Власть пока не готова к конституционному большинству в парламенте

5 июля 2010, 12:59

Украинская оппозиция состоит из «идейных борцов» и «конъюнктурщиков», причем последние завтра могут стать членами коалиции.

Сегодня коалиция насчитывает уже 260 депутатов. Последними «пополнениями» стали бютовцы Виталий Курило и Арнольд Радовец, а также шестеро членов «Народной самообороны». Если раньше эксперты допускали, что коалиция увеличится до 300 членов весной следующего года, то теперь поговаривают, что это может произойти и раньше. Почему коалиция так стремительно разрастается? Каковы дальнейшие перспективы ее расширения? Когда количество народных депутатов в ней достигнет 300? И какие возможные последствия этого? На эти и другие вопросы пытались найти ответы директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, директор политических программ Центра прикладных политических исследований «Пента» Игорь Попов и политолог, директор GMT Group, Анатолий Луценко.

«Бездарная» оппозиция и «небывалый» рейтинг Януковича

По словам директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, существует две основных причины роста числа коалициантов. Первая из них заключается в том, что оппозиция не демонстрирует себя как перспективная политическая сила, и «люди не видят перспектив нахождения в такой оппозиции».

Вторая причина, по мнению политолога, - это высокий уровень доверия к власти, к тому же «имеющий тренд к увеличению». Это особенно удивительно, отмечает Михаил Погребинский, потому что нет ощутимых позитивных результатов деятельности новой власти, кроме определения геополитического направления.

«Уровень доверия растет. И сейчас у Януковича и его политической силы огромный, небывалый рейтинг. Это, конечно, вдохновляет безыдейных представителей некоалиции просто следовать в том направлении, которому доверяет население», - рассказал эксперт.

Господин Погребинский отметил, что сложно определить, какая из двух причин больше повлияла: «Я даже не знаю, чего здесь больше – бездарности нынешней оппозиции или момента доверия к нынешней власти».

Расширение коалиции – итог «работы» оппозиции

Стремительное расширение коалиции является итогом «работы» оппозиции, считает политолог, директор GMT Group, Анатолий Луценко. Он убежден, что если оппозиция и дальше будет «продолжать деятельность в популистском режиме, то численность коалиции будет расти».

«Я уверен, что оппозиции нужно отходить от популистского характера деятельности, который является своего рода шлейфом с президентских выборов, и переходить к системной оппозиции, какой была в свое время, по сценарию 2002 года, «Наша Украина». Оппозиции нужно искать организационные площадки для объединения всех без исключения серьезных игроков, задекларировавших свою оппозиционность к нынешней власти», - заметил политолог.

Кроме того, эксперт отметил, что сегодня создана «идеологическая площадка, удобная для многих политиков, имеющих желание присоединиться к коалиции». Этой площадкой, по мнению Анатолия Луценко, является группа «Право выбора», которая «позиционируется как идеологический фактор на этом поле». Эта группа создает условия, чтобы переход из оппозиции в коалицию стал для многих участников политического процесса как можно легче.

Бездарность оппозиции имеет объективные причины

Бездарность нынешней украинской оппозиции имеет объективные причины, считает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, неэффективность оппозиции даже не очень связана с личностями.

Политолог заметил, что сейчас существует мнение, будто Юлия Тимошенко занимает третье и четвертое места в рейтингах, но это неправда. Исследования Центра политических исследований и конфликтологии показывают, что Тимошенко уверенно сохраняет второе место. «Уверенно. То есть с большим отрывом от третьего места, на котором находится Тигипко, и четвертого, которое занимает Яценюк», - отметил господин Погребинский. Это свидетельствует о том, что пока в среде оппозиционно настроенного электората самой популярной остается Тимошенко.

Поэтому политолог отметил, что нынешняя ситуация в оппозиции объективно сложная прежде всего потому, что власть окончательно не определилась по многим вопросам. «Мы не можем сказать, проводит власть либеральную политику или антилиберальную, или какую политику она собирается проводить. Есть признаки и того и другого. Какую позицию занять оппозиции?» - объяснил он.

Единственное, что сейчас ясно, – это геополитические ориентиры власти. Но тут тоже кроются проблемы для оппозиции, поскольку «политическая перспектива не за той политической силой, которая сделает краеугольным камнем геополитику», считает Михаил Погребинский. Поэтому он советует оппозиционным силам «найти негеополитический фактор оппонирования власти», чтобы получить серьезную поддержку общества. А это, по мнению политолога, сегодня сделать сложно из-за неопределенности власти.

«Единственное, что мне понятно, это то, что обещания власти в отношении борьбы с коррупцией просто смешны и забавны. Поэтому единственное очевидное для меня направление работы оппозиции - это системная антикоррупционная направленность и мобилизация общества на контроль за каждым шагом власти», - заметил эксперт.

«Идейные борцы» и «конъюнктурщики»

Кроме «идейных борцов» в оппозиции остается определенная часть «конъюнктурщиков», считает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Их можно было бы называть, но просто неудобно. Некоторые друзья Жвании, например, остались», - заметил он.

По словам политолога, именно конъюнктурщики завтра элементарно могут стать членами коалиции. «Но таких, как Кендзер, чьи политические взгляды я не разделяю, но уважаю его как некоррумпированного политика и по-своему честного человека, который ходит в одном и том же костюме уже не первый год. Таких в парламенте еще нужно поискать! Совсем мало таких идейных людей», - отметил господин Погребинский.

Кроме того, он отметил, что ситуация будет зависеть не столько от соотношения количества конъюнктурщиков и принципиальных идейных людей, сколько от позиции самой власти. «Если она будет вести себя успешно, без колоссальных ошибок, то, конечно, осенью следующего года будет 300 и больше депутатов», - добавил политолог.

300 депутатов - это ни угроза, ни проблема

300 или даже больше членов коалиции, по мнению политолога, директора GMT Group Анатолия Луценко, не будут представлять никакой проблемы или угрозы.

«Даже то послание, с которым выступал Президент ко Дню Конституции, подтверждает, что во властной команде пока нет коллективного, общего и солидарного взгляда на конституционные изменения, и нет видения системы власти», - объяснил политолог.

Кроме того, специалист добавил, что если начнется «конституционный марафон», то он будет только «отвлекать и разбалансировать ту моноцентричную вертикаль власти», которую сегодня сформировала властная команда.

В свою очередь Михаил Погребинский согласился с господином Луценко, отметив, что изменения к Конституции – это скорее «разговоры, чем реальность». Он объяснил это тем, что как только дойдет до дела, возникнут внутренние разногласия, согласовать которые будет «чрезвычайно дорого». «Это можно было бы делать либо как харьковские соглашения: раз – и приняли. Либо же сделать невозможно», - добавил господин Погребинский.

Но он акцентировал на единственной опасности, которую предполагает достижение конституционного большинства. Она заключается в потенциальной возможности монополизации власти. «Это значит, что можно так изменить Конституцию, что после этого никаких изменений не будет, а изменившие Конституцию и их преемники будут контролировать всю власть в Украине. Это основная опасность», - заметил Михаил Погребинский.

Расширение коалиции скоро прекратится

В разрастании коалиции директор политических программ Центра прикладных политических исследований «Пента» Игорь Попов выделил три этапа, у каждого из которых были свои задачи.

Первый этап, по словам политолога, заключался в формализации коалиции и формировании правительства. «Когда в трех фракциях не хватало депутатов, нужно было добрать «тушками» - не только 226, а хотя бы 239, впрок. Тогда цена трансфера была достаточно серьезной: каждая «тушка» претендовала получить своего заместителя министра, и они это получали», - объяснил эксперт.

После этого ситуация существенно изменилась, потому что сразу упали цены на трансферы, и «начали активно работать Налоговая и другие правоохранительные органы», заметил господин Попов.

Второй этап заключался в том, что после формирования коалиции и правительства возникла новая задача, требующая расширения коалиции. «Младшие партнеры по коалиции - Блок Литвина и партия коммунистов - стали претендовать на больше, чем им могла дать Партия регионов. Это касалось прежде всего удовлетворения кадровых вопросов», - отметил эксперт.

Сегодня же коалиция насчитывает 260 членов, но кроме этого есть «внефракционные внекоалиционные депутаты, которые будут голосовать так, как нужно», отметил Игорь Попов. Он заметил: «Если сегодня кто-то из партии коммунистов будет уходить с демаршами, то можно голосами «тушек» это перекрыть».

Расширение коалиции в ближайшее время прекратится, считает политолог, потому что следующий этап, третий, – это 300 голосов, которые «на самом деле сегодня не нужны Партии регионов». Почему? «Конституцию менять пока не готовы, и это не нужно. Досрочные выборы проводить в Киеве никто не хочет. Глобальная реформа Конституции тоже не нужна, потому что де-факто мы живем в президентской республике при одной и той же Конституции, без всяких изменений. Мы увидели, как можно с одной и той же Конституцией построить два государства – Ющенко и Януковича, которые по системе правления совершенно отличаются», - объяснил политолог.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять