Стокгольм Раде не указ

С самого утра над парламентом завис призрак возможного блокирования – бютовцы поговаривали о возможном срыве заседания, если в повестку дня не будет включен законопроект Сергея Терехина, направленный на запрет исполнения решения Стокгольмского арбитража по выплате компании «РосУкрЭнерго» за незаконно изъятый у нее газ. Хотя в повестку дня он так и не был включен, от блокирования бютовцы все же решили отказаться – возможно, потому, что в остальных вопросах коалиция пошла им навстречу. В частности, Рада проголосовала за постановление Сергея Соболева, во многом пересекающееся с законопроектом Терехина (в части запрета на выплаты в пользу «РУЭ»). Не возражало большинство и против рассмотрения вопросов об отставке главы Минтопэнерго Юрия Бойко и обращения к Президенту на предмет внесения им представления об увольнении главы СБУ Валерия Хорошковского – хотя оба эти постановления не набрали необходимого количества голосов. В целом утренняя повестка дня, составленная оппозицией, была исчерпана довольно скоро, и депутаты ушли на перерыв раньше обычного. Дополнительный отдых им будет не лишним – ведь нардепы решили продолжить вечернее заседание до окончания рассмотрения законопроекта о судоустройстве и статусе судей – а поправок к нему было внесено более 1700.