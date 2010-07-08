Депутаты взялись за газовые тайны Тимошенко

История вокруг тяжбы компании «РосУкрЭнерго» с НАК «Нафтогаз Украины» в изложении пропагандистов враждующих лагерей выглядит просто.
Для одних ситуация такова: в тяжелое для экономики время премьер Юлия Тимошенко сумела убедить российский «Газпром» передать Украине право требования долга с компании-посредника РУЭ. После чего в счет означенного долга государство забрало у РУЭ газ. А теперь друзья совладельца РУЭ, миллиардера Дмитрия Фирташа, пришли к власти и нарочно привели «Нафтогаз» к проигрышу спора с РУЭ в шведском суде.
Для других, соответственно, речь идет о том, что премьер Тимошенко незаконно отобрала у честной компании 11 миллиардов кубометров газа, из-за чего Украина и оказалась теперь перед необходимостью выплатить как минимум 5,4 млрд долл. согласно решению суда.
Самое интересное, что при этом никто из действующих лиц, похоже, не заинтересован в раскрытии истины. Вместо того, чтобы добиться публикации связанных с этим делом документов, политики традиционно соревнуются в популизме.
«Регионалы», например, заявляют о том, что 5,4 млрд долл. «долгов» перед РУЭ нужно конфисковать у Блока Юлии Тимошенко. А в самом БЮТ предлагают принять закон, запрещающий выплачивать этот «долг», несмотря на любые решения любых судов (в момент подготовки этого материала такой законопроект был провален Верховной Радой – «за» проголосовали только 185 депутатов).
Тем не менее, еще в понедельник парламентарии проголосовали за создание временной следственной комиссии. Ее деятельность посвящена двум вопросам: расследованию собственно скандала, вылившегося в разбирательство Арбитража Стокгольмской торговой палаты, и аресту экс-главы Гостаможни Анатолия Макаренко.
Последний, напомним, был задержан СБУ и взят под стражу судом за то, что в феврале прошлого года приказал растаможить хранившийся в украинских газохранилищах газ, который РУЭ считает своим.
Во временную следственную комиссию (ВСК) входит шесть представителей от фракций большинства и пятеро – от оппозиции. Возглавил ВСК Роман Зварич (НУНС), его заместителем стал Анатолий Кинах (ПР), а секретарем – Алла Александровская (КПУ).
Первое же заседание комиссии едва не сорвалось из-за отсутствия кворума. В конце концов на заседание собралось целых шесть депутатов.
В ходе заседания комиссия решила обратиться с запросами к следующим органам:
- К Министерству юстиции – о том, существует ли исполнительное производство по решению Стокгольмского арбитража. То есть начат ли процесс вполощения этого решения украинской исполнительной службой.
- К НАК «Нафтогаз» и Минтопэнерго – за всеми материалами, касающимися арбитражного процесса в Стокгольме. Главу ВСК Романа Зварича особо интересует исковое заявление РУЭ со всеми дополнениями к нему.
- К НАК «Нафтогаз» - за копиями договоров между НАК и РУЭ о поставках газа с января 2006 г. (именно тогда РУЭ и вышло на украинский рынок после «газовой войны» между Украиной и РФ) и договоров на хранение газа РУЭ в украинских хранилищах.
- К Генпрокуратуре – за всеми процессуальными документами по «делу Макаренко».
Как видно из этого списка, пока депутаты ни в какой мере не владеют полной информацией по скандальному судебному процессу. Кстати, даже решение арбитража официально все еще не публиковалось (в СМИ попал только неофициальный перевод его на русский язык).
После того, как данные документы попадут в ВСК, членам комиссии придется потратить еще немалое время на их изучение. Одно только исковое заявление РУЭ в Стокгольмский арбитраж, по имеющейся информации, составляет 122 страницы на английском языке! Тем не менее, уже на следующий понедельник комиссия пригласила на беседу четверых свидетелей.
Тремя из них станут экс-премьер Юлия Тимошенко, нынешний министр топлива и энергетики Юрий Бойко и его предшественник на этом посту Юрий Продан. Разумеется, если захотят. Юлия Тимошенко уже заверила «Главред», что на комиссию придет.
«Я к этому готова», - сказала она в понедельник вечером после своего участия в программе «Свобода слова». При этом Тимошенко кратко описала, как будет защищать свою позицию.
«Могу сказать, что эти спорные 11 миллиардов кубометров газа никогда РУЭ не принадлежали. Потому что весь газ, который поставлялся на территорию Украины, поставлялся для Украины. По этому поводу надо смотреть базовый контракт. А он предусматривает, что весь газ, поставляемый в Украину, предназначался для Украины. РУЭ априори не имела права на этот газ, а те документы, которые мошеннически легализовали деятельность РУЭ в Украине в предыдущие годы, были априори незаконными», - безапелляционно заявила экс-премьер.
В свою очередь, глава комиссии Роман Зварич рассказал «Главреду», каким будет его первый вопрос к свидетельнице Тимошенко Ю. В.
«Это будет вопрос о том, может ли экс-премьер подтвердить документами, что НАК «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за эти 11 миллиардов кубометров», - сказал парламентарий.
«На тот момент РУЭ задолжало перед «Газпромом». «Газпром» передал право требовать этот долг «Нафтогазу». Таким образом, «Нафтогаз» имел полное право этот газ закупить – то есть заплатить «Газпрому» те деньги, которые не платило РУЭ, и получить газ в собственность.
И если комиссии будут предъявлены не вызывающие сомнений документы о том, что «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за эти 11 миллиардов кубометров, у меня лично не будет никаких сомнений в законности действий тогдашнего правительства и НАК», - объяснил г-н Зварич.
Напомним, вскоре после «изъятия» газа у РУЭ – то есть его растаможивания как принадлежащего Украине – в СМИ попали документы, в общих чертах осветившие схему расчета между НАК и «Газпромом».
Тогда «Газпром» перечислил «Нафтогазу» авансовый платеж за транзит газа по украинской территории – и ровно такая же сумма была моментально выплачена «Нафтогазом» «Газпрому» за злосчастный газ РУЭ.
В то же время опубликованные документы раскрывают далеко не все подробности схемы. Так что ответа Тимошенко на первый вопрос Романа Зварича ждем не без интереса.
Между тем, остается неясной ситуация с четвертым свидетелем. По задумке руководства ВСК, это должен быть представитель компании «РосУкрЭнерго». Вечером в понедельник Анатолий Кинах сообщил «Главреду», что речь идет о председателе совета директоров компании. Им сейчас является Ларс Хаусманн.
Однако в среду Роман Зварич рассказал, что вопрос со свидетелем от РУЭ пока не решен.
«Мы вышли на связь с центральным офисом РУЭ в Швейцарии, но они все еще не определились, кто готов прибыть к нам на встречу. Однако контакт у нас налажен», - сказал депутат.
В свою очередь, Алла Александровская считает, что с вызовом свидетелей г-н Зварич поторопился.
«На получение документов по нашим запросам нужно десять дней, и еще хотя бы неделю нужно, наверное, дать членам комиссии на их изучение. Поэтому я и говорила, что я, конечно, не против приглашения на комиссию всех названных там людей, но не стоит спешить. Мало ли что мы можем обнаружить в документах? Может, там есть еще чьи-нибудь визы», - сказала она «Главреду».
Депутат уверена, что комиссия вообще должна начать с выяснения статуса Стокгольмского арбитража.
«Все говорят – «стокгольмский суд». Но ведь на самом деле это – арбитраж Стокгольмской торговой палаты. Я лично с ним сталкиваюсь впервые. Каков его статус, каков статус его решений, насколько они обязательны для исполнения государствами и отдельными лицами?
СМИ пишут, что, мол, правительство обязано, выполняя решение, отдать больше пяти миллиардов долларов. Но я предлагаю сначала изучить институт, который это решение принял. И, кстати, выяснить, почему проблема не стала предметом рассмотрения отечественных судебных органов», - сказала г-жа Александровская.
Как бы то ни было, именно документы, которые депутатская комиссия запросила у украинских госорганов, вызывают самый большой общественный интерес. Члены ВСК, конечно, не уверены, что эти документы будут раскрыты прессе и общественности. «Бывают документы конфиденциальные, бывает коммерческая тайна – вы же сами понимаете», - объяснила Алла Александровская. Но в любом случае, получение комиссией всех запрошенных ею бумаг станет большим шагом на пути к выяснению обстоятельств скандала, который все еще может стоить Украине миллиарды долларов.
Для других, соответственно, речь идет о том, что премьер Тимошенко незаконно отобрала у честной компании 11 миллиардов кубометров газа, из-за чего Украина и оказалась теперь перед необходимостью выплатить как минимум 5,4 млрд долл. согласно решению суда.
Самое интересное, что при этом никто из действующих лиц, похоже, не заинтересован в раскрытии истины. Вместо того, чтобы добиться публикации связанных с этим делом документов, политики традиционно соревнуются в популизме.
«Регионалы», например, заявляют о том, что 5,4 млрд долл. «долгов» перед РУЭ нужно конфисковать у Блока Юлии Тимошенко. А в самом БЮТ предлагают принять закон, запрещающий выплачивать этот «долг», несмотря на любые решения любых судов (в момент подготовки этого материала такой законопроект был провален Верховной Радой – «за» проголосовали только 185 депутатов).
Тем не менее, еще в понедельник парламентарии проголосовали за создание временной следственной комиссии. Ее деятельность посвящена двум вопросам: расследованию собственно скандала, вылившегося в разбирательство Арбитража Стокгольмской торговой палаты, и аресту экс-главы Гостаможни Анатолия Макаренко.
Последний, напомним, был задержан СБУ и взят под стражу судом за то, что в феврале прошлого года приказал растаможить хранившийся в украинских газохранилищах газ, который РУЭ считает своим.
Во временную следственную комиссию (ВСК) входит шесть представителей от фракций большинства и пятеро – от оппозиции. Возглавил ВСК Роман Зварич (НУНС), его заместителем стал Анатолий Кинах (ПР), а секретарем – Алла Александровская (КПУ).
Первое же заседание комиссии едва не сорвалось из-за отсутствия кворума. В конце концов на заседание собралось целых шесть депутатов.
В ходе заседания комиссия решила обратиться с запросами к следующим органам:
- К Министерству юстиции – о том, существует ли исполнительное производство по решению Стокгольмского арбитража. То есть начат ли процесс вполощения этого решения украинской исполнительной службой.
- К НАК «Нафтогаз» и Минтопэнерго – за всеми материалами, касающимися арбитражного процесса в Стокгольме. Главу ВСК Романа Зварича особо интересует исковое заявление РУЭ со всеми дополнениями к нему.
- К НАК «Нафтогаз» - за копиями договоров между НАК и РУЭ о поставках газа с января 2006 г. (именно тогда РУЭ и вышло на украинский рынок после «газовой войны» между Украиной и РФ) и договоров на хранение газа РУЭ в украинских хранилищах.
- К Генпрокуратуре – за всеми процессуальными документами по «делу Макаренко».
Как видно из этого списка, пока депутаты ни в какой мере не владеют полной информацией по скандальному судебному процессу. Кстати, даже решение арбитража официально все еще не публиковалось (в СМИ попал только неофициальный перевод его на русский язык).
После того, как данные документы попадут в ВСК, членам комиссии придется потратить еще немалое время на их изучение. Одно только исковое заявление РУЭ в Стокгольмский арбитраж, по имеющейся информации, составляет 122 страницы на английском языке! Тем не менее, уже на следующий понедельник комиссия пригласила на беседу четверых свидетелей.
Тремя из них станут экс-премьер Юлия Тимошенко, нынешний министр топлива и энергетики Юрий Бойко и его предшественник на этом посту Юрий Продан. Разумеется, если захотят. Юлия Тимошенко уже заверила «Главред», что на комиссию придет.
«Я к этому готова», - сказала она в понедельник вечером после своего участия в программе «Свобода слова». При этом Тимошенко кратко описала, как будет защищать свою позицию.
«Могу сказать, что эти спорные 11 миллиардов кубометров газа никогда РУЭ не принадлежали. Потому что весь газ, который поставлялся на территорию Украины, поставлялся для Украины. По этому поводу надо смотреть базовый контракт. А он предусматривает, что весь газ, поставляемый в Украину, предназначался для Украины. РУЭ априори не имела права на этот газ, а те документы, которые мошеннически легализовали деятельность РУЭ в Украине в предыдущие годы, были априори незаконными», - безапелляционно заявила экс-премьер.
В свою очередь, глава комиссии Роман Зварич рассказал «Главреду», каким будет его первый вопрос к свидетельнице Тимошенко Ю. В.
«Это будет вопрос о том, может ли экс-премьер подтвердить документами, что НАК «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за эти 11 миллиардов кубометров», - сказал парламентарий.
«На тот момент РУЭ задолжало перед «Газпромом». «Газпром» передал право требовать этот долг «Нафтогазу». Таким образом, «Нафтогаз» имел полное право этот газ закупить – то есть заплатить «Газпрому» те деньги, которые не платило РУЭ, и получить газ в собственность.
И если комиссии будут предъявлены не вызывающие сомнений документы о том, что «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за эти 11 миллиардов кубометров, у меня лично не будет никаких сомнений в законности действий тогдашнего правительства и НАК», - объяснил г-н Зварич.
Напомним, вскоре после «изъятия» газа у РУЭ – то есть его растаможивания как принадлежащего Украине – в СМИ попали документы, в общих чертах осветившие схему расчета между НАК и «Газпромом».
Тогда «Газпром» перечислил «Нафтогазу» авансовый платеж за транзит газа по украинской территории – и ровно такая же сумма была моментально выплачена «Нафтогазом» «Газпрому» за злосчастный газ РУЭ.
В то же время опубликованные документы раскрывают далеко не все подробности схемы. Так что ответа Тимошенко на первый вопрос Романа Зварича ждем не без интереса.
Между тем, остается неясной ситуация с четвертым свидетелем. По задумке руководства ВСК, это должен быть представитель компании «РосУкрЭнерго». Вечером в понедельник Анатолий Кинах сообщил «Главреду», что речь идет о председателе совета директоров компании. Им сейчас является Ларс Хаусманн.
Однако в среду Роман Зварич рассказал, что вопрос со свидетелем от РУЭ пока не решен.
«Мы вышли на связь с центральным офисом РУЭ в Швейцарии, но они все еще не определились, кто готов прибыть к нам на встречу. Однако контакт у нас налажен», - сказал депутат.
В свою очередь, Алла Александровская считает, что с вызовом свидетелей г-н Зварич поторопился.
«На получение документов по нашим запросам нужно десять дней, и еще хотя бы неделю нужно, наверное, дать членам комиссии на их изучение. Поэтому я и говорила, что я, конечно, не против приглашения на комиссию всех названных там людей, но не стоит спешить. Мало ли что мы можем обнаружить в документах? Может, там есть еще чьи-нибудь визы», - сказала она «Главреду».
Депутат уверена, что комиссия вообще должна начать с выяснения статуса Стокгольмского арбитража.
«Все говорят – «стокгольмский суд». Но ведь на самом деле это – арбитраж Стокгольмской торговой палаты. Я лично с ним сталкиваюсь впервые. Каков его статус, каков статус его решений, насколько они обязательны для исполнения государствами и отдельными лицами?
СМИ пишут, что, мол, правительство обязано, выполняя решение, отдать больше пяти миллиардов долларов. Но я предлагаю сначала изучить институт, который это решение принял. И, кстати, выяснить, почему проблема не стала предметом рассмотрения отечественных судебных органов», - сказала г-жа Александровская.
Как бы то ни было, именно документы, которые депутатская комиссия запросила у украинских госорганов, вызывают самый большой общественный интерес. Члены ВСК, конечно, не уверены, что эти документы будут раскрыты прессе и общественности. «Бывают документы конфиденциальные, бывает коммерческая тайна – вы же сами понимаете», - объяснила Алла Александровская. Но в любом случае, получение комиссией всех запрошенных ею бумаг станет большим шагом на пути к выяснению обстоятельств скандала, который все еще может стоить Украине миллиарды долларов.