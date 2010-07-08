Марши Януковича

Не дожидаясь, пока петух прокукарекает, Янукович решительно разобрался с министром обороны.
Грозность речей Президента на заседании СНБО в четверг заставила министра обороны Михаила Ежеля серьезно поволноваться. Нервно теребя воротник и отстукивая левой рукой барабанную дробь, чиновник с поникшей головой, не имея ни малейшей возможности на что-то повлиять, приготовился к самому худшему.
Слухи о грядущей «чистке» в министерстве ходили давно, а главный претендент на кресло – экс-министр Александр Кузьмук – ранее публично озвучил желание его занять. Оставалось загадкой лишь то, как Президент намерен объяснить свои действия по увольнению главы Минобороны окружающим.
Начал глава государства с впечатлений о Крыме, где он побывал 4 июля на торжествах по случаю Дня Военно-Морских сил Украины. Правда, местным жителям и курортникам он больше запомнился гигантской пробкой между Алупкой и Форосом. Людей продержали более 45 минут под знойным крымским солнцем, а кортеж Януковича по этой трассе так и не проследовал.
Чувствовалось, что Президент недостаточно хорошо подготовился к рассмотрению вопроса о Крыме. Пытаясь разрекламировать его, он делал все более длинные паузы между словами, а нужные эпитеты – кроме природных и экологических «признаков» – никак не приходили. Дабы закончить эту часть выступления, председательствующий пообещал подать на рассмотрение парламента специальный закон о Крыме. Тем временем Интернет уже наводнили ролики о том, как крымская милиция начала наводить свои порядки, избрав мишенью предпринимателей Партенита.
Когда разговор коснулся состояния вооруженных сил, дело пошло быстрее. После посещения 4 июля авиационной войсковой части в Бельбеке, Янукович вкратце, чтобы не разглашать военной тайны, пересказал разговор с тамошним командующим. Суть ее сводилась к следующему: часть не готова к выполнению боевых заданий. К тому же министр допустил еще одну оплошность – не приехал загодя в Крым, чтобы подготовить парад.
После чего гнев Президента уже было не остановить: «Я сам себе задал вопрос: ну, хорошо, министр, как говорят, как свадебный генерал, приедет в Крым… Меня это возмутило. Я вам откровенно скажу: я не молодой чиновник и руководитель, и я знаю: если принимается решение проводить такие мероприятия, то министр должен приехать заблаговременно». Намек, таким образом, стал понятен. Непонятными оставались лишь несколько мелочей, например, когда именно состоится увольнение Ежеля.
Но судя по тому, как лихо Виктор Федорович отчитывал нынешнего министра, тянуть с радикальными мерами не будут. «Я не собираюсь ждать, пока петух прокукарекает – будем принимать решение сегодня», – подвел черту Янукович и попросил прессу покинуть зал. Чтобы выстрел не стал холостым, проголосовать за отставку Ежеля должен парламент.
Слухи о грядущей «чистке» в министерстве ходили давно, а главный претендент на кресло – экс-министр Александр Кузьмук – ранее публично озвучил желание его занять. Оставалось загадкой лишь то, как Президент намерен объяснить свои действия по увольнению главы Минобороны окружающим.
Начал глава государства с впечатлений о Крыме, где он побывал 4 июля на торжествах по случаю Дня Военно-Морских сил Украины. Правда, местным жителям и курортникам он больше запомнился гигантской пробкой между Алупкой и Форосом. Людей продержали более 45 минут под знойным крымским солнцем, а кортеж Януковича по этой трассе так и не проследовал.
Чувствовалось, что Президент недостаточно хорошо подготовился к рассмотрению вопроса о Крыме. Пытаясь разрекламировать его, он делал все более длинные паузы между словами, а нужные эпитеты – кроме природных и экологических «признаков» – никак не приходили. Дабы закончить эту часть выступления, председательствующий пообещал подать на рассмотрение парламента специальный закон о Крыме. Тем временем Интернет уже наводнили ролики о том, как крымская милиция начала наводить свои порядки, избрав мишенью предпринимателей Партенита.
Когда разговор коснулся состояния вооруженных сил, дело пошло быстрее. После посещения 4 июля авиационной войсковой части в Бельбеке, Янукович вкратце, чтобы не разглашать военной тайны, пересказал разговор с тамошним командующим. Суть ее сводилась к следующему: часть не готова к выполнению боевых заданий. К тому же министр допустил еще одну оплошность – не приехал загодя в Крым, чтобы подготовить парад.
После чего гнев Президента уже было не остановить: «Я сам себе задал вопрос: ну, хорошо, министр, как говорят, как свадебный генерал, приедет в Крым… Меня это возмутило. Я вам откровенно скажу: я не молодой чиновник и руководитель, и я знаю: если принимается решение проводить такие мероприятия, то министр должен приехать заблаговременно». Намек, таким образом, стал понятен. Непонятными оставались лишь несколько мелочей, например, когда именно состоится увольнение Ежеля.
Но судя по тому, как лихо Виктор Федорович отчитывал нынешнего министра, тянуть с радикальными мерами не будут. «Я не собираюсь ждать, пока петух прокукарекает – будем принимать решение сегодня», – подвел черту Янукович и попросил прессу покинуть зал. Чтобы выстрел не стал холостым, проголосовать за отставку Ежеля должен парламент.