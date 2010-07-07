Три плюс два

Уповноважений (чи Уповноважена, бо наразі цю посаду третій раз поспіль обіймає Ніна Карпачова – перша і остання на сьогодні представниця такого «фаху») отримав два додаткові роки до своєї каденції. Відповідно до внесених правок (а за них проголосувало 248 народних депутатів із 416 зареєстрованих у сесійній залі) термін повноважень Уповноваженого пролонговано з п’яти до семи років



Салют піонерам



Загалом історія Ніни Карпачової є доволі цікавою і навіть у чомусь повчальною. А розпочалася вона мало не 13 років тому: фундамент інституту омбудсменства в Україні закладали ще наприкінці 1997-го. Саме тоді прийняли закон про Уповноваженого з прав людини. Це був слабкий і нечітко виписаний документ (він надавав омбудсмену досить широкі повноваження, але не регламентував відповідальність з боку виконавчої влади за ігнорування цих повноважень). Та хоч там як, але нову й дещо незвичну для України посаду було засновано. Тож наступного, 1998 року парламентарії обрали на посаду Уповноваженого Ніну Карпачову.



Її перша каденція майже збіглася в часі з переобранням на другий президентський термін Леоніда Кучми. До Кучми Карпачова перебувала у вимушеній опозиції – не завжди доводила до кінця розпочате, але все ж не могла не реагувати на деякі особливо резонансні реалії, зокрема на «справу 9 березня».



Взагалі, 2001-й видається саме тим роком, коли стартував упевнений поступ Ніни Карпачової і почалося напрацювання її іміджу. Коли 9-го березня мало не три сотні молодих людей (переважно студентів, які приїхали до Києва з регіонів підтримати протестні акції руху «Україна без Кучми!») затримали та доправили в міліцейські райвідділи, Карпачова втрутилася й допомогла – студентів відпустили та відправили по домівках.



Наступна за хронологією ключова подія в її діяльності як Уповноваженого – перша участь у судовому процесі. Йдеться про оскарження Печерським судом Києва рішення тодішнього заступника Генпрокурора Олексія Баганця про відмову Лесі Гонгадзе у визнанні її потерпілою стороною. Карпачова стала на бік матері журналіста, підтримала її вимоги, і суд виніс ухвалу на користь позивачки. Втім, доводилося чути твердження, що ніяка особиста присутність Ніни Карпачової не відіграла б вагомої ролі, якби «опозиційний» суддя Микола Замковенко не був заздалегідь налаштований підтримати у цій справі певну сторону.



Займалася Карпачова і станом українських тюрем та слідчих ізоляторів, відзначала недотримання в них елементарних санітарних норм, відсутність їжі, приреченість затриманих на голодування. Окрему увагу приділила вона тортурам, що стали таким самим невід’ємним елементом українського слідства, як ручка, папір і протокол. Сказати, що Ніна Карпачова не домоглася свого часу зрушень у цій сфері, означало б погрішити проти істини. Але й для того щоб вимірювати ці зрушення, скажімо, в якихось відсотках, треба бути неабияким оптимістом.

Друге пришестя



І все ж 19 червня 2003 року Верховна Рада переобрала Ніну Карпачову на другу каденцію. Вона виступила перед парламентаріями із чималим звітом, у якому йшлося, зокрема, про зростання рівня безробіття, про те, що до категорії бідних можна віднести більшість населення України, про потребу наших громадян у судовому захисті, про порушення їхніх соціальних прав, про проблему повернення громадянам грошових заощаджень і забезпечення всіх, хто цього потребує, житлом. Ішлося в ньому й про численні випадки нелюдського поводження із затриманими чи заарештованими, кількість яких вперто повзла вгору, і про те, що через слідчі ізолятори України щорічно проходить півмільйона осіб, кожна друга з яких не скоїла суспільно небезпечного злочину, за який її слід було б ізолювати від загалу.



Саме цими питаннями Карпачова і опікувалась наступні три роки – з 2003-го по 2006-й. Принаймні говорила вона на згадані теми чимало. Я відзначаю це без іронії, мовляв, треба не словом, а ділом... Сьогодні, коли свобода слова потроху «мінімізується», постійне педалювання Карпачовою болючих суспільних тем уже саме по собі є подією. Хай навіть це педалювання давало скромні результати або не давало жодних – добре й те, що проблеми не замовчувались.



Але повернімося до хронології. У 2006 році Ніна Карпачова прийняла рішення йти у велику політику – її ім’я прикрасило першу п’ятірку виборчого списку Партії регіонів. Свій вибір вона зробила, і поступово враження від Карпачової-омбудсмена нівелювалося відверто недолугими заявами (які розпо- всюджувала прес-служба Уповноваженого) про замах на громадський мир і спокій у зв’язку із заходженням у Феодосійську гавань кораблів НАТО. Зрозуміло, Ніна Карпачова була змушена враховувати побажання, симпатії та антипатії своїх нових політичних «друзів», зокрема й ті, що стосувались Північноатлантичного альянсу.



Далі були вибори, і в травні 2006 року Карпачова написала заяву про дострокове складання нею повноважень. Минуло ще кілька місяців, поки Верховна Рада сформувала відповідну постанову й ухвалила її. Доти ситуація з Уповноваженим з прав людини лишалась невизначеною. Тому що спочатку за розподілом урядових портфелів про цю посаду просто «забули». А потім у парламенті довго, тяжко та болісно формувалась коаліція, тож про наступника Карпачової певний час не говорили взагалі.



Лише 17 листопада 2006 року парламент 385 голосами «за» прийняв дострокову відставку Ніни Карпачової з посади Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відразу ж розгорнулась боротьба за вакантне місце. Серед достойників, які могли б змінити Карпачову на посту, називали і Євгена Захарова (керівника Харківської правозахисної групи), і Мирослава Мариновича (публіциста та дисидента), і Семена Глузмана (правозахисника, голову Асоціації психіатрів України), і цілий ряд політв’язнів минулих часів, зокрема Степана Хмару.



Дехто з них віджартовувався, чуючи про запропоновану «честь», дехто (як Євген Захаров) готувався позмагатися за цю посаду. Однак час спливав, і, поки дискусії тривали, Віктор Ющенко, незадоволений неконтрольованим розростанням парламентської більшості, зважився на розпуск парламенту. Свою заяву Президент проголосив 2 квітня 2007 року, а дострокові вибори Ради було призначено на 30 вересня 2007-го.

О, белла Ніна!



Втім, справа навіть не в дострокових виборах. Іще до їхнього старту – 8 лютого 2007 року – Верховна Рада прийняла постанову, в якій ішлося про припинення депутатських повноважень Карпачової Ніни Іванівни «у зв’язку з особистою заявою». Що на той момент відбувалося між Ніною Карпачовою та Партією регіонів, найкраще знає сама Карпачова. Але протягом усіх цих років вона тільки те й робила, що помалу згортала свою пуб- лічність, тож запитати в неї про її політичну кар’єру не було і не є можливим.



Та факт лишається фактом: перша п’ятірка ПР у 2007-му була сформована вже без участі Карпачової. Не було її й далі у списку – з невідомих причин Карпачова обмежила присутність у Раді однією «ходкою». А розмови про обрання нового Уповноваженого самі собою зійшли на пси.



Того ж дня, 8 лютого 2007 року, парламент 255 голосами «за» втретє зробив Карпачову Уповноваженим з прав людини. Події розгортались надто швидко, щоб їх осмислити, а незабаром розпочалася виборча кампанія, тож міркування про Карпачову та її крісло взагалі виявилися не на часі. Таким чином, Ніна Карпачова тричі увійшла в одну й ту саму воду, яку один раз покинула з власної волі.

Зараз вона займається фактично тим, чим і раніше, передусім – пенітенціарними закладами. Але не тільки ними. Одне з ключових слів нашого часу – «пірати» – кореспондувало Карпачовій нову сферу діяльності. Порівняно із завзяттям, з яким на початку 2000-х Карпачова кидалася в бій, усе, що відбувається з нею нині, скидається радше на уповільнені кадри. Не той кураж, не той ритм, не той войовничий запал. Утім, можливо, це суто суб’єктивні враження. Та все ж добре, що хоч кораблі НАТО більше не турбують Ніну Іванівну. В решті її починань побажаймо їй успіху, тим паче що часу для його досягнення Карпачовій тепер додалося.