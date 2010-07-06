Кадровые пятнашки

Четыре месяца пребывания Виктора Януковича на посту президента продемонстрировали, что в украинской власти периода независимости страны не происходит резких изменений.

Как и раньше, победитель президентской гонки при назначениях на ключевые посты руководствуется, прежде всего, личной преданностью, а профессионализм остается на втором плане.



Система власти напоминает коробочку с детскими пятнашками, в которой есть только одно пустое место, а пятнадцать остальных фишек приходится передвигать, чтобы составить нужную комбинацию. Аналогичным образом формируется исполнительная власть и в Украине. После избрания Виктора Януковича главой государства сложилось непреодолимое противоречие между необходимостью наградить за верную службу руководителей избирательных штабов и активистов, при этом продолжая имитировать диалог с потенциальными союзниками по правящей коалиции. Наличие в кармане пиджака «правильного» партбилета по-прежнему перевешивает управленческие таланты и реформаторские способности. Похоже, это уже стало в Украине традицией.



Судя по тому, насколько лихо «регионалы» поменяли руководителей «Укравтодора» и министерства охраны окружающей среды (обе должности в неофициальной табели о рангах называют весьма хлебными), поставив туда однопартийцев вместо соратников Владимира Литвина, особых сантиментов к партнерам по коалиции они не испытывают. Постоянный приток «тушек» не только расширяет парламентскую коалицию, но и позволяет Партии регионов не обращать внимания на тихое возмущение Владимира Литвина. В Крыму тамошний премьер-варяг Василий Джарты также не собирается искать общий язык с традиционно весомыми тамошними силами – коммунистами и крымскими татарами. Ситуация выглядит весьма показательной, свидетельствуя, что тезис о «сшивании страны» лидерами «регионалов» воспринимается исключительно в собственных интересах. «Региональное» политическое «ателье» предложило модель избирательного закона для местных советов с вопиющей дискриминацией для многих политических партий и возвращением мажоритарной составляющей, в нынешних условиях означающей усиление позиций власти. Новоявленная партия власти не собирается учитывать ошибки своих предшественниц – НДП, СДПУ(о), «Нашей Украины», и выбирает стратегию слона в посудной лавке.



Слабым местом Партии регионов оказались даже губернаторы. Если Владимира Демишкана из Винницы перекинули на усиление «Укравтодора», то Анатолий Гриценко не смог простить обид за принудительный перевод с места крымского спикера на должность главы Херсонской ОГА. Еще один неудачник, Ярослав Сухой, как оказалось, не рассчитал свои силы, отправившись в некогда хорошо ему знакомую Тернопольскую область. Тучи сгущаются и над Василием Горбалем, решившим вспомнить львовскую юность в качестве главы областной администрации, но пока не достигшим значительных успехов на этом поприще. Развитие ситуации показывает, что у Партии регионов странным образом сочетаются две вещи: внушительные амбиции и короткая скамейка запасных, оборачивающаяся проблемами в управлении страной.



Стремительное увольнение Владимира Семиноженко – яркий тому пример. Владимир Петрович в свое время стоял у истоков создания Партии регионов, но коалиции и оппозиции в Верховной Раде понадобилось меньше минуты, чтобы разжаловать его из вице-премьеров. Судя по тому, что Семиноженко стал советником премьера и главой Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации, Николай Азаров попытался максимально сгладить неловкость перед давним соратником. Злые языки утверждают, что вслед за Семиноженко может отправиться еще один премьерский протеже – министр здравоохранения Зиновий Мытнык.



Любопытная ситуация складывается вокруг Сергея Тигипко, публично заявлявшего, что он идет в правительство для проведения реформ. Сергея Леонидовича нельзя назвать новым человеком в политической обойме, но пятилетняя пауза пошла ему на пользу и позволила конвертировать третий результат в президентской гонке не только в портфель вице-премьера, но и рейтинговый рост. Однако небольшая неувязка: Тигипко больше не курирует переговоры с МВФ, а Налоговый кодекс, который он избрал в качестве своего политического знамени, не радует представителей бизнеса. Похоже, лидер «Сильной Украины» попал в золотую клетку к «регионалам», и те не станут торопиться отпускать его на свободу. Главный «сильный украинец» отвечает на это массированной кампанией по привлечению кадров в партию.



Эффективность управления государством новая власть пытается подменить силовыми решениями под лозунгом борьбы с коррупцией и преступностью. Действительно, произошло заметное оживление в этом вопросе, о чем свидетельствуют сообщения СМИ. Но, к примеру, задержание крупнейшей в истории Украины партии кокаина в Одесском порту сразу после разноса, устроенного Виктором Януковичем силовикам за неэффективную борьбу с распространением наркотиков, напоминает кампанейщину. Уже в среднесрочной перспективе подобные «рояли в кустах» дадут отрицательный эффект.



Стоит напомнить, что самолюбие главы государства уже тешат рассуждениями о скорой отмене политической реформы 2004 года с расширением президентских полномочий. Возможно, предвкушение усиления власти и приятно, но пикантность ситуации заключается в том, что расширение полномочий и усиление ответственности главы государства может состояться как раз на исходе медового месяца власти и избирателей. Готов ли Виктор Янукович к подобному развитию событий? Сможет ли он инициировать настоящие реформы, привлекая реформаторов, а не имитаторов? От ответа на этот вопрос при нынешней политической конъюнктуре зависит и его президентское будущее.