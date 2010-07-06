Мутація «органів»

Служба безпеки України ще ніколи не опинялась у такій кількості скандалів. Дійшло до того, що вже й доповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи Ренате Вольвенд і Майліс Репс висловили занепокоєння діяльністю СБУ та її голови Валерія Хорошковського. Особливо доповідачам не сподобалось призначення Хорошковського членом Вищої ради юстиції. Те, що така неоднозначна фігура, як нинішній глава СБУ, входить до складу ВРЮ, пояснюється його «політичною роллю» в Адміністрації Президента, прямо заявили Вольвенд і Репс. Що ж, роль – роллю, та знати б, хто пише сценарій і розподіляє статистів і яке громадянство має автор цієї «драми»



СБУ та політична доцільність



У словах наших європейських друзів про те, що робота СБУ напряму пов’язана з президентською Адміністрацією, немає ніякої сенсації. Так було, так є і так буде. І за Кучми, і за Ющенка, і за Януковича. СБУ часів Кучми запам’яталась розкручуванням справи «9 березня», пов’язаної з низкою арештів і довгограючим судовим процесом, організованим владою після завершення акції «Україна без Кучми».

Президентство Ющенка наклало свій відбиток на діяльність Служби – вона «вдарилась» у гуманітарну сферу, перетворилась на таку собі філію історичного інституту: видавала книжки про Голодомор, організовувала тематичні виставки, ба навіть популяризувала діяльність ОУН–УПА і запрошувала на певні заходи Юрія Шухевича. Ці дещо нарочиті спроби побудувати, як казали колись, «соціалізм із людським обличчям», чи то пак спецслужбу, яка не асоціювалась би з репресіями, цілком відповідали смакам екс-президента України.

Поза Голодомором було й інше: до СБУ 2008 року викликали депутата Держдуми Росії Костянтина Затуліна. Затулін – тодішня персона нон-Ґрата – «напросився» сам: у його висловлюваннях було забагато антиукраїнських настроїв. І, хоч Затулін та Ніко Ланге – це, як кажуть в Одесі, «дві великі різниці», заради об’єктивності слід зазначити: обох відсторонили від в’їзду до країни з однієї причини – ці діячі не подобались владі. Інша річ, що обурення щодо першого сприймалось як «праведний гнів», а вигнання з України другого – як політичне хамство.

Методика використовування СБУ не за призначенням закладалася ще поперед¬никами Януковича. Втім, питання про те, яке у Служби безпеки призначення, заслуговує на окреме дослідження. Якщо це не каральний орган, і не цербер, який стоїть на сторожі правлячого режиму, і не камертон, що задає певне ідеологічне звучання (чим були свого часу НКВС та КДБ), тоді що таке сьогоднішня Служба безпеки?

Має слушність правозахисник Євген Захаров, який наголошує, що сьогодні СБУ є одночасно спецслужбою та правоохоронним органом і що цього дуалізму варто позбуватися. Замість того, щоб зосередитись на контррозвідці та боротьбі з тероризмом, Служба безпеки перебирає на себе функції правоохоронних органів, займається дізнанням та слідством, а це, як підкреслює Захаров, «не на користь державі».

Це не на користь не лише державі, а й пересічним громадянам. У 1996-му СБУ так завзято займалася пошуками серійного вбивці Анатолія Онопрієнка, що припустилася маленької «помилки»: замість Онопрієнка есбеушники затримали 26-річного Юрія Мозолу і заходились проводити «слідчі дії»: після трьох діб тортур підозрюваний помер, так і не зробивши зізнання, якого від нього вимагали.

Щоправда, сімох причетних до його смерті оперативників засудили згодом до різних термінів ув’язнення – і це була воістину «приємна несподіванка»: бодай хтось із винуватців трагедії відповів за скоєне. Пізніше від подібної практики відмовились...

Якщо ж не вдаватися до таких кривавих прикладів, то, серед іншого, можна відзначити зловживання Службою безпеки дозволами на прослуховування громадян. Цих дозволів, за даними Харківської правозахисної групи (до якої входить згаданий вище Захаров), видається забагато. Статистика правозахисників свідчить: кількість дозволів на зняття інформації зростає, а от про засуджених за скоєння особливо тяжких злочинів (задля розкриття яких і застосовується «прослушка») майже нічого не чути. Тож або ефективність роботи оперативних підрозділів є вкрай низькою, або ж інформація про цю роботу виявляється чомусь засекреченою.

Що ж до можливості контролю діяльністі СБУ, то це – утопія. Тобто формально існує Закон «Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами», але на практиці він не виконується. Тобто якщо хтось і контролює СБУ, то, звичайно ж, не «цивільні». І тут ми повертаємось до того, з чого почали, – до великої політики.

Свій до свого по своє

Неправильним було б стверджувати, що політичну складову в роботу Служби безпеки було привнесено разом із призначенням її головою Валерія Хорошковського. Просто ця персона (і та політична сила, яка стоїть за Хорошковським) кореспондувала діяльності СБУ деякі особливості. По-перше, варто зауважити, що СБУ після радикальної чистки її керівного складу фактично повністю перейшла під контроль влади.

За дуже короткий строк із СБУ «пішли» Миколу Герасименка – людину Ющенка і Балоги, який свого часу допомагав у поваленні свого шефа Ігоря Дрижчаного, поставляючи на нього компромат у залежні від тодішнього Президента ЗМІ. Герасименко – особа воістину унікальна: він служив Ющенкові так само віддано (і, до речі, був нагороджений за це посадою заступника голови СБУ), як і Кучмі (у 2001–2002 роках саме Герасименко очолював слідчу групу, що висувала обвинувачення фігурантам «справи 9 березня»). Дивовижно, що таким цінним кадром не скористалась команда Януковича: на сьогодні, очевидно, з кар’єрою Герасименка покінчено назавжди.

Компанію Герасименку склала і Світлана Нєжнова, яку пов’язують з Арсенієм Яценюком (і яка завідувала в СБУ господарським департаментом), а також – колишній перший заступник голови СБУ і начальник департаменту «К» Василь Грицак (був близький до Віри Ульянченко). Власне, мартиролог цих втрат є задовгим, щоб наводити його повністю. Але факт залишається фактом: нині СБУ втратила властиву їй «клаптиковість», коли різні чиновники Служби виявлялися втягнутими в орбіту інтересів різних політичних сил. Зараз Валерій Хорошковський скрізь розставив свої креатури, і спецслужба набула певної зцементованості й однорідності, а відтак – і значно більшої заангажованості.

Зробити це було нескладно: мільярдер Хорошковський регулярно зустрічається з Президентом Віктором Януковичем, а також підтримує тісні взаємини з головою президентської Адміністрації Сергієм Льовочкіним. Йому не загрожує втрата «робочого місця» ані через скандал (як свого часу його попереднику Леоніду Деркачу, який залишив посаду після того, як убили Гонгадзе і почався «касетний скандал»), ані через те, що його високий покровитель раптом втратить владу (як це було, коли у відставку разом із Юлією Тимошенко пішов і тодішній шеф спецслужби Олександр Турчинов).

Щоправда, може спрацювати принцип «я те¬бе породив – я тебе і вб’ю», тобто Хорошковського можуть «розлюбити» ті, хто привів його до влади, зокрема Дмитро Фірташ («З’ясувалось, що вони – одна команда», як зауважила свого часу Юлія Тимошенко). Виключати нічого не можна, але й говорити про це зарано. Словом, наразі Хорошковський почувається доволі впевнено і, можна сказати, індиферентно реагує на ламентації, які стосуються його наближеності до Президента, а також контролю над частиною українського медіапростору.

Уже згадувані доповідачі ПАРЄ Вольвенд і Репс вважають «дуже тривожним» той факт, що Хорошковський не тільки володіє телеканалом «Інтер», а й тримає в зоні свого конт¬ролю державний канал УТ-1. Про це та про інші речі йдеться у їхній доповіді, тональність якої, за словами члена української делегації ПАРЄ і народного депутата України Ольги Герасим’юк, є доволі жорсткою.

Фактично «відбулось повернення до Радянського Союзу», констатують євронаглядачі. Втім, такими порівняннями й усіма застереженнями та «занепокоєннями» разом узятими нинішню владу не візьмеш. Вона не надто переймається тим, якої думки про Україну демократична і розвинена Європа. Зовсім інша справа – Росія. Подейкують, що з усіма останніми «промахами» та «проколами», яких випадково чи зумисне припускається Служба безпеки, не все так просто.

Російський слід?

Одним із найбільш гучних скандалів, у який виявилась втягнутою СБУ, є, звісно, інцидент із Ніко Ланге. Навіть катування Юрія Мозоли було, як кажуть у таких випадках, «внутрішньою справою України». Так, ця ситуація викликала певний резонанс у міжнародних колах, і у звітах правозахисників таке обурливе порушення прав людини і недозволені в цивілізованому світі методи слідства фігурували. Але затримання Ланге тягне на більш вагомі наслідки. Як доказ того – подія вже отримала власну назву, що буває тільки зі справді знач¬ними державними неприємностями, – «бориспільський інцидент».

Коментуючи його, політолог Володимир Фесенко зазначає: розглядати те, що сталося, можна у двох ракурсах. Або це «просто примітивна і недолуга гра», або формування нового і небезпечного режиму, що знаходить опору в діяльності спецслужби, яка, у свою чергу, шукає для себе не найкращі зразки для наслідування. «Це нагадує дії російської ФСБ, яка також діяла проти деяких міжнародних організацій, що працювали в Росії. А якщо згадати деякі інші інциденти за участі СБУ, то напрошується аналогія з методами КДБ», – говорить Фесенко.

Однак проблема не лише в тому, що українська спецслужба екстраполює на себе принципи діяльності, прийняті в інших країнах, зокрема й у Росії. Значно гірше, якщо весь епізод із Ланге було зрежисовано там само – на північних теренах нашої сусідки. Адже річ у тім, що у серпні має відбутися візит Януковича до Німеччини, канцлер якої Ангела Меркель входить до керівництва Фонду Конрада Аденауера (Ніко Ланге – керівник українського офісу цього Фонду).

Навряд чи за півтора місяця до візиту Україна підготувала належний для продуктивної зустрічі Ґрунт. Експерти сходяться в оцінках щодо того, що «бориспільський інцидент» погіршить взаємовідносини України та Німеччини. Представник німецького уряду Кристоф Штегманс висловив сподівання, що подібного в майбутньому більше не станеться і що Україна «діятиме відповідно до міжнародних стандартів». А в головному офісі Фонду Аденауера пригоду свого емісара назвали «неординарною ситуацією».

Усі ці коментарі видаються навіть більш м’якими та лояльними, ніж Україна могла б очікувати. Втім, зрозуміло одне: німці образились. Наскільки глибоко – покаже зустріч Януковича і Меркель. Цієї «неординарної ситуації» можна було б із легкістю уникнути, якби не «примітивна і недолуга гра» або й злий умисел СБУ. Або ж злий умисел тих, хто стоїть наразі за першими особами Служби та її політичними покровителями і хто зацікавлений у «містечковості» України, в її положенні сателіта по відношенню до Росії.

Наразі це лише здогад, який стає ще більш прикрим від того, що українська СБУ при всіх її недоліках чи не вперше за період незалежності перестає бути власне українською спецслужбою. Тенденція небезпечна – як при захворюванні на рак, коли метастази злоякісної пухлини розростаються в організмі і поглинають його. І так – аж до летального кінця...



Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант СБУ, колишній заступник голови Служби безпеки



{1-} Чи мають право працівники СБУ проводити із журналістами «профбесіди»?

Мають, якщо для цього є підстави. Якщо журналіст, наприклад, проводить антиукраїнську діяльність, спрямовану на знищення нашої незалежності, суверенітету тощо, то СБУ має таке право, бо перед Службою безпеки поставлено конкретне завдання. Але коли цього немає й журналіст критично висловлюється про ситуацію в державі чи відносно чиновників високого рангу, а СБУ втручається, то це – порушення закону. У кожному конкретному випадку треба з’ясовувати обставини, принципово підходити до цього питання.

А як щодо втручання у діяльність навчальних закладів ?

СБУ має право втручатися скрізь. У нас за 20 років не пояснили, що таке національний інтерес і що таке антиукраїнські, ворожі інтереси. СБУ має право втручатися скрізь, де є ворожа діяльність проти України. Але якщо ця діяльність спрямована на те, щоб зміцнити державу, а служба перешкоджає, то вона стає інструментом переслідування людей, які захищають національні інтереси. Якщо йдеться про журналістів і про ті факти, які набули розголосу, то тут, безумовно, СБУ діє безпідставно – в інтересах особисто тих, хто такі розпорядження дає.

Чи відповідають засади нинішньої діяльності СБУ нормам закону про Службу безпеки?

Безумовно. Сьогодні СБУ не проявила себе як структура, яка б жорстко стояла на захисті національних інтересів, тому що дії окремих лідерів відповідають інтересам тих, у кого медійний ресурс, у кого великі гроші. Треба сказати, що так сталося не лише сьогодні, це почалося щонайменше років 10 тому, коли служба стала обслуговувати певних політичних лідерів та певні політичні сили і не завжди була незалежною від усього того, що відбувається поза її компетентністю.



-- Спірні дії «орлів Хорошковського»



11 березня 2010 року. Керівником СБУ призначено Валерія Хорошковського. Призначення на посаду голови спецслужби великого бізнесмена із суттєвим впливом на медіа викликало чималий резонанс.



19 травня. Ректор Католицького університету отець Борис Гудзяк опублікував відкритого листа, в якому розповів про «профілактичну бесіду», проведену з ним співробітниками СБУ. Його просили підписати документ щодо неучасті студентів в акціях протесту, зокрема проти міністра освіти Дмитра Табачника. СБУ підтвердила інформацію, але акцентувала, що її працівники діяли в рамках закону, попереджаючи можливе протизаконне втягнення студентів у політику.



15 червня. «Демократичний альянс» заявив, що СБУ викликала на бесіду голів його осередків у Черкасах та Миколаєві Таїсію Плахуту та Юлію Гречко. Обидві координували місцеві акції протесту «Вихід з демократії. Пароль 2450» проти законопроекту №2450, який обмежує свободу зібрань. Мета СБУ – зібрати інформацію про «Альянс» та скасувати акції.



23 червня. СБУ затримала екс-керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка. Причина – розмитнення на користь держави 11 млрд кубометрів газу, що його недавно відсудила компанія «РосУкрЕнерго» в України у Стокгольмському арбітражі. Опозиція стверджує, що затримання Макаренка – помста Хорошковського, безпосередньо по¬в’язаного з «РосУкрЕнерго» та його власником Дмитром Фірташем. І що до відповідальності можуть притягти екс-прем’єрку, яка давала наказ про розмитнення, чи то працівника митниці, що його оформлював, проте аж ніяк не керівника Державної митної служби.



24 червня. Кореспондента газети «Ком¬мерсантЪ-Украина» Артема Скоропадського запросив на зустріч чоловік, що показав посвідчення співробітника СБУ Артема Ковальова. Останній рекомендував журналісту не спілкуватися із представниками праворадикальних організацій та менше писати про діяльність опозиції. Натякнувши, що в іншому разі на нього може чекати депортація (Скоропадський – громадянин Російської Федерації). Народний депутат Олена Бондаренко подала офіційний запит в СБУ із приводу законності такої розмови. В СБУ відповіли: людина на ім’я Артем Ковальов в СБУ не працює, а те, що сталося, – провокація корупціонерів задля очорнення іміджу СБУ, яка досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією.



26 червня. У Бориспільському аеропорту співробітники митниці за вказівкою СБУ затримали Ніко Ланге – відомого німецького політолога, голову Фонду Конрада Аденауера в Україні. Без будь-яких пояснень йому заборонили в’їжджати в країну. У результаті пан Ланге провів в аеропорту десять годин, поки посли Німеччини та Бельгії намагалися довідатись, яка причина заборони. За інформацією газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, для врегулювання ситуації німецькій стороні довелося телефонувати голові СБУ Хорошковському. Причому в залагодженні конфлікту було задіяно навіть президента Європарламенту Єжи Бузека. За іронією долі, скандал розгорівся саме під час переговорів щодо візиту Віктора Януковича в Берлін. Фонд Конрада Аденауера є структурою Християнсько-демократичного союзу, членом якої є і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Конфлікт дуже заплямував репутацію України.