Кадровые изменения в Кабмине. Продолжение следует?

6 липня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Кадрові перестановки в Кабміні: причини, наслідки та імовірність подальших змін у складі уряду».



У прес-конференції взяли участь:



- заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький,



- експерт Центру політичних досліджень та конфліктології Антон Фінько,



- президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов,



- директор соціально-економічних програм Центру політичного консалтингу Олег Килимник.



Олексій Голобуцький:



Якщо казати про відставку Віктора Бойка, то там до певної міри все зрозуміло. Це, на мою думку, не виявляє якоїсь стратегічної позиції. Просто існують певні протиріччя у Блоку Литвина з приводу Бойка. За неформальною, інсайдерською інформацією, він просто не хотів ділитися. За офіційною, він не виконував зобов’язання перед одним з учасників коаліції, тобто перед Блоком Литвина. Тому тут немає підстав шукати якихось підводних каменів.



Щодо Семиноженка, ситуація трохи важча. Начебто всі, і Азаров, і Герман, казали, що це була узгоджена позиція. Але якщо почитати сьогоднішній «Комерсант», то судячи з інтерв’ю Семиноженка, це абсолютно неузгоджена позиція. Семиноженко каже, що сам дізнався про це, і це видно було за реакцією Азарова, що це для всіх було несподіванкою. Я думаю, що перш за все це було несподіванкою для самого Семиноженка. Тому казати про якусь узгоджену логіку дій достатньо складно.



У Партії регіонів існує декілька позицій. Одні кажуть, що це через Інститут пам’яті та дубляж українською мовою і т.д. Опозиція каже, що це її заслуга. Багато експертів говорили про те, що медовий місяць дуже швидко закінчиться. І у нас відбувається ситуація навіть швидше, ніж з першим півріччям Ющенка. Тобто протиріччя в команді Януковича як були, так і залишаються. А це говорить про те, що нас чекають дуже серйозні кадрові потрясіння через те, що в Партії регіонів є декілька позицій. Одні не хочуть ділитися владою, інші не хочуть цю владу розділяти. Так, наприклад, це стосується отримання траншу кредиту МВФ. І зараз не зрозуміло, як далі розвиватиметься ситуація. Нас і так чекають кепські справи цієї осені, а якщо ми не отримаємо цей транш, то вони будуть дуже кепськими. І, звичайно, за це ніхто не хоче відповідати. Це раз.



По-друге, Семиноженко був не настільки впливовою фігурою. Можливо, він про себе був іншої думки, але багато експертів говорили про це. Це був один з трьох людей Азарова, яких він особисто призначив. А це говорить про те, що наступним восени буде сам Азаров. Я думаю, що це в першу чергу чекає саме на нього, тому що на когось потрібно буде все повісити. На одного Тігіпка повісити відсутність та недолугість імітації реформ не вдасться. Тігіпко скоріше за все встигне сам піти для того, щоб мати непогані позиції «Сильної України» перед місцевими виборами. Тому весь царський гнів впаде на Януковича. І він стане тим, ким, в принципі, стає будь-який президент, тобто стане царем. Він вже відчуває, що пуповина, яка з’єднує його з Партією регіонів ось-ось десь має надірватися. І він дійсно стає президентом України, а не президентом Партії регіонів.



І судячи з логіки, як це відбувалося при Кучмі та Ющенко, перші, кого вони прибирають, це – найближче оточення, тобто тих людей, які думають. Чи Янукович вважає, що вони думають, що він їм чимось зобов’язаний.



Тому, звичайно, якщо казати про ці відставки, то це певні пробні шари. Подивимося, скільки людей проголосує за подання на Бойка, яке БЮТ нібито вже сьогодні збирається ставити на голосування.



Хочу сказати, що з уряду у нас йде інтелігенція. Жінок там в принципі не було ніколи. Залишився один Табачник. Тому цікаво, чи буде взагалі ця посада, віце-прем’єра з гуманітарних питань відновлена. Тому що зрозуміло, що найбільші проблеми, які виникли за весь час у суспільстві стосуються гуманітарного блоку, крім відсутності реформ (але це нібито якось можна пояснити, адже це тривалий процес і т.д.).



Ігор Жданов:



У нас ситуація, коли влада відкрила вже другий конверт. Пам’ятаєте цей анекдот про те, що перший конверт відкрили – вали все на попередника, другий конверт – вали все на підлеглих, а третій конверт – це готуй три конверти для наступника. Тож ми зараз перебуваємо у ситуації відкриття другого конверту.



Всі колеги-експерти, і я в тому числі прогнозували неминучість відставок насамперед в уряді і на рівні губернаторів. Тут я хотів би підтримати Олексія: потрібні жертви, які будуть принесені на жертовник Януковича. Тому що формується образ царя, керівника. А, як відомо, цар у нас добрий – бояри погані. От цих поганих бояр потрібно принести в жертву, тобто відправити у відставку, щоб цим самим відтягнути негатив від самого президента, глави держави.



Окрім таких загальних речей поведінки, якщо прогнозувати наперед, то я думаю, що восени нас дійсно чекає велика хвиля відставок. Особливо, я думаю, це торкатиметься регіонів – там, де не знайдуть спільну мову та порозуміння, там, де не зможуть зафіксувати чітку виконавчу вертикаль. От там будуть відставки. Приклад Сухого показав, що якщо він не зміг забезпечити свій вплив у Тернопільській області, а отже й президента і Партії регіонів, він сказав, що краще піду у Верховну Раду, тому що розумів, що можуть відставити уже без депутатського мандату. Тож восени нас чекатиме нова хвиля відставок. Тим більше на це ще накладаються місцеві вибори. І будуть орієнтуватися – чи отримала там провладна партія більшість у обласній раді, значить, губернатор тут справився. Не отримала, значить, до побачення, будемо шукати нову людину, яка зможе забезпечити вплив Януковича і Партії регіонів у цій області.



Друга причина відставок, що відбулися, зокрема Семиноженка. Що вдається Партії регіонів, це проводити закриті спеціальні операції. Ніхто не знав про підписання договору про подовження терміну перебування Чорноморського флоту на території України. Весь практичний політикум та експертне середовище про це дізналися постфактум, після того, як були поставлені підписи. Практично ніхто не знав, що у відставку відправлять Семиноженка. Про це не говорили ні експерти, ні політики. Тобто це рішення було прийнято в дуже короткі строки з обмеженим колом людей і миттєво проведено через Раду, коли було використано постанову БЮТ, яка лежала там з весни 2010 року.



Тут я хотів би звернути увагу на таку деталь. Без згоди президента, без згоди Віктора Януковича, така відставка була б неможливою. Тобто там була його особиста згода на те, щоб голосувати за відставки. Інакше б Партія регіонів просто б не проголосувала.



Є ще одна причина конфлікту. Це – бізнес-конфлікти розподілу сфери інтересів. Віце-прем’єр почав серйозно перетягувати на себе ковдру. Це викликало незадоволення і всередині уряду, і всередині Партії регіонів. Тому такі рухи, які були несанкціоновані і непогоджені, призвели до цієї відставки.



На цьому ж конфлікти не закінчилися. Взяти хоча б відомий конфлікт Бахтєєвої з міністром охорони здоров’я, що також може викликати відставку останнього. Це не виключено. Хто виграє цей конфлікт? Хто є потужнішим та могутнішим лобістом перед Віктором Януковичем?



Якщо говорити про наступні фігури, то вчора Кость Бондаренко вчора заявив, що розповсюджуються слухи, що «найняті політологи». Я хочу сказати шановному колезі, що мене ніхто не наймав, але ознаки того, що Тігіпко буде відправлений у відставку є. По-перше, такі сигнали дав сам Сергій Леонідович. Дав через біллборди, які нещодавно з’явилися, через банери на усіляких сайтах. Тобто чомусь людина готується, розповідаючи про «Сильну Україну» як про партію, до якої можна приєднатися. Викликає питання – чому було мовчання, а тут раптом пішла реклама?



По-друге, я знаю настрої і всередині опозиції, і всередині коаліції. Треба ж когось поставити відповідальним за Податковий кодекс, до якого вже внесено шість тисяч поправок. Ми вчора рахували з одним народним депутатом, скільки Верховній Раді доведеться попрацювати, щоб прийняти його. Шість тисяч поправок. Якщо одна поправка – хоч одна хвилина, то потрібно близько трьох тижнів шаленої напруженої роботи. Зрозуміло, що у нинішньому вигляді Кодекс не може бути прийнятий, оскільки він не є кваліфікованим документом. Він викликав незадоволення і в опозиції, і у правлячої коаліції. І прийняти ці поправки неможливо, тому що системно їх внести неможливо, оскільки вони різні, часто суперечливі. Тобто практично Кодекс потрібно переписувати.



Так от хтось повинен бути відповідальним. Оскільки Ярошенко, міністр фінансів, є абсолютно непублічною людиною, відповідальним зроблять Тігіпка. Скажуть, ти прийшов робити реформи, Податковий кодекс вносив не ти, а Ярошенко, а що ж ти тоді в уряді голосував за його внесення? Тому, можливо, ці розмови і реєстрація постанови БЮТ з цього питання – не випадковість, тому що опозиція хоче зіграти таким же чином, які зіграли на відставці Семиноженка та Бойка.



Можливо, відставки торкнуться міністра вугільної промисловості Ященка, у якого вже був внаслідок класичної апаратної інтриги конфлікт із Януковичем, який здивувався: чому я приїхав в регіон, а немає міністра вугільної промисловості.



Можливо, проблеми будуть у Тихонова. Його теж публічно критикував президент за те, що він не їздить по регіонах та несистемно працює.



Тобто, чесно кажучи, я не маю достовірної інформації про те, що когось відправлять, когось залишать. Але принцип зрозумілий. Перше – це жертви на користь президента, коли намагатимуться сфокусувати весь негатив на тих, кого звільнятимуть. Це якщо людина не змогла погодити всі свої сфери впливу, безнес-інтересів у владі, комусь на мозоль наступила, то такі теж можливі відставки.



Олег Килимник:



Перше, на чому я хотів би наголосити, це те, що фактично на минулому тижні ми мали справу з першими відставками в уряді, які відбулися за ініціативи або за підтримки коаліції з часів набуття змін до Конституції, які вступили в силу 1 січня 2006 року. Такого раніше не було. На мою думку, це є свідченням того, що коаліція, так би мовити, грає м’язами та демонструє свою силу. Адже раніше міністри в урядах змінювалися не тому, що вони повністю не відповідали певним професійним якостям, а тому що у коаліції ніколи не було впевненості в тому, що вони зможуть призначити на цю посаду нову людину. І власне ситуація, коли міністра відставляли з ініціативи опозиції, і фактично річна тривалість перебування на посаді виконуючим обов’язки міністрів, є тому свідченням. Тому певною мірою ці відставки є певною мірою демонстрацією сили коаліції і сьогоднішньої влади загалом.



З іншого боку те, що ці відставки відбулися, є свідченням того, що ситуація в країні є далекою від оптимальної. Тобто є кризові явища в економіці, які поки що подолати не вдається – зростає бюджетна дірка, ми маємо серйозні проблеми напередодні зими в системі комунального господарства країни, а тому відставки є певною мірою жертвами, як казали вже мої колеги, які були принесені на вівтар президента, але так само і з метою відвернути увагу країни від тих проблем, які на сьогоднішній день вирішити не вдається. Тобто таким чином знайшли крайніх для того, щоб певним чином заспокоїти суспільство.



З іншого боку відставка міністра охорони навколишнього природного середовища Бойка попри певну стабільність в коаліції в чергове продемонструвала існування протиріч між Блоком Литвина та Партією регіонів. Адже на посаду міністра була призначена не людина Блоку Литвина, адже це міністерство належить цій політичній силі за її квотою, а представник Партії регіонів Злочевський, тобто, очевидно, простої рокіровки не відбулося. Відбулося посилення позицій Партії регіонів за рахунок Блоку Литвина, що є певним тривожним дзвіночком для самої коаліції. Тому що безкінечно йти на поступки жодна політична сила, включаючи Блок Литвина, не погодиться.



Стосовно відставки пана Семиноженка. Колеги вже говорили про причини цієї відставки. Я би хотів зосередитися більше не на причинах, а на наслідках цього кроку. Очевидно вже сьогодні, що уряд не буде зберігати посаду віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань, а це означає, що фактично керування гуманітарним блоком в країні переходить в одноособове розпорядження пана Табачника. Добре це чи погано – кому як. Але для тих, хто виступає за збереження певних національних традицій, які пов’язані з національною ідентичністю, це ще більш тривожний дзвіночок. Адже в одноособовому керівництві цією галуззю ми знаємо, на що потенційно можна очікувати.



Щодо подальших ротацій. Я певною мірою можу не погодитися з колегами у тому, що нас чекає друга хвиля таких більш серйозних ротацій вже найближчим часом. Сьогодні вже говорять ледь не про половину Кабінету міністрів, над якою висить загроза. Я б не став так драматизувати ситуацію, оскільки такі масові відставки замість демонстрації сили будуть свідчити про певну профнепридатність діючого уряду та визнання суттєвих кадрових прорахунків при його формуванні. Тому я схильний вважати, що якщо ротації в уряді і відбуватимуться, то вони матимуть більш еволюційний характер, аніж скидатимуться на революційну шокову терапію.



Найбільшою інтригою на найближчий місяць щодо можливих кадрових ротацій в уряді, як на мене, є питання про відставку чи невідставку Сергія Тігіпка. Безумовно, з усього складу Кабінету міністрів він є єдиною самостійною політичною фігурою, яка довела це результатами останніх президентських виборів, тобто за ним стоїть якщо поки що не серйозна політична сила, то принаймні серйозна підтримка з боку виборців. Тому поки що не готовий сказати, чи готовий пан Тігіпко прийняти для себе рішення про відставку. Адже є як аргументи за цю відставку, так само і аргументи проти неї. Так, він вже фактично розпочав виборчу кампанію по місцевих виборах. Дійсно, біллборди по Києву та всій Україні, в принципі, є тому свідченням. Тому, я думаю, що я рішення про відставку носитиме більш кон’юнктурний характер в залежності від розвитку ситуації в державі, і воно ухвалюватиметься вже безпосередньо перед початком або в процесі виборчої кампанії по місцевих виборах. Цей крок – відбудеться він чи ні – може мати серйозний вплив на всю політичну конфігурацію в країні, адже політична сила і лідер, який входить в трійку народної довіри, здатен суттєво переформатувати силу на місцях на свою користь. Якщо він перебуватиме в опозиції до чинної влади, то матимуть серйозні проблеми представники Партії регіонів на місцях, якщо він візьме на виборах стільки ж або більше голосів, як він взяв на виборах президента.



Антон Фінько:



Я б не надавав великої ваги усім цим питанням. Проблема полягає в тому, чи зміниться гуманітарна політика, чи ні після цих відставок. Гадаю, що значних змін не буде.



У нас існує загальний термін «политика». В англійській мові є термін «policy» і «politics». «Рolicy» - це те, яку лінію вибудовує влада задля досягнення своїх цілей. «Рolitics» - це сфера боротьби за владу. Щодо всіх цих моментів ми обговорювали друге поняття. Наприклад, чи посилиться Сергій Льовочкін, чи відусунеться Ганна Герман, чи зміцниться позиція Андрія Клюєва, що буде з майбутнім Володимира Семиноженка і хто буде наступним президентом Академії наук, дай Бог здоров’я нинішньому. Однак, головне в цих дискусіях це те, яка проводитиметься політика надалі. Саме щодо цього я хотів би сфокусувати нашу спільну увагу.



Нинішня влада спіткала цілковиту руїну у гуманітарній сфері. Я не хочу зараз обговорювати суто соціальні питання – пенсію, охорону здоров’я та інше. Давайте подивимось на вузькогуманітарні питання. Те, що відноситься до сфери освіти, до царини науки і до сфери, яка зветься культурні індустрії (виробництво книжок, телесеріалів, художніх фільмів, театральних постановок тощо). У всіх цих сферах якщо не суцільна руїна, то щось, що наближається до цього стану. Зайдіть до найближчого видавництва, яке займається видавництвом наукової літератури. Ви там замість словника з молекулярної біології знайдете книжку про подільські візерунки. І це ще буде не найгірший варіант. Такі приклади можна множити. Подивіться, що відбувається у сфері культурних індустрій: скільки в Україні продукується книжок на душу населення, скільки виробляється в Україні художніх фільмів. Якщо ми вмикаємо телевізор, то фільми якого виробництва ми дивимося. Чи є серед них українські? Чи є українські фільми в українському прокаті? З цього погляду у нас суцільна руїна.



Проблема нинішньої влади полягає в тому, що хто б не посів цю посаду, якщо вона збережеться, то варто буде зосередити зусилля на тому, щоб у нас зафункціонували наші культурні індустрії. А як це має бути зроблено, і якими мають бути засоби – це має бути предметом обговорення.



На мій погляд, опозиція, хоча вона сьогодні наголошує на тому, що це був її виграш, певною мірою спіймала облизня у цій грі. Тому що офіційна її гра проти Семиноженка йшла під гаслами боротьби з людиною, яка заявила, що Україна може обговорювати питання про можливість вступу до союзу з Росією та Білорусією. Однак насправді позиція Семиноженка була доволі компромісною, і вона більш відповідала запитам опозиції, ніж позиція того ж Дмитра Табачника. Усунувши разом із Партією регіонів Семиноженка опозиція не зміцнила власних позицій з цього погляду.



З іншого боку не можна сказати, що і влада виграла у публічному просторі, тому що будь-яке голосування за пропозицією опозиції під час з’ясування кадрових питань не є аргументом на користь влади.



Давайте трошки подивимося на контекст цієї ситуації. Ми бачимо, що Віктор Янукович змушений час від часу змінювати певних людей на певних посадах – чи це стосується губернаторського корпусу, чи це стосується міністрів. Річ у тому, що Конституція – це така річ, яка є лише текстом. І від поведінки глави держави дуже багато залежить, як вона буде наповнена. Офіційно згідно з чинною Конституцією повноваження Віктора Януковича не є надто широкими. В таких умовах для нього важливо весь час нагадувати апарату влади, хто є головною інстанцією в країні, у якій споруді перебуває головне крісло і головні кнопки. І з цього погляду він, звісно, зацікавлений у певних кадрових ротаціях, які б ініціювалися саме на Банковій. Це є сигналом для всієї вертикалі влади, що голова держави контролює виконавчу владу. Водночас він не зацікавлений, щоб ці кадрові ротації були надто вже жвавими і частими, щоб людям не спало на думку, що в країні така собі кадрова чехарда. Тому Віктор Янукович, час від часу змінюючи певних людей на певних посадах чи висловлюючи догани на адресу міністра вугільної промисловості, чи усуваючи певного губернатора, чи миттєво проводячи закриту акцію щодо заміни віце-прем’єра з гуманітарних питань, в такий спосіб зміцнює свій авторитет серед чиновництва та політичних функціонерів.



Це зумовлюється дуже специфічною ситуацією, в яку потрапила Партія регіонів. З одного боку вона нібито зацікавлена у поверненні до системи Кучми і зміцненні інституту президентства, який би контролював всю виконавчу вертикаль. З іншого погляду повернення до системи на кшталт кучмівської, в умовах якої президент міг змінити будь-якого міністра самотужки, знижує рівень партійної партизації суспільства і знижує можливість Партії регіонів контролювати депутатів. Тут Партія регіонів потрапила у двоїсту ситуацію. Вихід на сьогодні з неї такий, що час від часу відбуваються кадрові ротації для того, щоб продемонструвати, що неформальний вплив глави держави є дуже значним для того, щоб і фракція, і міністри, і чиновництво на місцях не розслаблялися і розуміли, хто в країні ухвалює найважливіші рішення.



Другий контекст цієї ситуації зі звільненням віце-прем’єра – це, звісно, боротьба за владу, контроль над фінансовими потоками. Все це багато разів часто-густо обговорювалося. Не варто все це повторювати.



І є третій контекст ситуації. Діяльність Володимира Семиноженка викликала невдоволення у частини синьо-білого спектру, особливо серед синьо-білої інтелігенції. Це стосується питання про Інститут національної пам’яті та питання про дубляж. У цих двох питаннях він знизив рівень своєї популярності у синьо-білих колах, що створило сприятливе тло для його відставки у середовищі тих, хто підтримував на виборах Партію регіонів та її союзників у владі.



Питання про Інститут національної пам’яті є доволі цікавим та знаковим, і та обставина, що Інститут не був перепідпорядкований архівному відомству, як це попервах передбачалося, дала змогу сьогодні опонентам Семиноженка казати, що він не дотримувався президентської лінії та зобов’язань. Тому що, наприклад, у Польщі використання такого знаряддя як Інститут національної пам’яті негативно позначилося на президентських виборах. І це, на мій погляд, стало однією з причин поразки Качинського і виграшу Комаровського, який є набагато ліберальнішим у цих питаннях.



Підбиваючи підсумки, я хочу повторити, що все це не має особливої ваги – яке угруповання посилилося, хто буде віце-прем’єром. Головне питання – якою буде державна лінія щодо відродження в Україні культурних індустрій, по-перше, по-друге, яка буде ліня щодо відродження української освіти та науки для того, щоб потрапляючи до наукової книгарні ми бачили не лише книжки про подільські візерунки, а й довідники з молекулярної біології.



Ігор Жданов:



Я не розумію, чим Вам завинили подільські візерунки, пан Антон. Я думаю, що є така наука як етнографія. Я особисто її вивчав у київському університеті. Я думаю, що не тільки молекулярну біологію треба розвивати, а й відновлювати національну пам’ять. Вибачте, за таку експресивну заяву.



Антон Фінько:



Насправді в Україні і за часів попереднього режиму витрачалося набагато менше грошей на етнографічну спадщину, ніж, наприклад, у сусідній Угорщині в 10 разів. Хоча весь уряд рядився у вишиванки і займався водночас духовним колабораціонізмом. А ті, хто відповідали за гуманітарну політику, ті, перепрошую ласкаво за нечемні та недипломатичні вислови, трохи нагадували духовних нащадків нацистських поліцаїв.



Але я аж ніяк не хочу поставати у подобі Маланчука, який знай собі боровся з етнографізмами. Розвиток етнографічної науки конче потрібний, однак Україні потрібне відновлення її наукового потенціалу. І якщо, повторюю, у нас немає українських книжок, нормального виробництва українських художніх фільмів і телесеріалів, і якщо у нас не видаються книги з ядерної фізики та молекулярної біології, то тут жодні подільські візерунки та вишиванки не завадять.



Проблема минулої влади полягала втому, що всю українську ідентичність і гуманітарну політику намагалася редагувати до традиційної української спадщини. Внаслідок цього у нас і відбувся цілковитий занепад гуманітарної політики, відповідає за яку насамперед минулий режим. А от чи зможе новий режим щось змінити і поліпшити, це велике питання.



Наведіть список тих, хто може опинитися під ударом.



Антон Фінько:



Всі обговорюють питання про керівництво вугільної промисловості. Ви пам’ятаєте ті жорсткі слова Віктора Януковича про незначний відсоток можливості збереження посади міністром Ященком. Однак, у чому тут полягає проблема? Володимир Семиноженко, як відомо, не належав до жодного з великих угруповань. Він був самостійним гравцем. І його усунення – це усунення самотнього вовка-одинака з великої команди, яка складається з декількох значних бізнес-політичних угруповань, між якими глава держави підтримує певний баланс. Тому на сьогодні спрогнозувати, що восени буде чимало відставок я б не поспішав. Тому що одна річ усунути людину, яка була самостійним гравцем. Інша річ – усунути того ж міністра вугільної промисловості, за яким стоїть значна і дуже потужна фінансово-промислова група, і в такий спосіб порушити досягнутий баланс. Тому я б все ж таки не квапився з прогнозом, що буде чимало відставок. Я думаю, що відставки будуть дозовані. І ми бачимо навіть сьогодні, коли обговорюється питання про можливу відставку Надраги, водночас робиться застереження, що, можливо, тут не варто квапитися, що аж ніяк питання про його відставку не розв’язане. Тому, можливо, що відставки будуть. Але обсяги і очікування значно завищені. І повторюю, головне не те, яка людина залишить посаду, а яка прийде, а втому – яку політику вона буде проводити, якщо вона лише сидітиме і контролюватиме розподіл фінансових ресурсів.



Олексій Голобуцький:



Будь-хто може відставлений через те, що немає кадрової політики, жодної кадрової стратегії розвитку України. Тобто залишаться ті, хто найбільше імітують проведення реформ. Якщо у Тігіпка вийде це, тому що поки що у нього не виходить імітувати проведення реформ, він, можливо, залишиться. Потрібні серйозні імітатори. Поки що, на жаль, немає жодних ознак того, що хтось з них збирається проводити якісь реформи. Чи коли в нас розпочнеться друга хвиля, у нас прийдуть серйозні менеджери, які просто будуть рятувати Україну від того, що Янукович залишиться з країною, м’яко кажучи, не в найкращому стані. Це позначиться не тільки на його рейтингу, але й на його політичному майбутньому.



Яскравий приклад – Семиноженко. Тому мені так смішно слухати, коли кажуть про якісь політичні погляди. Він – флюгер, як і всі наші політики. Він почув десь біля Януковича, що зараз модно говорити про союз із Росією та Білорусією, він це сказав. Якщо б він почув, що Україні треба приєднатися до Африканського союзу, він сказав би це.



Інститут пам’яті. Він просто боявся: закриє – стане ворогом українських патріотів, подовжить – стане ворогом Колєсніченка та всіх проросійських політиків. Це все тому що у них немає позиції.



Мені подобається Табачник. Я повністю не розділяю його поглядів, але він мені подобається. Він абсолютно правильно робить те, що захищає позицію – чітку антиукраїнську.



Тому якщо тут казати про відставки, якщо була б якась позиція у того ж Тігіпка. Він мовчить, тому що розуміє: скаже щось позитивне – воно не виходить, негативне – якого біса ти робиш у цьому уряді? Тому він обрав таку позицію мовчання. Тому виборці поки що не розуміють, ким є Тігіпко. Вони розуміють, що це просто мильна булька, з якою під час президентської кампанії ніхто не боровся, тому що Янукович думав, що він відбирає голоси у Тимошенко, а Тимошенко думала, що у Януковича, і всі намагалися з ним дружити.



Проводили дослідження, які визначали, що являє собою виборець Тігіпка. По-перше, ніхто не знав, що він з комсомолу. Найдивніше, ніхто не знає скільки йому років. Всі думають, що він дійсно молодий політик молодої генерації. За нього в основному голосували жінки, а вони часто обирають за зовнішніми даними.



Як тільки весь бруд, який викидають на Януковича та Тимошенко хоча б рівний по дозуванню буде викинутий на Тігіпка, він зрозуміє, що краще йому залишитися в уряді. Але дивлячись на те, як за один день регіонали здали Семиноженка, не рахуючись із жодними інтересами, як вони так само роблять із законом про вибори, Тігіпку треба задуматися і зробити вибір.



Чи отримаємо ми гроші МВФ?



Ігор Жданов:



Отримання кредиту МВФ пов’язане із ситуацією в уряді та кадровими призначеннями. Я так розумію, поки там не буде вирішено питання, ніхто Тігіпка чіпати не буде. Тому що саме на ньому замкнуті всі переговори. Якщо ми відправляємо у відставку Тігіпка, не завершивши переговори, то це просто рушить всю систему переговорних стосунків, і ми просто не отримаємо цих грошей.



На мій погляд, ситуація складна в Україні. Ці ресурси потрібно брати. Хоча у нас начебто почався підйом, але все одне не вистачає ресурсів по пенсіях, зарплатах і т.д. В ідеальному варіанті їх краще було б направити на проведення і пом’якшення проведення структурних реформ. У нас скоріше за все вони витратяться на збалансування державного бюджету.



Олексій Голобуцький:



Я хотів би поєднати це питання з кадровим. Тому що у Тігіпка у зв’язку з цим досить серйозні проблеми. Якщо він домовиться про кредит, то, звичайно, про умови домовлятиметься МВФ. І він може стати жертвою, тому що регіонали скажуть, що вони домовлялися на нормальні умови, а Тігіпко на такі-сякі, про підвищення пенсійного віку, тарифи і т.д.



Якщо не домовиться, то скажуть, що він провалив переговори. Партія регіонів і Янукович особисто все робили, а Тігіпко все провалив.



Олег Килимник:



Я переконаний, що Україна отримає ці гроші і не тому, що з нашого боку якісь гарні переговірники або ми готові запропонувати МВФ супер-гарну співпрацю. Вони їх дадуть тому, що, як правило, МВФ не відмовляє в грошах. Це відбувається дуже рідко. Так відбувається тому, що МВФ зацікавлений ці гроші виділяти. Тому що є питання виділення цих грошей, але так само є питання їх повернення. А це зав’язується на питанні залежності країни від МВФ. Тобто гроші МВФ є не тільки стабілізаційним фактором для країни, а й елементом політичної гри, в якій МВФ виступає провідником певних інтересів.