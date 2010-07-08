Марши Януковича

Слухи о грядущей «чистке» в министерстве ходили давно, а главный претендент на кресло – экс-министр Александр Кузьмук – ранее публично озвучил желание его занять. Оставалось загадкой лишь то, как Президент намерен объяснить свои действия по увольнению главы Минобороны окружающим.Начал глава государства с впечатлений о Крыме, где он побывал 4 июля на торжествах по случаю Дня Военно-Морских сил Украины. Правда, местным жителям и курортникам он больше запомнился гигантской пробкой между Алупкой и Форосом. Людей продержали более 45 минут под знойным крымским солнцем, а кортеж Януковича по этой трассе так и не проследовал.Чувствовалось, что Президент недостаточно хорошо подготовился к рассмотрению вопроса о Крыме. Пытаясь разрекламировать его, он делал все более длинные паузы между словами, а нужные эпитеты – кроме природных и экологических «признаков» – никак не приходили. Дабы закончить эту часть выступления, председательствующий пообещал подать на рассмотрение парламента специальный закон о Крыме. Тем временем Интернет уже наводнили ролики о том, как крымская милиция начала наводить свои порядки, избрав мишенью предпринимателей Партенита.Когда разговор коснулся состояния вооруженных сил, дело пошло быстрее. После посещения 4 июля авиационной войсковой части в Бельбеке, Янукович вкратце, чтобы не разглашать военной тайны, пересказал разговор с тамошним командующим. Суть ее сводилась к следующему: часть не готова к выполнению боевых заданий. К тому же министр допустил еще одну оплошность – не приехал загодя в Крым, чтобы подготовить парад.После чего гнев Президента уже было не остановить: «». Намек, таким образом, стал понятен. Непонятными оставались лишь несколько мелочей, например, когда именно состоится увольнение Ежеля.Но судя по тому, как лихо Виктор Федорович отчитывал нынешнего министра, тянуть с радикальными мерами не будут. «», – подвел черту Янукович и попросил прессу покинуть зал. Чтобы выстрел не стал холостым, проголосовать за отставку Ежеля должен парламент.