропало всьо» были уволены журналисты двух телеканалов? Или не печатал газету «Украинская неправда», когда из Интернета и телеканалов вычищали неловкое падение госпожи Тимошенко в Луганске? Тогда она упала, никто этого не показал, и цензуры не было – а теперь упал венок, это показали все, и цензура есть?!



Значит вы подозреваете «стопцензурщиков» в определенных политических симпатиях?



Да, и не только в этом, но и в субъективизме и некоей провокации.



Провокации чего?



Эскалации конфликта с властью, отвлечения внимания общества от более серьезных проблем.



Но во время президентства Ющенко в случае нарушения прав журналистов тоже возникали протесты – вспомните инцидент с Ющенко и Сергеем Лещенко, тогда Президента Украины заставили извиниться…



А где марши, футболки, газеты, где все это было? На самом деле, оскорбили члена киевской медиа-«тусовки» - поэтому и была такая реакция. А на более серьезные события в регионах никто не реагировал.



А зачем прессе эскалация конфликта с властью – это скорее в интересах оппозиции.



Я считаю, у оппозиции с антицензурным движением совпали интересы, но я над этим особо не задумываюсь. Меня больше волнует то, что есть свои «сукины дети», и чужие «сукины дети». Сейчас при власти чужие «сукины дети», и за малейшее подозрение в возможном нарушении прав нужно проводить марши и кричать. А вот очевидные факты никто не замечает. Одно из профильных изданий написало: это клевета, что мы не замечали фактов нарушения прав журналистов во время правления Ющенко – именно мы это и замечали. Но это глас вопиющего в пустыне. Ведь массовость внимания сейчас и тогда одна-две публикации – несравнимые вещи!



Разве плохо, что этот «глас» теперь превратился в целый «хор»?



В 2004-м уже была массовость – и тоже направленная против одной политической силы. Тогда это было модно, это было признаком некоторой «причастности» к определенной группе „прогрессивных” журналистов. То же и сейчас.



И никакого вклада движения «Стоп цензуре!» в развитие гражданского общества вы не видите?



По большому счету - нет. Я считаю это движение бутафорским - и это печально. Сейчас появилась идея о создании некоего профессионального объединения, гильдии, ассоциации, созданной самими журналистами для защиты своих прав, которую бы сами журналисты поддерживали и финансировали. Я уважаю только те организации, которые работают по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». А если мне говорят, что кого-то там поддерживает фонд Сороса или «Репортеры без границ» - я мало верю в искренность намерений этих организаций.



Это «рука Запада»?



Нет, я не страдаю какими-то конспирологическими фобиями, но я понимаю, что музыку заказывает тот, кто за нее платит. А какие на самом деле цели ставит Сорос в отношении Украины – мне мало понятно.



Таким образом, нам нужно создать, кроме Союза журналистов, НМПУ и других организаций еще одну?



Не кроме, а вместо. Мы имеем классическую ситуацию, когда у семи нянек дитя без глаза. Руководители всех этих организаций должны как-то уменьшить свои амбиции и объединиться. Здесь как раз политикум подал пример, как можно объединяться и одной командой идти к цели. Как раз это, возможно, и испугало журналистов – после пяти лет хаоса при предыдущем президенте сейчас все работают в одном направлении. Журналистов испугало единство власти. И журналисты боятся, что отвечать за ложь придется и им.



Это означает принятие закона об ответственности прессы за клевету?



Нет, этого не будет. Не будет уголовной ответственности за клевету. Будет только админответственность, штраф, а в большей степени должна играть роль нравственная ответственность журналиста.



Вы говорили, что «очевидные факты никто не замечает». Разве, например, применение силы к журналисту СТБ Сергею Андрушко не является более чем очевидным фактом?



Это хамство со стороны УГО, которое меня глубоко возмутило. И я тоже поставила свою подпись под письмом, в котором требовали подробно разобраться в этой ситуации.



Какой конструктивный выход из этих конфликтов между прессой и УГО?



Мы хотели бы, чтобы госохрана провела ряд семинаров для прессы и объяснила, что входит в обязанности охраняющих первых лиц государства. Например, я с удивлением для себя узнала, что системы организации охраны в разных странах предполагают запрет на фотографирование высадки и посадки чиновника из автомобиля – ведь подобные фото- и видеоматериалы дают представление о том, сколько времен человеку нужно, чтобы сесть в автомобиль и тому подобное - и могут быть использованы для подготовки покушения. То, что об этом никто не знает, – как раз вина службы охраны.



Возможно, целесообразно было бы разработать новые правила взаимодействия между госохраной и прессой и сделать к ним открытый доступ? Или хотя бы показать общественности внутренние инструкции УГО в части, касающейся прессы?



Совершенно верно. Меня удивляет, почему к нормативным документам госохраны еще нет открытого доступа.



Когда это может произойти?



В ближайшее время мы со Сторожуком проведем встречу на эту тему с руководителем охраны здания Кабмина – чтобы он встретился с журналистами и объяснил, что это режимный объект, что там могут делать журналисты и чего не могут и тому подобное.



Когда можно будет увидеть конкретные результаты?



Как только нам удастся убедить охрану в необходимости таких мероприятий.



Виктор Янукович пообещал, что он подпишет Закон «О доступе к публичной информации», которым в частности упрощается процедура получения информации от государственных органов, если его примет парламент. Когда такой закон может быть принят?



Он внесен в комитет, мы его рассмотрели, теперь дело за регламентным комитетом и Согласительным советом ВР. В целом, если мы не успеем до конца этой сессии, тогда обязательно примем его осенью.



Кто ответственный за создание в Украине общественного телевидения? Пока заявления отдельных чиновников по этой проблематике мало согласованы. Например, Борис Колесников говорит о создании модели общественного телевидения к осени, НТКУ говорит о начале приведения своей деятельности к стандартам общественного вещания. Как может тогда общественное вещание формироваться на основе государственного канала?



Без проблем: нет смысла особо их разделять – потому что общественное телевидение стоит на страже интересов и общества, и государства как „дома”, для общества. Но в целом, я пессимист в отношении создания общественного телевидения в Украине. Я не вижу никакого запроса на такое телевидение, этот процесс будет просто идти сверху вниз. Идея необходимости общественного телевидения пока не донесена до граждан. Многие ли рядовые украинцы вообще понимают, что это такое?.. А если человек не понимает, он не будет за это добровольно платить.



Тем не менее, заявление Колесникова значит, что какая-то работа уже ведется, и скоро она даст результат?



Из его заявления я поняла, что он говорил о модели финансирования общественного телевидения. И я, и он стоим на позициях, что финансирование должно быть смешанным – и из бюджета и через абонентскую плату. Я думаю, это должно привести к тому, что гражданин осознает, что это его канал и он может влиять на канал.



Чтобы считать канал «своим», человек должен не просто за него платить, но и иметь какое-то влияние на управление им. По какому принципу будет формироваться руководство такого канала?



Вот это как раз едва ли не самый сложный вопрос. Все предложенные в Украине проекты создания общественного вещания предусматривают львиную квоту представителей политиков в управлении каналом – или от каждой фракции, или от парламента, правительства и президента, или что-то наподобие. Но тогда смысл общественного телевидения просто утрачивается, это будет политическое телевидение. Как отбирать представителей общественных организаций? У нас настоящих журналистских и профильных организаций всего несколько.



А СЖУ или НМПУ вы не доверяете?



Конечно, нет, тем более, в свете последних событий.



Но в целом, общественному телевидению в Украине – быть?



Конечно, быть. Но врать, что скоро, чтобы понравиться - я не буду. Когда - я не знаю. Я пессимист в этом вопросе.



Почему бютовец Андрей Шевченко до сих пор ходит только в статусе «и.о.» председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова?



Это нужно спрашивать у самого БЮТ. Они так и не смогли договориться с регламентным комитетом по поводу того, кого они видят главой этого комитета. Но скажу честно, Андрей Шевченко, с которым я проработала два созыва подряд, – не самый лучший вариант.



Но если оппозиция остановит свой выбор на этой кандидатуре – коалиция с этим согласится?



Это право оппозиции, мешать им в этом мы не имеем права.



Янукович говорил, что нам нужен «новый государственный информационный канал». Какая работа в этом направлении ведется? На базе чего он будет создан?



Создание «нового» канала не обязательно предполагает работу «с нуля». Допускаю, что имелся в виду Первый национальный. И он, кстати, в плане «картинки» уже новый – достаточно сравнить его нынешние заставки с тем, что было раньше. Но проблема контента остается. Этот канал должны смотреть не только в селе, но и в больших городах.



В сентябре прошлого года Конституционный суд определил, что ни парламент, ни Президент самостоятельно не могут назначать главу НТКУ – и рекомендовал Раде законодательно урегулировать этот вопрос. Почему парламент ничего не сделал?



Лично я этот вопрос стратегическим не считаю. Намного важнее – кого назначают.



Что касается работы назначенного Егора Бенкендорфа – почему профсоюз работников НТКУ уже выразил ему недоверие, да и в целом в его адрес звучит немало критики?



Вы знаете, как все делается на государственных или коммунальных каналах? Очень неспешно, потихоньку-помаленьку. И вот на канал приходит человек, работавший в других условиях, условиях коммерческого канала, пытающийся установить такие же высокие стандарты, заставляющий всех работать быстро – ну кому же это понравится?.. Поэтому сотрудники, привыкшие работать в другом временном промежутке, конечно, будут бунтовать. А тут еще и сокращение. Естественно, будет много недовольных.



Какие конкретные успехи Бенкендорфа на новой должности вы видите?



Картинка улучшилась существенно, а вот относительно контента у меня есть вопрос. К сожалению, я не вижу там новых проектов, которые могли бы быть интересны, по крайней мере мне лично. Насколько я понимаю, Бенкендорф сейчас работает над новой сеткой вещания – дай Бог, чтобы у него все получилось.



Почему Виктор Набруско был уволен с должности президента Национальной радиокомпании? Только потому, что был «оранжевым»?



С Набруско закончился контракт. И не продолжают его потому, что не устраивает нынешнее состояние Национального радио. Самое главное, что оно лишилось своего частотного ресурса. По существу, Набруско позволил отнять у него эти частоты, которые потом на конкурсе были отданы частным радио. Он даже не выполнил программу-минимум – хотя бы сохранить имеющиеся мощности радио. Я уж не говорю о том, что никакой популяризации радио не было как таковой.



А вы видите хоть какие-то перспективы развития Национального радио?

По крайней мере, Борис Колесников поставил задачу перед Юрием Плаксюком (председатель Госкомтелерадио. – Ред.) развиваться. Но, во-первых, Нацрадио без лицензии на ФМ-вещание – это просто смешно, конкуренции с частным радио оно не выдержит никогда. Во-вторых, есть неплохие стартовые позиции в отрасли «ток-радио», где единственным конкурентом является радио «Эра». Это солидный конкурент, но Нацрадио, в отличие от «Эры», пользуется существенной государственной поддержкой. И хотя кое-кто говорит, что ее не хватает, проблема не в количестве денег, а в эффективности их использования.



Как можно в будущем избегать конфликтов между властью и СМИ – вроде того, который имел место с «5 каналом» и ТВі? Как избежать конфликта интересов в случае с Валерием Хорошковским?



Нужно жить по закону. Этот конфликт возник только потому, что эти каналы незаконно получили частоты.



Разве в законе не прописано, что госслужащий не имеет права заниматься коммерческой деятельностью?



Так он и не занимается. В законе же не записано, что гражданин после назначения на государственную должность должен продать свои активы – он должен передать права управления на них, что и сделал Хорошковский.



Вы хотите сказать, что Хорошковстький не имеет влияния на «Интер»?



Конечно, имеет. Да, жена Хорошковского управляет его активами, конечно, они где-то эти проблемы обсуждают.



А это нормальная ситуация, когда один и тот же человек руководит Службой безопасности страны и одновременно имеет влияние на самый рейтинговый телеканал этой страны?



Точно так же происходят и в Нью-Йорке с Блумбергом. Нужно разбираться в том, какое именно влияние на канал он имеет. Но я точно знаю, что львиную долю своей жизни он посвящает именно СБУ. Проблема же не в Хорошковском, а в тех каналах, которые получили свои частоты незаконным путем.



Вам не кажется подозрительными тот факт, что «незаконным путем» получили частоты именно те каналы, которые наиболее критично настроены к этой власти?



Смешно. По вашей логике, все остальные каналы полностью прислуживают власти. Посмотрите на СТБ или «Плюсы»! Там такая критика, что «5-му» или ТВі и не снилась. Кто определил степень оппозиционности? Сами каналы? Вы посмотрите, какую эволюцию прошел тот же «5-й». Сначала был каналом оппозиции, потом был полностью провластным, теперь опять в оппозиции. Они оппозиционные не к власти, а к конкретной политической силе.



Но ведь их оппозиционность к нынешней власти несомненна...



Есть большая разница. Оппозиция к власти - это оппозиция к власти всегда – кто бы ни был при власти – синие, белые, красные или желтые. А тут оппозиция не к власти, а к «регионалам». Как говорят, большая разница в дефинициях.



На этих двух каналах критикуют не только ПР, но и власть вообще, в том числе и ваших партнеров по коалиции.



Они критикуют ПР всегда – независимо от того, власть мы или оппозиция. А вот сейчас что? Оппозиция не ошибается никогда и она сейчас пушистая? А Тимошенко критикуют? А Порошенко? А Ющенко? Проводится пресс-конференция, в которой принимают участие Стець (депутат от НУНС Юрий Стець. – Ред.) , Мжельский (шеф-редактор «5-го» Владимир Мжельский. – Ред.) и другие люди, где они негодуют по поводу решения суда по частотам. Почему они не созвали такую пресс-конференцию, когда эти частоты раздавались с нарушением закона? Почему они молчали о том, что частоты доставались только „своим”?



Тогда решение суда еще не было.



Но об этом предупреждала тогда оппозиция, в частности, я как оппозиционный политик и эксперт. Они прекрасно знали, каким образом проходил конкурс. Когда получили частоты незаконно - весь коллектив молчал, потому что это выгодно, и это считалось делом только менеджеров. Как только у менеджеров пошли проблемы, тут же начали привлекать к делу творческие коллективы и использовать в качестве ширмы лозунг борьбы за свободу слова. Вот это и есть самая настоящая цензура на канале. Когда канал получил частоты за „красивые глаза” – молчите, когда ревизия решений Нацсовета привела к потере этих частот – кричите. Неужели вы не понимаете, что журналистов в данном случае использовали как знамя для решения своих хозяйственных проблем?