Нужен ли Украине внеблоковый статус?

8 липня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Чи потрібен Україні статус позаблоковості?».



У прес-конференції взяли участь:



- директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак,



- директор інформаційно-політичного центру «Перспектива» Павло Рудяков,



- політолог Євген Жеребецький.



Віктор Чумак:



У нас завжди точилися дискусії про НАТО та позаблоковий статус, як про якусь панацею від серйозних загроз, або про те, що ми краще житимемо з Росією. Але я думаю, що ми не маємо головної відповіді на головне запитання: яка все-таки стратегія розвитку України? Куди буде рухатися Україна? В яку сторону?



Тому що вибір системи безпеки залежить від стратегічного вектору розвитку країни, який вона сама собі задає. Сьогодні ми не маємо абсолютно чіткої відповіді – куди ми будемо рухатися. Ми сидимо на дуже широкому та глибокому шпагаті. Ми казали, що у нас незмінним є вектор зовнішньої політики та європейська інтеграція. Але європейська інтеграція передбачає відповідні принципи, цінності і стандарти, які як раз відповідають принципам, цінностям і стандартам існуючої системи колективної безпеки, до якої входить більшість європейських країн, і якою є НАТО.



Наша влада сіла на широкий шпагат. Ми хочемо жити за європейськими нормами та стандартами, а урядувати – за євразійськими. Тобто ми не любимо критику, ми не хочемо, щоб нас критикували ЗМІ та власні громадяни. Тому виникає питання – а куди рухатися країні? Чи є в нас якісь загрози?



Як на мене, термін «позаблоковість», який зараз виник, має своє природне давнє коріння, що досліджували експерти. Але суть в тому, що цей термін виник з нашої декларації про державний суверенітет, де написано, що Україна буде позаблоковою державою. Це, скажімо так, була остання хвиля руху неприєднання, коли існувало два великі блоки – Варшавський договір та блок НАТО. А також були країни третього світу, які для того, щоб мати свою власну політику, не приєднувалися до жодного з блоків. І вони називалися або третіми країнами, або позаблоковими країнами.



Але тоді існували зовсім інші загрози. Сьогодні ж загрози абсолютно змінилися. Якщо говорити про загрози військового характеру, які можуть існувати для України, то загрози конфліктів високої інтенсивності вкрай низькі. Ми можемо говорити про певні регіональні конфлікти, які можуть виникнути тут, в Україні, або на наших кордонах.



Ми бачили конфлікт Росії та Грузії. Це теж був регіональний конфлікт, тобто туди було втягнуто більше однієї країни – країна та регіон. Ми маємо біля себе дуже небезпечний регіон Придністров’я, який є потенційно небезпечним. Тобто ми маємо небезпеки військових конфліктів не дуже високої інтенсивності, але в них може бути втягнута Україна поза своєї волі.



І тут така ситуація. Якщо ми не є членами жодного з військово-політичних блоків, а ми знаходимося на межі певних військово-політичних блоків – блок НАТО та блок Організації держав колективної безпеки Ташкентського договору. Ми опиняємося у дуже небезпечній зоні, коли можливі потенційні конфлікти, а ми не маємо жодних гарантій своєї недоторканості. Тому що ми не нейтральна країна, тому що основним принципом нейтральних країн як раз є принцип територіальної недоторканості. Ми не можемо себе убезпечити. Нам ніхто не може гарантувати цей принцип.



Тому, як на мене, позаблоковість на сьогоднішній день – це достатньо проблематичне питання, або питання, яке потрібно дуже серйозно вивчати як раз в контексті стратегії національної безпеки України, яку потрібно реформувати, програми стратегії розвитку України, якої поки що не існує, і яку треба прописувати і продумувати, сценарію розвитку України та регіону в цілому. І тоді вже дивитися, які є ризики, які загрози, які наслідки будуть при тому чи іншому розвитку подій.



Я не хочу одразу відкидати позаблоковість, хоча я вважаю, що це помилкове рішення. Я просто хотів би, щоб було прийнято осмислене рішення, щоб були прораховані всі існуючі ризики в ситуації позаблоковості і ситуації блоковості, а тоді прийнято рішення. Але не тоді коли рішення геополітичної чи геостратегічної ваги стає не рішенням, яке обговорюється на професійному та серйозному аналітичному рівні, а коли воно приймається як інструмент політичної конкуренції в електоральних змаганнях.



Євген Жеребецький:



Я сумніваюся, що наша влада знаходиться в шпагаті. Тому я зараз уникаю під час інтерв’ю чи коментарів аналізувати дії нинішньої влади. Тому що окрім зневаги та огиди, це нічого не викликає. Тобто це непрофесіонали, які прийшли на короткий строк. А колосальна шкода, якої буде завдано державі та національним інтересам, матиме дуже довгі перспективи. Це потрібно чітко усвідомлювати. Це – не політики, це – люди, які не помічають національні інтереси.



Що стосується нашого західного вектору. У свій час у 2003 році був прийнятий закон про основи зовнішньої та внутрішньої політики, де було чітко записано, що Україна має намір вступити до НАТО. Керівником Адміністрації Президента тодішнього, Кучми, який провів всю організаційну роботу провів серед депутатів для того, щоб вони проголосували, то був Віктор Володимирович Медведчук. І він потім тут же створив структуру, яка називалася «Анти-НАТО», і, на щастя, для всіх нас програв вибори. Тобто публіка, яка керує державою не має на меті служіння державі та національним інтересам. Змінилася влада – змінилися політичні переконання. Це просто викликає зневагу, тому що державний діяч так само, як держслужбовець, повинні служити державі, а не власним інтересам та власній кишені.



Я думаю, зараз кардинально змінилися наші геостратегічні інтереси. Янукович та вся ця компанія інтенсивно перетворюють нас у додаток до Російської Федерації. Говорити про те, що ми втратимо державність де-юре, я думаю, поки що зарано. Хоча якщо хлопці хорошо візьмуться за діло та при пасивності опозиції… А фактично все відбувається таким чином, що ми можемо втратити економічний суверенітет, міжнародну правосуб’єктність. Тобто це все буде погоджено через нашого голову з Росією, тобто так, як це зараз робиться.



І тому ми, закріпивши юридично цей статус позаблоковості, фактично втрачаємо таку перспективу, як вступ будь-коли до НАТО, у Північно-Атлантичний союз.



Тепер щодо самого терміну «позаблоковість». Тут є якась лукава видумка українських політологів. У свій час нейтральністю займалася Богословська, Зубанов, навіть Карасьов до цього приложився. По суті позаблоковість означає нейтралітет, неучасть у військових блоках. Без гарантій. Є такий дослідник Олексій Їжак, який на цю тему написав дисертацію. Він говорить, що нейтралітет – це скоріше не юридичний термін, який не завжди чітко виписаний у конституційних документах. У тій же Швейцарії ніде згадки в Конституції немає. Австрія, яку в свій час шантажував Радянський Союз і казав, що якщо вона не закріпить законодавчо нейтралітет, то він не виведе свої окупаційні війська. Навіть Австрія не ризикнула включити це в свою Конституцію. Тому що вони розуміли, що це накладає багато зобов’язань навіки. І вони прийняли ще конституційний закон.



Ірландія має цікавий термін «військовий нейтралітет», тобто вони не беруть участь у військових діях, але використовують певні економічні речі під час війни. Бо що таке нейтралітет? Він не означає неучасть у війні, але це – неучасть у дискримінаційних заходах проти однієї з воюючих сторін, зокрема, постачання зброї чи інших товарів військового призначення. Так от Ірландія цього не приймає.



Тобто по суті нейтралітет – це політичний термін, політична категорія, яка означає, що в силу історичних причин, в силу поведінки тієї чи іншої держави в мирний час вона отримує гарантії від своїх сусідів того, що на неї не нападуть. Але який моральний та етичний аспект цього? Скажімо, в конституційній угоді, яку уклали країни ЄС, було записано що ЄС надає допомогу нейтральним країнам Європейського Союзу у випадку, якщо на них хтось нападе. Натомість, наприклад, німці чи французи, які не мають статусу нейтралітету, кажуть: чому ми повинні за них воювати, якщо вони за нас не підуть. І по суті ці терміни «нейтралітет» та «позаблоковість», які у свій час були врегульовані в Гаазькій та Женевській конвенціях у 1907 та 1959 роках, порушуються. Бо там зазначається, що не можна на своїй території тримати військові бази іншої країни, не можна надавати право переходу військ територією країни чи перельоту літаків. Можна перевозити поранених, а військових – не можна. Тож цей термін уже не дотримується.



І взагалі всі країни, та ж Фінляндія, та ж Швейцарія, та ж Австрія, намагаються від цього відмовитися і принаймні не вводити це в закони. А от пострадянські країни, такі як Білорусія , Узбекистан, Молдова, чітко написали в конституціях, що вони будуть нейтральними країнами. Точніше Білорусь написала, що буде з часом. А інші сказали, що вони вже є. Це при всьому тому, що Молдова має на своїй території кусок неконтрольованої території, де є військова база. Тобто це – фікція.



Що робимо ми? Чи є загроза прямої відкритої військової інвазії на нашій території? В Грузії однозначно можна стверджувати, що є. До війни в Грузії я брав участь у прес-конференціях з колишнім міністром оборони Гриценком, тоді я впевнено казав, що небезпеки зовнішнього нападу на Україну не існує. Після Грузії вона точно існує. Уявіть, що ми зараз розпочали якісь дії блокування Чорноморського флоту. Хтось вірить, що Росія не створить серйозної загрози? А якщо Грузія втратила частину своєї території, хіба це не катастрофа національного масштабу?



А тепер інше питання – а чи є в нас військова загроза від країн заходу? Крім, Молдови, яка може колись героїчно на нас напасти. Яка божевільна країна розпочне військові дії проти України? Навіть маючи територіальні претензії, як Румунія. Якщо через нашу територію йде 80% нафти та газу.



Ми маємо єдину загрозу територіальної цілісності України – з боку Росії. Це факт, про який політики та аналітики бояться говорити. Скажімо, в Генштабі про це чітко знають. І тепер ми приймаємо закон про позаблоковість і нейтралітет, маючи на своїй території військову базу. А нейтралітет передбачає, і з цього приводу є резолюція ООН, що якщо якась країна тримає на своїй території військову базу, і ця база бере участь у військових діях, то ця країна також вважається агресором. Формально ми є агресором проти Грузії. Але з політичних мотивів Грузія цього не оголошувала. Це можна продовжувати до безкінечності.



Але власне той факт, що ця коаліція на чолі з цим президентом прийняла закон, яким ми визнали себе позаблоковою державою, і питання вступу в НАТО знято як таке. Це завдало колосальної шкоди інтересам України. Ми це невдовзі відчуємо. Тому що сил оборонятися у випадку агресії проти України у нас просто немає.



Оборонятися можна двома способами. Або розбудовувати свою військову промисловість так, як це роблять шведи, які вкладають скажені гроші туди. І у них є найкращі в світі штурмові літаки, підводний флот та кораблі. Вони озброєні до зубів. А у нас? Взагалі безнадійно. Після правління Юлії Володимирівни у нас руїна, а не армія.



Або ж треба приєднуватися до блоку, який тебе закриє парасолькою. Так, як це зробили естонці, які мають свій військово-повітряний флот. Їх військово-повітряні сили мають аж чотири Ан-16. Вони не бояться Росії.



Тому я вважаю, що це величезна шкода, наслідки якої ми будемо ще довго відчувати.



Павло Рудяков:



Перше, на що я хотів би звернути увагу, то це те, що не потрібно робити жупела з цього позаблокового статусу, не треба одразу придумувати якісь негативні конотації та страшилки і розповідати їх іншим.



З іншого боку не варто зараз захоплюватися цим рішенням, цим законодавчим оформленням позаблокового статусу. Я абсолютно згоден із ключовою тезою пана Чумака. Позаблоковість, або не позаблоковість – це похідна категорія. І вона залежить від стратегічних завдань, які ставить перед собою держава.



Україна протягом 20 років свого незалежного існування за різних режимів, за різних президентів намагалася, як би так спокійніше сказати, грати роль геополітичного колобка – від цього піти, і від цього піти.



Коли проголошували позаблоковість у 90-і роки, ми ставили ширму від Варшавського договору і Москви. І за цією ширмою намагалися йти на контакти з НАТО. Тепер ясно, що ця ширма пересувається. Ми ставимо ширму від НАТО, з яким співпрацювали і дійшли до того, що там двері прочинені для нас принаймні на рівні риторичних та декларативних фігур. А ми тепер починаємо мутить уже з цього боку, там де ОДКБ. Поки люди, яких ми обрали, і які тепер мають легітимне право ставити ці питання на порядок денний і вирішувати в той чи інший спосіб, поки ці люди не визначаться із стратегією розвитку держави, що ми хочемо як держава, до тих пір питання позаблоковості залежатиме від політичних симпатій та антипатій. Поки що це ніяк – є виклики, і є шанси. Але до того часу, поки ми не можемо самі собі з’ясувати – чи ми проєвропейська держава, чи інший курс орієнтації являється для нас пріоритетним, чи ми євразійська держава, чи ми православна слов’янська чи яка хочете держава. І ми відповідно розвиваємо будь-які проекти в цих сферах та пов’язуємо свої сподівання, у тому числі безпекового характеру з цією стороною. До цього часу всі, навіть законодавчо закріплені норми, будуть залишатися порожніми, а відтак небезпечними для державного розвитку.



Ця небезпека буде проявлятися на кожному кроці, тому що ми не знаємо, що далі робити. Ми проголосили себе позаблоковими, та не знаємо, що робити далі.



Віктор Чумак:



Ми не маємо відповідей, в чому наповнення позаблокового статусу, і який механізм його реалізації. Керівництво заявило, що ми будемо позаблоковою країною. А який механізм реалізації нашої позаблоковості? Я згоден, що по суті це є формою нейтральності. Але до нейтральних країн є багато міжнародно-правових та юридичних гарантій, а для нашої заяви про позаблоковість ніяких гарантій немає. Ми сказали приблизно так: хлопці, у нас є своя пісочниця, і ми будемо гратися тут, а ваша – там, і ви в нашу не залазьте. Але ніхто ж не гарантував, що в нашу пісочницю не будуть лізти? Ніхто не дав нам гарантії, що ця наша позаблоковість від чогось нас убезпечуватиме.



Наприклад, Друга світова війна. Встає лінія Мажино: німецька та французька армії сидять один навпроти одного, і ніхто не може переступити через цю лінію. А поряд є така позаблокова країна як Бельгія. І через два дні Бельгії немає, а німці в Парижі. Тобто наша заява про позаблоковість нічого не гарантує, ніяк не зменшує тих загроз небезпек, які сьогодні існують.



У цьому є найбільша проблема, тому що це питання є кон’юнктурним, яке ставиться кон’юнктурним з точки зору електоральних уподобань. Це питання виводиться в електоральну площину, щоб виграти ті чи інші вибори.



Колеги кажуть, що така політика шкодить державі. Я згоден, що вона шкодить. Але в цьому потрібно переконати ще 12,5 мільйонів громадян, які за цю політику проголосували. Якщо казали б, що це якась дивина, то я казав би ні. Якщо казали б, що ця політика погана, недемократична та непрозора, то я б також сказав ні. Тому що Партія регіонів, як би ми до неї не ставилися, троє виборів йшла з цією тезою. Це абсолютно прозора, послідовна і зрозуміла для виборців політика Партії регіонів. Тобто теза зрозуміла, але не зрозуміло – де її реалізація. На сьогоднішній день велика кількість громадян не підтримують ідею вступу до НАТО, на жаль. І це провина всіх влад, тому що вони не змогли за 20 років незалежності України побудувати таку систему, щоб цей вибір НАТО був не просто вибором за військовим блоком, а щоб це був ціннісний вибір.



Євген Жеребецький:



Колись вже покійний Ілько Кучерів проводив постійно проводив моніторинги натівських уподобань, і виявлялася така цікава штука. У населення питали, чи потрібно Україні вступати в НАТО. 85% казали – ні. А коли питали про те, чи можемо вступити в Євроатлантичний союз, лише близько 30% казали – ні, а інші говорили – так, звичайно. Я до чого веду? Я ловлю вас на такому, що серед експертів майже ніхто не суперечить вступу до НАТО. Тому що кожна нормальна людина хоче жити в державі, яка здатна її захистити. 85% населення не хоче до НАТО, який істотно би здешевив утримання армії та витрат на безпеку. 2% відклали та маєте гарантовану безпеку. Так роблять і естонці. Або ж викладай 10%. Або 3%, як швейцарці. Там, звичайно, є і свої негативи. У Швейцарії, щоб було дешевше, всі громадяни є військовозобов’язаними. Вони повинні ходити на військові збори і т.д.



Все, що ми маємо зараз, всі ці трюки з геополітичною переорієнтацією… Немає нічого страшнішого, ніж коли машина рухається на швидкості 120 км, включити задній хід. Це закінчується повним розвалом. У нас зараз в головах саме це і робиться. А вакуум безпеки розпочався за часів Юлії Володимирівни, яка взагалі не фінансувала армію. Це перше.



Друге. Все те, що робилося з НАТО, - це був чисто технологічний прийом, спланований в Росії.



Мене не можна звинувачувати в тому, що я русофоб чи в чомусь подібному. Тому що я вчився в Москві, і у мене там приятелі. Але я вважаю, що розпад Росії, в принципі, неминучий. Це буде катастрофа перш за все для нас. Тому що Росія сьогодні є здоровенним заборолом та стіною проти китайської експансії. Проти китайців ліків не буде ніяких. Тому всі повинні молитися, щоб Росія довше існувала, не розвалилася, боронь Боже.



Але те, що Росія, замість того, щоб укріплювати свій схід, колонізувати свої території, вона постійно з ХVІ століття просто рветься на захід. Їй потрібна маленька Тузла, півтора кілометри, але при цьому вона віддає китайцям 300 квадратних кілометрів стратегічного острова коло Хабаровська. Причому немає ніякого шуму. 20 років вся зовнішня політика Росії – це суцільна спецоперація проти навколишніх країн.



І цей прийом спецоперації було застосовано до електорату. Всі політичні сили, які зараз є при владі, у тому числі опозиція, мали єдиний інтерес – дорватися до влади для того, щоб набити кишені. Оскільки народ їх так і сприймав, то потрібно було якимось чином консолідувати свій електорат. На заході України це була Росія як жупел, а на сході – «американський сапог». При цьому використовували фобії східних українців проти німців, фашистів, які винищували те населення. Але тоді все було дуже дипломатично: німців не згадували, але говорили про «натівський сапог». Це був спосіб мобілізації свого електорату.



При чому відбувалися речі абсолютно неприпустимі, які не роблять справжні політики – ніколи не спекулюють геополітичними інтересами. В державі завжди повинен бути консенсус, що ми йдемо у певному напрямку і машину на швидкості не розвертаємо. Питання релігії, мови – вони не дискутуються, тому що від цього залежить консолідація нації. А ці, щоб прийти до влади стравлюють захід зі сходом!



Віктор Чумак:



Я з Вами абсолютно згоден. Давайте спробуємо подивитися трохи далі, тому що світ навколо нас буде змінюватися, і будуть змінюватися загрози, в тому числі буде змінюватися Росія.



Я побував на дуже цікавих заходах з російськими аналітиками, які не знаходяться під впливом Кремля. Парадоксальна річ, але ми можемо стати членом НАТО тільки разом із Росією. Нас в НАТО може затягнути Росія.



Змінюються загрози. І якщо сьогодні говорити про загрози військового характеру, то існування якогось військового конфлікту між НАТО та Росією малоймовірне. Але існують інші загрози, без яких не може існувати ні НАТО, ні Росія. І як раз на ґрунті цих загроз можливим буде поєднання.



Павло Рудяков:



Оскільки рішення вже ухвалене на відповідному рівні, то зараз, мені здається, перед органами державного управління, Міністерства закордонних справ, Ради національної безпеки та оборони та ін., постає дуже серйозне завдання – наповнити це рішення конкретним змістом. Тобто спробувати вибудувати хоча б на певний період, на короткострокову перспективу. Хай це буде рік або 8-9 місяців. Має бути план заходів на випадок спокійного розвитку, а також певні реакції та дії на випадок, якщо відбувається щось екстраординарне.



Щодо того, що каже Віктор про пісочниці. Уявіть собі, що це справді відбувається. Навіть випадково. Технічний збій – кому подзвонить президент цієї держави, до кого звернеться по допомогу, якщо вона буде потрібна. Немає куди дзвонить, а навіть якщо він кудись додзвониться, то йому скажуть: «Чого ти до мене дзвониш? Ти – нейтральний, ти – позаблоковий. Чого ти від мене хочеш?».



Але тепер не можна покинути це рішення просто так. От ми проголосили… Ми фактично самі собі проголосили. Наскільки мені відомо, поки що ніяких міжнародно-правових наслідків ані для нас, ані для світу не матиме. І це зараз наша найбільша проблема, ніж будь-які інші.



Віктор Чумак:



У 2006 році працювала група та розроблявся аналітичний документ, який називався «Україна. Безпека-2010». Там всі сценарії, про які ми зараз з вами говоримо, промальовувалися. В тому числі можливість позаблокового статусу у 2010 році. І в цьому прогнозі вимальовувалося три варіанти позаблоковості.



Чистий позаблоковий статус, про який ми говорили. Коли немає жодних гарантій – ми сам-на-сам з усіма загрозами та проблемами.



Інший варіант – нам дає гарантії одна з країн Великої вісімки. І у мене питання: хто нам може дати гарантії захисту нашого суверенітету та територіальної цілісності? Тільки Росія. Але ми вже маємо політичні гарантії від Росії у вигляді Будапештського меморандуму. Але нуль на виході, коли була проблема з Тузлою. Ціну цієї гарантії ми вже абсолютно чітко можемо уявити.



Третій варіант – посилена позаблоковість. Коли нам дають гарантії територіальної цілісності, юридично закріплені у певному міжнародному договорі, який вкладається в депозитарій ООН, дві країни Великої вісімки, які по суті є антагоністами. Але уявіть собі, чи заявить коли-небудь Росія у цьому договорі, що вона визнає територію України, що вона ніколи не зазіхатиме на Севастополь та Крим. Розумієте, які наслідки для Росії такої заяви? Це назавжди у міжнародно-правовому плані на рівні Організації колективної безпеки закріплює обіцянку відмовитися від будь-яких можливих подальших кроків по відношенню до України.



Скільки коштуватиме позаблоковість для України?



Павло Рудяков:



Оскільки подібні рішення не передбачають бюджету, і вони не прораховуються жодним чином, тож вони не коштуватимуть абсолютно нічого, тому що це рішення не береться до реалізації. Поки що це рішення тільки задеклароване.



Якщо до цього підходити серйозно, то потрібні мільярди навіть не наших, а більш серйозних грошей для того, щоб створити нову армію замість того господарського дивізіону, який налічує 300 тисяч осіб, який сьогодні у нас існує під виглядом армії.



По-друге, нам треба було б братися за роз’яснення цього нашого рішення міжнародній спільноті. А це колосальні зусилля з боку Міністерства закордонних справ.



І третя стаття витрат – це роз’яснення цього рішення власному населенню. Скажімо, якщо ми тепер позаблокова країна, то я, як офіцер запасу, не повинен бігати щоранку до військкомату і питати: «Хлопці, нам треба сьогодні кудись їхати, чи я можу на роботу їхати?». Тобто щоб населення могло зрозуміти, що це означає.



Я вірю, що все це з’явиться найближчим часом. Тоді буде зрозуміліше, скільки це коштуватиме. Зараз є просто декларація, яка не потребує фінансування. Тому вона приваблює керівництво – не треба гроші витрачати.



Віктор Чумак:



Найбільша позаблокова країна – це Китай. Він може виставити 200-мільйонну армію легко. Ця країна завжди діє по своїй Воєнній доктрині, в якій зазначено, що Китай може одночасно вести війну з двома державами, але не може з жодним блоком. Тобто з блоком вона не витримає війну ніколи. Якщо виникне ситуація війни НАТО проти Китаю, то Китай одразу здається. Так от витрати китайські на оборону складають приблизно більше 5% ВВП. Уявіть собі трильйонні ВВП Китаю. До 2020 року ця країна буде за своїм ВВП випереджати країни Великої вісімки та США. Уявіть собі сотні мільярди доларів, які будуть витрачатися на оборону Китаю.



І уявіть собі наш оборонний бюджет, який складає 0,6-0,8% ВВП при законній вимозі 3%. Країни НАТО вкладають не менше 2% ВВП.



Сьогодні для того, щоб хоча б розпочати шлях того, щоб можна було казати, що ми можемо вирішувати питання позаблоковості та гарантувати власну безпеку хоча б з одного стратегічного напрямку, нам треба збільшити асигнування, які виділяються з бюджету на армію в десяток разів. А ми не знаємо, який це стратегічний напрямок. У нас немає ні Військової доктрини, ні стратегії національної безпеки, ні визначення цього напрямку. Треба відновити оборонне замовлення, військово-промисловий комплекс, всі системи озброєння, які сьогодні знаходяться у страшенному вигляді.



Євген Жеребецький:



Я згоден абсолютно, що ніяких фінансових наслідків для нас це не матиме, оскільки ніхто нічого робити не буде. Якщо прийняли позаблоковий статус, то забезпечувати його потрібно власними силами.



Є конкретні цифри. Скажімо, на три абсолютно необхідні речі По-перше, на оперативно-тактичні ракети радіусом дії до 500 км потрібно виділити 49 мільярдів гривень. По-друге, потрібен АН-70, транспортний літак, на який із захватом дивляться на Заході. У випадку вступу до НАТО була концепція, що транспортне забезпечення було б за Україною. І, по-третє, потрібно нарешті добудувати Чорноморський флот, а зокрема, корвети, на що також потрібні кошти. В сумі потрібно 63 мільярди гривень. Де їх взяти?



Трагедія цієї влади полягає в тому, що вона не думає категоріями хоч би десяти років. Тобто прийшов, нацарював сто гривень і втік.