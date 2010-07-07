Кадровая чехарда

На прошлой неделе Верховная Рада уволила министра охраны окружающей среды Виктора Бойко и вице-премьера по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко, что действительно стало неожиданностью. Ходят слухи, что осенью ожидаются более масштабные кадровые чистки. О причинах перемен в составе Кабинета Министров Украины, о вероятности дальнейших увольнений, а также о том, изменится ли эффективность работы правительства после этих кадровых изменений «Главреду» рассказали заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов и директор социально-экономических программ Центра политического консалтинга Олег Килимник.



Увольнение Семиноженко и Бойкр – это «игра мышцами»



Увльнение с должностей вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко и министра охраны окружающей среды Виктора Бойко свидетельство того, что коалиция сегодня «играет мышцами» и «демонстрирует свою силу». Об этом заявил директор социально-экономических программ Центра политического консалтинга Олег Килимник.



При этом он отметил: «На прошлой неделе мы имели дело с первыми отставками в правительстве, состоявшимися по инициативе или при поддержке коалиции со времен изменений к Конституции, вступившим в силу 1 января 2006 года. Такого раньше не было».



По словам эксперта, эти отставки являются «жертвами, принесенными на алтарь Президента», в том числе с целью отвлечь внимание страны от проблем, которые на сегодняшний день решить не удается. «Таким образом нашли крайних, чтобы успокоить общество», - заметил господин Килимник.



Кроме того, по мнению эксперта, отставка министра охраны окружающей среды Виктора Бойко «несмотря на определенную стабильность в коалиции в очередной раз продемонстрировала существование противоречий между Блоком Литвина и Партией регионов». Поскольку вместо Бойко на эту должность не был назначенный человек от Блока Литвина, а Министерство охраны окружающей среды по квоте принадлежит именно этой политической силе. Вместо него эту должность занял представитель Партии регионов Николай Злочевский.



«Простой рокировки не было – произошло усиление позиций Партии регионов за счет Блока Литвина, что является неким тревожным звоночком для самой коалиции. Потому что бесконечно идти на уступки никакая политическая сила, включая Блок Литвина, не согласится», - заметил господин Килимник.



Семиноженко – «флюгер»



Отставку министра охраны окружающей среды Виктора Бойко заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает понятной и предсказуемой, поэтому «нет оснований искать подводные камни» в этом решении.



«Просто существуют определенные противоречия в Блоке Литвина по поводу Бойко. По неформальной, инсайдерской информации, он просто не хотел делиться. По официальной, он не выполнял обязательств перед одним из участников коалиции, то есть перед Блоком Литвина», - объяснил политолог.



В ситуации с увольнением вице-премьера по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко разобраться сложнее, заметил эксперт, потому что члены коалиции уверяли, что это было согласованное решение. Однако заявления самого Семиноженко свидетельствуют о том, что это решение стало сюрпризом и для него самого, и для Азарова, и для большинства членов коалиции.



«То есть противоречия в команде Януковича как были, так и остаются. А это говорит о том, что нас ожидают очень серьезные кадровые потрясения потому, что в Партии регионов есть несколько позиций: одни не хотят делиться властью, другие не хотят эту власть делить», - отметил господин Голобуцкий.



Кроме того, эксперт отметил, что Семиноженко был в правительстве не настолько влиятельной фигурой, он был «одним из трех людей Азарова». «Это говорит о том, что следующим осенью может стать сам Азаров. Я думаю, что это в первую очередь ждет именно его, потому что на кого-то нужно будет повесить негатив», - считает политолог.



Политолог также заявил, что Семиноженко – это «флюгер, как и все наши политики». «Он услышал где-то возле Януковича, что сейчас модно говорить о союзе с Россией и Беларусью, и сказал это. Если бы он услышал, что Украине нужно присоединиться к Африканскому союзу, он сказал бы и это», - добавил специалист.



Что касается Сергея Тигипко, то господин Голобуцкий заметил, что на одного Сергея Леонидовича «повесить отсутствие и бестолковость имитации реформ не удастся». По его словам, Тигипко скорее всего успеет уйти сам, чтобы сберечь хорошие позиции «Сильной Украины» перед местными выборами.



Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций также отметил, что «из правительства у нас уходит интеллигенция». Кроме того, он выразил сомнение в том, что будет сохранена должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.



Без согласия Президента отставка Семиноженко была бы невозможной



Одной из особенностей отставки вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко есть то, что Партии регионов удается «блестяще проводить закрытые специальные операции», считает президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.



«Никто не знал о подписании договора о Черноморском флоте. Весь практический политикум и экспертная среда об этом узнали постфактум, после того, как были поставлены подписи. Практически никто не знал, что в отставку отправят Семиноженко», - заметил он.



При этом эксперт отметил, что без согласия Президента подобные отставки были бы невозможны. «То есть там было его личное согласие на то, чтобы голосовать за отставки. Иначе Партия регионов просто не проголосовала бы », - заявил господин Жданов.



Изменения в составе Кабмина не приведут к изменениям в гуманитарной политике



Не имеет особого значения, кто какую должность покинул и какая группировка за счет этого усилилась, считает эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько. Главный аспект, по его мнению, заключается в том, изменится ли гуманитарная политика после этих отставок.



«Главный вопрос – во-первых, какой будет государственная линия в отношении возрождения в Украине культурных индустрий, во-вторых, какой будет линия в отношении возрождения украинского образования и науки, чтобы, попадая в книжный магазин, мы видели не только книги о подольских узорах, но и справочники по молекулярной биологии», - отметил политолог.



Кроме того, он считает, что особых перемен после кадровых перестановок в Кабмине в гуманитарной политике не произойдет.



«Проблема нынешней власти заключается в том, что кто бы ни занял эту должность, если она сохранится, нужно будет приложить усилия к тому, чтобы у нас зафункционировали наши культурные индустрии», - убежден специалист.



Формируем образ царя



Ситуация в Украине напоминает анекдот, считает президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. «Помните этот анекдот о том, что первый конверт открыли – вали все на предшественника, второй конверт – вали все на подчиненных, а третий конверт – готовь три конверта для преемника», - рассказал он. По словам господина Жданова, у нас сегодня выстраивается ситуация, когда власть «открыла уже второй конверт».



Он заметил, что эксперты прогнозировали неизбежность отставок прежде всего в правительстве, но также и на уровне губернаторов. Уволенные правительственные чиновники и те, которых скоро могут отстранить от должности, – это «жертвы, принесенные на алтарь Януковича».



«Сегодня формируется образ царя, руководителя. А, как известно, царь у нас добрый – бояре плохие. Вот этих плохих бояр нужно принести в жертву, то есть отправить в отставку, чтобы этим самым оттянуть негатив от самого Президента», – объяснил господин Жданов.



Януковичу невыгодна кадровая чехарда



Эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько считает, что Виктор Янукович вынужден время от времени «менять определенных людей на определенных должностях» – касается ли это губернаторского корпуса, или министров.



Он заметил, что согласно действующей Конституции полномочия Президента не слишком широки. Поэтому ему важно постоянно «напоминать аппарату власти, кто главная инстанция в стране, в каком здании главное кресло и главные кнопки страны». Вот с этой точки зрения Янукович заинтересован в «определенных кадровых ротациях, инициированных именно на Банковой, поскольку это сигнал для всей вертикали власти, что глава государства контролирует исполнительную власть», отметил эксперт.



Однако господин Финько подчеркнул, что Президент не заинтересован, чтобы подобные кадровые изменения были слишком оживленными и частыми, «чтобы людям не пришло в голову, что в стране происходит кадровая чехарда».



«Поэтому Виктор Янукович, время от времени заменяя определенных людей на определенных должностях или вынося выговоры министру угольной промышленности, или отстраняя определенного губернатора, или мгновенно проводя закрытую акцию в отношении замены вице-премьера по гуманитарным вопросам, таким образом укрепляет свой авторитет среди чиновничества и политических функционеров», - подытожил политолог.



Вторая волна отставок – осенняя



Осенью нас ждет вторая волна отставок, считает Игорь Жданов. По его мнению, особенно это коснется регионов. «Там, где не найдут общий язык и понимание, там, где не сумеют зафиксировать четкую исполнительную вертикаль, - там предстоят отставки», заметил политолог.



Пример Ярослава Сухого показал, что он не сумел обеспечить свое влияние в Тернопольской области, а значит и влияние Президента и Партии регионов. «Сухой сказал, что лучше уйти в Верховную Раду, потому что иначе могут отставить уже без депутатского мандата», - объяснил господин Жданов.



Кроме того, политолог заметил, что осенью состоятся местные выборы, поэтому «будут ориентироваться: если провластная партия получила большинство в областном совете, значит, губернатор здесь справился. Не получила, значит, до свидания, будем искать нового человека, который сможет обеспечить влияние Януковича и Партии регионов в этой области».



Признаки отставки Тигипко



Признаки того, что Сергея Тигипко отправят в отставку, есть, уверен Игорь Жданов. Он объяснил это убеждение двумя причинами.



Во-первых, Тигипко сам дал это понять, развесив в городах биллборды и разместив на сайтах баннеры, сигнализирующие о «Сильной Украине» как о партии, к которой можно присоединиться. «Возникает вопрос – почему было молчание, а тут вдруг пошла реклама?» - заметил политолог.



Во-вторых, судя по настроениям и внутри оппозиции, и внутри коалиции, будут искать ответственного за Налоговый кодекс, в который уже внесено шесть тысяч поправок.



«Поскольку Ярошенко, министр финансов, совершенно непубличный человек, ответственным сделают Тигипко. Скажут: ты пришел делать реформы, Налоговый кодекс вносил не ты, а Ярошенко, но почему тогда ты в правительстве голосовал за его внесение?» - объяснил эксперт.