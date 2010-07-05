Власть пока не готова к конституционному большинству в парламенте

Сегодня коалиция насчитывает уже 260 депутатов. Последними «пополнениями» стали бютовцы Виталий Курило и Арнольд Радовец, а также шестеро членов «Народной самообороны». Если раньше эксперты допускали, что коалиция увеличится до 300 членов весной следующего года, то теперь поговаривают, что это может произойти и раньше. Почему коалиция так стремительно разрастается? Каковы дальнейшие перспективы ее расширения? Когда количество народных депутатов в ней достигнет 300? И какие возможные последствия этого? На эти и другие вопросы пытались найти ответы директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, директор политических программ Центра прикладных политических исследований «Пента» Игорь Попов и политолог, директор GMT Group, Анатолий Луценко.



«Бездарная» оппозиция и «небывалый» рейтинг Януковича



По словам директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, существует две основных причины роста числа коалициантов. Первая из них заключается в том, что оппозиция не демонстрирует себя как перспективная политическая сила, и «люди не видят перспектив нахождения в такой оппозиции».



Вторая причина, по мнению политолога, - это высокий уровень доверия к власти, к тому же «имеющий тренд к увеличению». Это особенно удивительно, отмечает Михаил Погребинский, потому что нет ощутимых позитивных результатов деятельности новой власти, кроме определения геополитического направления.



«Уровень доверия растет. И сейчас у Януковича и его политической силы огромный, небывалый рейтинг. Это, конечно, вдохновляет безыдейных представителей некоалиции просто следовать в том направлении, которому доверяет население», - рассказал эксперт.



Господин Погребинский отметил, что сложно определить, какая из двух причин больше повлияла: «Я даже не знаю, чего здесь больше – бездарности нынешней оппозиции или момента доверия к нынешней власти».



Расширение коалиции – итог «работы» оппозиции



Стремительное расширение коалиции является итогом «работы» оппозиции, считает политолог, директор GMT Group, Анатолий Луценко. Он убежден, что если оппозиция и дальше будет «продолжать деятельность в популистском режиме, то численность коалиции будет расти».



«Я уверен, что оппозиции нужно отходить от популистского характера деятельности, который является своего рода шлейфом с президентских выборов, и переходить к системной оппозиции, какой была в свое время, по сценарию 2002 года, «Наша Украина». Оппозиции нужно искать организационные площадки для объединения всех без исключения серьезных игроков, задекларировавших свою оппозиционность к нынешней власти», - заметил политолог.



Кроме того, эксперт отметил, что сегодня создана «идеологическая площадка, удобная для многих политиков, имеющих желание присоединиться к коалиции». Этой площадкой, по мнению Анатолия Луценко, является группа «Право выбора», которая «позиционируется как идеологический фактор на этом поле». Эта группа создает условия, чтобы переход из оппозиции в коалицию стал для многих участников политического процесса как можно легче.



Бездарность оппозиции имеет объективные причины



Бездарность нынешней украинской оппозиции имеет объективные причины, считает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, неэффективность оппозиции даже не очень связана с личностями.



Политолог заметил, что сейчас существует мнение, будто Юлия Тимошенко занимает третье и четвертое места в рейтингах, но это неправда. Исследования Центра политических исследований и конфликтологии показывают, что Тимошенко уверенно сохраняет второе место. «Уверенно. То есть с большим отрывом от третьего места, на котором находится Тигипко, и четвертого, которое занимает Яценюк», - отметил господин Погребинский. Это свидетельствует о том, что пока в среде оппозиционно настроенного электората самой популярной остается Тимошенко.



Поэтому политолог отметил, что нынешняя ситуация в оппозиции объективно сложная прежде всего потому, что власть окончательно не определилась по многим вопросам. «Мы не можем сказать, проводит власть либеральную политику или антилиберальную, или какую политику она собирается проводить. Есть признаки и того и другого. Какую позицию занять оппозиции?» - объяснил он.



Единственное, что сейчас ясно, – это геополитические ориентиры власти. Но тут тоже кроются проблемы для оппозиции, поскольку «политическая перспектива не за той политической силой, которая сделает краеугольным камнем геополитику», считает Михаил Погребинский. Поэтому он советует оппозиционным силам «найти негеополитический фактор оппонирования власти», чтобы получить серьезную поддержку общества. А это, по мнению политолога, сегодня сделать сложно из-за неопределенности власти.



«Единственное, что мне понятно, это то, что обещания власти в отношении борьбы с коррупцией просто смешны и забавны. Поэтому единственное очевидное для меня направление работы оппозиции - это системная антикоррупционная направленность и мобилизация общества на контроль за каждым шагом власти», - заметил эксперт.



«Идейные борцы» и «конъюнктурщики»



Кроме «идейных борцов» в оппозиции остается определенная часть «конъюнктурщиков», считает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Их можно было бы называть, но просто неудобно. Некоторые друзья Жвании, например, остались», - заметил он.



По словам политолога, именно конъюнктурщики завтра элементарно могут стать членами коалиции. «Но таких, как Кендзер, чьи политические взгляды я не разделяю, но уважаю его как некоррумпированного политика и по-своему честного человека, который ходит в одном и том же костюме уже не первый год. Таких в парламенте еще нужно поискать! Совсем мало таких идейных людей», - отметил господин Погребинский.



Кроме того, он отметил, что ситуация будет зависеть не столько от соотношения количества конъюнктурщиков и принципиальных идейных людей, сколько от позиции самой власти. «Если она будет вести себя успешно, без колоссальных ошибок, то, конечно, осенью следующего года будет 300 и больше депутатов», - добавил политолог.



300 депутатов - это ни угроза, ни проблема



300 или даже больше членов коалиции, по мнению политолога, директора GMT Group Анатолия Луценко, не будут представлять никакой проблемы или угрозы.



«Даже то послание, с которым выступал Президент ко Дню Конституции, подтверждает, что во властной команде пока нет коллективного, общего и солидарного взгляда на конституционные изменения, и нет видения системы власти», - объяснил политолог.



Кроме того, специалист добавил, что если начнется «конституционный марафон», то он будет только «отвлекать и разбалансировать ту моноцентричную вертикаль власти», которую сегодня сформировала властная команда.



В свою очередь Михаил Погребинский согласился с господином Луценко, отметив, что изменения к Конституции – это скорее «разговоры, чем реальность». Он объяснил это тем, что как только дойдет до дела, возникнут внутренние разногласия, согласовать которые будет «чрезвычайно дорого». «Это можно было бы делать либо как харьковские соглашения: раз – и приняли. Либо же сделать невозможно», - добавил господин Погребинский.



Но он акцентировал на единственной опасности, которую предполагает достижение конституционного большинства. Она заключается в потенциальной возможности монополизации власти. «Это значит, что можно так изменить Конституцию, что после этого никаких изменений не будет, а изменившие Конституцию и их преемники будут контролировать всю власть в Украине. Это основная опасность», - заметил Михаил Погребинский.



Расширение коалиции скоро прекратится



В разрастании коалиции директор политических программ Центра прикладных политических исследований «Пента» Игорь Попов выделил три этапа, у каждого из которых были свои задачи.



Первый этап, по словам политолога, заключался в формализации коалиции и формировании правительства. «Когда в трех фракциях не хватало депутатов, нужно было добрать «тушками» - не только 226, а хотя бы 239, впрок. Тогда цена трансфера была достаточно серьезной: каждая «тушка» претендовала получить своего заместителя министра, и они это получали», - объяснил эксперт.



После этого ситуация существенно изменилась, потому что сразу упали цены на трансферы, и «начали активно работать Налоговая и другие правоохранительные органы», заметил господин Попов.



Второй этап заключался в том, что после формирования коалиции и правительства возникла новая задача, требующая расширения коалиции. «Младшие партнеры по коалиции - Блок Литвина и партия коммунистов - стали претендовать на больше, чем им могла дать Партия регионов. Это касалось прежде всего удовлетворения кадровых вопросов», - отметил эксперт.



Сегодня же коалиция насчитывает 260 членов, но кроме этого есть «внефракционные внекоалиционные депутаты, которые будут голосовать так, как нужно», отметил Игорь Попов. Он заметил: «Если сегодня кто-то из партии коммунистов будет уходить с демаршами, то можно голосами «тушек» это перекрыть».



Расширение коалиции в ближайшее время прекратится, считает политолог, потому что следующий этап, третий, – это 300 голосов, которые «на самом деле сегодня не нужны Партии регионов». Почему? «Конституцию менять пока не готовы, и это не нужно. Досрочные выборы проводить в Киеве никто не хочет. Глобальная реформа Конституции тоже не нужна, потому что де-факто мы живем в президентской республике при одной и той же Конституции, без всяких изменений. Мы увидели, как можно с одной и той же Конституцией построить два государства – Ющенко и Януковича, которые по системе правления совершенно отличаются», - объяснил политолог.