Рада разрешила меньше учиться

Тем не менее, утреннее пленарное заседание традиционно началось с политических заявлений – лидер Компартии Петр Симоненко с трибуны парламента призвал рассмотреть вопрос об ответственности вице-премьера Сергея Тигипко за «неподготовленный и несовершенный проект Налогового кодекса» (напомним, ко второму чтению было подано более пяти тысяч поправок, в том числе и от коалиции). Однако надежды на очередную сенсационную отставку сразу же развеял глава фракции ПР Александр Ефремов, заявивший журналистам, что выступления Симоненко он «не слышал», а кадровых отставок в ближайшее время не будет. Но наиболее острую дискуссию вызвало рассмотрение законопроекта об отмене 12-летней системы образования, по случаю чего «под купол» пришел сам министр образования Дмитрий Табачник. Сама дискуссия протекало странно: и оппозиционеры, и коалицианты ссылались на европейский опыт, но по словам первых, «меньше 12 лет в Европе никто не учится», а вторые утверждали, что это «еще один миф о Европе». Суть обсуждения точнее всего выразил депутат от НУНС Вячеслав Кириленко: «Кого-то в чем-то убеждать смысла нет, потому что все равно пройдет то, что примет большинство». Так и случилось – 248 голосами «за» многострадальная сфера образования была в очередной раз переформирована.