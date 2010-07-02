Янукович поблагодарил «Вашингтонский обком»

Супругу экс-президент США Билла Клинтона в Киеве ждали. Ради нее Президент Украины Виктор Янукович даже подготовил специальный Указ – о чем и сообщил на совместной с Хиллари Клинтон пресс-конференции, состоявшейся под вечер 2 июля.

«Я подписал Указ «О Координационном центре по внедрению экономических реформ», - сообщил глава Украинского государства. Также он добавил, что после его победы на выборах создан Комитет экономических реформ, создающий концепцию экономического реформирования нашего государства.

Как известно, указанный Комитет разрабатывает свои предложения по советам западных, по большей части американских, экспертов.

«Мы последовательно, шаг за шагом выполняем намеченный план. Прежде всего идет речь о начале стратегических экономических реформ в Украине», – сказал Президент.

«Мы используем мировой опыт, и я очень благодарен США за помощь в виде консультаций», - добавил господин Янукович (цитаты здесь и ниже – с официального сайта Президента Украины).

В числе прочего Виктор Янукович заявил, что избавление Украины от обогащенного урана, которое он в апреле пообещал президенту США во время своего визита в Вашингтон, уже началось. «Этот процесс фактически уже начат. В настоящий момент идут подготовительные работы, результатом которых будет одноразовый вывоз высокообогащенного урана, ввоз в Украину низкообогащенного урана, современных технологий и оборудования для наших научных центров», – сказал Президент.

Виктор Янукович подчеркнул, что «для нашего государства это крайне необходимо, чтобы Украина как страна, эксплуатирующая ядерные энергетические блоки, имела бы возможность продолжать научные исследования, используя при этом низкообогащенный уран».

«Это – в интересах национальной науки Украины, в интересах мировой безопасности. И это отвечает стремлению Украины расширять безъядерное пространство на Земле», – сказал Президент (внимание, исправление: в сообщении пресс-службы Президента слово «земля» почему-то было написано с маленькой буквы. – Ред.).

Как уже стало традицией, без некоторых недоразумений не обошлось. Так, Виктор Янукович несколько раз назвал госсекретаря США Клинтон «генеральным секретарем» - подсознательно путая ее то ли из главой ООН, то ли с председателем КПСС.

В свою очередь, госпожа Клинтона заранее поздравила Януковича из 60-летием со дня рождения. Как обратила внимание американская пресса, это противоречило украинским обычаям, а значит было протокольным проколом. Если, конечно, госпожа Клинтон серьезно относилась к своему визави и стране пребывания.

Но в общем встреча прошла в конструктивной, дружественной обстановке ядерно-политических договоренностей, которые максимально удовлетворили обе Высоких Стороны.

Напоследок Президент Янукович подтвердил желание принять в Киеве президента США Барака Обаму в любое удобное для него время и выразил готовность посетить Вашингтон с официальным визитом уже во втором полугодии текущего года – то есть хоть вчера.

