Хэллоуин по Януковичу

В четверг, 2 июля, Верховная Рада приняла закон о местных выборах, назначив их на 31 октября.

Знатоки избирательного права от разных фракций объяснили «Главреду» некоторые тонкости нового законодательного акта и рассказали, как именно он позволит Партии регионов переиграть и своих оппонентов, и своих союзников.

-- Юрий Ключковский, заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению и государственному строительству (нунсовец):

{1-} У нас сегодня полный хаос со сроками полномочий местных органов власти. Поскольку никто не знает, распространяются на них изменения в Конституцию, вступившие в силу в 2006 году, или нет.

Ряд экспертов уверенны, что местные органы власти теперь вообще нелегитимны, поскольку их полномочия истекли в мае – в начале июня.

Это не совсем так. Конституция и избирательное законодательство Украины построены на том принципе, что основанием для утраты полномочий органами власти является приобретение таких полномочий новоизбранными органами. А такого основания, как окончание срока полномочий, нет.

Мы же это постоянно видели на примере украинских президентов. Президент обладает полномочиями до момента принятия присяги своим преемником. Именно поэтому Леонид Кучма, например, в свой второй срок был главой государства не 5 лет, а 5 лет и 3 месяца.

Однако беспорядок есть. Попыткой его упорядочить был законопроект № 4177 об изменениях в Конституцию. Там предлагалось изменить ст. 141-ю Основного Закона с тем, чтобы установить, что на очередных выборах парламент и местное самоуправление переизбираются одновременно, и все имеют полномочия на 5 лет. А те, кто переизбран на внеочередных выборах, работают до очередных.

Но теперь он не пройдет.

Что касается законодательных проблем нынешнего законопроекта. Первая из этих проблем – избирательная система. Если говорить о смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе 50 на 50, то 40-я статья Конституции указывает, что местные органы власти отображают общий интерес территориальных общин. Общин, а не коллектива жителей!

А между тем, количество одномандатных округов не отвечает количеству общин. Не говоря уже о том, что общины разные по размерам. Таким образом, ст. 40 Конституции по новому закону выполнить невозможно.

Вот есть район, где проживает 35 тысяч населения. По новому закону, это – максимум 46 депутатов. Половина из них избирается по закрытым спискам. Еще 23 депутата, соответственно – в одномандатных округах. При этом в райцентре живет 15 тысяч населения, а сельские общины – от двух тысяч, но их в районе 30, а одномандатных округов – 23. Как втиснуть общины в эти округа? Никак.

Почему, на ваш взгляд, этот момент пропущен авторами законопроекта?

Не знаю. Возможно, чтобы решать все вопросы вручную. То есть кандидаты не будут представлять интересы общин, а действовать так, как скажет Президент и Администрация Президента.

Очень много критики звучит в адрес нормы, запрещающей участие в местных выборах политических блоков.

А я с этой нормой согласен. Дело в том, что блоки задумывались как способ укрупнения политического спектра. Сначала они эту функцию выполняли, но довести ее до завершения не смогли.

Хуже всего то, что блок не имеет определенного статуса после выборов. Он создается для выборов и выдвигает список – а дальше? Кто несет ответственность перед избирателем? Что такое блок, что он делает? Партия существует в обществе, а где существует блок? Он даже не юридическое лицо, он не регистрируется, не имеет правосубъектности.

Поэтому тут есть немало даже юридических проблем. Не говоря уже о том, что вот на прошлых выборах мы видели три главных блока, так два из них фактически являются партиями, а один так показал свою демократичность, что уже перестал существовать. И кого теперь представляет соответствующая фракция (НУНС. – Авт.)?

В то же время эта норма означает, что Партия регионов получит на местных выборах существенное преимущество над так называемыми «новыми» политическими силами.

Конечно. Они это заложили в закон и на другом уровне. Например, территориальные избиркомы по данному закону формируются парламентскими фракциями – по три представителя от фракции. То есть даже если в конкретную комиссию подадут кандидатов все парламентские силы, соотношение получится 9 к 6 в пользу коалиции.

На выборах 2007 года, между прочим, специально предполагалось участие в комиссиях равного количества представителей коалиции и оппозиции. Теперь же, поскольку комиссии будут принимать решение большинством, а не консенсусом, получится, что все такие решения будут приниматься вообще без участия оппозиции.

Идем дальше. Как формируются участковые комиссии? Территориальными комиссиями по представлению всех партий, принимающих участие в выборах. Но партий очень много, а в комиссии – 18 мест. То есть то же большинство в теризбиркомах будет формировать низовые комиссии по своему собственному усмотрению. Ничего другого законом не предусмотрено.

Более того: если вдруг в комиссию таки «проскочит» кто-нибудь от оппозиции, то в законе есть еще дополнительная норма. По ней, если накануне или в день выборов член комиссии отзывается или исключается из комиссии, то заменить его может представитель любой другой политической силы.

При этом – на усмотрение главы комиссии! То есть контроль большинства за избирательными комиссиями будет аб-со-лют-ный.

Мы теперь выше головы наедимся авторитарного режима. Хотя я лично считаю, что в этом есть и своя польза: чем суровее у нас будет авторитарный режим, тем увереннее в конце концов придет нормальная демократия.







-- Юрий Мирошниченко, представитель Президента в Верховной Раде, председатель подкомитета в Комитете ВР по правовой политике (ПР):

{2-} Юрий Романович, почему власть ощутила такую срочную необходимость изменить избирательное законодательство?

А почему этого нельзя делать? Демократия, в том числе европейская, знает много разных форм избирательных систем.

Но когда система явно играет на руку одной властной партии, это вызывает определенные подозрения.

Это – политический комментарий с вашей стороны. Мы такие комментарии много раз слышали от оппозиции, от того же БЮТ. Хотя на самом деле новая система им тоже на руку, ведь у них есть неплохое представительство на местах.

Лично я не в восторге от некоторых норм закона. Но в системной своей основе данный закон является шагом вперед. Ведь депутатов, которые будут избраны в местные советы, мы делаем зависимыми от избирателей. Я имею в виду введение элементов мажоритарной системы.

Это – шаг вперед, хотя я не могу сказать, что это – такой уж большой шаг. Закон не безукоризнен.

А каким был бы, на ваш взгляд, «безукоризненный» закон?

На мой взгляд, большим шагом было бы существование независимых кандидатов – то есть беспартийных. И, во-вторых, введение открытых списков в пропорциональной системе выборов. Чтобы действовала система преференций, при которой избиратели сами определяют проходную часть партийного списка.

Почему эти позиции не зафиксированы в законопроекте?

Когда команда Президента разрабатывала законопроект, там было немало новаций, о которых я говорю. Там не было открытых списков, но были, например, независимые кандидаты. К сожалению, эти новации не были поддержаны нашими коллегами по коалиции.

Вы имеете в виду КПУ или Блок Литвина?

Я говорю в целом.

Но ведь у коммунистов и БЛ практически противоположные интересы – коммунисты выступают за жесткую пропорционалку и поддерживают запрет участия в выборах блокам, в то время как у Литвина придерживаются иного мнения.

Что касается блоков, то лично я убежден, что норма относительно выдвижения кандидатов исключительно партиями больше отвечает потребностям избирателей. Ведь блоки меняются от выборов к выборам, и когда нет преференций, о которых мы говорили, когда кандидаты не персонифицированы, возникает большое искушение «смухлевать».

То есть на этих выборах мы создаем один блок, а на следующих – другой, на третьих – третий и так далее. Это стоит прекратить. Выдвижение кандидатов от партий сделает политических субъектов более ответственными перед избирателем.

Я еще раз говорю: Европа знает разные традиции. С точки зрения теории избирательного права, новый закон будет эффективнее, чем нынешний.

Это теория, а практика выглядит таким образом, что с новым законом от участия в выборах будут фактически отстранены новые политические силы – тот же Тигипко, Яценюк и прочие. Произойдет консервирование «регионалов» во власти.

Снова-таки: каждая избирательная система – это побуждающий мотив для того или иного общественного процесса. Но система, о которой мы говорим в данный момент, будет побуждать политические силы расширять свое представительство в регионах.

Если говорить исключительно о следующих выборах, то действительно выглядит так, что их участники будут иметь не совсем равные условия. Я этого не отрицаю. Но если говорить о перспективе, то те политические силы, которые сегодня не имеют ячеек в каком-либо районе или селе, будут направлять свою активность на то, чтобы иметь такие представительства.

С точки зрения политической структуризации общества, это – конструктив.

Что же касается возможности – или, как говорят наши оппоненты, «угрозы» – монополизации власти Партией регионов, то я как законодатель и политик могу сказать, что такой угрозы не существует.

Докажите.

Во-первых, все те политические силы, о которых вы говорите, не ограничиваются в своем праве принимать участие в политическом процессе. Они могут, с одной стороны, перестраивать свои структуры, а с другой – работать через своих представителей в местных органах власти, оппонируя тем политическим силам, которые получат большинство.

При этом, во-вторых, далеко не факт, что Партия регионов получит большинство во всех местных советах. Особенно когда идет речь о Западной Украине.

То есть политическая раскладка в регионах в целом сохранится. Зато мы побуждаем партии к развитию, а депутатов – к ответственности перед своими избирателями.

Вы принимали участие в разработке законопроекта. А кто еще над ним работал, и когда эта работа началась?

Работали наши специалисты.

Лавринович и Портнов?

Лавринович, Портнов, Лукаш и целый ряд других. Привлекали также экспертов, представителей регионов, работал Институт стратегических исследований. Работа шла в течение двух месяцев. Три или четыре совещания возглавлял лично Президент.

Как я уже сказал, наработанный нами законопроект имел определенные преимущества по сравнению с конечной версией, но потом, на рассмотрении фракций, некоторые позитивные моменты выпали.

Впрочем, я не хочу делать кого-либо в чем-либо виноватым. Для нас очень важно, чтобы решения коалиции не навязывались Президентом, а были результатом общего, коллегиального рассмотрения.





-- Сергей Подгорный, председатель подкомитета в Комитете ВР по местному самоуправлению и государственному строительству (БЮТ):

{3-} В чем заключаются главные претензии к новому закону со стороны Блока Тимошенко?

Я не говорил бы «претензии со стороны БЮТ». Я говорил бы просто: претензии к избирательному закону.

Он не удовлетворяет тем нормам, которые декларируют все европейские документы. Первое, о чем многие говорили – отсутствует норма самовыдвижения кандидатов. Несмотря на то, что «регионалы» вводят мажоритарную систему, кандидаты выдвигаются только партиями. Самовыдвижение сохранено только для сельсоветов.

Кандидаты на городских мэров тоже выдвигаются только партиями. Хотя у нас в Украине есть примеры, когда город меньше поселка.

Как по мне, это вызвано желанием, чтобы городских мэров, среди которых большинство является беспартийным, как-то привлечь к «партии власти». Которая, таким образом, получит административный ресурс. Фактически, мэров подобным образом принуждают вступать в партии в канун выборов.

Вторая норма – это формирование территориальных избирательных комиссий. Я тоже не согласен с предыдущей нормой, по которой теризбирком формировал соответствующий местный совет. Но теперь выходит так, что теризбиркомы будет формировать ЦИК.

Кандидатуры в ЦИК вносят парламентские партии. Но при этом на исправление ошибок даются всего лишь сутки! То есть, условно говоря, вопрос какой-нибудь описки на Луганщине или Львовщине нужно будет решить за сутки – все забрать, приехать, исправить.

Это процедурный вопрос, но он важен.

Еще один момент. Ст. 22 нового закона утверждает, что комиссии формируются партиями, представленными в парламенте. Но объяснение того, что такое «партия, представленная в парламенте», в законе нет! И в других законах тоже нет. В Законе о выборах в парламент об этом говорится как о «фракциях» – и тут ясно, о чем идет речь.

А о чем говорится в новом законе? Я на комитете поставил вопрос: сколько партий представлено сегодня в парламенте? Немногие ответят. В действительности же их 16. В том числе партии Яценюка, Гриценко, Кириленко, Жебривского, Винского. А в территориальной комиссии только 15 человек!

Я думаю, что, скорее всего, ЦИК потом, «вовремя», даст разъяснение: мол, мы решим сами. Как на выборах Президента господин Охендовский самостоятельно решал, кого включать, а кого не включать в избиркомы. Тогда председателями комиссий выбирали или неумелых, или совсем-совсем стареньких, или же их подставляли другие члены комиссии.

Так же не выписан и вопрос формирования участковых комиссий.

Дальше – выдвижение кандидатов. Это происходит через собрания-конференции партий. Я считал – отведено шесть дней. Как в большой области – например, в Луганской, откуда я родом – провести 32 конференции? На эти 6 дней приходится одна суббота – а кто отпустит делегатов с работы в рабочий день?

Ясно, что Партия регионов на это и рассчитывает: они имеют там всю власть на предприятиях, и примитивно рассчитывают, что сорвут поездки делегатов на партконференции в рабочие дни. А выходной день только один, я считал – это суббота 1 октября – и как в один день проконтролировать 32 конференции? Мы же не КПСС.

Но ведь Партия регионов сталкивается с той же проблемой?

Так они во власти! Поэтому этим будут заниматься местные администрации. А у них, поверьте, все получится.

К тому же, есть еще один момент. В законе написано, что местная парторганизация должна проинформировать местную избирательную комиссию о времени и месте проведения конференции – и комиссия может туда кого-то отправить наблюдать.

В нормальном, не маленьком городе – областном центре – у нас будет от 20-ти конференций. В один день, в субботу. А в комиссии только 15 человек. Минус председатель, минус заместитель – что получится? Получится то, что я, как член теризбиркома, к одним пойду, а к другим – нет.

При этом у тех, к кому я пойду, я всегда найду те или иные недостатки. Не так фамилии записали, например. Или еще какие-нибудь мелкие моменты. И их кандидаты зарегистрированы не будут.

К кому именно пойдут с такой целью – очевидно. Зато к «хорошим людям» никто не пойдет. «Не видел – не знаю»! И таких недостатков в новом законе немало.

А можно подробнее?

Например, в законе написано, что можно человека выдвигать кандидатом одновременно по округу и по списку. Это грубое нарушение! Еще в 1998 году, когда в Украине впервые происходили выборы по смешанной системе, Конституционный суд постановил, что этого делать нельзя.

Да, тогда это сделали все равно – потому что, как указал сам КС, его решение принималось уже после начала избирательного процесса, и не требовалось менять правила игры во время самой игры. Но уже в 2002 году этого не было.

Вы лично и БЮТ в целом будете готовить какие-нибудь поправки ко второму чтению закона?

Безусловно, тут нужно анализировать и работать. Но вы видите, что Партия регионов сегодня – это не партия. Это что-то иное. Кто-то говорит «танк». Кто-то – «каток». Поэтому – поправки внести можно, но проголосуют ли их?

Посмотрите на Закон об основах внутренней и внешней политики. Там были сотни поправок, которые не только защищали интересы оппозиции, а улучшали документ чисто юридически – и что? Ни одна не учтена.

Почему БЮТ не пытался сорвать это голосование?

Понимаете, БЮТ не имеет сегодня доступа к СМИ.

?!

Я имею в виду, теоретический доступ есть. Но есть также «правильные» комментарии на ТВ, «правильная» структуризация новостей – и, к сожалению, в этом принимает участие также и журналистская братия.

То есть если бы мы заблокировали Раду, это было бы подано под таким «соусом», что мы выглядели бы негативно, и при этом не имели бы никакой возможности объяснить свою позицию как таковую.

Возвращаясь к законопроекту – я, по совести говоря, не знаю в мире такой системы, где местные органы избираются по смешанной системе. Законодательные – да. Но местные органы власти?

Вот какой проходной барьер теперь будет для избрания сельсовета по закрытым спискам? По моим подсчетам – около 0,25 %. Так вообще можно довести идею выборов до маразма.