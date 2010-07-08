Рада утвердила «бюджетную конституцию»

8 июля 2010, 13:59

Правительство Азарова добилось того, чего не смогло в свое время добиться правительство Тимошенко – возможности формировать проект госбюджета по своим правилам.

Принятие новой редакции Бюджетного кодекса до конца текущей сессии было одним из главных задач, поставленных правительством перед коалицией – ведь до 15 сентября в Раду должен быть внесен проект госбюджета на 2011 год, и Кабмину было жизненно важно успеть сформировать его по новым правилам. Среди главных новаций – рассмотрение госбюджета в двух чтениях, а не в трех (как сейчас), передача ряда налогов с государственного на местный уровень, местные советы также получат возможность самостоятельно распоряжаться четвертью собранного ими налога на прибыль. Принять документ во втором чтении у парламента получилось не сразу – оппозиция настаивала на рассмотрении всех предложенных ею поправок (а таких было несколько сотен), что не принесло никакого результата, зато затянуло вторничное заседание парламента до позднего вечера. Учитывая, что в зале к тому моменту осталось лишь несколько десятков нардепов, и рук для успешного нажатия необходимых 226 кнопок «за» могло не хватить, коалицианты решили не рисковать и перенести голосование за кодекс на четверг (использовав это время еще и для консультаций с юристами Рады, Минфина и Администрации Президента). В итоге, на сегодняшнем утреннем заседании документ наконец-то был принят в целом – «за» проголосовали 245 депутатов.

О своих претензиях к новому Бюджетному кодексу «Главреду» рассказали депутат от фракций НУНС Ксения Ляпина и «регионал», первый заместитель главы бюджетного комитета Владислав Лукьянов.

-- Ксения Ляпина: «Новая редакция кодекса приведет лишь к централизации всех бюджетных функций на правительстве»

{1-} Ксения Михайловна, какие главные претензии к бюджетному кодексу выдвигает оппозиция?

Во-первых, бюджетным организациям разрешили «заробитчанство». Это означает, что они будут организовывать себе разнообразную хоздеятельность и, имея, госфинансирование, будут исполнять не государственные функции, а использовать это как конкурентное преимущество в борьбе с малым и средним бизнесом, - не металлургией же они будут заниматься…

Во-вторых, государству фактически разрешается покупать ценные бумаги самому у себя, то есть имеет место скрытая эмиссия. Это то же самое, что делала Тимошенко – почему тогда в свое время они ее за это критиковали?..

В-третьих, малые города, села, поселки остаются в проигрыше. Вроде бы им добавлены новые источники финансирования, но реальных источников по факту нет. С другой стороны, выполнение расходной части возложено как раз на местные советы, субвенций с бюджета больше не будет. А если в селе или поселке источников доходов нет – за счет чего тогда содержать, к примеру, интернаты для детей и подобные заведения?..

В четвертых, ВР почти полностью выбрасывают из бюджетного процесса. Все будет решать правительство: согласовывать субсидии, регулировать порядок целевого использования госсредств, - сейчас, по крайней мере, бюджетный комитет дает согласие на перераспределение средств… И это огромная ошибка.

Учтены ли поправки Януковича к кодексу?

Это вопрос к нему. В любом случае, далеко не факт, что Янукович будет настаивать на своих же поправках.

Согласованы ли положения Бюджетного и Налогового кодекса?

Абсолютно не согласованы. К примеру, налог на недвижимость – в налоговом кодексе он не предусмотрен, в то время как он является важнейшим источником поступлений в бюджет.

Будут ли изменения в госбюджет способствовать освоению средств МВФ?

Будут способствовать – к примеру, даже города будут переведены на прямые отношения с международными финансовыми организациями. Но в целом, я подчеркиваю, в плане бюджетной реформы этот кодекс приведет лишь к централизации всех бюджетных функций на правительстве.


-- Владислав Лукьянов: «Все замечания и правки Президента для нас святое»

{2-} Владислав Валентинович, оппозиция выдвигает к бюджетному кодексу ряд претензий, в частности, касающихся сужения полномочий ВР в бюджетном процессе, возможности госучреждений самостоятельно зарабатывать, перекладывания бремени финансирования бюджетных учреждений на местах на местные советы и возможности проведения скрытой эмиссии…

Я думаю, что оппозиционеры читали лишь принятый в первом чтении проект, а в поправках ко второму чтению ряд полномочий ВР и профильного комитета, как раз по моему предложению, вернулись в проект бюджетного кодекса. И этот дисбаланс был устранен.

Что касается «заробитчанства» - если бюджетные организации оказывают услуги гражданам и получают доход – ничего плохого я в этом не вижу. Более того, полученные доходы от реализации платных функций будут идти на их же дальнейшее развитие. И это принятая во всем мире практика.

Никакой скрытой эмиссии кодексом не предусмотрено. Превышение доходов НБУ над его расходами зачисляется в бюджет – так всегда было. А разговоры об эмиссии – лишь следствие непонимания принятых в Бюджетный кодекс изменений.

По местным советам – мы как раз стимулируем их развивать свои территории, привлекать инвестиции, а не просто ждать денег из бюджета. Самое главное – чтобы были созданы условия благоприятствования инвесторам, как раз это и было реализовано в Бюджетном кодексе.

В целом, затронутые вами вопросы не отражают сути предложений по Бюджетному кодексу. Гораздо важнее, что, во-первых, был внедрен программно-целевой метод бюджетного планирования. Во-вторых, включен мотивационный процесс по отношению к местной власти, и местное самоуправление может получить 23 млрд. грн. в случае правильной реализации инвестиционных ресурсов. К тому же, внедрены элементы контроля над бюджетным процессом на местах, но излишняя зарегулированность была устранена.

Почему после рассмотрения всех поправок Бюджетный кодекс не был проголосован в целом?

Дело в том, что законопроект очень большой, и часть проголосованных поправок может внести элементы дисбаланса. Поэтому мы взяли паузу и ведем консультации с юристами парламента, Минфина, Администрации Президента. И после вычитки и редактирования кодекса он будет принят в целом.

Но в случае обнаружения дисбалансов, в бюджетный кодекс будут вноситься новые поправки?

У нас есть возможность проголосовать и учесть все возникшие существенные замечания, либо вернуться к тем поправкам, которые уже есть.

Виктор Янукович имел ряд замечаний к кодексу, все ли они учтены?

Все замечания Президента для нас святое. И все его поправки были учтены либо редакционно, либо по сути.

Почему было учтено очень мало поправок оппозиции?

Большинство поправок от оппозиции действительно не были учтены, и не потому, что за многими из них проглядывала коса Юлии Тимошенко. Дело в том, что многие предложенные нашими оппонентами поправки вносили дисбаланс в Бюджетный кодекс. Тем не менее, ряд разумных поправок от оппозиции был учтен.

После принятия кодекса в целом, будет ли он сразу же подписан Президентом?

Я думаю, Президент поступит так, как считает нужным, но я хотел бы верить в то, что он не будет отложен Президентом в долгий ящик – учитывая всю важность этого документа, фактически «бюджетной конституции».

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