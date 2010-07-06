Кадровые пятнашки

6 июля 2010, 10:16

Четыре месяца пребывания Виктора Януковича на посту президента продемонстрировали, что в украинской власти периода независимости страны не происходит резких изменений.

Как и раньше, победитель президентской гонки при назначениях на ключевые посты руководствуется, прежде всего, личной преданностью, а профессионализм остается на втором плане.

Система власти напоминает коробочку с детскими пятнашками, в которой есть только одно пустое место, а пятнадцать остальных фишек приходится передвигать, чтобы составить нужную комбинацию. Аналогичным образом формируется исполнительная власть и в Украине. После избрания Виктора Януковича главой государства сложилось непреодолимое противоречие между необходимостью наградить за верную службу руководителей избирательных штабов и активистов, при этом продолжая имитировать диалог с потенциальными союзниками по правящей коалиции. Наличие в кармане пиджака «правильного» партбилета по-прежнему перевешивает управленческие таланты и реформаторские способности. Похоже, это уже стало в Украине традицией.

Судя по тому, насколько лихо «регионалы» поменяли руководителей «Укравтодора» и министерства охраны окружающей среды (обе должности в неофициальной табели о рангах называют весьма хлебными), поставив туда однопартийцев вместо соратников Владимира Литвина, особых сантиментов к партнерам по коалиции они не испытывают. Постоянный приток «тушек» не только расширяет парламентскую коалицию, но и позволяет Партии регионов не обращать внимания на тихое возмущение Владимира Литвина. В Крыму тамошний премьер-варяг Василий Джарты также не собирается искать общий язык с традиционно весомыми тамошними силами – коммунистами и крымскими татарами. Ситуация выглядит весьма показательной, свидетельствуя, что тезис о «сшивании страны» лидерами «регионалов» воспринимается исключительно в собственных интересах. «Региональное» политическое «ателье» предложило модель избирательного закона для местных советов с вопиющей дискриминацией для многих политических партий и возвращением мажоритарной составляющей, в нынешних условиях означающей усиление позиций власти. Новоявленная партия власти не собирается учитывать ошибки своих предшественниц – НДП, СДПУ(о), «Нашей Украины», и выбирает стратегию слона в посудной лавке.

Слабым местом Партии регионов оказались даже губернаторы. Если Владимира Демишкана из Винницы перекинули на усиление «Укравтодора», то Анатолий Гриценко не смог простить обид за принудительный перевод с места крымского спикера на должность главы Херсонской ОГА. Еще один неудачник, Ярослав Сухой, как оказалось, не рассчитал свои силы, отправившись в некогда хорошо ему знакомую Тернопольскую область. Тучи сгущаются и над Василием Горбалем, решившим вспомнить львовскую юность в качестве главы областной администрации, но пока не достигшим значительных успехов на этом поприще. Развитие ситуации показывает, что у Партии регионов странным образом сочетаются две вещи: внушительные амбиции и короткая скамейка запасных, оборачивающаяся проблемами в управлении страной.

Стремительное увольнение Владимира Семиноженко – яркий тому пример. Владимир Петрович в свое время стоял у истоков создания Партии регионов, но коалиции и оппозиции в Верховной Раде понадобилось меньше минуты, чтобы разжаловать его из вице-премьеров. Судя по тому, что Семиноженко стал советником премьера и главой Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации, Николай Азаров попытался максимально сгладить неловкость перед давним соратником. Злые языки утверждают, что вслед за Семиноженко может отправиться еще один премьерский протеже – министр здравоохранения Зиновий Мытнык.

Любопытная ситуация складывается вокруг Сергея Тигипко, публично заявлявшего, что он идет в правительство для проведения реформ. Сергея Леонидовича нельзя назвать новым человеком в политической обойме, но пятилетняя пауза пошла ему на пользу и позволила конвертировать третий результат в президентской гонке не только в портфель вице-премьера, но и рейтинговый рост. Однако небольшая неувязка: Тигипко больше не курирует переговоры с МВФ, а Налоговый кодекс, который он избрал в качестве своего политического знамени, не радует представителей бизнеса. Похоже, лидер «Сильной Украины» попал в золотую клетку к «регионалам», и те не станут торопиться отпускать его на свободу. Главный «сильный украинец» отвечает на это массированной кампанией по привлечению кадров в партию.

Эффективность управления государством новая власть пытается подменить силовыми решениями под лозунгом борьбы с коррупцией и преступностью. Действительно, произошло заметное оживление в этом вопросе, о чем свидетельствуют сообщения СМИ. Но, к примеру, задержание крупнейшей в истории Украины партии кокаина в Одесском порту сразу после разноса, устроенного Виктором Януковичем силовикам за неэффективную борьбу с распространением наркотиков, напоминает кампанейщину. Уже в среднесрочной перспективе подобные «рояли в кустах» дадут отрицательный эффект.

Стоит напомнить, что самолюбие главы государства уже тешат рассуждениями о скорой отмене политической реформы 2004 года с расширением президентских полномочий. Возможно, предвкушение усиления власти и приятно, но пикантность ситуации заключается в том, что расширение полномочий и усиление ответственности главы государства может состояться как раз на исходе медового месяца власти и избирателей. Готов ли Виктор Янукович к подобному развитию событий? Сможет ли он инициировать настоящие реформы, привлекая реформаторов, а не имитаторов? От ответа на этот вопрос при нынешней политической конъюнктуре зависит и его президентское будущее.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять