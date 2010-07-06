Украина без «крыши»

В ночь со 2-го на 3-е июля Верховная Рада приняла Закон «Об основах внутренней и внешней политики Украины». Документ, принятый при отключенной трансляции заседаний Верховной Рады, воодушевил пророссийские силы, возмутил национал-демократов и смутил экспертное сообщество.



Проведенное «Главредом» исследование показало: о новом законе, ожидающем сейчас подписи Президента Януковича, легко сказать, «зачем» он был принят. Но затруднительно понять, «для чего».



«Не стрибайте по залу»



Закон «Об основах внутренней и внешней политики» должен существовать в стране согласно Конституции, 14-летие которой мы отмечали 28 июня. Еще тогда, в 1996 году, авторами Конституции предполагалось, что парламент Украины определяет основания внутренней и внешней политики государства «согласно закону».



О том, что и внутренняя, и внешняя политика должны определяться единым законодательным актом, прямо не сказано нигде. Но такая уж сложилась традиция.



2 июля ВР приняла решение заседать до принятия (либо отклонения) всех законопроектов, внесенных в повестку дня (см. «Украина без НАТО, но с Хэллоуином»).



В результате был принят целый ряд законов, поддержанных Партией регионов и Президентом Януковичем. Наибольший резонанс среди них вызвали два: о дате и правилах проведения местных выборов и уже упомянутый закон об основах внутренней и внешней политики.



Чего именно хочет добиться власть, не было секретом ни для кого. Хотя бы потому, что об этом неоднократно заявлял Виктор Янукович. По его словам, важнейшим достижением нынешней власти на внешнеполитической арене должна стать законодательная фиксация «внеблокового статуса Украины».



В первом чтении закон, содержащий именно эту формулировку, был принят еще 3 июня.

Как выразился по этому поводу премьер-министр Николай Азаров, «Украина будет государством понятным, прогнозируемым и ответственным как для своих граждан, так и для всего мира».



Те же аргументы, с минимальными вариациями, повторяли и другие облеченные высочайшим доверием представители ПР.



Оппозиция, в свою очередь, не сомневалась, что единственный смысл принятия закона состоит в законодательном закреплении отказа Украины от вступления в НАТО. Чтобы хоть как-то артикулировать свое мнение, оппозиционеры подали более к закону четырехсот поправок. Практически все они были отклонены сначала профильным комитетом, а потом – и сессионным залом.



Правда, на настоящую борьбу все это было похоже мало. При рассмотрении законопроекта, которое началось в 19 часов 27 минут и закончилось, фактически, в полночь, в сессионном зале присутствовали максимум 70 депутатов.



Излишне говорить, что никаких законов таким количеством голосов принимать нельзя. В то же время характерно, что от оппозиции в зале, в разное время, находились 5 – 20 человек. Что свидетельствует либо о моральной готовности оппозиции «сдавать национальные интересы», либо о том, что «против лома нет приема», и оппоненты ПР заранее согласны с любыми ее «бульдозерными» инициативами.



Принимая закон, депутаты веселились, как могли. «К сожалению, регламент ВР позволяет депутату настаивать на поправке», - жаловался в микрофон вице-спикер Адам Мартынюк (КПУ), выслушивая сотое выступление «руховца» Ивана Зайца.



«Я так понимаю, вас здесь троих оставили, чтобы вы мне нервы трепали?!» - возмущался сменивший его спикер Владимир Литвин, адресуясь все тому же Зайцу и двум другим «руховцам» - Чорноволенко и Джоджику.



«Просто остались самые сознательные!» - парировал г-н Чорноволенко. После такой фразы все остальные депутаты от оппозиции, наверное, должны были сделать харакири.



«Конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины – и их здесь нет!» - убеждал Адам Мартынюк. – «Есть украинские военные базы, которые арендует Черноморский флот… А если мы с вами будем демонстрировать этот плач, что базы принадлежат им, то все так и привыкнут: мол, да, им!»



После этого, видимо, должны были сделать харакири члены ячейки КПУ в «городе русской славы».



Внеблоковость, которой не бывает



Вопрос «внеблоковости» Украины в полный рост встал на повестку дня еще в декабре 2005 года. Именно тогда коммунисты Юрий Соломатин и Георгий Крючков (тогдашний глава комитета ВР по нацбезопасности) объединились с «регионалом» Владимиром Зубановым и первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.



Политики подали в ВР законопроект о «нейтральном, внеблоковом статусе» страны.



«Стремление Украины стать внеблоковым нейтральным государством было провозглашено в Декларации о государственном суверенитете Украины», - заявлял тогда г-н Крючков на специально созванной пресс-конференции.



Однако, как заверили «Главред» эксперты в сфере международного права, понятия «внеблоковый» и «нейтральный» – это очень разные вещи.



Более того, понятие «внеблоковости» вообще отсутствует в международном праве.

«Это – пережиток «холодной войны», - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко. – «Понятие «внеблоковости» применялось во времена соперничества НАТО и Организации Варшавского договора. Что оно может означать сейчас, мне неясно».



«Такого понятия, как «внеблоковость», конечно, в международном праве нет», - согласен с ним экс-замглавы МИД, заместитель гендиректора Центра Разумкова Валерий Чалый. – «Отсюда веет временами «холодной войны», на что, конечно, обратят внимание те, кто будет этот закон читать на Западе. Я вот с нетерпением ожидаю перевода документа на английский. По-английски это получится «non-block». Это термин времен «холодной войны». В МИД используется слово «non-allied», это более спокойный термин, но он не совсем отражает то, о чем идет речь в новом документе».



По мнению экспертов, новый закон готовился в определенной спешке, что и привело к многочисленным «ляпам» в его формулировках.



«Например, из ст. 8 Закона «Об основах национальной безопасности» исключили упоминание о НАТО. В результате получилось через запятую – «Вступление в Европейский Союз, при условии дружественных отношений с Российской Федерацией». Ранее там говорилось о вступлении в НАТО при дружественных отношениях с РФ – теперь получилось, что это условие перешло на вступление в ЕС», - говорит г-н Чалый.



Эксперты также критикуют пассажи «об углублении и развитии системы европейской безопасности», которой на сегодняшний день не существует в природе.



«Хуже всего не то, что отказались от НАТО, а то, что ничего не предложено взамен – ведь за словом «внеблоковость» ничего не стоит… Реверанс в сторону Москвы сделан, но, ведя умелую дипломатию, за такой реверанс можно было бы многое получить», - указывает г-н Чалый.



Еще один момент – придание новому закону некоего «сверхстатуса». Ведь в переходных положениях документа прямо указано: все остальные законы и нормативные акты страны имеют действие лишь в той части, в которой они не противоречат данному закону.



Такая формулировка, уверены в оппозиции, противоречит духу и букве Конституции Украины. Валерий Чалый с этим согласен: по его словам, подобные вещи должны утверждаться хотя бы на уровне Конституционного закона.



Как пример, эксперт приводит ситуацию нейтральной Австрии, которая столкнулась с законодательными коллизиями уже при вступлении в ООН. Ведь участие в ООН предполагает участие в международных миротворческих операциях – а формально нейтральная страна позволить этого себе не может.



В конечном итоге, австрийцам пришлось принимать специальное дополнение к своему Основному Закону.



Вступим, но не туда?



Пример Австрии иллюстрирует еще одну проблему, с которой сталкивается «внеблоковая» Украина. Эта проблема упирается в уже упомянутый момент «нейтралитета».



Нейтралитет – это понятие, тщательно разработанное в международном праве. Чтобы страна стала нейтральной, ее должны таковой признать другие страны. Ряд документов – например, так называемые «Гаагские конвенции» - приводят требования, которым должно соответствовать нейтральное государство.



Украина перманентно не соответствует минимум одному из них – возможности обеспечить свою безопасность собственными силами. И периодически не соответствует другим – не продавать оружие одной из сторон любого конфликта на Земном шаре и не поддерживать, прямо либо через предоставление своих ресурсов (в том числе территории), любую из сторон любого конфликта.



Иными словами, нейтральная Украина вряд ли смогла бы продавать танки в Пакистан, находящийся в состоянии латентного конфликта с Индией. А в случае очередного боевого похода ЧФ обязана была бы как минимум изгнать этот самый ЧФ из Крыма, где россияне, как верно отметил вице-спикер Адам Мартынюк, всего лишь арендуют украинскую военную базу.



Таким образом, словесный ряд «внеблоковая, нейтральная Украина» не соответствует ни фактическому положению вещей, ни новому законодательству. «Нейтральная Украина» невозможна, «внеблоковость» же Украины является обычной фикцией.



Ситуация усугубляется тем, что в современном мире «внеблоковость» вообще лишена практического содержания. По словам экспертов, в прошлом веке «внеблоковость» ассоциировалась в первую очередь с «Движением неприсоединения», основанном в 1961 году Югославией.



Однако сегодня это движение лишено своей сути. Формально в него входят 118 государств. Но многие из них за прошедшие полвека имели военные конфликты с соседями – и выжили только благодаря поддержке более мощных в военно-политическом смысле стран. Достаточно упомянуть один только Египет.



Более того, «внеблоковость» сегодня вовсе не является препятствием для фактического вступления в военно-политические союзы. Так, единственным в Европе членом «Движения неприсоединения» является Беларусь. И она же одновременно является членом Организации договора коллективной безопасности во главе с Россией, то есть обязана участвовать в работе Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ.



Пока, правда, КСОР остается фиктивной структурой, что особенно хорошо известно Киргизии, которая входит в ОДКБ и КСОР, но миротворческой помощи, несмотря на многократные обращения в Москву, этим летом так и не получила.



«Внеблоковая» Украина, в отличие от Киргизии, вряд ли когда-нибудь окажется в состоянии гражданской войны. Но в случае любых угроз «внеблоковость» будет значить для нашей страны только отсутствие любых гарантий безопасности.



Ведь в XXI веке, когда на Земле больше нет «глобальных жандармов», зато становится все больше «локальных уголовников», позволить себе хату с краю может только та страна, у которой на крыше хаты, кроме соломы, имеется еще и новейшая зенитно-ракетная установка. Как минимум.



Впрочем, избирателям Партии регионов не стоит печалиться. Скорее всего, там просто решили вместо «зонтика НАТО», к которому страна шла с 1997 года, вернуться под привычное российское крыло.



Так, еще в позапрошлом году парламент с подачи ПР принял постановление, по которому для вступления в НАТО Украина должна будет провести всенародный референдум. Однако другие блоки, кроме НАТО, в этом постановлении не упоминаются.



При этом с конца мая текущего года лежит без движения законопроект Арсения Яценюка, согласно которому референдум нужен и для вступления во все то же ОДКБ.



По информации «Главреда», в ПР на этот счет действуют ЦУ из АП – ни за этот, ни за какие другие подобные проекты не голосовать. А по возможности – вообще не принимать их к рассмотрению.



Видимо, в отличие от вопроса НАТО, вопросы вступления в военно-политические альянсы с РФ нынешняя власть намерена решать сама. То есть безо всякого народа.