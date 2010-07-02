Украина без НАТО, но с Хэллоуином

«Парламент – не место для дискуссий».
Сакраментальная фраза спикера российской Госдумы Бориса Грызлова все еще не вполне применима к высшему законодательному органу Украины, но прогресс в движении украинского парламентаризма к очерченному россиянами идеалу – налицо.
Дискуссии в Верховной Раде все еще не редкость, но ни малейшего воздействия на принимаемые решения этот факт не оказывает. Вчера коалиция приняла целую серию судьбоносных для страны решений, обойдясь не только без прений в собственных рядах, но и без кворума.
Главным вопросом дня должен был стать вопрос сроков проведения местных выборов, а также – правил их проведения. Никто не сомневался, что решение Президента Януковича – выборы состоятся 31 октября – коалиция воплотит в жизнь без проблем. Больше споров вызывал новый закон о местных выборах.
«Когда команда Президента разрабатывала законопроект, в нем было много позитивных новаций – например, право выдвижения непартийных, независимых кандидатов», - поведал «Главреду» представитель Президента в ВР Юрий Мирошниченко. – «К сожалению, эти новации не были поддержаны нашими коллегами по коалиции».
Оппозиционеры оценивали новый закон куда резче.
«Территориальные избиркомы на местных выборах формируются парламентскими фракциями – по три представителя от фракции. То есть если даже в конкретную комиссию подадут кандидатов все политические силы, соотношение выйдет 9 к 6 в пользу коалиции», - растолковал «Главреду» «нашеукраинец» Юрий Ключковский.
«А что касается участковых комиссий, то если даже в нее проскочит представитель оппозиции, то в законопроекте есть дополнительная норма: если накануне либо в день выборов член комиссии отзывается или исключается из нее, заменить его может представитель любой политической силы. Причем – на усмотрение председателя комиссии», - добавил парламентарий.
«Мы теперь выше головы наедимся авторитарного режима», - хмуро спрогнозировал оппозиционер.
Кроме указанных моментов, оппозиции весьма не понравилась норма о запрете блокам выдвигать кандидатов на местных выборах. Согласно задумке Банковой, баллотироваться в местные советы 31 октября смогут только представители партий (50 %) и «мажоритарщики», избираемые в отдельных округах.
Это означает определенные затруднения для Блока Юлии Тимошенко, которому теперь придется перерегистрироваться во что-то иное.
Значительно хуже придется так называемым «новым» политсилам – «Фронту перемен» Арсения Яценюка, «Гражданской платформе» Анатолия Гриценко, «Сильной Украине» Сергея Тигипко, «Свободе» Олега Тягнибока. Хотя все эти структуры являются партиями, а не блоками, на их пути в местные органы власти встанет норма нового закона, согласно которой выдвигать кандидатов могут только местные партячейки, зарегистрированные не менее чем за год до выборов.
У каждой из перечисленных сил – десятки, а то и сотни местных организаций, зарегистрированных лишь в текущем году…
В общем, новый закон не удовлетворял многих. И этим многим так и пришлось остаться неудовлетворенными: депутаты, с утра поддержавшие идею спикера Владимира Литвина не закрывать заседание до рассмотрения всей повестки дня, в районе четырех вечера приняли новый закон.
Местные выборы состоятся на Хэллоуин, в последний день октября. Все законодательные новшества, дающие преимущество Партии регионов, сохранены. Зато 246 депутатов, поддержавших законопроект «регионала» Александра Ефремова, согласились изъять из документа норму о том, чтобы одновременно с местными выборами провести перевыборы самой Верховной Рады.
Среди тех, кто поддержал выгодные ПР правила местных выборов, были 19 БЮТовцев и 8 НУНСовцев. Также законопроект поддержали 27 коммунистов и 19 членов Блока Литвина – хотя новый закон, по разным причинам, не устраивает обе эти политсилы.
Как видно, в КПУ и БЛ молча свыкаются с ролью сателлитов «партии власти». Выбор у «младших коалициантов» невелик: в этот же день в коалицию вступил «тушкой» член БЮТ Виталий Курило. Благодаря чему коалиция округлилась до 260 «штыков».
Еще 13 «тушек» (магическое число, вполне сродни 31 октября), и коалиция получит 226 голосов без Блока Литвина и КПУ. «Вот тогда и начнется», - посулил «Главреду» экс-активист «Народной самообороны» Олесь Доний.
Сам он в этот день вступил в депутатскую группу «За Украину!» Вячеслава Кириленко – ведь, по словам Дония, новая власть «встала на рельсы русского национализма», чему необходимо противодействовать.
Решив вопрос с местными выборами, депутаты не расслабились. Собственно, они ударно трудились еще с утра. В частности – создали комиссию по расследованию скандала с газом «РосУкрЭнерго», который Украина теперь якобы должна вернуть этой компании согласно решению Стокгольмского арбитража (какового решения при этом в глаза не видела не только общественность, но и опрошенные «Главредом» депутаты от Партии регионов, включая лидеров фракции и президентского представителя в ВР).
Также парламент создал временную следственную комиссию по фактам заявлений о политической цензуре в украинских СМИ.
Комиссию по РУЭ возглавил оппозиционер Роман Зварич, его замом стал «регионал» Анатолий Кинах; цензурой же, то есть расследованием ее проявлений, в ближайшие шесть месяцев займутся глава ВСК Ирина Геращенко, ее зам Владимир Ландык и практически все депутаты с журналистским опытом.
Из таковых не вошел в комиссию разве что БЮТовец Андрей Шевченко, все еще не утративший шанса возглавить парламентский комитет по свободе слова.
Это не помешало фракции БЮТ отдать за создание комиссии 129 голосов. А вот Партия регионов, от которой в комиссию вошли три человека, оказалась единственной фракцией (!), которая не дала ни одного голоса «за» - при том, что двое других участников коалиции голосовали «за» почти в полном составе.
И уже ближе к полночи депутаты сподобились на еще одно принципиальное решение – пожалуй, более принципиальное для Украины, чем дата и условия проведения выборов в местные органы власти.
259 парламентариев проголосовали за новый закон «Об основах внутренней и внешней политики».
Формально при этом в зале было зарегистрировано 279 представителей народа. Реально присутствовали не более 50-ти. Впоследствии, в случае возвращения к власти правоцентристов, этот факт неминуемо приведет к судебным процессам: в этом «Главреду» практически поклялись подряд четверо депутатов национал-демократического лагеря.
Правда, все – не под запись. Что показательно.
Характерно также, что закон поддержали 25 членов БЮТ (пусть большинство из них и состоит в этой фракции только формально) и целых 13 представителей НУНС.
Вообще, нетрудно было заметить, что идеология интересовала парламентариев куда меньше, чем те же правила выборов, касающиеся их самым прямым образом. Конечно, украинские депутаты знают о знаменитом высказывании Черчилля насчет разницы между государственным деятелем и обычным политиком – но, видимо, в их сознании это высказывание остается лишь примером тонкой словесной игры.
Новый закон, поданный в Раду Президентом Януковичем, больше не содержит нормы о намерении Украины вступить в НАТО. Вместо этого он указывает, что страна будет стремиться «к полноправному участию в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности».
При этом никакой общеевропейской системы безопасности пока нет, а что касается «региональных» систем, то сегодня под такое определение подходит только организованная Россией ОДКБ.
В любом случае, данный пассаж не совсем соответствует официальной пропагандистской линии Партии регионов на «внеблоковость Украины». С другой стороны, у «регионалов» есть тому формальное объяснение.
«Реверанс в сторону Москвы был нужен, и мы его сделали. Но это же не значит, что мы когда-либо в следующие десять лет нашей власти вступим в ОДКБ или любой другой «военный колхоз» под московским руководством. Зачем? Это не нужно ни вам, ни мне, ни Виктору Федоровичу», - откровенно заявил «Главреду» один видный «регионал».
Разумеется, официально, а тем более – с парламентской трибуны, такие мысли представителями «партии власти» не озвучивались. Что дало оппозиции возможность раскритиковать закон от души.
«В зале 50 депутатов от коалиции… Из 420 поправок оппозиции не учтено 420! Происходит чистой воды профанация демократического процесса!», - оскорблялся Вячеслав Кириленко.
Оппозиция также требовала провести прямую трансляцию голосования (чего сделано не было) и внести в закон норму о «единственном украинском языке – украинском».
Все эти и другие требования коалиция благополучно проигнорировала. Единственный момент, когда некоторым депутатам от коалиции пришлось попотеть в буквальном смысле слова, случился незадолго до полуночи в сам момент голосования.
Все-таки не так легко успеть проголосовать сразу за десяток коллег.
Дискуссии в Верховной Раде все еще не редкость, но ни малейшего воздействия на принимаемые решения этот факт не оказывает. Вчера коалиция приняла целую серию судьбоносных для страны решений, обойдясь не только без прений в собственных рядах, но и без кворума.
Главным вопросом дня должен был стать вопрос сроков проведения местных выборов, а также – правил их проведения. Никто не сомневался, что решение Президента Януковича – выборы состоятся 31 октября – коалиция воплотит в жизнь без проблем. Больше споров вызывал новый закон о местных выборах.
«Когда команда Президента разрабатывала законопроект, в нем было много позитивных новаций – например, право выдвижения непартийных, независимых кандидатов», - поведал «Главреду» представитель Президента в ВР Юрий Мирошниченко. – «К сожалению, эти новации не были поддержаны нашими коллегами по коалиции».
Оппозиционеры оценивали новый закон куда резче.
«Территориальные избиркомы на местных выборах формируются парламентскими фракциями – по три представителя от фракции. То есть если даже в конкретную комиссию подадут кандидатов все политические силы, соотношение выйдет 9 к 6 в пользу коалиции», - растолковал «Главреду» «нашеукраинец» Юрий Ключковский.
«А что касается участковых комиссий, то если даже в нее проскочит представитель оппозиции, то в законопроекте есть дополнительная норма: если накануне либо в день выборов член комиссии отзывается или исключается из нее, заменить его может представитель любой политической силы. Причем – на усмотрение председателя комиссии», - добавил парламентарий.
«Мы теперь выше головы наедимся авторитарного режима», - хмуро спрогнозировал оппозиционер.
Кроме указанных моментов, оппозиции весьма не понравилась норма о запрете блокам выдвигать кандидатов на местных выборах. Согласно задумке Банковой, баллотироваться в местные советы 31 октября смогут только представители партий (50 %) и «мажоритарщики», избираемые в отдельных округах.
Это означает определенные затруднения для Блока Юлии Тимошенко, которому теперь придется перерегистрироваться во что-то иное.
Значительно хуже придется так называемым «новым» политсилам – «Фронту перемен» Арсения Яценюка, «Гражданской платформе» Анатолия Гриценко, «Сильной Украине» Сергея Тигипко, «Свободе» Олега Тягнибока. Хотя все эти структуры являются партиями, а не блоками, на их пути в местные органы власти встанет норма нового закона, согласно которой выдвигать кандидатов могут только местные партячейки, зарегистрированные не менее чем за год до выборов.
У каждой из перечисленных сил – десятки, а то и сотни местных организаций, зарегистрированных лишь в текущем году…
В общем, новый закон не удовлетворял многих. И этим многим так и пришлось остаться неудовлетворенными: депутаты, с утра поддержавшие идею спикера Владимира Литвина не закрывать заседание до рассмотрения всей повестки дня, в районе четырех вечера приняли новый закон.
Местные выборы состоятся на Хэллоуин, в последний день октября. Все законодательные новшества, дающие преимущество Партии регионов, сохранены. Зато 246 депутатов, поддержавших законопроект «регионала» Александра Ефремова, согласились изъять из документа норму о том, чтобы одновременно с местными выборами провести перевыборы самой Верховной Рады.
Среди тех, кто поддержал выгодные ПР правила местных выборов, были 19 БЮТовцев и 8 НУНСовцев. Также законопроект поддержали 27 коммунистов и 19 членов Блока Литвина – хотя новый закон, по разным причинам, не устраивает обе эти политсилы.
Как видно, в КПУ и БЛ молча свыкаются с ролью сателлитов «партии власти». Выбор у «младших коалициантов» невелик: в этот же день в коалицию вступил «тушкой» член БЮТ Виталий Курило. Благодаря чему коалиция округлилась до 260 «штыков».
Еще 13 «тушек» (магическое число, вполне сродни 31 октября), и коалиция получит 226 голосов без Блока Литвина и КПУ. «Вот тогда и начнется», - посулил «Главреду» экс-активист «Народной самообороны» Олесь Доний.
Сам он в этот день вступил в депутатскую группу «За Украину!» Вячеслава Кириленко – ведь, по словам Дония, новая власть «встала на рельсы русского национализма», чему необходимо противодействовать.
Решив вопрос с местными выборами, депутаты не расслабились. Собственно, они ударно трудились еще с утра. В частности – создали комиссию по расследованию скандала с газом «РосУкрЭнерго», который Украина теперь якобы должна вернуть этой компании согласно решению Стокгольмского арбитража (какового решения при этом в глаза не видела не только общественность, но и опрошенные «Главредом» депутаты от Партии регионов, включая лидеров фракции и президентского представителя в ВР).
Также парламент создал временную следственную комиссию по фактам заявлений о политической цензуре в украинских СМИ.
Комиссию по РУЭ возглавил оппозиционер Роман Зварич, его замом стал «регионал» Анатолий Кинах; цензурой же, то есть расследованием ее проявлений, в ближайшие шесть месяцев займутся глава ВСК Ирина Геращенко, ее зам Владимир Ландык и практически все депутаты с журналистским опытом.
Из таковых не вошел в комиссию разве что БЮТовец Андрей Шевченко, все еще не утративший шанса возглавить парламентский комитет по свободе слова.
Это не помешало фракции БЮТ отдать за создание комиссии 129 голосов. А вот Партия регионов, от которой в комиссию вошли три человека, оказалась единственной фракцией (!), которая не дала ни одного голоса «за» - при том, что двое других участников коалиции голосовали «за» почти в полном составе.
И уже ближе к полночи депутаты сподобились на еще одно принципиальное решение – пожалуй, более принципиальное для Украины, чем дата и условия проведения выборов в местные органы власти.
259 парламентариев проголосовали за новый закон «Об основах внутренней и внешней политики».
Формально при этом в зале было зарегистрировано 279 представителей народа. Реально присутствовали не более 50-ти. Впоследствии, в случае возвращения к власти правоцентристов, этот факт неминуемо приведет к судебным процессам: в этом «Главреду» практически поклялись подряд четверо депутатов национал-демократического лагеря.
Правда, все – не под запись. Что показательно.
Характерно также, что закон поддержали 25 членов БЮТ (пусть большинство из них и состоит в этой фракции только формально) и целых 13 представителей НУНС.
Вообще, нетрудно было заметить, что идеология интересовала парламентариев куда меньше, чем те же правила выборов, касающиеся их самым прямым образом. Конечно, украинские депутаты знают о знаменитом высказывании Черчилля насчет разницы между государственным деятелем и обычным политиком – но, видимо, в их сознании это высказывание остается лишь примером тонкой словесной игры.
Новый закон, поданный в Раду Президентом Януковичем, больше не содержит нормы о намерении Украины вступить в НАТО. Вместо этого он указывает, что страна будет стремиться «к полноправному участию в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности».
При этом никакой общеевропейской системы безопасности пока нет, а что касается «региональных» систем, то сегодня под такое определение подходит только организованная Россией ОДКБ.
В любом случае, данный пассаж не совсем соответствует официальной пропагандистской линии Партии регионов на «внеблоковость Украины». С другой стороны, у «регионалов» есть тому формальное объяснение.
«Реверанс в сторону Москвы был нужен, и мы его сделали. Но это же не значит, что мы когда-либо в следующие десять лет нашей власти вступим в ОДКБ или любой другой «военный колхоз» под московским руководством. Зачем? Это не нужно ни вам, ни мне, ни Виктору Федоровичу», - откровенно заявил «Главреду» один видный «регионал».
Разумеется, официально, а тем более – с парламентской трибуны, такие мысли представителями «партии власти» не озвучивались. Что дало оппозиции возможность раскритиковать закон от души.
«В зале 50 депутатов от коалиции… Из 420 поправок оппозиции не учтено 420! Происходит чистой воды профанация демократического процесса!», - оскорблялся Вячеслав Кириленко.
Оппозиция также требовала провести прямую трансляцию голосования (чего сделано не было) и внести в закон норму о «единственном украинском языке – украинском».
Все эти и другие требования коалиция благополучно проигнорировала. Единственный момент, когда некоторым депутатам от коалиции пришлось попотеть в буквальном смысле слова, случился незадолго до полуночи в сам момент голосования.
Все-таки не так легко успеть проголосовать сразу за десяток коллег.