«Темник» для опозиції

8 июля 2010, 11:57

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив «свіжі» рейтинги політичних сил.

Це трапилось саме після того, як український парламент визначився з датою місцевих виборів. Рейтинги доволі показові. Лідирує Партія регіонів. Якби найближчим часом відбулися парламентські вибори, за неї проголосували б близько 39% громадян України. БЮТ хоч і на другому місці, проте розрив суттєвий. Так, політичну силу Юлії Тимошенко готові підтримати близько 12% опитаних. Певною сенсацією видається третя позиція у рейтингу. Її зай¬няла партія «Сильна Україна» Сергія Тігіпка, за яку готові віддати свої голоси близько 11,5% опитаних. На четвертій позиції – «Фронт змін» Арсенія Яценюка (5%). По 3% голосів набирають «Свобода» Олега Тягнибока і Комуністична партія України. Очевидно, що це мало би бути серйозним мотивом для політичної сили Юлії Тимошенко переглянути свою нинішню політику. Бо якщо вже рейтинг віртуальної, створеної за допомогою медіа партії Тігіпка зрівнявся з рейтингом реальної партійної структури, це про щось свідчить. Безперечно, у Юлії Володимирівни ще нема такої проблеми, як у Віктора Андрійовича Ющенка, коли окремі представники його ж партії публічно говорять про необхідність зміни свого багаторічного лідера на молоде і перспективне обличчя. Проте це може статися за певних обставин. Зокрема коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах, частина громадян казала: нічого страшного, бо він отримає сильну опозицію в особі Юлії Тимошенко. Сьогодні ж ситуація не така оптимістична. І, якщо Юлія Володимирівна не виправдає таких очікувань свого електорату, це означатиме остаточне завершення її політичної кар’єри. Тимошенко та її команда мають вдатися до деяких кроків, аби виправити ситуацію. Для цього їм, по-перше, треба самостійно почистити свої лави як на рівні центральному, так і на місцях, не чекаючи, поки за БЮТтівців це зроблять регіонали, як відбувається у парламенті. Адже сьогодні Тимошенко як ніколи потрібна, може, й не велика, проте надійна та мобільна команда, взаємостосунки у якій мали б будуватися на взаємній довірі. По-друге, не можна дозволяти владі заганяти себе у радикальну нішу, бо це призводить до маргіналізації політичної сили. Як лідер великої політичної сили Юлія Тимошенко не може собі дозволяти того, що дозволяє Олег Тягнибок. І спільні акції БЮТ зі «Свободою» нічого першій не додали до рейтингу – добре, якщо й не забрали. А ідею з димовими «шашками» в парламенті було неоднозначно сприйнято суспільством, втомленим постійними політичними з’ясуваннями. Показовим є й ставлення до Комітету народного порятунку. Навіть львів’яни, де БЮТ зберігає високий рейтинг, виявились обережними у підтримці його дій. Так, за даними опитування місцевого центру вивчення громадської думки «Соціоінформ», лише 14% львів’ян готові надати активну підтримку КНП, тоді як 46% – ні. По-третє, опозиція у своїй риториці повинна відійти від надміру політизованих тем, наприклад, мови та історії, і зайнятись економікою. Бо це важливо для країни, яка ще не вийшла з кризи, та для її населення, що змушене виживати в складних економічних та політичних умовах і все ще зберігає долю розчарування діями «помаранчевої команди», на яку воно покладало стільки надій. Емоційна критика на адресу бюджетного та податкового кодексів – не враховується. Потрібен системний аналіз дій влади в усіх сферах, представлений громадськості у зрозумілій формі. Адже будь-яка критика має бути аргументованою. Безперечно, психологічний чинник поразки впливає на дії опозиції сьогодні. Але у неї немає часу на занадто тривалі рефлексії на цю тему. Бо йдеться не про долю колишньої прем’єрки. Йдеться про збереження інституту опозиції в Україні. І в цьому сенсі Тимошенко має усвідомити свою відповідальність перед суспільством. Бо запорукою демократії є наявність у країні сильної та ефективної опозиції, здатної до системної роботи.

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